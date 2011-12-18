Лучшие фильмы 2019 года: Выбор редакции КиноПоиска

Подборку мы готовили так: каждый сотрудник редакции выбрал 15 лучших фильмов, и те, что набрали больше голосов, попали в итоговый топ. Некоторых важных фильмов (например, «Фаворитки» или «Зеленой книги») в нашем списке нет, потому что они вошли в топ фильмов прошлого года. В этот раз мы решили не делать рейтинг, а дать просто список самого, по нашему мнению, лучшего. Разве что выделим одного безоговорочного лидера. И это...

«Джокер»

Триумфатор не только Венецианского фестиваля, но и мирового бокс-офиса — «Джокер» собрал более 1 млрд долларов, установил несколько рекордов и стал самым кассовым фильмом с рейтингом R. Тодд Филлипс, снимавший до этого комедии вроде «Мальчишника в Вегасе», совершил революцию в жанре кинокомикса — сделал фильм по лекалам знаменитых картин Мартина Скорсезе, на первый план вывел сложного антигероя и взял на главную роль одного из самых блестящих актеров современности. Хоакин Феникс проделал колоссальную работу, чтобы создать своего Джокера: похудел на 20 килограммов, начитался книг про убийц политиков и отказался изображать одно конкретное психическое заболевание, чтобы никто не смог поставить персонажу точный диагноз. Такое рвение уже отмечено ассоциациями кинокритиков и Гильдией актеров США; уверены, киноакадемия поступит так же.

Помимо невероятной актерской работы, стоит отметить и потенциал самой истории. Филлипс снял зрительское кино о главных настроениях десятилетия — ощущении всеобщего разочарования, бессилия и поисках нового врага. История маленького угнетенного человека, восставшего против несправедливости мира, пробрала многих — настолько, что буквально на днях Джокер стал символом реальных парижских протестов. До сих пор ведутся споры: об этом ли на самом деле фильм или мы просто купились на шуточки Джокера?

«Однажды в… Голливуде»

Девятый фильм Квентина Тарантино — признание в любви старому Голливуду и кульминация всего, что когда-либо снимал режиссер. История Рика Далтона, теряющей популярность звезды вестернов, и его дублера Клиффа Бута порадовала прежде всего бесподобным актерским дуэтом Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта и уже затем сильной драматургией и атмосферой голливудской эпохи, исчезнувшей с убийством Шэрон Тейт. Тарантино затянул саспенс, построенный на фирменных диалогах, аж на два с половиной часа и перенес весь экшен в финальные 15 минут — такое решение оценили не все. В Каннах, где «Однажды в… Голливуде» участвовал в основном конкурсе, картине досталась лишь премия «Собачья пальмовая ветвь» (Брэнди навсегда!), пресса отзывалась о ней без особых восторгов, а дочь Брюса Ли, Шеннон, ополчилась на Тарантино за то, что он показал ее отца «напыщенным наглым ублюдком».

«Солнцестояние»

Второй полнометражный фильм Ари Астера, автора «Реинкарнации» — необычная, будто вывернутая наизнанку хоррор-сказка. Самое ужасное (семейная трагедия) происходит здесь в самом начале в зловещей темноте. Затем экран заливается светом, и дальнейшее действие разворачивается в идиллических пейзажах под лучами ослепительного солнца. И от этого становится еще страшнее. Дэни, героиня великолепной Флоренс Пью — практически Джокер в женском обличье. Ее болезненные отношения с родителями и сестрой заканчиваются катастрофой, бойфренд не способен ни поддержать, ни признаться в угасших чувствах, и поэтому, когда парочка вместе с друзьями-антропологами приезжает в шведскую секту на праздник летнего солнцестояния, именно забитая и зареванная Дэни проявляет себя. То, как нестандартно и даже цинично режиссер раскрашивает историю про токсичные отношения в краски фолк-хоррора, и делает фильм совершенно выдающимся.

