Что смотреть дома: «Дом Дракона», «Топ Ган: Мэверик», «Нет»

Возвращение в мир «Игры престолов», самый успешный фильм года и амбициозный хоррор автора «Прочь» — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Дом Дракона», 1-й сезон
Таргариены начинают борьбу за Железный трон
Где смотреть: Амедиатека
Потеряв обоих сыновей, пожилой король Джехейрис I Таргариен собирает Великий совет, чтобы выбрать наследника. Им становится Визерис I (Пэдди Консидайн), но борьба за власть в Вестеросе только начинается. Если жена не родит новому правителю сына, ему придется выбирать между взбалмошным братом Деймоном (Мэтт Смит) и дочерью Рейнирой (Милли Олкок).
Самый ожидаемый сериал года — один из спин-оффов «Игры престолов». Стоимость эпизода — 20 миллионов долларов. На железном шоураннерском троне — Райан Кондал и Мигель Сапочник, снявший самые эффектные битвы «Престолов». В кадре — Рис Иванс, Ив Бест и Соноя Мидзуно.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
«Топ Ган: Мэверик»
Том Круз снова за штурвалом истребителя
Где смотреть: Amazon Prime Video
С тех пор как Пит Митчелл (Круз) окончил элитную летную школу «Топ Ган», прошло 30 лет. Мэверик дорос от лейтенанта до капитана, а дальше не хочет, иначе придется строить карьеру, а не летать. И вот бывший соперник, а ныне командующий Тихоокеанским флотом Айсмен (Вэл Килмер) дает Митчеллу последнее поручение — подготовить дюжину выпускников «Топ Гана» к невыполнимой миссии.
Главный кассовый хит турбулентного 2022-го (более 1,4 млрд долларов в мировом прокате) — сиквел боевика Тони Скотта с нестареющим Томом Крузом и Майлзом Теллером в роли сына его лучшего друга. Форму милитаристского аттракциона о безжалостном времени мастерски воспроизвел режиссер Джозеф Косински, уже работавший с обоими актерами — в «Обливионе» и «Деле храбрых» соответственно.
«Нет»
Новый фильм Джордана Пила
Где смотреть: Amazon Prime Video
О Джей (Дэниэл Калуя) и Эмеральда Хейвуд (Кеке Палмер) продолжают дело отца, который погиб от упавшей с небес монетки. У Хейвудов в Калифорнии ранчо по разведению лошадей для кино- и телесъемок. Дела идут никудышно, а тут еще появляется загадочное облако, которое пугает скакунов и портит электроприборы.
«Нет» — третий фильм Джордана Пила, комедиографа, за пять лет ставшего одним из главных хоррормейкеров США. Это одновременно библейская притча, вестерн, сай-фай в традиции «Сумеречной зоны» и экскурс в историю кино.
Подробнее о фильме
«Рома» — «Ювентус», Дзюба в Турции и топовый хоккей
Лучшие спортивные трансляции выходных
Где смотреть: Кинопоиск
Суперматч в серии А: «Рома» Жозе Моуриньо сыграет против «Ювентуса» Макса Аллегри. Звезды на поле, топ-тренеры на бровке и шумный стадион в Турине — такое пропускать нельзя. Игра начнется 27 августа в 19:25 (Мск). Посмотреть трансляцию можно с опцией Матч Футбол.
Не забываем и про Артема Дзюбу! Наш форвард забил в своем первом матче за «Адана Демирспор» и вообще намерен пошуметь в турецкой лиге. 27 августа в 21:45 (Мск) он сыграет против «Умраниеспора» — ищите трансляцию в разделе «Спорт» на Кинопоиске.
Наконец, скоро стартует новый сезон КХЛ. СКА и «Авангард», которых считают главными претендентами на Кубок Гагарина, готовятся к нему на турнире в Санкт-Петербурге. Топ-клубы зарубятся 27 августа в 16:55 (Мск). Матч будет доступен по подписке Плюс.
«Самаритянин»
Сильвестр Сталлоне в роли супергероя в отставке
Где смотреть: Amazon Prime Video
Джо (Сталлоне) спасает от хулиганов Сэма (Джейвон Уолтон), который живет в доме напротив. Паренек узнает в потрепанном пожилом мужчине супергероя, который 25 лет назад победил злодея и исчез при загадочных обстоятельствах.
«Самаритянин» — очередной мрачный взгляд на супергероику, теперь от режиссера Джудиуса Эйвери (лауреат Канн с короткометражкой «Канистра бензина») и сценариста Брэги Ф. Шута (дилогия «Клаустрофобы», сериал «LEGO Ниндзяго»). Мать Сэма, Тиффани Клири, играет Даша Поланко из «Хроник пышки», злодея Кира — Пилу Асбек из «Игры престолов» и «Анчартед».
«Время для себя»
Убойная комедия с Кевином Хартом и Марком Уолбергом
Где смотреть: Netflix
Сонни (Харт) и Майя (Реджина Холл) — счастливая пара с двумя детьми. Она работает в архитектурном агентстве, он следит за хозяйством и воспитывает сына с дочерью. Когда друг юности Хак (Уолберг) зовет Сонни на уик-энд в честь дня рождения, тот даже не представляет, сколько опасностей ждет за порогом.
