«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R

Сегодня, 09:28Обсудить0

Мировые сборы картины Тодда Филлипса «Джокер» преодолели отметку в 1 млрд долларов, и на данный момент касса ленты составляет 1,02 млрд долларов. Таким образом, «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R и самым прибыльным проектом, основанным на комиксах.

Режиссер Филлипс отметил миллиард кассовых сборов постом в Instagram, в котором поблагодарил поклонников «Джокера».

«Джокер» — седьмой релиз студии Warner, чьи сборы превысили 1 млрд долларов. Ранее эту отметку преодолели «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II» (1,34 млрд долларов), «Аквамен» (1,15 млрд долларов), «Властелин колец: Возвращение короля» (1,12 млрд долларов), «Хоббит: Нежданное путешествие» (1,01 млрд долларов), «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (1,05 млрд долларов) и «Темный рыцарь» (1 млрд долларов).

«Джокер» — история незначительного обитателя Готэма Артура Флека, на которого никто не обращает внимания. Он ухаживает за больной мамой, которая с детства учила его смотреть на мир с улыбкой, и мечтает о карьере комика. Только вместо славы и признания его ждут насмешки, побои и безразличие окружающего мира, особенно со стороны Томаса Уэйна, самого богатого человека города, на которого всю жизнь работала его мать.

Со временем психика Артура не выдерживает, и он совершает поступок, который в итоге приведет его к новой роли — роли Джокера. Так Артур становится неожиданным лидером борьбы с системой, чей анархистский дух привлекает последователей, уставших жить под гнетом богачей.

Источник: Deadline

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