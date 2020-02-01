Ура! У канала видеоэссе Кинопоиска — 1 000 000 подписчиков! Рассказываем, как мы его придумали и запустили

Сколько времени занимает работа над одним видеоэссе? Как появился тот самый «голос Кинопоиска»? Что про нас думают коллеги из индустрии? И какие из наших роликов мы терпеть не можем? Вспоминаем, с чего начинались наши видеоэссе, и рассказываем, как мы работаем над роликами.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска
Владимир Лященко
редактор видеоэссе в 2018–2019 гг.
Даниил Смолев
автор сценариев видеоэссе
Евгения Молодцова
руководитель отдела видео и подкастов
Максим Шилохвостов
режиссер монтажа в 2016–2018 гг.
Лиза Сурганова
главный редактор медиа Кинопоиска в 2016–2021 гг.
Олег Милёхин
диктор, «голос Кинопоиска»
Елена Рябцева
продюсер видео и подкастов
Анастасия Усанова
режиссер монтажа
Что такое видеоэссе и чем они интересны?
Жанайдаров: У жанра видеоэссе долгая история, корни которой уходят в литературную критику и документальные фильмы-эссе XX века, но бум жанра случился в XXI веке с развитием видеохостингов и монтажных программ, когда каждый киноман получил возможность исследовать под воображаемым микроскопом любимые фильмы и сериалы. Если пытаться кратко и обобщенно определить, что такое видеоэссе, то самым точным будет словосочетание «визуальная кинокритика». В это понятие попадают и BadComedian, и ролики-лекции Антона Долина, но важным для жанра является сочетание двух элементов. Строгая форма — имеется в виду англоязычная традиция essay, в которой должна быть внятная структура размышления с вступлением, тезисом, аргументами, примерами и выводом. И визуальный ряд, который ценен сам по себе, а не как иллюстрация звучащего текста.
Лященко: Видеоэссе про кино — это возможность сделать доступным для каждого разбор фильма, сцены, режиссерского приема, как это делают в аудиториях киношкол. Представьте, что лектор показывает фрагмент фильма, комментирует его, останавливает сцену, чтобы обратить внимание слушателей на какой-то момент, на монтажную склейку, на рисунок светотени. А теперь посмотрите видеоэссе, в котором автор свободно переключается между сценами из фильмов, или проигрывает их параллельно, чтобы наглядно показать сходства или различия, или рисует схему перемещения персонажей и камер, чтобы разобрать мизансцену. Хороший видеоэссеист не раздает оценки фильмам. Он показывает, как именно сделано кино. И, что важно, он не может соврать! В отличие от чтения текста, где вы должны а) вообразить то, что автор описывает, и б) поверить ему на слово, в хорошем видеоэссе вы сразу видите то, о чем идет речь, и в результате начинаете лучше понимать язык кино.
Смолев: Видеоэссе — это вид анатомического театра. Зрители садятся на свои места и наблюдают, как в течение 10–20 минут ты потрошишь фильм: достаешь его печень, почки, селезенку, вытягиваешь все кишочки — очень увлекательно. И все это делается, чтобы наглядно показать, как все это работало в картине при жизни. К сожалению, жанр видеоэссе стал слишком популярным, чтобы оставаться в поле серьезного киноведения. Как сценаристу роликов, мне приходится думать не только об анализе произведения, но и о том, как Олег Милёхин произнесет имя героини «Дейдра Бобейрдра» (в итоге редактор милосердно убрал эту тарабарщину из сценария про «Всё везде и сразу»). Я должен рассмешить или растрогать зрителей, дать им возможность поностальгировать. Чаще всего наша аудитория не осознает, что, разбираясь с той или иной режиссерской манипуляцией, мы достаем инструменты из того же самого чемоданчика, что и авторы фильмов. Поэтому некоторые историки кино считают наши видео попсой. А потом сами показывают их студентам на лекциях!
1 002 398
подписчиков прямо сейчас
302
видео на канале
16 937 613
часов смотрели наши видео
135
фильмов, сериалов, клипов и реклам использовано в видео про кино перестройки
3 533 065
просмотров набрало самое популярное видео (про фильм «1917»)
7 159
комментариев под видео про «Семнадцать мгновений весны» (половина — анекдоты про Штирлица)
Каким был канал Кинопоиска в 2016 году и почему мы решили делать видеоэссе?
