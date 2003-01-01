«Оскар-2020»: Девять фильмов, которые точно понравятся академикам

«Однажды в… Голливуде»

О чем: 1969 год, начало Нового Голливуда и конец Голливуда старого. Бывшая звезда Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) пытается остаться на плаву, хотя больших ролей ему давно уже не предлагают. Тем обиднее, что его соседи — модный режиссер Роман Полански и его жена, актриса Шэрон Тейт (Марго Робби). А где-то неподалеку уже начинает строить коварные планы Чарльз Мэнсон c толпой своих послушных последователей.

Полный путеводитель по всем киноцитатам, аллюзиям и прототипам персонажей фильма Тарантино читайте здесь.

Путь к «Оскару»: Премьера на Каннском фестивале, номинация за лучший фильм и премия «Пальмовой собаки» (вручена собаке); один из самых коммерчески успешных фильмов Квентина Тарантино c приличными кассовыми сборами и дома, и зарубежом (на сегодняшний день — более 370 млн долларов).

Почему будет интересно академикам: Собственно, как всегда у Тарантино, движущей силой картины становится драматургия, опирающаяся в равной степени и на сценарий, и на режиссуру, и на блестящие актерские работы, и на создание объемного, очень реального (пусть и выдуманного) мира. Этот коктейль позволяет фильмам Тарантино получать и актерские, и сценарные, и операторские номинации. Ну, и тематика «кино про кино» академию обычно не оставляет равнодушной. Вспомним хотя бы получивший пять «Оскаров» фильм Мишеля Хазанавичуса «Артист».

Потенциальные номинации: Лучший фильм, лучший режиссер, лучший оригинальный сценарий, лучший актер (ДиКаприо), лучший актер второго плана (Брэд Питт), лучший оператор, лучший монтаж, лучший художник-постановщик, лучший дизайн костюмов.

«Ford против Ferrari»

О чем: Противостояние двух автомобильных гигантов — американского Ford и итальянского Ferrari — становится личным делом для Генри Форда II (Трэйси Леттс), а полем боя оказывается гонка «24 часа Ле-Мана», которую традиционно выигрывают итальянцы. Кэрролл Шелби (Мэтт Дэймон) начинает для Форда разработку машины, которая позволила бы обойти ненавистных конкурентов. В команде Шелби — британский гонщик и механик Кен Майлз (Кристиан Бэйл), талантливейший, но совершенно неуправляемый.

Путь к «Оскару»: Премьера на кинофестивале в Теллурайде и показ на кинофестивале в Торонто принесли отличные отзывы критиков, а выход в прокат позволил возглавить бокс-офис по итогам выходных и принес высшую оценку зрителей (A+, пятерку с плюсом) по оценкам CinemaScore (в прошлом году такую оценку получила, скажем, «Зеленая книга» — триумфатор «Оскара»).

Почему интересно академикам: Одновременная игра на ностальгии по 1960-м и вечных ценностях, от семьи до дружбы. «Ford против Ferrari» можно смотреть просто как историю о гонках и переживать об исходе прошедшей более полувека назад борьбы, как историю столкновения личности с корпорацией и как историю о дружбе и семейных ценностях. Еще это кино, выполненное на очень высоком техническом уровне — критики единодушно отмечают работу со звуком.



Потенциальные номинации: Лучший фильм, лучший актер (Кристиан Бэйл), лучший оператор, лучший монтаж, лучшее сведение звука, лучший монтаж звука.

«Джокер»

О чем: Несчастный и больной Артур Флек (Хоакин Феникс), живущий со своей матерью в социально и экономически неблагополучном Готэме, хочет всего лишь славы и признания, а в мечтах представляет себя на шоу с любимым ведущим Мюрреем (Роберт Де Ниро). К сожалению, мечты сталкиваются с реальностью, в которой Артуру приходится взяться за пистолет и таким образом освободиться.

Об опасном творческом методе Хоакина Феникса, который когда-то едва не стоил актеру рассудка, читайте здесь.

Путь к «Оскару»: Премьера на кинофестивале в Венеции и неожиданная для многих победа фильма, основанного на комиксах, а затем сверхуспешный прокат и звание первого фильма категории R, перешагнувшего миллиардную отметку в сборах.

