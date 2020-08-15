Зельвенский узрел «Топ Ган: Мэверик». Сиквел оказался даже лучше оригинала

Теперь россиянам, чтобы посмотреть на высший пилотаж Тома Круза в кино, и самим надо улететь (за рубеж). Это удалось сделать нашему штатному критику, который утверждает, что новый «Топ Ган» создан для большого экрана, как птица для полета.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

За тридцать с лишним лет легендарный Пит Митчелл, известный окружающим по позывному Мэверик (Том Круз), выпускник «Топ Гана», элитной программы для пилотов американского ВМФ, из лейтенанта дорос лишь до капитана, поскольку любил не карьеру, а самолеты. После очередной впечатляющей, но дорогостоящей выходки перед Митчеллом маячит пенсия, и не факт, что почетная. Но тут старый друг-соперник Айсмен (Вэл Килмер), теперь командующий Тихоокеанским флотом, дает ему последнее задание. Мэверик должен за пару недель подготовить дюжину лучших выпускников «Топ Гана» к невозможной миссии — незаметно подлететь и взорвать подземное ядерное производство в тщательно охраняемых горах. Среди молодых пилотов — Рустер (Майлз Теллер), сын лучшего друга и напарника Мэверика, в чьей гибели он (безосновательно) себя винит.

Премьеру «Мэверика» переносили два года, и трудно представить более неудачный (или более удачный — как посмотреть) момент для этого беззаботного милитаристского боевика про белозубых американских пилотов, которые исподтишка дырявят ракетами какую-то опасную страну. Здесь, как и в оригинальном «Топ Гане», противник остается безымянным, это просто «враг». Кто был врагом США и летал на «мигах», в 1986 году было очевидно. Сейчас это более сложная загадка: опять мы? КНДР? Китай? Вероятно, сценаристы не имели в виду никого конкретного, это просто зловредная сущность в духе организации СПЕКТР. Но сегодня от невинной фантазии порой веет апокалиптическим ужасом: в этих сверхреалистичных и в то же время совершенно фантастических, надолго перехватывающих дыхание боевых сценах, снятых из кабин истребителей, нет-нет да померещится щелкающая пальцами длань Таноса.

Впрочем, для кого-то просто наступило лето, и «Мэверик» — летний блокбастер, каких почти не делают. И уж точно не делают без Тома Круза. Вселенная Marvel, как подтвердили сериалы, на маленьком экране смотрится чуть ли не лучше, чем на большом; их фильмы — тот же сериал, просто очень дорогой. «Топ Ган» — опыт другого рода; его эмоциональное воздействие, местами колоссальное, напрямую связано с размерами экрана, аудиосистемой и невозможностью нажать на паузу. Последнее, может быть, важнее всего: шансы на прокат фильма в России маловероятны, но, по крайней мере, важно пообещать себе и Тому, когда придет время, не разбавлять его походами на кухню и листанием «Телеграма».

Режиссер сиквела Джозеф Косински (автор «Обливиона» с тем же Крузом и «Дела храбрых» с тем же Теллером), конечно, не ровня Тони Скотту, но он превосходно имитирует его стиль, без особого труда обгоняя его в прочих департаментах, прежде всего драматургическом. «Топ Ган» был выдающимся поп-артефактом своего времени, однако сейчас смотреть его без смеха невозможно — не только из-за разрекламированного внимательными зрителями гомоэротического подтекста, но и просто из-за тотальной стоеросовости происходящего.

И хотя «Мэверик» рассчитан по такой же военно-спортивной формуле, он остроумнее и увлекательнее и вдобавок поглубже ровно на ту малость, что была необходима. На первый план быстро выходит не соревнование бравых парней и девчат. В памяти застревает не демонстрация самолетных трюков, а мотив времени, которое, с одной стороны, разрушает все, а с другой — не ленится давать все новые последние шансы. Круз — «самый быстрый человек на земле», как говорят в фильме — с его вечным бегом, ездой, полетом против этого самого времени, против возраста превращается в фигуру где-то забавную, а где-то трагическую. Уж точно величественную — авторы бросают на экран звездные команды (только среди адмиралов — Джон Хэмм и Эд Харрис) и флотилии истребителей, а красиво подсвеченный профиль Тома по-прежнему перевешивает все это.

Том Круз и Дженнифер Коннелли

Ностальгии тут столько, хоть ложкой ешь: после начальных титров, которые повторяют старые почти буквально, Круз надевает авиаторы, натягивает ту самую кожаную куртку и уносится в даль на «Кавасаки». В фан-сервис нового «Топ Гана» где-то добавлена ирония, где-то — пафос. Есть душераздирающий эпизод с Айсменом-Килмером, у которого рак горла и в кадре, и за ним. Вместо печально знаменитого топлес-волейбола — американский футбол в прибое. Вместо веселого Энтони Эдвардса с усиками — насупленный, как всегда, Майлз Теллер (тоже с усиками). Вместо неловкого романа с инструкторшей — трогательные отношения с адмиральской дочерью, упомянутой в первом фильме. Теперь она в кадре, ее играет Дженнифер Коннелли, и в традиционном секс-монтаже они с Крузом сразу за поцелуем устраиваются на кровати поговорить.

Иначе говоря, в отличие от первого фильма, за мачистской бравадой «Мэверика» мелькает что-то по-честному человеческое. И это дорогого стоит, когда в комплекте идет и все остальное: пресловутые трюки, взлетные полосы в дымке, играющие желваки в промышленных количествах и столько фигур и лиц, снятых снизу на фоне неба, что из этой синевы не вынырнуть.