Молодцова: В 2016 году на канале выходили все видео, которые в том момент выпускал Кинопоиск. Это были и поездки на фестивали, и шутливые ролики, и интервью. Сейчас мы их скрыли из доступа.
Шилохвостов: Это были по-своему милые времена. Спасибо им за то, что у меня есть фотографии с Александром Невским и Оксимироном. Половина роликов, к сожалению, давно удалена. Где-то был легендарный видос зарядки с Невским и Дакаскасом, который потом разошелся по всем спортивным пабликам.
Сурганова: Идея какого-то интересного видеоформата для рассказа о кино появилась у меня практически сразу, как я пришла в Кинопоиск. Я смотрела эссе на каналах Every frame a painting и Nerdwriter и думала: вот же она, идеальная форма. Ведь как еще рассказать обо всех аспектах фильма — цвете, свете, монтаже, звуке, композиции? Только через видео — медиум, наиболее близкий к первоисточнику. В Кинопоиске уже тогда был видеоотдел, ребята занимались съемками сюжетов с площадок, интервью и репортажей с кинофестивалей. Но на YouTube этот контент не очень заходил. Возможно, из-за своего телевизионного характера. А вот у англоязычных видеоэссе, которые мне так нравились, были миллионы просмотров, и очень хотелось попробовать, а сможем ли мы так же.
Jackie Chan — How to Do Action Comedy
How David Fincher Hijacks Your Eyes
Первые эксперименты мы ставили с командой Васи Сонькина, который позже стал ведущим первого сезона подкаста «Через вселенные». И когда мы выпустили самое первое эссе про «Крик Вильгельма» — неидеальное, но все равно нежно мной любимое, — я поняла, что это оно.
Шилохвостов: Тогда мы делали все максимально кустарно. Я экстренно учил азы After Effects, а Женя Молодцова — ресурсные возможности Кинопоиска. Первое время всю озвучку делали внутри в нашей студии, я сидел по вечерам с диктором в студии Яндекса, а потом сам вычищал звук. Частенько бывало, что монтировали по ночам, но это связано, скорее, с тем, что начинали и все делали мы сами, поэтому получалось долго, и в рабочий день это не всегда помещались. Первый случай, когда прямо сели за ночь вместе, — это «Что было в предыдущих сериях „Игры престолов“».
Как появился тот самый «голос Кинопоиска»?
Молодцова: Наш первый диктор Дэн, который работал с видеоэссе, приезжал записываться к нам в студию. Это усложняло процессы, потому что на озвучание уходило от двух до четырех часов времени нескольких человек. А дальше при любых изменениях в сценарии нужно было заново вызывать диктора, бронировать студию, и ни о какой оперативности речи не шло.
В ноябре 2017-го я искала звукорежиссера для работы над подкастами, кажется. Олег Милёхин откликнулся, мы начали монтировать подкасты, попросили его записать пару раз подводки и довольно быстро решили попробовать сделать пробное видеоэссе с голосом Олега, который записывался сам у себя в студии и реагировал оперативно на все наши изменения в сценариях. Какое-то время поискали tone of voice, притерлись и больше не расставались.
Милёхин: К разным видеоисториям я подхожу немного по-разному. Легкие рассказы про анимацию и молодых актеров обычно читаю бодро, налегке. Про именитых актеров и всенародных любимцев — с дополнительной ноткой уважения. А когда читал тексты для нашей большой серии про историю отечественного кинематографа, отчасти ориентировался на Леонида Парфенова в передаче «Намедни». Это помогало создать ощущение погружения в эпоху.
У меня нет специального тембра, «чтобы все заплакали». Просто у нас талантливые авторы и классный редактор. И когда я читаю текст, он как бы подсказывает, какое должно быть настроение. Если в конце него возникает светлая грусть, или надежда, или какая-то еще эмоция, то я транслирую их. Чаще всего удается поймать нужный настрой с первого дубля. А когда я сводил звук для видео про Робина Уильямса, то даже сам растрогался. Тут дело, конечно, в актере и его истории.
Если вдруг вы не знали, как выглядит Олег Милёхин. P. S. Промокод уже не рабочий
Как строится работа?