Почему интересно академикам: Оказывается, детское кино по комиксам может оказаться не таким детским, когда режиссер берет за образец Новый Голливуд в целом и картины Мартина Скорсезе в частности. В результате получилось авторское кино, пусть и с узнаваемыми именами персонажей из комиксов. Хоакин Феникс может стать вторым актером, получившим номинацию за роль Джокера, пусть и в другой категории — Хит Леджер получил посмертно «Оскар» за лучшую роль второго плана. Готэм как мрачный, безнадежный мегаполис также стал действующим лицом картины, и визуальный образ сплетается с тревожным музыкальным рядом, созданным композитором Хильдур Гуднадоттир (премия Soundtrack Stars Венецианского кинофестиваля). Наконец, как же Джокер (и «Джокер») без грима? О его создании мы подробно писали тут.

Потенциальные номинации: Лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер (Феникс), лучший оригинальный сценарий, лучший оператор, лучший композитор.

«Брачная история»

О чем: Театральный режиссер Чарли (Адам Драйвер) и актриса Николь (Скарлетт Йоханссон) решают развестись. У каждого своя правда и свое будущее, а еще совместный сын и десять прожитых вместе лет.

Наши впечатления о фильме на Венецианском кинофестивале читайте здесь.

Путь к «Оскару»: Премьера на кинофестивале в Венеции, показ на фестивалях в Теллурайде и Торонто. В Торонто фильм оказался вторым в списке лучших по мнению публики (первым был «Кролик Джоджо»), а зрительский приз этого фестиваля очень часто становится индикатором оскаровских перспектив картины. «Брачная история» получила ворох номинаций на Gotham Awards — одну из первых предоскаровских американских кинопремий.

Почему интересно академикам: Камерные истории Ноа Баумбака до «Оскара» добираются редко, пока у него только номинация за сценарий картины «Кальмар и кит» 2005 года. В этот раз у режиссера, во-первых, близкая академикам тема театра и Голливуда и знакомые герои. Голосующие по своему опыту знают, что значит делать карьеру в кино и театре. Во-вторых, Баумбак берет вечную и потому всегда актуальную тему развода, которая в оскаровской гонке присутствует очень часто (от «Крамер против Крамера» до «Развода Надера и Симин»). Критики заходятся в дифирамбах Драйверу и Йоханссон, а прокатчик картины Netflix умело эти восторги транслирует в хорошо построенную пиар-кампанию. Специалисты отдельно отмечают, как здорово визуально выстроена картина — и монтажно, и операторски.

Потенциальные номинации: Лучший фильм, лучший режиссер, лучший оригинальный сценарий, лучший актер (Драйвер), лучшая актриса (Йоханссон), лучшая актриса второго плана (Лора Дерн), лучший монтаж, лучший оператор, лучший композитор.

«Ирландец»

О чем: Бывший убийца на службе мафии Фрэнк Ширан (Роберт Де Ниро) вспоминает свою жизнь — от начала карьеры в преступном мире до убийства профсоюзного лидера Джимми Хоффы (Аль Пачино).

Все, что известно о новом фильме Скорсезе, читайте здесь.

Путь к «Оскару»: Премьера на кинофестивале в Нью-Йорке с исключительно комплиментарными отзывами критики и публики, ограниченный прокат в США и в мире, выход на платформе Netflix в конце ноября. У букмекеров сейчас именно «Ирландец» — фаворит гонки в категории «Лучший фильм» (ставки на него — от 5/2 до 7/1).



Почему интересно академикам: Этой осенью Мартина Скорсезе вспоминают все кому не лень — не только в связи с выходом фильма, но и в связи с «Джокером» (который ориентировался на эстетику «Таксиста» и «Короля комедии») и крестовым походом против Marvel. Возможно, это сослужит «Ирландцу» добрую службу. Для профессионалов же индустрии важно и то, что большому мастеру дали наконец сделать фильм так, как он хотел — с практически неограниченным бюджетом, большими звездами и ранее недоступными техническими возможностями. В мельчайших деталях выверенное возвращение в 1950-е и 1960-е было бы невозможно без блестящей работы художника-постановщика (неоднократно работавший со Скорсезе Боб Шоу) и художника по костюмам (тут заслуга трижды лауреатки «Оскара» Сэнди Пауэлл). Работа со спецэффектами, а именно технология визуального омоложения актеров, также может принести фильму еще одну номинацию.



Потенциальные номинации: Лучший фильм, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий, лучший актер (Де Ниро), лучший актер второго плана (Пачино, Джо Пеши), лучший оператор, лучший художник-постановщик, лучший дизайн костюмов, лучшие спецэффекты.

«Паразиты»

О чем: Дружно живущая семья бедняков Ким находит способ подзаработать на богатой семье Пак, постепенно перебираясь в их особняк и занимая все возможное пространство и время. Однако, возможно, это не совсем паразитизм, а устраивающий всех участников симбиоз?

