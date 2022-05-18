Мэверик, что ты творишь? К цифровому релизу «Топ Гана» перечисляем 10 подвигов героя Тома Круза

23 августа, после четырехмесячного проката, на зарубежные онлайн-платформы приземлился «Топ Ган: Мэверик». Сейчас фильм можно посмотреть, купив его на платформах Prime Video, Vudu и Google Play за 19,99 доллара, позже он должен появиться на Paramount+. Сиквел легендарного боевика Тони Скотта 1986 года стал одним из главных хитов этого года, собрав в мировом прокате 1,4 млрд долларов и заняв шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории США. В честь знаменательного события Кинопоиск решил выбрать ключевые свершения Мэверика — пилота-героя в исполнении великого Тома Круза.

1. Мэверик испытывает гиперзвуковой самолет

Том Круз

Зритель встречает заматеревшего Пита «Мэверика» Митчелла (Том Круз), когда летчику-испытателю сообщают, что программу тестирования самолетов скрамджетов сворачивают, чтобы профинансировать разработку новейших дронов. Упрямый Мэверик отказывается сдаваться. Он садится в прототип сверхзвукового самолета и ставит практически нереальную цель — превысить гиперзвуковую скорость в 10 чисел Маха. Ему это удается, но прототип не выдерживает нагрузки и загорается.

2. Мэверик выслушивает резюме карьеры от начальства

Том Круз

Катапультировавшегося Пита доставляют на ковер к адмиралу Кейну (Эд Харрис). Тот зачитывает впечатляющий послужной список героя: медали, множество боевых вылетов и высокие оценки от коллег. С такими достижениями Мэверик в своем возрасте должен быть как минимум адмиралом, еще лучше — сенатором, однако он отказывается менять кабину пилота на сановный кабинет. Кейн сообщает, что скоро пилоты уйдут в небытие, а их место займут дроны. Некоторые зрители считают фильм метафорой голливудской карьеры Тома Круза, а этот эпизод — грустным метакомментарием о судьбе суперзвезд прошлого поколения.

3. Мэверик героически готов заплатить за пиво, но не может

Дженнифер Коннелли

Вместо пенсии старый друг Айсман (Вэл Килмер), а ныне командующий Тихоокеанским флотом, отправляет Мэверика на базу «Топ Гана», чтобы тот подготовил выпускников к секретной и, мягко говоря, невозможной миссии. Вернувшийся в альма-матер Пит Митчелл приходит в местный бар и встречает владелицу — бывшую подругу Пенни (Дженнифер Коннелли), с которой он встречался во время обучения.

Героиня несколько раз ловит Мэверика на незнании местных правил и вынуждает в качестве наказания покупать выпивку присутствующим. Правда, у героя на карте недостаточно средств. Пенни просит коренастых выпускников вышвырнуть Мэверика на улицу. Смешно, что на следующий день они узнают, что это был их новый наставник.

4. Мэверик устраивает кандидатам первую проверку и вызывает их на воздушный бой

Том Круз

Пит знакомится с дюжиной лучших выпускников по-своему — выкидывает в мусорку инструкцию к палубным истребителям «Супер Хорнет» F-18 и заявляет, что враги читают такие же бумажки, зато они не знают, кто сидит за штурвалом. Именно это хочет узнать Мэверик. Первое испытание — воздушный бой, два самолета выпускников против одного героя, проигравший отжимается 200 раз. Мэверик не без труда побеждает самоуверенную молодежь. Особенно сильно поражение переживает Задира (Майлз Теллер) — у него с Мэвериком личные счеты. Юноша не только убежден, что бывалый летчик мог спасти его отца Гуся, но и сильно обижен на героя. Однажды он помешал Задире поступить в Военно-морскую академию США.

5. Мэверик играет в мячик с молодежью

Одна из популярных трактовок «Топ Гана» рассматривает его как плацдарм подавленных гомосексуальных желаний. Среди популяризаторов этой теории Квентин Тарантино, точнее, его герой из мелодрамы «Спи со мной» Рори Келли, который раскрывает истинный смысл блокбастера в одном из эпизодов фильма. В сиквеле тоже есть момент, в котором многие считывают гомоэротическое напряжение: парни играют в американский футбол на пляже; теплый свет заливает кадр; раздетые и блестящие от пота летчики потеряли счет игре и наслаждаются возней в песке. Однако у эпизода есть четкая функция в сценарии: Мэверик оправдывается за необычный метод подготовки кандидатов перед начальством и утверждает, что его просили организовать команду. Вот она!

6. Мэверик доказывает, что миссия выполнима

Том Круз

Происходит то, чего боялся Пит Митчелл: Айсмен умирает. После трогательной похоронной процессии оставшегося без «ангела-хранителя» героя отстраняют от миссии. Заменивший Мэверика командир полностью меняет стратегию: никаких незаметных полетов, выпускникам придется идти в открытое столкновение с врагом, ведь так шансов выбрать будет больше. Однако Мэверик не сдается. Герой садится за штурвал истребителя и появляется из ниоткуда на тренировочной трассе; он сокращает допустимое время выполнения миссии до 2 минут 15 секунд и мастерски справляется со всеми этапами задания. Командир делает Мэверику выговор, но все же включает его в список пилотов, которые отправятся на дело.

7. Мэверик жертвует собой ради Задиры

Том Круз

Ключевой десятиминутный эпизод фильма посвящен операции в небе. Проблемы начинаются сразу: Задира, которого всегда критиковали за медлительность, не успевает пройти этап с узким каньоном в назначенное время. Как только юноша приходит в себя, ему приходится надеяться на чудо. Лазер ведомого сломан, так что боеголовки придется скидывать вслепую. Полный саспенса эпизод заканчивается неожиданным поворотом: Мэверик спасает Задиру от самонаводящейся ракеты и терпит крушение на территории врага.

8. Мэверик злится на вернувшегося Задиру

Майлз Теллер и Том Круз

Несмотря на приказ отправляться на палубу авианосца, Задира летит на поиски Митчелла, тот скрывается от обстреливающего его вертолета. Спасение наставника заканчивается плачевно: юнец также подбит, но успевает катапультироваться. Обмена любезностями ждать не приходится — Мэверик зол на вернувшегося за ним Задиру. «Я спас тебе жизнь. В этом и был смысл», — кричит Мэверик, которому героическая смерть и помощь сыну погибшего в первой части Гуся казались идеальным жизненным финалом.

9. Мэверик с Задирой угоняют старенький F-14

После неуклюжего воссоединения Пита и сына Гуся фильм превращается в авантюрную комедию. Герои отправляются на разбомбленную базу врага и находят там истребитель F-14. На таких же в первом «Топ Гане» летали Мэверик и Гусь. Смелый план — просто зайти в ангар, завести самолет и улететь — внезапно срабатывает.

10. Мэверик с Задирой и Палачом благополучно возвращаются на базу

Том Круз

Возвращающиеся на авианосец пилоты вступают в воздушный бой с двумя истребителями пятого поколения Су-57, которые во всем превосходят списанный в утиль F-14. Впрочем, Мэверик вновь напоминает себе, Задире и зрителю, что важен не самолет, а пилот, сидящий в кабине. Они не без труда расправляются с врагами, но остаются без боеприпасов, когда их настигает третий вражеский самолет. Катапультироваться не получается, и герои готовятся встретить смерть. В этот момент на помощь прилетает Палач — самовлюбленный выпускник, получивший прозвище за то, что он никогда не спасает членов своей команды.

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Автор: Алихан Исрапилов