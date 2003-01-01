«Золотой глобус — 2020»: Сюрпризы и цифры

Ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на ежегодную премию «Золотой глобус» за заслуги в области кино и телевидения. Тезисно разбираем самое важное.

Впервые в истории «Золотого глобуса» за лучшие фильмы номинированы проекты Netflix. Речь идет об «Ирландце», «Брачной истории», «Двух Папах» и «Меня зовут Долемайт».

Суммарно в сегменте кинематографа больше всего номинаций также у Netflix — 17. На второй позиции с большим отрывом оказалась Sony (8 номинаций).

Мэрил Стрип получила 34-ю номинацию на «Золотой глобус» в своей карьере. Ни один кинематографист не номинировался на премию столько раз.

«Большая маленькая ложь»

Роберт Де Ниро, часто мелькающий в этом наградном сезоне, остался без номинации за роль в «Ирландце».

Среди фильмов лидером по числу номинаций стала «Брачная история». Картину Ноа Баумбака отметили в шести категориях. Далее распределение таково: «Однажды в… Голливуде» и «Ирландец» — 5 номинаций, «Кролик Джоджо» и «Джокер» — 4 номинаций.

В телевизионной категории больше всего номинаций у «Чернобыля», «Короны» и «Невероятного» — каждый из сериалов упомянут по четыре раза. За ними с тремя номинациями следуют «Барри», «Большая маленькая ложь», «Дрянь», «Наследники», «Фосси/Вердон», «Метод Комински» и «Утреннее шоу».

«Чернобыль»

В этом году в список номинантов за режиссуру не попала ни одна женщина: «Прощание» Лулу Ванг, «Стриптизерши» Лорин Скафарии и «Маленькие женщины» Греты Гервиг упомянуты в других категориях. За всю историю «Золотого глобуса» всего пять женщин были номинированы за режиссуру, но победила лишь одна из них — Барбра Стрейзанд.

Суммарно проекты Netflix получили 34 номинации. Это больше, чем у любой другой кинокомпании в этом году.

Номинации «Утреннего шоу» первые для проектов Apple TV+.

«Утреннее шоу»

Также свою первую номинацию получил Пол Радд. В «Жизни с самим собой» он сыграл сразу двух героев — затюканного жизнью менеджера и его улучшенную клонированную версию.

Еще одно разочарование для женщин-режиссеров: четырехсерийная драма Netflix «Когда они нас увидят» о нескольких подростках, афроамериканцах и мексиканцах, осужденных по ложному обвинению, не получила ни одной номинации. Ранее на «Эмми» сериал Авы ДюВерней был представлен в 10 номинациях, в одной из которых победил.

В этом году в списке номинантов сразу два проекта, посвященных секс-скандалу вокруг основателя Fox News Роджера Айлза — фильм «Скандал» и сериал «Самый громкий голос». И так совпало, что у обоих по две номинации.

У финала «Игры престолов», опередившего по наградам другие сериалы на последней «Эмми» (10 статуэток), всего одна номинация.

77-я церемония вручения наград «Золотой глобус» пройдет 5 января 2020 года. Ее ведущим в пятый раз станет Рики Джервэйс.

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