Как объясняет свой фильм Пон Джун-хо, читайте здесь.

Путь к «Оскару»: Первая для Южной Кореи победа на Каннском кинофестивале стала единогласной — редкий случай для каннского жюри. Мировой прокат тоже стал удачным: более 100 миллионов — для каннского лауреата успех довольно серьезный, а у режиссера Пон Джун-хо это теперь самый коммерчески успешный фильм в карьере.

Почему интересно академикам: Попробовавший силы с западными артистами Пон Джун-хо вернулся на родину, но фильм снял универсальный, хорошо понятный зрителям во всем мире. Темы социального неравенства даны местами в комедийной местами, а метафоры одновременно доступны и элегантны.

Потенциальные номинации: Лучший фильм, лучший режиссер, лучший иностранный фильм.

«Боль и слава»

О чем: Переживающий не лучшие времена режиссер Сальвадор (Антонио Бандерас) вспоминает свою жизнь — от детства и школы до первой любви, от открытия любви к кинематографу до невозможности снимать.

Наши впечатления о фильме на Каннском фестивале читайте здесь.

Путь к «Оскару»: Еще один фильм прямиком с Каннского кинофестиваля, получивший там приз за лучшую мужскую роль. Также во время фестиваля композитор Альберто Иглесиас получил приз Cannes Soundtrack Awards за музыку к фильму. Картина Педро Альмодовара получила немало номинаций на приз Европейской киноакадемии: лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая мужская роль. В каких номинациях выиграет, узнаем 7 декабря.



Почему интересно академикам: Тема «кино про кино» всегда актуальна для академиков. У картин Педро Альмодовара уже есть опыт попадания из загончика фильмов на иностранном языке в основные номинации. В 2007 году Пенелопа Крус была номинирована за роль в фильме «Возвращение», так почему бы не повторить это с так же хорошо известным в США Бандерасом? Неплохой шанс номинироваться и у композитора Альберто Иглесиаса, у которого есть уже три номинации и пока ни одной победы не было.



Потенциальные номинации: Лучший режиссер, лучший актер (Бандерас), лучший иностранный фильм, лучший композитор.

«Кролик Джоджо»

О чем: 10-летний мальчик Джоджо (Роман Гриффин Дэвис) живет в нацистской Германии с мамой (Скарлетт Йоханссон) и воображаемым другом Адольфом (Тайка Вайтити). Жизнь становится еще сложнее, когда он узнает, что его мама прячет еврейскую девочку (Томасин МакКензи).

Наши впечатления о фильме на фестивале в Торонто читайте здесь.

Путь к «Оскару»: Победитель зрительского голосования на кинофестивале в Торонто, что очень многое значит для «Оскара», ведь за последние 10 лет девять фильмов, победивших в Торонто, становились номинантами на «Оскар», а три — победителями («Король говорит!», «12 лет рабства» и «Зеленая книга»). Также высока оценка зрителей — А (то есть пятерка) по оценкам CinemaScore.

Почему интересно академикам: Оскаровские аналитики (скажем, Скотт Файнберг в его Feinberg Forecast) пророчат «Кролику» определенный успех в наградном сезоне. Академиков может привлечь как тема (фильмы, так или иначе связанные с нацизмом, часто попадают в номинации), так и оригинальный сатирический подход. Поэтому на первый план, конечно, выйдет драматургия (сценарий в первую очередь, монтаж — во вторую), а также актерские работы.

Потенциальные номинации: Лучший фильм, лучший режиссер (Вайтити), лучший оригинальный сценарий, лучшая актриса второго плана (Йоханссон), лучший монтаж.

«Два папы»

О чем: Что было бы, если бы папа Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс) и папа Франциск (Джонатан Прайс) встретились? О чем бы они говорили? Собственно, такую ситуацию и моделирует британский драматург Энтони МакКартен, адаптируя для кино свою пьесу.

Путь к «Оскару»: Фильм стали воспринимать как фаворита оскаровской гонки после премьеры картины на фестивале в Теллурайде, где он собрал восторженные критические отзывы. Двигает картину Netflix. Для стримингового гиганта появление трех фильмов в главных номинациях («Два папы», «Брачная история» и «Ирландец») — вопрос не только репутации и престижа, но и дальнейшего позиционирования себя как серьезного игрока на рынке.

