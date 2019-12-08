От «Нормальных людей» до «Американских богов»: любимые сериалы, которые можно послушать

Кинопоиск выбрал шесть знаковых сериалов, которые были сняты по книгам, и рассказывает об их литературных первоисточниках. Все эти книги в аудиоформате можно послушать в Яндекс Музыке.

За время своего существования «Американские боги» прошли через настоящий производственный хаос: у сериала постоянно сменялись шоураннеры, а некоторые актеры со скандалом уходили из команды. Например, Орландо Джонс, сыгравший мистера Нэнси, покинул проект после второго сезона и обвинил Чарльза Игли (шоураннера третьего сезона) в расизме. Но зрителям сериал все равно нравился; это была отличная возможность увидеть запутанный и сложный мир Нила Геймана на экране.

В центре сюжета — человек по имени Тень. Он выходит из тюрьмы с единственным желанием — спокойно жить с женой и держаться подальше от своего проблемного прошлого. Но на свободе его ждут плохие новости: жена погибла, возвращаться ему придется прямиком на похороны. В самолете во время сильного шторма Тень знакомится со странным соседом — мистером Средой. Тот уже довольно много знает о Тени и втягивает героя в масштабный конфликт между Новыми и Старыми богами. «Американских богов» закрыли после третьего сезона, причем на такой неожиданной ноте, что после финала у зрителей осталось много вопросов.

А что в книге? Сериал часто отходил от текста романа. Некоторые герои (например, Салим) получают на экране больше времени, даже если они появлялись на страницах буквально пару раз. Зато основная тема с противостоянием богов намного лучше объяснена именно у Геймана. В сериале Новые боги пытаются объединиться со Старыми, чтобы получить больше силы. Но если Старые теряют былое могущество, какой в этом смысл? В книге между богами идет полноценная борьба.

Нил Гейман. «Американские боги». М.: Издательство АСТ, 2018. Перевод с английского В. Михайлиной, Е. Решетниковой. Слушать на Яндекс Музыке

Главные герои «Нормальных людей» — Марианна и Коннел. Она — застенчивая отличница, он — звезда футбольной команды. Ребята знакомятся еще в средней школе. Несмотря на принадлежность к разным социальным классам (Марианна — из богатой семьи, а мать Коннела зарабатывает уборкой), герои находят общий язык и начинают тайно встречаться. В течение двенадцати эпизодов мы наблюдаем, как герои взрослеют и пытаются построить здоровые отношения.

«Нормальные люди» — экранизация книги молодой ирландской писательницы Салли Руни. Ее имя часто ассоциируется с «миллениальской прозой». У этого жанра нет четкого определения, но если попытаться упростить, то к нему относят истории о современных молодых людях, которые пытаются быть счастливыми в мире, постоянно что-то от них требующем.

А что в книге? Создатели сериала практически не отходили от первоисточника. Сама Салли Руни выступила сценаристкой первых шести эпизодов. Вас ждут незначительные изменения в сюжетных линиях, иногда их можно даже не заметить. Многие мысли главных героев, которые подробно описаны в книге, трансформировались на экране в диалоги. Но есть заметное отличие: тон и атмосфера финальной сцены сильно разнятся в первоисточнике и адаптации.

Салли Руни. «Нормальные люди». М.: Издательство «Синдбад», 2020. Перевод с английского А. Глебовской. Слушать на Яндекс Музыке

«Ведьмак», три сезона (2019 — н. в.,)

Геральт из Ривии — странник и профессиональный убийца чудовищ. Он путешествует по миру и за чеканную монету готов помочь любому человеку справиться с нечистью. Судьба сводит его с колдуньей Йеннифэр и принцессой Цири. В первом сезоне мы сталкиваемся с немного путаным повествованием: сюжетные линии упомянутых героев развиваются в разных временных промежутках и местах, но к финальному эпизоду все встает на свои места.

Новые сезоны «Ведьмака» выходят раз в пару лет, так что в период ожидания третьего вы можете послушать первоисточник — роман «Последнее желание», первый по хронологии сборник рассказов о Геральте от польского фантаста Анджея Сапковского.

А что в книге? Вы не поверите, но Геральт из Ривии умеет не только ворчать и делать сложное лицо. В рассказах Сапковского много диалогов, так что в процессе чтения вы, скорее всего, не сразу привыкните к тому, что герой вообще разговаривает. По всем историям вас проведет Геральт, здесь не будет трех сюжетных линий. И, конечно же, некоторые персонажи появляются на экране намного раньше, чем в книгах — например, чародейка Трисс Меригольд.