«Время для себя» придумал и снял Джон Гамбург — режиссер «Новенькой», «Люблю тебя, чувак» и «А вот и Полли». Фильм идеально вписывается в нынешний этап карьеры комедианта и стендапера Харта, который на сцене и экране рефлексирует об отцовстве, ответственности и семейной жизни.
«Майк», мини-сериал
История Майка Тайсона по версии создателей «Тони против всех»
Где смотреть: Hulu
Трудное детство, спортивный успех и медийная карьера. 50 побед в 58 боях, из них 44 — нокаутом. Три судимости и три брака. Одно откушенное ухо. Железный Майк и сам пытался разобраться в себе, выступая с моноспектаклем «Правда Майка Тайсона».
С него и начинается мини-сериал Hulu, главную роль в котором сыграл Треванте Роудс из «Лунного света». Байопик придумали сценарист Стивен Роджерс и режиссер Крэйг Гиллеспи, работавшие над «Тоней против всех». Правда, Тайсону не понравилось, что его не спросили. В роли первой жены боксера Робин Гивенс — Лора Хэрриер «Черного клановца», тренер Каса Д’Амато — Харви Кейтель.
«Эрнест и Селестина», 2-й сезон
Новые приключения медведя-музыканта и мышки-художницы
Где смотреть: Кинопоиск
Покончив с многолетней враждой мышей и медведей, Эрнест и Селестина живут в собственном доме, где весело проводят время друг с другом и новообретенными друзьями. Они играют в снежки и ходят на рыбалку, мечтают поехать на пляж или съесть что-то кроме сухих крекеров.
Мультсериал основан на серии детских книг бельгийской художницы и писательницы Габриэль Венсан. Чтобы насладиться бытом медведя и мышки, необязательно смотреть полный метр, хотя пропускать эту нежную историю все-таки не стоит. Тем более в феврале анонсировали продолжение «Эрнест и Селестина: Путешествие Гибберития», которое выйдет во Франции под конец года.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
«Девять дней»
Притча о рождении души с Биллом Скарсгардом и Зази Битц
Где смотреть: Кинопоиск
В небольшом доме посреди пустоши мужчина по имени Уилл (Уинстон Дьюк) проводит собеседования с кандидатами на земную жизнь. В течение девяти дней они знакомятся и узнают о месте, куда, возможно, отправятся. За это время Уилл должен определить, кто же достоин родиться.
Гипнотический дебют Эдсона Оды, американского клипмейкера японо-бразильского происхождения, удостоился на фестивале «Сандэнс» сценарной премии имени Валдо Солта. Во впечатляющем актерском ансамбле — Зази Битц, Билл Скарсгард, Бенедикт Вонг из «Доктора Стрэнджа» и Тони Хейл из «Вице-президента».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Мо Наджжар (Мохаммед Амер) вместе с матерью, сестрой и братом покинул Палестину и теперь живет в Хьюстоне, штат Техас. В ожидании гражданства он проходит непростую адаптацию из-за стереотипов о мигрантах с Ближнего Востока.
«Мо» — автобиографическое шоу палестинского стендап-комика Мохаммеда Амера, уехавшего из Кувейта во время войны в Персидском заливе. Сценарий ему помогал писать Рами Юссеф, а продюсированием занималась студия А24 (в ее сериальном портфеле — «Эйфория» и «Ирма Веп»).
За что мы любим студию А24
«Пост Мортем»
Атмосферный ретрохоррор о призраках и фотографии
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi, Wink, «МегаФон ТВ»
1919 год. Чудом выживший на Первой мировой австриец Томас (Виктор Клем) зарабатывает на жизнь фотографией в жанре «пост мортем» — снимает на память покойников в окружении семьи. Новое призвание заводит его в венгерскую деревушку, где многих скосила эпидемия испанского гриппа, а души мертвецов не намерены оставлять живых в покое.
Мистический ретрохоррор снял венгр Петер Бергенди, когда-то исполнивший небольшую роль в «Контроле» Нимрода Антала. Премьера картины состоялась на Варшавском кинофестивале, а затем «Пост Мортем» показали на престижном хоррор-смотре в Ситжесе.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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«Наблюдающий»
Феминистский триллер с Майкой Монро
Где смотреть: Shudder
Когда Фрэнсис (Карл Глусман) получает серьезное повышение, они вместе с супругой Джулией (Монро) переезжают из Нью-Йорка в Бухарест. У Фрэнсиса румынские корни, поэтому он знает язык, а вот для Джулии здесь все чужое. Тревожность усиливается, когда она понимает, что сосед из дома напротив (Берн Горман) следит за ней.
Премьера дебютного триллера Хлои Окуно состоялась на «Сандэнсе», где лента получила восторженные отзывы критиков. По мнению рецензентов, «Наблюдающий» не только держит зрителей в напряжении, но и разоблачает «мужской взгляд», а Майка Монро наконец-то получила достойную роль после ошеломляющего хоррора «Оно».
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: BSR Agency / Getty Images