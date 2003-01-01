Гильдия актеров Америки объявила номинантов

SAG-AFTRA — крупнейшее объединение актеров, которое представляет почти 160 тысяч человек, работающих в индустрии кино, телевидения и радио. Номинанты определяются специальными комитетами. 2250 актеров выдвигают коллег по кинематографу, столько же человек выдвигают номинантов за работу на телевидении.
Стоит помнить, что за «Оскар» голосует примерно 7000 человек, причем самый крупный департамент — актерский. Не все члены SAG-AFTRA являются членами киноакадемии, но большая часть актерского отдела киноакадемии состоит в SAG-AFTRA. Поэтому распределение премий SAG обычно является хорошим инструментом в предсказании «Оскара».
В этом году лидерами по числу номинаций гильдии среди фильмов стали «Скандал», «Ирландец» и «Однажды… в Голливуде», отмеченные в четырех категориях. В сериалах первенство у «Удивительной миссис Мейзел» — у хита Amazon про звезду стендапа также четыре номинации.
Кроме того, «Паразиты» стали вторым фильмом на иностранном языке в истории, номинированным гильдией за лучший актерский ансамбль.
Номинанты премии SAG в области кинематографа
Лучший актерский состав
Лучшая мужская роль
- Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»
- Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
- Хоакин Феникс — «Джокер»
Лучшая женская роль
- Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
- Лупита Нионго — «Мы»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
- Синтиа Эриво — «Гарриет»
Лучшая мужская роль второго плана
- Аль Пачино — «Ирландец»
- Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
- Джо Пеши — «Ирландец»
- Джейми Фокс — «Просто помиловать»
Лучшая женская роль второго плана
- Лора Дерн — «Брачная история»
- Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
- Николь Кидман — «Скандал»
- Марго Робби — «Скандал»
- Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
Номинанты премии SAG в области телевидения
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале
Лучший актер в драматическом сериале
- Стив Карелл — «Утреннее шоу»
- Питер Динклэйдж — «Игра престолов»
- Дэвид Харбор — «Очень странные дела»
- Билли Крудап — «Утреннее шоу»
- Стерлинг К. Браун — «Это мы»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
- Хелена Бонем Картер — «Корона»
- Оливия Колман — «Корона»
- Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале
Лучший актер в комедийном сериале
- Алан Аркин — «Метод Комински»
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»
- Билл Хейдер — «Барри»
- Эндрю Скотт — «Дрянь»
- Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
- Джаррель Джером — «Когда они нас увидят»
- Джаред Харрис — «Чернобыль»
- Махершала Али — «Настоящий детектив»
- Рассел Кроу — «Самый громкий голос»
- Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
- Эмили Уотсон — «Чернобыль»
- Тони Коллетт — «Невероятное»
- Патриша Аркетт — «Притворство»
- Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
- Джои Кинг — «Притворство»
Лучшая команда каскадеров в фильме
Лучшая команда каскадеров в сериале
Лауреаты премии SAG станут известны во время церемонии, которая пройдет 19 января.