Придумывание темы → Заказ сценария → Написание сценария автором-фрилансером → Редактура и правки, подготовка раскадровки → Монтаж с черновой озвучкой → Правки видео → Озвучка диктором → Монтаж с чистовым звуком и музыкой → Сведение звука → Финальный драфт с титрами и графикой → Публикация
Рябцева: Темы обычно приурочиваются или к выходу нового фильма, или к юбилею актера/режиссера, или к событиям вроде «Оскара». Но бывают также вечные сюжеты (например, анализ культового сериала или фильма), и еще у нас есть список предложений от наших подписчиков. Помню, как один человек под каждым эссе писал развернутый комментарий и всегда добавлял, что ждет разбора «Сопрано». И мы не смогли пройти мимо его просьб!
Жанайдаров: Создать энциклопедию кино — что-то вроде нашей миссии. В итоге наш канал превращается в сборник всего важного, что надо знать о кино, поэтому в выборе тем мы часто исходим из значения героя или фильма для искусства (то есть выбирая между Дэвидом Линчем и Гаспаром Ноэ, сделаем в первую очередь видеоэссе про Линча). А еще есть внутренняя задача — дать зрителям инструментарий, как смотреть кино, чтобы потом можно было заметить, какими приемами кинематографисты создают определенный эффект или эмоцию.
Смолев: Есть разница между разбором киносцены, одного фильма или сериала и выпусками, посвященными большому историческому периоду вроде оттепели. Самые быстрые тексты занимают около недели, на самые долгие может уйти больше полугода. В любом случае сценаристу приходится «конспектировать фильмы», записывая не только происходящее в кадре («она бежит по мосту, он бежит навстречу, целуются»), но и таймкод, который потом поможет монтажеру быстро отыскать нужный кадр и вставить в видеоэссе. Фильм буквально разбирается на атомы, а потом пересобирается заново. Самое главное в процессе — не увлечься формализмом, не забыть, что перед тобой живое произведение со своим дыханием, а не математическое уравнение. Поэтому для работы идеально смотреть кино дважды: сначала, чтобы его почувствовать, затем — чтобы понять, почему ты это почувствовал.
Усанова: От и до работа над монтажом эссе может занимать полторы недели. В целом время, затраченное на монтаж, зависит от длительности видео и количества использованных источников. Видео про один или даже несколько фильмов собирать легче и быстрее, чем видео про сериал из нескольких сезонов.
Обычно я стараюсь подобрать фоновую музыку, максимально похожую на оригинальный саундтрек фильма или сериала, про который идет речь. Ну, или чтобы она соответствовала теме (вестерн — кантри, супергероика — эпичная музыка), но так, конечно, получается не всегда. Например, у рубрики «В главной роли» нет какой-то темы, для таких роликов я подбираю более нейтральную музыку — гитару и пианино. Так как мы используем базу со стоковой музыкой, иногда нужно покопаться, чтобы найти то, что подходит лучше всего. У меня есть лайфхак, как отсеивать слишком заезженные стоковые треки: мы не берем музыку, если она звучит как мелодии из Sims.
Какие форматы есть у видеоэссе?
Лященко: Когда я начал работать, на канале уже появилось несколько эссе в рубрике «Как снимает…» про режиссеров. Хотелось дальше разбирать киноязык разных мастеров, выдающиеся фильмы, отдельные сцены или приемы, попытаться уложить французскую новую волну в 20 минут. При этом я, как автор, старался чередовать разговор про любимое (как устроена анимация Миядзаки) с разговором про неожиданное (почему первые «Сумерки» — это хорошее кино?), а как редактор — отталкиваться не от формата, а от материала и того, каким видит его тот или иной автор эссе. Форматы мне всегда казались условностью, а главной идеей канала было собрать пул людей, которым интересно разбирать кино в жанре видеоэссе настолько, что это может заинтересовать других.
Рябцева: С мая 2020-го по май 2021-го мы проводили эксперимент, добавив к нашим обычным видеоэссе с глубоким анализом и, соответственно, спойлерами более короткие ролики под заголовком «Что посмотреть». Этот формат рассказывал о новом фильме или сериале, который можно найти в онлайн-кинотеатре Кинопоиска, без лишних подробностей, но знакомил зрителей с интересной новинкой, которую они могли пропустить.