Почему интересно академикам: Бразильский режиссер Фернанду Мейреллиш, запомнившийся академикам не только по блестящему «Городу бога», но и по «Преданному садовнику»; британский сценарист Эндрю МакКартен, появляющийся в списках номинантов последние пять лет с завидным постоянством; два отлично известных возрастных актера, у одного из которых внезапно до сих пор нет ни одной номинации. Снять камерную картину так, чтобы от нее глаз было не оторвать, — искусство, и потому вполне возможно, что вторую свою номинацию после «Города бога» получит оператор Сезар Шарлони.



Потенциальные номинации: Лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер (Прайс), лучший актер второго плана (Хопкинс), лучший адаптированный сценарий, лучший оператор.

И кое-что еще

Пока не добравшийся до проката «Скандал» об обвинениях в сексуальных домогательствах на канале Fox News может претендовать сразу на несколько номинаций — от «Лучшего фильма» до актерских работ Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. Может привести к номинациям за лучший фильм и лучшую режиссуру и продвижение фильма «Прощание» режиссера Лулу Ванг.

«Маленькие женщины» Греты Гервиг (выходят в прокат в США под Новый год) также могут стать темной лошадкой этой призовой гонки. Тут на кону номинации за фильм, режиссуру и адаптированный сценарий, Сирша Ронан может побороться за попадание в номинацию «Лучшая актриса», а Флоренс Пью и Мэрил Стрип — за номинацию «Лучшая актриса второго плана». Наконец, есть и амбициозный (еще не вышедший в прокат) проект «1917» Сэма Мендеса. Возможно, мы увидим его и в главных номинациях, не только в технических. Ну, и, скорее всего, будет очередная номинация для оператора Роджера Дикинса.

После прошлогодней победы Рами Малека кажется маловероятным, что в номинацию попадет еще один исполнитель роли британского музыканта, однако Тэрон Эджертон за роль Элтона Джона в фильме «Рокетмен» продолжает рассматриваться специалистами как вполне вероятный кандидат на номинацию.

Рене Зеллвегер почти стопроцентно будет номинирована в категории «Лучшая актриса» за исполнение роли Джуди Гарлэнд в байопике «Джуди». Академия традиционно любит, во-первых, истории погасших звезд на экране, во-вторых, истории возвращения актеров к блеску славы после нескольких лет простоя. Компанию в номинации ей может составить Аквафина за роль в фильме Лулу Ванг «Прощание». Тут вам и культурное разнообразие, и семейные ценности. Синтиа Эриво, сыгравшая бывшую рабыню и аболиционистку Гарриет Табмен в фильме «Гарриет», тоже вполне может побороться за попадание в номинацию. А вот в номинацию за лучшую роль второго плана может ворваться Дженнифер Лопес за «Стриптизерш» — по крайней мере, оскаровские аналитики уверенно добавляют ее в свои прогнозы.

«Стриптизерши»

В гонке за лучший оригинальный сценарий могут вырваться в фавориты Шайа ЛаБаф и его основанный на собственной жизни сценарий фильма «Лапочка».

Среди ярких операторских работ этого года — «Маяк» Роберта Эггерса, на котором работал Джарин Блашке. Возможно, его мы также увидим в операторской номинации, как и работавшего на фильме Джеймса Грэя «К звездам» Хойте ван Хойтема.

В технических номинациях обычно хорошо выступают блокбастеры. Здесь в номинации должны появиться и «Мстители: Финал», и «Звездные войны: Скайуокер. Восход». «К звездам», как эпическая космическая история, тоже может побороться за технические номинации, связанные со звуком и спецэффектами. Но с чаши весов не надо сбрасывать и «1917», ведь военные фильмы — также традиционные фавориты для этих номинаций.

В номинации за лучший анимационный фильм точно появятся «История игрушек 4» и «Холодное сердце 2», а вот добавится ли к ним «Дитя погоды» Макото Синкая — вопрос (тот же Feinberg Forecast к числу безусловных фаворитов картину не относит).

«Холодное сердце 2»

В категории «Лучший иностранный фильм» (так с церемонии этого года будет называться категория «Лучший фильм на иностранном языке») мы, конечно, будем болеть за представляющую Россию картину Кантемира Балагова «Дылда», но с куда большей вероятностью увидим там уже упомянутые фильмы «Паразиты» (Южная Корея), «Боль и слава» (Испания), а также «Предатель» (Италия) и «Отверженные» (Франция) — все из основного конкурса Каннского фестиваля этого года. Наделавшая шуму в Венеции «Раскрашенная птица» (Чехия), скорее всего, окажется слишком экстремальной для академиков.

Оглашение номинантов на «Оскар» состоится 13 января 2020 года. Победители станут известны 9 февраля 2020 года.