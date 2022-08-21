Что смотреть дома: «Дом Дракона», «Топ Ган: Мэверик», «Нет»

Возвращение в мир «Игры престолов», самый успешный фильм года и амбициозный хоррор автора «Прочь» — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе. Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.

«Дом Дракона», 1-й сезон Таргариены начинают борьбу за Железный трон Где смотреть: Амедиатека

«Топ Ган: Мэверик» Том Круз снова за штурвалом истребителя Где смотреть: Amazon Prime Video

С тех пор как Пит Митчелл (Круз) окончил элитную летную школу «Топ Ган», прошло 30 лет. Мэверик дорос от лейтенанта до капитана, а дальше не хочет, иначе придется строить карьеру, а не летать. И вот бывший соперник, а ныне командующий Тихоокеанским флотом Айсмен (Вэл Килмер) дает Митчеллу последнее поручение — подготовить дюжину выпускников «Топ Гана» к невыполнимой миссии. Главный кассовый хит турбулентного 2022-го (более 1,4 млрд долларов в мировом прокате) — сиквел боевика Тони Скотта с нестареющим Томом Крузом и Майлзом Теллером в роли сына его лучшего друга. Форму милитаристского аттракциона о безжалостном времени мастерски воспроизвел режиссер Джозеф Косински, уже работавший с обоими актерами — в «Обливионе» и «Деле храбрых» соответственно.

«Нет» Новый фильм Джордана Пила Где смотреть: Amazon Prime Video

О Джей (Дэниэл Калуя) и Эмеральда Хейвуд (Кеке Палмер) продолжают дело отца, который погиб от упавшей с небес монетки. У Хейвудов в Калифорнии ранчо по разведению лошадей для кино- и телесъемок. Дела идут никудышно, а тут еще появляется загадочное облако, которое пугает скакунов и портит электроприборы. «Нет» — третий фильм Джордана Пила, комедиографа, за пять лет ставшего одним из главных хоррормейкеров США. Это одновременно библейская притча, вестерн, сай-фай в традиции «Сумеречной зоны» и экскурс в историю кино.



«Рома» — «Ювентус», Дзюба в Турции и топовый хоккей Лучшие спортивные трансляции выходных Где смотреть: Кинопоиск

Суперматч в серии А: «Рома» Жозе Моуриньо сыграет против «Ювентуса» Макса Аллегри. Звезды на поле, топ-тренеры на бровке и шумный стадион в Турине — такое пропускать нельзя. Игра начнется 27 августа в 19:25 (Мск). Посмотреть трансляцию можно с опцией Матч Футбол. Не забываем и про Артема Дзюбу! Наш форвард забил в своем первом матче за «Адана Демирспор» и вообще намерен пошуметь в турецкой лиге. 27 августа в 21:45 (Мск) он сыграет против «Умраниеспора» — ищите трансляцию в разделе «Спорт» на Кинопоиске. Наконец, скоро стартует новый сезон КХЛ. СКА и «Авангард», которых считают главными претендентами на Кубок Гагарина, готовятся к нему на турнире в Санкт-Петербурге. Топ-клубы зарубятся 27 августа в 16:55 (Мск). Матч будет доступен по подписке Плюс.

«Самаритянин» Сильвестр Сталлоне в роли супергероя в отставке Где смотреть: Amazon Prime Video

Сонни (Харт) и Майя (Реджина Холл) — счастливая пара с двумя детьми. Она работает в архитектурном агентстве, он следит за хозяйством и воспитывает сына с дочерью. Когда друг юности Хак (Уолберг) зовет Сонни на уик-энд в честь дня рождения, тот даже не представляет, сколько опасностей ждет за порогом. «Время для себя» придумал и снял Джон Гамбург — режиссер «Новенькой», «Люблю тебя, чувак» и «А вот и Полли». Фильм идеально вписывается в нынешний этап карьеры комедианта и стендапера Харта, который на сцене и экране рефлексирует об отцовстве, ответственности и семейной жизни.



«Эрнест и Селестина», 2-й сезон Новые приключения медведя-музыканта и мышки-художницы Где смотреть: Кинопоиск

Покончив с многолетней враждой мышей и медведей, Эрнест и Селестина живут в собственном доме, где весело проводят время друг с другом и новообретенными друзьями. Они играют в снежки и ходят на рыбалку, мечтают поехать на пляж или съесть что-то кроме сухих крекеров. Мультсериал основан на серии детских книг бельгийской художницы и писательницы Габриэль Венсан. Чтобы насладиться бытом медведя и мышки, необязательно смотреть полный метр, хотя пропускать эту нежную историю все-таки не стоит. Тем более в феврале анонсировали продолжение «Эрнест и Селестина: Путешествие Гибберития», которое выйдет во Франции под конец года. Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

«Мо», 1-й сериал

Драмеди о палестинцах в США от создателей «Рами» Где смотреть: Netflix

Мо Наджжар (Мохаммед Амер) вместе с матерью, сестрой и братом покинул Палестину и теперь живет в Хьюстоне, штат Техас. В ожидании гражданства он проходит непростую адаптацию из-за стереотипов о мигрантах с Ближнего Востока.

«Мо» — автобиографическое шоу палестинского стендап-комика Мохаммеда Амера, уехавшего из Кувейта во время войны в Персидском заливе. Сценарий ему помогал писать Рами Юссеф, а продюсированием занималась студия А24 (в ее сериальном портфеле — «Эйфория» и «Ирма Веп»).

«Пост Мортем» Атмосферный ретрохоррор о призраках и фотографии Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi, Wink, «МегаФон ТВ»

1919 год. Чудом выживший на Первой мировой австриец Томас (Виктор Клем) зарабатывает на жизнь фотографией в жанре «пост мортем» — снимает на память покойников в окружении семьи. Новое призвание заводит его в венгерскую деревушку, где многих скосила эпидемия испанского гриппа, а души мертвецов не намерены оставлять живых в покое.

Мистический ретрохоррор снял венгр Петер Бергенди, когда-то исполнивший небольшую роль в «Контроле» Нимрода Антала. Премьера картины состоялась на Варшавском кинофестивале, а затем «Пост Мортем» показали на престижном хоррор-смотре в Ситжесе.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

«Наблюдающий» Феминистский триллер с Майкой Монро Где смотреть: Shudder

Когда Фрэнсис (Карл Глусман) получает серьезное повышение, они вместе с супругой Джулией (Монро) переезжают из Нью-Йорка в Бухарест. У Фрэнсиса румынские корни, поэтому он знает язык, а вот для Джулии здесь все чужое. Тревожность усиливается, когда она понимает, что сосед из дома напротив (Берн Горман) следит за ней.

Премьера дебютного триллера Хлои Окуно состоялась на «Сандэнсе», где лента получила восторженные отзывы критиков. По мнению рецензентов, «Наблюдающий» не только держит зрителей в напряжении, но и разоблачает «мужской взгляд», а Майка Монро наконец-то получила достойную роль после ошеломляющего хоррора «Оно».

Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун

Фото: BSR Agency / Getty Images