Обсуждаем первый эпизод «Дома Дракона»

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Почему «Дом Дракона» — самостоятельное произведение, а не просто приквел «Игры престолов»? Как новым героям удается пробудить в поклонниках саги теплые ностальгические чувства? Какие актуальные для нас вопросы затрагивает эта средневековая история? И как будут развиваться отношения Деймона (Мэтт Смит) и Рейниры (Милли Олкок)?
Стартовал сериал HBO «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», посвященный жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» начинаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов будут подробно обсуждать (со всеми спойлерами) новую серию!
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов