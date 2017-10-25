20 главных фильмов 2010-х

КиноПоиск выбрал самые важные фильмы десятых: десять отечественных и десять зарубежных, по паре на год; именно те, что отразили фестивальные моды и индустриальные тенденции, те, что стали поворотными точками как в карьерах актеров и режиссеров, так и в истории съемочных технологий или способах рассказывать истории. Те, что изменили кино и нас, зрителей.
Зарубежный фильм
«История игрушек: Большой побег»
Неторопливая (между вторым и третьим фильмами прошло 11 лет) франшиза о пластмассовых героях начала заново изобретать анимацию еще в девяностые: нарисованная на компьютере первая часть для своего времени была революционной. К началу 2010-х 3D-мультфильмы успешно вытеснили все остальные техники, а также оказались для Голливуда одним из самых надежных источников дохода. Нарисованных персонажей теперь озвучивают суперзвезды, взрослым больше не стыдно смотреть мультики, и анимация даже соревнуется с игровым кино на «Оскаре». «История игрушек 3» — второй подряд релиз Pixar (после «Вверх»), номинированный в категории «Лучший фильм», и первый мультфильм, собравший в мировом прокате миллиард долларов. Еще в 2006 году студия была куплена Disney, которая остается почти что монополистом в полнометражной анимации. Только два раза за десятилетие приз киноакадемии в недавно созданной соответствующей категории достанется кому-то другому. Скорее всего, 2010-е закончатся симметричной победой на «Оскаре» «Истории игрушек 4».
Российский фильм
«Как я провел этим летом»
Алексею Попогребскому в его втором фильме удались два редких достижения — впечатлить Вернера Херцога и ввести в русский язык новую идиому. Полудрама-полутриллер о двух мужчинах на чукотской метеостанции — редкий отечественный фильм, с толком использующий красоты разнообразного российского ландшафта, и жюри Берлинского фестиваля под руководством великого немца выдало призы за операторскую работу Павлу Костомарову и за обе мужские роли (Сергею Пускепалису и Григорию Добрыгину). Намеренная синтаксическая корявость названия оказалась настолько удачной, что до сих пор цитируется в речи и подписях к фотографиям в Instagram («Как мы провели этой пятницей»). Фильм подвел черту под мини-волной русского кино нулевых, главной особенностью которого было именно неумение героев разговаривать, выразить себя. Попогребского вместе с Борисом Хлебниковым, Бакуром Бакурадзе и Николаем Хомерики так и называли — «новыми тихими». В 2010-е все они разными путями ушли от бормочущего артхауса в коммерческое кино.
Зарубежный фильм
«Драйв»
Рефн — новый Линч. Режиссер молчаливых эстетских триллеров, раньше известный только небольшому кругу синефилов, с «Драйвом» превращается в одну из центральных фигур арт-кино. Составляющие голливудской мифологии — Лос-Анджелес, гангстеры, машины, девушка в беде — здесь превращены в чистые знаки, красоту без содержания. И главный такой знак — Райан Гослинг, исполняющий роль безымянного героя. Канадский артист красив, как скандинавский бог, и совершенно непроницаем — это интригующее сочетание превратит его в крупнейшую звезду десятилетия. Рефн будет продолжать в том же духе все последующие годы, вплоть до невообразимого сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым».
Российский фильм
«Шапито-шоу»
Амбиция «Шапито-шоу» была огромной: режиссер Сергей Лобан и сценаристка Марина Потапова замахнулись не меньше чем на портрет поколения и исполнили задачу не без блеска. Сюрреалистическая музыкальная комедия длиной в четыре часа — «Асса» XXI века, соединившая в себе два первых его десятилетия. Здесь народившееся в нулевые поколение московских тусовщиков (в компании старых героев, Мамонова и поддельного Виктора Цоя) отправляется в Крым — хранилище постсоветской памяти, которое станет символом российской политической жизни уже в 2010-е. Но на исходе короткой эпохи президента Медведева ни герои «Шапито-шоу», ни его авторы об этом еще не знают. Они увлечены тем, что с задором и прибаутками диагностируют невозможность коммуникации и пересказывают на камеру прочитанные недавно умные книжки. Главы фильма называются соответственно — «Любовь», «Дружба», «Уважение» и «Сотрудничество», — и каждая из них заканчивается катастрофой. У поколения хипстеров ничего не получается, и даже Цой фальшивый. Но никто не унывает.
Зарубежный фильм
«Мстители»
Железный человек, Капитан Америка и прочие персонажи в странных костюмах в очередной раз отправляются на борьбу с мировым злом, но впервые на экране все вместе. Посмотрев на миллиардные сборы «Темного рыцаря», купившая Marvel компания Disney в конце 2000-х начала строительство собственной супергеройской империи. К концу десятых эта киновселенная разрастется до двадцати с лишним фильмов; спасение мира будет происходить по расписанию несколько раз в год, а после перезапуска «Звездных войн» у Disney практически не останется серьезных конкурентов. Фильмы Marvel — сама себе индустрия, настоящая машина добра (в отличие от мрачной DC, «Мстители» всегда на позитиве). Сценарии пишут по методичкам целые комитеты, фоны годами отрисовывают на компьютере, бюджеты и кассовые сборы сопоставимы с оборотом развивающихся государств. Десятилетие закономерно заканчивается тем, что четвертый совместный выход героев Marvel — «Мстители: Финал» — становится самым кассовым фильмом всех времен. Интеллектуалы всего мира пытаются понять, что говорит о нашем времени гегемония добра с кулаками и сверхспособностями. Страх терроризма? Тоска по сильным защитникам? Желание солидарности (ведь «Мстители» прежде всего команда)? Пока идут споры, Disney считает деньги.
Российский фильм
«Легенда № 17»
Международный спорт изначально был придуман, для того чтобы нации могли самоутверждаться, обходясь без кровопролития. В постсоветской России эта функция оказалась востребованной: Олимпиады и футбольные чемпионаты — редкие для страны моменты единения. Поэтому логично, что за поводами для национальной гордости кино обратилось не только к военным, но и к атлетическим победам прошлого. «Легенда № 17» породила небольшой, но громкий жанр спортивного ретро. Профессионально сделанная драма о хоккейных подвигах Валерия Харламова и советской сборной заработала в прокате почти миллиард рублей, что логичным образом привело к появлению «Движения вверх» (3 миллиарда сборов), «Льда» и «Тренера». Режиссер последнего, Данила Козловский, очевидно, был главным российским актером 2010-х, чья суперзвезда в полную силу воссияла именно после «Легенды».
Зарубежный фильм
«Жизнь Адель»
«Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша стала редким примером настоящего фильма-события в фестивальном контексте; о почти бессюжетной трехчасовой истории взросления, выигравшей «Золотую пальмовую ветвь», слышали примерно все, кто интересуется кино. Несмотря на все сегодняшние претензии (утверждается, например, что постельные сцены между героинями сняты слишком по-мужски), работа Кешиша сделала больше прочих для превращения ЛГБТ-кино в мейнстрим. В отличие от предыдущих фильмов на тему («Горбатой горы», например), то обстоятельство, что роман Адель однополый, тут просто интересная деталь, а не основа драматического конфликта. Впрочем, успех фильма не отменил печальной тенденции 2010-х. Сегмент арт-кино все десятилетие продолжал съеживаться; Каннский фестиваль из первого среди равных превратился почти в монополиста арт-мейнстрима, а режиссерам приходится тратить по три года и больше на поиски финансирования. Эта проблема не обошла и Кешиша, который выставил на аукцион свою «Пальмовую ветвь», чтобы вложить заработанное в новый проект «Мектуб, моя любовь». За годы работы над последним конъюнктура успела измениться, и Кешиш перестал считаться прогрессивным режиссером; о «Жизни Адель» шесть лет спустя вспоминают уже гораздо реже.
Российский фильм
«Горько!»
Как большинство народных русских комедий (от «Иронии судьбы» до «Особенностей национальной…»), «Горько!» злоупотребляет алкоголем, но это не главное объяснение ее успеха. Драматургический конфликт фильма — между Россией шансона, которой на свадьбе нужны водка, салат и Светлаков (звезда «Нашей Russia» и «Елок», главный тамада страны), и Россией айфона, новой формацией, которая любит все западное, а к исконно постсоветской поп-культуре относится с опаской и неприязнью. Противоречие кажется неразрешимым, так что главные герои фильма собираются справлять две разные свадьбы. Но вдруг оказывается, что противоречия вовсе нет: это Россия, здесь танцуют все. Для убедительности этого вывода Андрей Першин, выступающий с тех пор под потешным псевдонимом Жора Крыжовников, не жалеет броских приемов. Эту стилистику он будет развивать в «Горько! 2» и караоке-фильме «Самый лучший день». Во взгляде режиссера любовь к человеку безоговорочно перевешивает едкую сатиру, и зритель отвечает ему взаимностью.