Анджей Сапковский. «Ведьмак. Последнее желание». М.: Издательство АСТ, 2020. Перевод с английского Е. Вайсброта. Слушать на Яндекс Музыке

«11/22/63», один сезон (2016)

Над «11/22/63» работала по-настоящему звездная команда: исполнительным продюсером выступил Джей Джей Абрамс, а главную роль сыграл Джеймс Франко. Это история о простом учителе английского языка Джейке Эппинге. Однажды он находит портал в прошлое и решает сделать невозможное — предотвратить убийство Джона Кеннеди. Вот только, кажется, Джейк не смотрел в детстве научно-фантастические фильмы, иначе он бы знал: прошлое не любит, когда его пытаются изменить.

Сериал основан на одноименной книге Стивена Кинга. Несложно догадаться, что одним из важных второстепенных персонажей здесь будет убийца Кеннеди — Ли Харви Освальд (а также его жена Марина). Кстати, у «11/22/63» есть альтернативная концовка, ее можно прочитать на официальном сайте писателя. Кинг заменил первоначальный вариант по совету своего сына Джо Хилла.

А что в книге? Несмотря на то, что сериал отлично справляется с задачей визуально показать историческую эпоху, в нем невозможно было охватить весь объем поп-культурных отсылок, которые Кинг очень любит. В книге Джейк отправляется не в 1960 год, а в 1958-й, то есть у него еще есть достаточно много времени до президентских выборов. Решение сократить сюжет для мини-сериала понятно: за восемь эпизодов довольно сложно охватить подробно описанный период в 5 лет.

Стивен Кинг. «11/22/63». М.: Издательство АСТ, 2020. Перевод с английского В. Вебера. Слушать на Яндекс Музыке

«Энн», три сезона (2017 — 2019)

Тринадцатилетняя Энн Ширли все детство провела в приютах — ее родители погибли, когда девочка была совсем маленькой. Однажды она по ошибке попадает на семейную ферму Зеленые Крыши брата и сестры Касберт. Касберты всегда мечтали о мальчике, который помогал бы по хозяйству, но получили рыжеволосую и болтливую девчонку, к которой, впрочем, быстро привязались.

За три сезона «Энн» собрала вокруг себя настоящий культ. Когда сериал отменили после третьего сезона, фанаты даже создали петицию, чтобы его продлить. И такая реакция объяснима: экранизация берет за основу классическую книгу «Энн из Зеленых Крыш» Люси Мод Монтгомери, но более реалистично показывает суровую реальность, с которой сталкивается главная героиня. Например, в сериале Энн переживает КПТСР после своего прошлого опыта жизни в приемных семьях.

А что в книге? Как и в случае с другими экранизациями в этой подборке, в «Энн» развитие получают герои, которые в книге едва упоминались. Это произошло с мальчиком Джерри, вместо которого девочка попала на ферму Зеленые крыши. Изменений в сюжете было много, однако «Энн из Зеленых Крыш» все еще остается отличной книгой. Особенно она понравится тем, кто с трудом переживает закрытие сериала.

Люси Мод Монтгомери. «Энн из Зеленых Крыш». М.: Мультимедийное издательство Стрельбицкого. Перевод с английского А. Свидиной. Слушать на Яндекс Музыке

«Люпен», три сезона (2021)

В этом французском сериале главную роль играет Омар Си из фильма «1+1». В центре сюжета — преступник Ассан Диоп, который пытается украсть из Лувра колье Марии-Антуанетты. Ассан делает это не ради денег, а чтобы отомстить богатой семье Пеллегрини. Когда-то она несправедливо обвинила его отца. Герою нужно вдохновение, и он находит его в «джентльмене-грабителе» Арсене Люпене, своем книжном кумире.

«Люпен» — очень вольная адаптация серии книг Мориса Леблана. Романы выходили в начале XX века, но действие шоу происходит в современности. Это не первый раз, когда образ благородного грабителя вдохновляет писателей. В 2000-х выходила манга «Люпен III», где главным героем стал уже внук Люпена; он объединяется с самураем и стрелком, чтобы провернуть величайшую кражу столетия.

А что в книге? Учитывая, что даже главные герои разные, в сюжете будет очень много отличий. Но, послушав новеллы Мориса Леблана, вы лучше поймете очарование Люпена, а заодно получите несколько намеков на то, каких фокусов стоит ожидать от третьего сезона сериала.

Морис Леблан. «Арсен Люпен. Джентльмен-грабитель». М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2022. Перевод с французского М. Кожевниковой. Слушать на Яндекс Музыке