«Брачная история»

Чарли — театральный режиссер из Нью-Йорка, Николь — актриса, которая бросила кинокарьеру в Лос-Анджелесе, вышла замуж за Чарли и играет в его театре. Мужа все устраивает, но Николь понимает, что потеряла себя в браке. Оба супруга хорошо относятся друг к другу и собираются полюбовно оформить развод, но в дело вмешиваются адвокаты — и начинается настоящая война.

Ноа Баумбак сам пережил тяжелый разрыв с Дженнифер Джейсон Ли и снял фильм со знанием дела — наполненный личной болью, юмором и ощущением нарастающего абсурда. Почти все его работы так или иначе о кризисе отношений, но в «Брачной истории» Баумбак говорит еще и о порочной судебной системе, разделяющей людей и превращающей близких в заклятых врагов. Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер сыграли здесь, возможно, лучшие свои роли. «Брачная история» получила все главные номинации на «Золотой глобус» и премию Гильдии актеров США. Уверены, что и без «Оскаров» она не останется.

«Дылда»

Главный русский арт-фильм года, «Дылда» Кантемира Балагова рассказывает историю двух подруг-фронтовичек, которые пытаются выжить в послевоенном Ленинграде. Одна — контуженная, высоченная, не от мира сего Ия, вторая — маленькая пробивная Маша (прекрасные дебютные работы Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной). Ия не уберегла в тылу Машиного сына. Поскольку та не может больше иметь детей, Маша требует от подруги возмещения ущерба. Вдохновившись книгами Светланы Алексиевич, Балагов размышляет о судьбе женщин, сломленных войной, запертых в тесноте госпиталя и ленинградских коммуналок. Огромное значение в фильме имеет цвет, нарочито ненастоящий: чуть ли не в каждом кадре кроваво-коричневые оттенки реального мира сталкиваются с изумрудно-зеленым — миром мечтаний и несбыточных надежд. «Дылда», как и первый фильм Балагова, участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля и получила там две награды — приз за режиссуру и премию от международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ.

«История игрушек 4»

Редкий пример того, как четвертая часть франшизы может дать фору всем предыдущим. Оказавшись в руках новой хозяйки, соседской девочки Бонни, Вуди переживает очередной кризис: главной и любимой игрушкой Бонни назначила не его. Тихие страдания Вуди разворачиваются на фоне громких стенаний новичка Вилкинса, которого Бонни сделала из обычной пластиковой вилки. В путешествии, куда девочка отправляется с родителями и игрушками, Вилкинс сбегает, и ответственный Вуди берется его разыскать.

Проблема самоидентификации, столкновение старого и нового, поиск места в жизни и своего предназначения — все это было и в прошлых мультфильмах. Но именно в финале эти темы сошлись и заиграли новыми красками. Особенная благодарность за такой термин, как «экзистенциальный кризис вилки». Мультфильм стал пятым проектом студии Disney, преодолевшим отметку в 1 млрд долларов по сборам в 2019 году, и показал несколько технологических прорывов: в четвертой части идеально передана плюшевость некоторых игрушек, а кожа пастушки Бо выглядит как настоящий фарфор.

«Клаус»

Анимационная лента Netflix и испанской команды во главе с режиссером Серхио Паблосом, над которой плакало полредакции. Главный герой этой истории — избалованный мажор Джеспер. Вместо учебы, куда его пристроил отец — глава королевской почты, Джеспер пьет кофе, спит на шелковых простынях и все портит. Когда отцовскому терпению приходит конец, он ссылает Джеспера работать почтальоном на край света, в холодный и убогий городишко Смиренбург. Задача — через год наладить в Смиренбурге оборот в 6000 писем. Только тогда можно будет вернуться домой. Проблема в том, что жители города, словно Монтекки и Капулетти, живут войной друг с другом. Как заставить писать письма тех, кто предпочитает угробить соседа? К счастью, Джеспер знакомится с угрюмым лесорубом Клаусом, чей дом полон игрушек, и придумывает хитрую схему: дети пишут Клаусу письма-заказы, а тот вместе с Джеспером доставляет посылки по ночам.

