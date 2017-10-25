20 главных фильмов 2010-х

За пределами России четвертый фильм Андрея Звягинцева получил приз Каннского кинофестиваля за сценарий, «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар»; международная пресса была почти единодушно восторженной. Как это часто бывает с подобными картинами, на родине спектр мнений оказался более разнообразным. С одной стороны, Звягинцева обвиняли в русофобии (министр культуры Мединский породил по его поводу выражение «Рашка-говняшка»), с другой — критиковали за упрощения, обобщения и высокомерие к своим героям. Как бы то ни было, но на фоне начавшегося конфликта с Украиной, приговоров по «болотному делу» и запретительных законов Государственной Думы шестого созыва сюжет о борьбе маленького человека против всесильного союза церкви и государства прозвучал особенно остро. Ни один российский фильм 2010-х не обсуждали так много и яростно; Звягинцев после «Левиафана» окончательно утвердился в статусе самого актуального (что бы это ни значило) российского кинорежиссера. Через три года ситуация повторится, когда его надменную «Нелюбовь» будут сравнивать с добродушной «Аритмией» Бориса Хлебникова.