Гильдия актеров Америки объявила номинантов

SAG-AFTRA — крупнейшее объединение актеров, которое представляет почти 160 тысяч человек, работающих в индустрии кино, телевидения и радио. Номинанты определяются специальными комитетами. 2250 актеров выдвигают коллег по кинематографу, столько же человек выдвигают номинантов за работу на телевидении.

Стоит помнить, что за «Оскар» голосует примерно 7000 человек, причем самый крупный департамент — актерский. Не все члены SAG-AFTRA являются членами киноакадемии, но большая часть актерского отдела киноакадемии состоит в SAG-AFTRA. Поэтому распределение премий SAG обычно является хорошим инструментом в предсказании «Оскара».

В этом году лидерами по числу номинаций гильдии среди фильмов стали «Скандал», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде», отмеченные в четырех категориях. В сериалах первенство у «Удивительной миссис Мейзел» — у хита Amazon про звезду стендапа также четыре номинации.

Кроме того, «Паразиты» стали вторым фильмом на иностранном языке в истории, номинированным гильдией за лучший актерский ансамбль.

Номинанты премии SAG в области кинематографа

Лучший актерский состав

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Номинанты премии SAG в области телевидения

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале

Лучший актер в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Лучшая команда каскадеров в фильме

Лучшая команда каскадеров в сериале

Лауреаты премии SAG станут известны во время церемонии, которая пройдет 19 января.