«Клаус» — идеальная рождественская история и при этом изящная деконструкция всем известного мифа про Санту, сделанная с теплотой и юмором и напоминающая, что волшебство где-то рядом и оно не всегда связано с магией.

«Паразиты»

Невероятно остроумное и при этом горькое кино, социально-сатирический хоррор, «комедия без клоунов и трагедия без злодеев», как называет фильм его режиссер Пон Джун-хо. Прославленный кореец умудрился сделать три фильма в одном, виртуозно перемешав жанры. Семья бедняков коварством отжимает рабочие места в доме богачей, изобретательно избавляясь от предыдущих работников — это комедия положений. Но грядет расплата, конечно же, кровавая — это экшен-хоррор. А в финале зрителей ждет душераздирающая драма. Пятнадцатиминутная овация в Каннах после показа, номинации на все ведущие кинопремии («Оскар», уверены, выдвинет картину и как лучший фильм, и как лучший международный), рекорды в российском бокс-офисе — Пон Джун-хо и сам удивляется такому успеху. Но объясняется это просто: «Паразитов» отличает яркий киноязык, внятный социальный посыл (критика общества потребления и социального неравенства) и важный гуманистический месседж (паразиты тоже люди и заслуживают нашего сочувствия).

«Боль и слава»

Один из самых личных фильмов Педро Альмодовара: режиссер не только положил в основу сценария собственную биографию, но и воссоздал на площадке свою квартиру — с мебелью, книгами и даже одеждой. Он размышляет о возрасте, одиночестве и творческом кризисе. Главный герой фильма — Сальвадор Майо, тоже режиссер, страдающий от душевного выгорания и диких болей в спине. К жизни его возвращают воспоминания о матери и первой детской влюбленности. Антонио Бандерас получил за свою роль «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и несколько номинаций нынешнего наградного сезона. Потертый, измятый, лишенный привычного мачо-лоска, он ковыляет, плачет, но при этом сохраняет чувство юмора и не теряет достоинства. Получилось пусть и светлое, но очень грустное кино. Безумства Альмодовара закончились, настало время охать и ходить по врачам, но разве этот этап в жизни менее важен?

«Оленья кожа»

Пожалуй, самый дикий фильм года — про одежду-убийцу, сводящую с ума своего хозяина. Жорж пленился курткой из оленьей кожи, купил ее за огромную сумму и уехал с ней куда-то в глушь Франции. Куртка, возлюбленная Жоржа, просит сделать так, чтобы она осталась одной единственной на всем белом свете, и Жорж придумывает план — начать снимать фильм, в котором актеры будут вынуждены избавляться от своей верхней одежды.

«Оленья кожа» Квентина Дюпье — смешное, нарочито необязательное размышление о природе кино и его устройстве в обертке пародийного хоррора. Дюпье, автор фильма про шину-убийцу, не сдерживает себя никакими рамками, а Жан Дюжарден и Адель Энель с явным наслаждением мстят всем своим режиссерам и продюсерам, показывая их настоящими психопатами.

«Текст»

Режиссер Клим Шипенко сделал шаг от блокбастеров в сторону авторского кино и снял по нашумевшему роману Дмитрия Глуховского дерзкий фильм на злобу дня — о бесправности маленького человека и тотальной виртуализации жизни. Персонаж Александра Петрова — обычный парень, засаженный ни за что в тюрьму на 7 лет ментом-мажором — выходит на свободу и забирает жизнь и личность обидчика. Присвоить ее можно вместе со смартфоном. Поднадоевший многим Петров здесь практически совершает актерский подвиг — срывается на свой фирменный крик только в финале, а интеллигентный Иван Янковский неожиданно раскрывается в образе некартонного злодея.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

В новом фильме Вуди Аллена играют Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг, что придает картине дыхание молодости, которого в последнее время в фильмах Аллена немного не хватало (но можно ли винить в этом 84-летнего режиссера?). В центре событий снова отношения и соблазны: он думал, что вывезет провинциальную подружку в Нью-Йорк и поразит ее воображение, она же идет на интервью с известным режиссером и с головой окунается в богемную жизнь. Из-за обвинений режиссера в сексуальных домогательствах картина была воспринята превратно, но, как ни крути, на экране все тот же Аллен, легкий, остроумный, меланхоличный и, по обыкновению, очаровывающий своим любимым Нью-Йорком. Отметим и операторскую работа Витторио Стораро: цвета, отражения, игра света на листве отличают фильм от проходной сюжетной истории.