Зарубежный фильм
«Интерстеллар»
После «Темного рыцаря» Кристофер Нолан оказался едва ли не единственным голливудским режиссером, который может себе позволить снимать дорогостоящее кино по оригинальным сценариям. «Интерстеллар», фильм о путешествии через галактику нескольких лауреатов премии «Оскар», внес свой вклад в возрождение космического жанра в Голливуде (наряду с «Гравитацией» и «Марсианином»), а также спровоцировал жаркие обсуждения, фанатские теории и очередной виток споров о том, большой ли художник Нолан или дутая фигура. Но амбиции режиссера в любом случае впечатляют: действие «Интерстеллара» охватывает несколько световых лет и пять измерений. По итогам десятилетия, в котором еще были «Начало» и «Дюнкерк», Нолан лидирует в рейтинге тех, кого пресса любит называть «новым Кубриком» (Пол Томас Андерсон и Дени Вильнёв борются за серебро).
Российский фильм
«Левиафан»
За пределами России четвертый фильм Андрея Звягинцева получил приз Каннского кинофестиваля за сценарий, «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар»; международная пресса была почти единодушно восторженной. Как это часто бывает с подобными картинами, на родине спектр мнений оказался более разнообразным. С одной стороны, Звягинцева обвиняли в русофобии (министр культуры Мединский породил по его поводу выражение «Рашка-говняшка»), с другой — критиковали за упрощения, обобщения и высокомерие к своим героям. Как бы то ни было, но на фоне начавшегося конфликта с Украиной, приговоров по «болотному делу» и запретительных законов Государственной Думы шестого созыва сюжет о борьбе маленького человека против всесильного союза церкви и государства прозвучал особенно остро. Ни один российский фильм 2010-х не обсуждали так много и яростно; Звягинцев после «Левиафана» окончательно утвердился в статусе самого актуального (что бы это ни значило) российского кинорежиссера. Через три года ситуация повторится, когда его надменную «Нелюбовь» будут сравнивать с добродушной «Аритмией» Бориса Хлебникова.
Зарубежный фильм
«Выживший»
Хорошему артисту ДиКаприо так долго не давали «Оскар», что это превратилось в анекдот. Для победы понадобилось усилие из области уже не столько актерской игры, сколько спорта высоких достижений. В красочном фильме-бенефисе о борьбе человека со враждебной природной стихией ДиКаприо плавает в ледяной воде, ночует в мертвой лошади, ест сырую печень и зарастает неопрятной бородой. Не только комиксы и «Звездные войны» — теперь любое кино должно быть аттракционом, чтобы привлечь к себе внимание. Это хорошо понял режиссер-мегаломан Алехандро Гонсалес Иньярриту, чья предыдущая работа «Бёрдмэн» была броско снята (якобы) одним планом. Во многом благодаря сотрудничеству с Эммануэлем Любецки, самым виртуозным оператором современности, Иньярриту стал третьим в истории режиссером, выигравшим «Оскар» два раза подряд.
Российский фильм
«Милый Ханс, дорогой Петр»
Кино про войну всегда было у нас важнейшим из искусств, в 2010-е — особенно. Вышедшие в это десятилетие «Утомленные солнцем 2» и «Брестская крепость», кассовые рекордсмены «Сталинград» и «Т-34» старательно превращали Великую Отечественную из исторической катастрофы в основу национального самосознания. «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе из этого тренда очень неудобно выпадал: снятый в копродукции с Германией фильм рассказывал о взаимовыгодном советско-немецком военно-промышленном проекте 1930-х, продолжавшемся почти до самого начала ВОВ. Это обстоятельство породило один из крупнейших цензурных скандалов, а их в минувшем десятилетии было немало. Минкульт (точнее, лично Владимир Мединский) демонстративно отозвал господдержку фильму, потребовав изменить ряд деталей (в первую очередь отодвинуть время действия с мая 1941-го в конец 1930-х. Стороны в конце концов вроде бы пришли к компромиссу, деньги на фильм дал Фонд кино, но датировка событий в прокатной версии так и осталась политически некорректной. Это в министерстве не забыли, и деньги на свой новый фильм «Паркет» (не имеющий отношения к политике и истории), Миндадзе пришлось искать уже у частных инвесторов.
