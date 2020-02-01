Ура! У канала видеоэссе Кинопоиска — 1 000 000 подписчиков! Рассказываем, как мы его придумали и запустили

Лященко: Видеоэссе про кино — это возможность сделать доступным для каждого разбор фильма, сцены, режиссерского приема, как это делают в аудиториях киношкол. Представьте, что лектор показывает фрагмент фильма, комментирует его, останавливает сцену, чтобы обратить внимание слушателей на какой-то момент, на монтажную склейку, на рисунок светотени. А теперь посмотрите видеоэссе, в котором автор свободно переключается между сценами из фильмов, или проигрывает их параллельно, чтобы наглядно показать сходства или различия, или рисует схему перемещения персонажей и камер, чтобы разобрать мизансцену. Хороший видеоэссеист не раздает оценки фильмам. Он показывает, как именно сделано кино. И, что важно, он не может соврать! В отличие от чтения текста, где вы должны а) вообразить то, что автор описывает, и б) поверить ему на слово, в хорошем видеоэссе вы сразу видите то, о чем идет речь, и в результате начинаете лучше понимать язык кино.

Смолев: Видеоэссе — это вид анатомического театра. Зрители садятся на свои места и наблюдают, как в течение 10–20 минут ты потрошишь фильм: достаешь его печень, почки, селезенку, вытягиваешь все кишочки — очень увлекательно. И все это делается, чтобы наглядно показать, как все это работало в картине при жизни. К сожалению, жанр видеоэссе стал слишком популярным, чтобы оставаться в поле серьезного киноведения. Как сценаристу роликов, мне приходится думать не только об анализе произведения, но и о том, как Олег Милёхин произнесет имя героини «Дейдра Бобейрдра» (в итоге редактор милосердно убрал эту тарабарщину из сценария про «Всё везде и сразу»). Я должен рассмешить или растрогать зрителей, дать им возможность поностальгировать. Чаще всего наша аудитория не осознает, что, разбираясь с той или иной режиссерской манипуляцией, мы достаем инструменты из того же самого чемоданчика, что и авторы фильмов. Поэтому некоторые историки кино считают наши видео попсой. А потом сами показывают их студентам на лекциях!