Жанайдаров: До меня на канале выходили видео с разборами сцен «Окна во двор» и «Космической одиссеи», а уже при мне мы придумали приглашать режиссеров, чтобы они анализировали сцены из своих новых фильмов (ну, как придумали? позаимствовали формат у New York Times). Сделали два выпуска — с Климом Шипенко и сценой из «Текста» (нет, не той самой с Асмус и Янковским) и с Юрием Быковым и его «Сторожем». Формат не очень зашел: все-таки современное российское кино еще менее любимо, чем культовая классика, люди даже отписывались. Зато спецпроект про историю отечественного кино стал очень успешным, к некоторому моему удивлению. Первый эпизод про дореволюционные фильмы вышел как раз за неделю до того, как я пришел в Кинопоиск, и следующие полтора года я хотел его продолжить. Тем, каким прекрасным получился проект, я горжусь больше всего. Еще и потому, что аналогов у этих видео нет. И не только на YouTube.
Что думают о видеоэссе его зрители и коллеги по жанру?
Максим Селезнев
Кинокритик, видеоэссеист, бывший редактор «Сеанса» и «Искусства кино»
Откровенно говоря, я профессиональный хейтер видеоэссе Кинопоиска. Профессиональный в том смысле, что с подозрительной периодичностью в рамках своей работы объясняю окружающим, что с этими видеоэссе не так. С ними что-то не так?! О да, назову хотя бы свои любимые грехи:
- визуальная тавтология: кадры фильмов часто лишь иллюстрируют, удваивают то, что произносит закадровый голос, ничего не прибавляя к содержанию;
- энциклопедизм: порой возникает ощущение, будто бы смотришь экранизацию «Википедии», краткую справку на выбранную тему, в которой, увы, не находится места авторским суждениям;
- инструкционализм и filmsplaining: как снимает режиссер X, как смотреть сериал Y и что пошло не так — ролики с такими заходами обещают рассказать все самое важное и даже порой оставляют ощущение исчерпанности темы, хотя в действительности успевают наметить лишь самые общие контуры.
Но даже атакуя К-видео с таких невыносимо высокомерных позиций, невозможно не признать главное: команда Кинопоиска сделала больше всех для популяризации видеоэссеизма на русском языке. И сегодня, листая их YouTube-архив, я впечатлен не только масштабом, но еще и разнообразием подходов. Среди роликов последних двух лет найдутся предельно разные по стилю работы, в том числе и отменяющие мои претензии, озвученные выше.
Ведь, на самом деле, все «ошибки юности» видеоэссе Кинопоиска не дефекты и всамделишные грехи, а только разные способы говорить о кино, более или менее близкие для меня. И каким бы я лично ни рисовал идеальное царство видеоэссеизма, оно должно быть открытым для зрителя, должно изобретать объединяющий язык. Учитывая число подписчиков канала Кинопоиска и все заслуженные теплые отзывы, нет сомнений, что они освоили как минимум один из диалектов такого языка.
Автор канала ЧБУ
Писатель-фантаст, блогер
Люблю эссе, в которых мое мнение совпадает с мнением автора, но еще больше люблю те, в которых не совпадает. На YT-канале Кинопоиска я постоянно встречаю и то, и другое. Всегда есть о чем подумать, всегда есть о чем поспорить или что-то переосмыслить. Главное, плюрализм.
Но самое большое внимание я всегда обращаю на форму: как смонтировано, в каком темпе, какие приемы захвата внимания использованы, какие уловки повествования и, конечно же, как все это дело звучит. В эссе самое главное — фиксация и передача эмоций, каждый из членов команды добавляет что-то от себя, так и получается та самая магия. Как автор, я всегда буду подмечать эти детали и пополнять свой арсенал. Кинопоиску большой лукас.
Макс Шишкин
Режиссер, автор Telegram-канала «ШишКИНО»
Я большой фанат видеоэссе Кинопоиска. Конечно, учитывая мою насмотренность и вид деятельности, в этом плане «я и сам своего рода ученый», потому большинство роликов не являются для меня откровением по части фактов. Но у видеоэссе Кинопоиска есть одна сильная сторона: они занимаются полноценным кинопросвещением. В очень малый хронометраж им удается дать большое пространство для размышлений неподготовленным зрителям и тем самым создать прецедент кинообразования. Это очень важно для любой развивающейся индустрии, потому что воспитанный, образованный зритель — это всегда поле для экспериментов и смелых решений внутри создателей контента.