Зарубежный фильм
«Ла-Ла Ленд»
Нафталиновый жанр голливудского мюзикла в «Ла-Ла Ленде» попытался оживить режиссер-миллениал (Дэмьену Шазеллу на момент выхода фильма едва исполнилось тридцать) при содействии двух самых сексапильных миллениалов-кинозвезд. Эмма Стоун и Райан Гослинг в третий раз за десятилетие играют пару. Но если Кристен Стюарт и Джесси Айзенберг (у них тоже три фильма вместе) — это звезды новой формации, то лощеные красавцы из «Ла-Ла Ленда» отсылают к временам старого Голливуда. Ностальгический мюзикл Шазелла притворяется новой искренностью, но на деле это постмодерн в духе 1990-х, игра в старую добрую Америку. Попытки реанимировать старые жанры — одна из примет десятилетия: помимо мюзиклов, ревизии подверглась научная фантастика (удачно — см. «Интерстеллар») и вестерн (неудачно — не провалились только авторские вестерны Тарантино).
Российский фильм
«Ученик»
У Кирилла Серебренникова в 2016 году проходят три премьеры в «Гоголь-центре», а его фильм показывают в программе Каннского фестиваля. В России до сих пор нет других режиссеров, с одинаковым блеском работающих в театре и кино (да и вообще такое бывает нечасто). Каннский «Ученик» основан на собственном спектакле Серебренникова; первоисточник — пьеса немца Мариуса фон Майенбурга, но кажется, будто эта история написана именно о современной России. Европейский материал точно попадает в местный контекст: главный герой — старшеклассник, который с попустительства матери и учителей превращается в религиозного фанатика еретического толка. Сюжет гротескно заострен, но ясно, что Серебренников вслед за Звягинцевым в «Левиафане» целится не в религию, но в гримасы российского клерикализма. Через год после каннской премьеры начинается уголовное преследование режиссера.
Зарубежный фильм
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Это довольно странное для Голливуда кино: ирландский черный юмор Мартина МакДоны не очень хорошо понимают в стране, придумавшей политкорректность. Однако «Три билборда» бьют именно по теме поиска справедливости — ключевой для американской политики 2010-х — и попадают в нерв эпохи. В фильме МакДоны, действие которого происходит в консервативном трамповском Миссури, говорится о сексуальном насилии, расовых отношениях, полицейской жестокости, то есть обо всех тех вещах, которые десятилетие занимали умы левых и правых. Просто трактовка этих проблем у ирландца не всегда соответствует политическим догмам. Неудивительно, что именно в России, где ценят этическую неоднозначность сюжетов, «Три билборда» стали по-настоящему народным фильмом. Они, в общем, как «Левиафан», только шутки хорошие.
Российский фильм
«Теснота»
Дебют 25-летнего Кантемира Балагова открывает России (и миру — премьера прошла в Канне) новую кинематографическую территорию — Северный Кавказ, впервые увиденный глазами местного режиссера. Балагов — самый удачливый выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Ради студентов живой классик на несколько лет почти оставил профессию, причем участие Сокурова в их судьбе не закончилось на вручении дипломов: история стремительного и вынужденного взросления девушки из еврейской диаспоры Нальчика сделана при его активном участии как художественного руководителя (как и другие дебюты выпускников мастерской — «Глубокие реки», «Софичка», «Мальчик русский»). Снятый с редкой смелостью и даже провокативностью (в кадре показывают не только натуралистичный секс, но и реальную смерть), энергичный дебют Балагова стал еще и яркой главой в переосмыслении российских 1990-х.
