В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 77-ю премию Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус».

Список номинантов на «Золотой глобус» в области кино

Лучший драматический фильм

«Ирландец»

«1917»

«Джокер»

«Брачная история»

«Два Папы»



Лучшая комедия или мюзикл

«Достать ножи»

«Кролик Джоджо»

«Меня зовут Долемайт»

«Рокетмен»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший актер в драматическом фильме

Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»

Антонио Бандерас — «Боль и слава»

Адам Драйвер — «Брачная история»

Хоакин Феникс — «Джокер»

Джонатан Прайс — «Два Папы»



Лучший актер в комедии или мюзикле



Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»



Тэрон Эджертон — «Рокетмен»



Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»



Эдди Мёрфи — «Меня зовут Долемайт»

Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»



Лучшая актриса в драматическом фильме

Синтиа Эриво — «Гарриет»

Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон — «Скандал»

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Ана де Армас — «Достать ножи»

Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Бини Фелдтштейн — «Образование»

Эмма Томпсон — «В прямом эфире»

Аквафина — «Прощание»

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»

Аннетт Бенинг — «Отчет о пытках»

Лора Дерн — «Брачная история»

Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»

Марго Робби — «Скандал»

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе — «Ирландец»

Тодд Филлипс — «Джокер»

Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»

Сэм Мендес — «1917»

Пон Джун-хо — «Паразиты»

Лучший сценарий

«Паразиты»

«Ирландец»

«Брачная история»

«Два Папы»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший зарубежный фильм

«Прощание»

«Отверженные»

«Боль и слава»

«Паразиты»

«Потрет девушки в огне»

Лучший анимационный фильм

«Холодное сердце 2»

«Король Лев»

«История игрушек 4»

«Как приручить дракона 3»

«Потерянное звено»

Лучшая музыка

Александр Деспла — «Маленькие женщины»

Дэниэл Пембертон — «Сиротский Бруклин»

Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»

Томас Ньюман — «1917»

Рэнди Ньюман — «Брачная история»

Лучшая песня

«Beautiful Ghosts» — «Кошки»

«(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»

«Into the Unknown» — «Холодное сердце 2»

«Spirit» — «Король Лев»

«Stand Up» — «Гарриет»

Список номинантов на «Золотой глобус» в области телевидения

Лучший драматический сериал



«Большая маленькая ложь»

«Корона»

«Наследники»

«Убивая Еву»

«Утреннее шоу»

Лучший актер в драматическом сериале



Брайан Кокс — «Наследники»

Рами Малек — «Мистер Робот»

Тобайас Мензис — «Корона»

Билли Портер — «Поза»

Кит Харингтон — «Игра престолов»

Лучшая актриса в драматическом сериале



Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»

Оливия Колман — «Корона»

Джоди Комер — «Убивая Еву»

Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»

Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»

Лучший комедийный сериал



«Барри»

«Дрянь»

«Метод Комински»

«Политик»

«Удивительная миссис Мэйзел»

Лучший актер в комедийном сериале



Майкл Дуглас — «Метод Комински»

Бен Платт — «Политик»

Пол Радд — «Жизнь с самим собой»

Билл Хейдер — «Барри»

Рами Юссеф — «Рами»

Лучшая актриса в комедийном сериале



Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мэйзел»

Кирстен Данст — «Как стать богом в центральной Флориде»

Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»

Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»

Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»

Лучший телефильм или мини-сериал



«Невероятное»

«Самый громкий голос»

«Уловка-22»

«Фосси/Вердон»

«Чернобыль»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале



Саша Барон Коэн — «Шпион»

Рассел Кроу — «Самый громкий голос»

Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»

Джаред Харрис — «Чернобыль»

Кристофер Эбботт — «Уловка-22»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Кейтлин Дивер — «Невероятное»

Джои Кинг — «Притворство»

Хелен Миррен — «Екатерина Великая»

Мерритт Уивер — «Невероятное»

Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Алан Аркин — «Метод Комински»

Киран Калкин — «Наследники»

Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»

Эндрю Скотт — «Дрянь»

Генри Уинклер — «Барри»

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Патриша Аркетт — «Притворство»

Хелена Бонэм Картер — «Корона»

Тони Коллетт — «Невероятное»

Мэрил Стрип — «Большая маленькая ложь»

Эмили Уотсон — «Чернобыль»

Почетный «Золотой глобус» им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения

Том Хэнкс

77-я церемония вручения наград «Золотой глобус» пройдет 5 января 2020 года. Ее ведущим в пятый раз станет Рики Джервэйс.



Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.