И сама форма, ее подача настолько хороши, что, даже если я тотально разбираюсь в вопросе, я с большим удовольствием включаю новые выпуски и наслаждаюсь другой сильной стороной этих эссе — огромной любовью к кинематографу. Можно вечно смотреть на огонь и воду, а также слушать людей, с упоением рассказывающих о предмете своей страсти. В этом плане видеоэссе полностью соответствует моему мировоззрению и запросам к подобного рода контенту. Но также я отмечу, что весь цикл об истории советского и российского кино для меня был полным откровением, потому что именно в этом направлении мои познания находятся в полном провале, а культурный вес этих выпусков невозможно оценить даже спустя год после старта серии. Очень рад, что аудитория этих эссе растет, и надеюсь, что так продолжится и дальше.
Какие реакции на видеоэссе запомнились?
Смолев: Однажды в комментарии к видеоэссе «Эволюция вестерна: от поющих ковбоев до Тарантино» пришла моя студентка из РГГУ, где я читаю курс по истории американского кино, и написала: «Здесь вы в 12 минут уложились, что же мы три пары это слушали?»
Жанайдаров: В комментариях одного из первых эссе кто-то написал: «Даулет Жанайдаров, ты тигр». С тех пор мне коллеги на Новый год дарят что-то с тиграми: кружки, носки, открытки.
От видео про то, как Тарантино снимает диалоги, пошел относительно популярный мем. Еще аккаунт «Фейковые превью» делал смешные варианты наших обложек, а в YouTube существует некоторое количество видео, которые пародируют наши эссе.
Кинопоиск задает вопросы на протяжении 60 секунд
Почему «Морбиус» — великое кино
Почему «Лего Бэтмен» — лучший фильм про Бэтмена
Как Светлана Баскова снимает диалоги
А вот такие фейковые обложки мы создали сами по предложениям в комментариях
Любимые и нелюбимые ролики
Усанова
Это было не первое, но одно из первых эссе, которые я сделала для канала, а значит, оно ужасно и должно гореть в аду. На самом деле, нет. Просто сейчас есть очень много вещей, которые я сделала бы иначе и которые, как мне кажется, смотрелись бы лучше. Кстати, пока я монтировала это эссе, я поплакала три раза, потому что фильмы Pixar трогательные.
Рябцева
Одно из нелюбимых — про «Атаку титанов». Это аниме я не смотрела, а кадры из него произвели на меня неприятное впечатление своей физиологичностью. По моей просьбе Настя даже вырезала момент с вылезающей изо рта рукой — было как-то особенно мерзко. Это эссе довольно длинное, 20 минут. А посмотрела я его в итоге около семи раз, что в итоге дает хороший такой полнометражный фильм.
Молодцова
Любимые — серия «Люди с киноаппаратами», «Как устроен „День сурка“» за придуманный Даулетом повтор сцены с будильником, ежегодные оскаровские выпуски за смешные комментарии от подписчиков и видеоэссе про «Сумерки», потому что классно легитимизировать любовь к тому, что считается стыдным, потому что кино не может быть стыдным.
Жанайдаров
У меня есть нелюбимое эссе — «Почему „500 дней лета“ — культовое кино». Это мой первый сценарий как редактора Кинопоиска и, так получилось, любимый фильм. К сожалению, тогда я еще не знал, что текст от автора можно радикально переделывать, если он не получился, и не страшно самому дописывать идеи и наблюдения (и еще не разобрался с тем, как выстраивать структуру), поэтому видео получилось хаотичным, и в нем не проговариваются важные вещи. А фильм классный, посмотрите.
Смолев
Из своих видеоэссе я бы выделил трагическое «Как снимает Никита Михалков». Не потому, что являюсь его поклонником, а потому, что у меня стояла абсолютно неординарная задача — понять, почему человека покидает дар и как он сходит с ума.
Иллюстратор: Анастасия Пожидаева