Зарубежный фильм
«Рома»
Второй раз за десятилетие (после немого «Артиста») Американская киноакадемия называет лучшим фильмом года иностранную картину — черно-белые мемуары Альфонсо Куарона о Мехико его детства. Главные по версии академиков режиссеры-авторы эпохи — повзрослевшее поколение нового мексиканского кино 1990-х: у Куарона, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и Гильермо дель Торо на троих пять режиссерских «Оскаров» за шесть лет. Куарон — вообще сверхавтор, который не только поставил «Рому», но и написал сценарий, спродюсировал, снял как оператор и смонтировал. Эти подвиги мексиканца принесли первую большую оскаровскую победу компании Netflix, которая на исходе 2010-х начала активно теснить традиционные студии. Среднебюджетное жанровое кино (триллеры, мелодрамы, романтические комедии) уже почти полностью перешло на стриминг, но «Ромой» Netflix начал захват премиального сегмента Голливуда. В 2019-м на «Оскар» будут всерьез претендовать уже два фильма компании — «Ирландец» и «Брачная история» (причем оба именно произведены Netflix, а не просто куплены для проката и стриминга, как «Рома»). Разговоры о том, что скоро будет одно сплошное телевидение, разгораются с новой силой.
Российский фильм
«Лето»
Работу над фильмом о Майке Науменко и Викторе Цое Кирилл Серебренников заканчивал под домашним арестом; результат оказался лучшим в его карьере кинорежиссера. Обманчиво беззаботное черно-белое ретро с изобретательными каверами на Игги Попа и Дэвида Боуи, Ромой Зверем в роли Майка и гнусавым «Я бездельник, у-у-у» оказалось встроено в череду сюжетов об отношениях художника и авторитарной власти. В тот же год вышли фильмы о Довлатове, Маяковском и Хармсе — судьба этих людей была разной, но всегда трагичной. Серебренников, пропустивший премьеру в Канне, как будто тоже оказался в этом ряду. Впрочем, через год его без объяснения причин выпустят из-под ареста, а дело «Седьмой студии» начнет очевидным образом разваливаться в суде. «Лето» вместе с «Учеником» и «Кислотой» Александра Горчилина закрепило особый статус «Гоголь-центра»: половина новых звезд конца 2010-х (Горчилин, Филипп Авдеев, Александра Ревенко, а также Никита Кукушкин и Риналь Мухаметов, в «Лете» не снимавшиеся) — воспитанники Серебренникова.
Зарубежный фильм
«Джокер»
Концепция «more dark, more realistic» привела студию Warner Bros. к довольно радикальному шагу. В рамках франшизы DC Comics студия выпустила мрачнейший фильм о клоуне-психопате почти без визуальных эффектов, зато с Хоакином Фениксом, жестокими убийствами и соответствующим возрастным рейтингом. И собрала миллиард долларов в мировом прокате. Анархист Джокер был популярен еще после «Темного рыцаря», где антигероя сыграл Хит Леджер. Для его новой версии режиссер Тодд Филлипс прилежно изучил фильмографию Мартина Скорсезе, вдруг оказавшегося самым актуальным автором момента. Комментаторы не могут сойтись в том, какую политическую силу представляет Джокер — радикальных леваков или, наоборот, крайне правых. Их сходство злодей высвечивает яснее, чем различия. Но важнее не конкретная повестка, а зафиксированное в фильме ощущение политической дисфункции и тревоги. Благодаря этому «Джокеру» удалось получить то, что не дается Marvel: фильм по комиксу выиграл «Золотого льва» на фестивале в Венеции, а значит, признан в качестве произведения искусства.
Российский фильм
«Текст»
Ладная экранизация Дмитрия Глуховского в политическом ландшафте 2019 года выглядит почти дерзко. В завязке сюжета полицейский подбрасывает 20-летнему студенту наркотики, после чего главного героя сажают по статье 228, части первой — типичная для России ситуация полицейского произвола, но для фильма в широком кинотеатральном прокате удивительная. Такой честности ждешь от Звягинцева, а не от мейнстрима. Мораль подытожил Баста, написавший по мотивам фильма песню под названием «Страшно так жить». Александр Петров в главной роли — самая яркая звезда текущего момента; он и в трех частях «Гоголя», и в «Полицейском с Рублевки», и в «Т-34» (два самых кассовых фильма 2018 и 2019 годов соответственно). В Facebook шерят карикатуру, где его лицо появляется на экране аппарата УЗИ: «Не волнуйтесь, это Саша Петров, он сейчас везде».
Автор: Андрей Карташев. Верстка и иллюстрации: Анастасия Голик