«С любовью, Антоша»

Самый душераздирающий документальный фильм года. Антон Ельчин, многообещающий голливудский актер российского происхождения, в 2016 году погиб возле ворот своего дома: его задавила собственная машина, поставленная вместо тормоза на нейтральную передачу. Спустя несколько лет родители, близкие друзья и коллеги Ельчина сняли в память о нем кино, чтобы рассказать, каким была его жизнь. Как актер боролся с муковисцидозом, но тщательно скрывал диагноз и работал с полной отдачей. К 27 годам он снялся более чем в 60 фильмах, включая «Звездный путь», «Выживут только любовники» и «Терминатор: Да придет спаситель». За полтора часа мы узнаем Ельчина не только как талантливого фотографа и музыканта, но и как прекрасного, доброго и щедрого человека — через рассказы Уиллема Дефо, Дженнифер Лоуренс, Джей Джей Абрамса, Кристен Стюарт и многих других. И далеко не все они могут сдержать слезы. Как и мы при просмотре.

«Ирландец»

Монументальный и самый дорогой труд Мартина Скорсезе, на создание которого ушло 15 лет. Колоссальный итог всего, что режиссер снимал о славных парнях, злых улицах и бандах Нью-Йорка. В основе — реальная история Фрэнка Ширана, который по заданию мафии «красил дома», то есть убивал неугодных и оставлял на стенах кровавые следы. Ширан дружил с харизматичным профсоюзным лидером Джимми Хоффой, а затем устранил его по заказу босса мафии Рассела Буфалино. Официально дело об убийстве Хоффы так и не раскрыто, но Скорсезе опирался на книгу Чарльза Брандта «Говорят, ты красишь дома». Писатель познакомился с Шираном незадолго до его смерти, и тот признался в убийстве Хоффы. Благодаря Netflix, подхватившему проект в 2017 году и давшему Марти запредельные суммы, живому классику удалось не только свести в кадре Аль Пачино, Роберта Де Ниро и Джо Пеши, но и омолодить их с помощью CGI. На площадку был даже выписан тренер по походке, потому что морщины можно стереть, а вот заставить пожилых артистов бодро двигаться никакому компьютеру не под силу. Однако масштабная сага об изнанке гангстерского мира вызвала много споров. Одни называют «Ирландца» гениальным, другие — пенсионерским, затянутым (3,5 часа!), драматургически слабым, обвиняя Скорсезе в увлечении модными технологиями. Но при любом раскладе это фильм-событие. Американские критики, Гильдия актеров США и «Золотой глобус» вовсю номинируют «Ирландца» и рукоплещут возвращению Джо Пеши на экраны. А вот Роберт Де Ниро пока не получил ни одной номинации. Жаль.

«Достать ножи»

В роскошное поместье на 85-летие автора детективных романов Харлана Тромби съезжается вся семья, а наутро деда обнаруживают мертвым. В расследование вмешивается частный сыщик (Дэниэл Крэйг), нанятый непонятно кем, и начинает подозревать всех без исключения испорченных наследников. В помощницы он берет сиделку, которую буквально тошнит, когда кто-то говорит неправду. Режиссер Райан Джонсон мастерски высмеивает все законы жанра, бодро и оригинально глумится над штампами олдскульного английского детектива. Настоящий фильм-развлечение, в котором блистают все актеры: Крис Эванс, Кристофер Пламмер, Майкл Шеннон, Тони Коллетт и Ана де Армас.

Бонус: Все фильмы подборки в одном видео