В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 77-ю премию Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус».
Список номинантов на «Золотой глобус» в области кино
Лучший драматический фильм
Лучшая комедия или мюзикл
Лучший актер в драматическом фильме
Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»
Антонио Бандерас — «Боль и слава»
Адам Драйвер — «Брачная история»
Лучший актер в комедии или мюзикле
Роман Гриффин Дэвис
Эдди Мёрфи
Леонардо ДиКаприо
Лучшая актриса в драматическом фильме
Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»
Бини Фелдтштейн — «Образование»
Эмма Томпсон — «В прямом эфире»
Лучший актер второго плана
Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Лучшая актриса второго плана
Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»
Аннетт Бенинг — «Отчет о пытках»
Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
Лучший режиссер
Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»
Лучший сценарий
Лучший зарубежный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучшая музыка
Александр Деспла — «Маленькие женщины»
Дэниэл Пембертон — «Сиротский Бруклин»
Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»
Рэнди Ньюман — «Брачная история»
Лучшая песня
«Beautiful Ghosts» — «Кошки»
«(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»
«Into the Unknown» — «Холодное сердце 2»
«Spirit» — «Король Лев»
«Stand Up» — «Гарриет»
Список номинантов на «Золотой глобус» в области телевидения
Лучший драматический сериал
Лучший актер в драматическом сериале
Кит Харингтон — «Игра престолов»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»
Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»
Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
Лучший комедийный сериал
Лучший актер в комедийном сериале
Майкл Дуглас — «Метод Комински»
Пол Радд — «Жизнь с самим собой»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мэйзел»
Кирстен Данст — «Как стать богом в центральной Флориде»
Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»
Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
Лучший телефильм или мини-сериал
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Рассел Кроу — «Самый громкий голос»
Кристофер Эбботт — «Уловка-22»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Хелен Миррен — «Екатерина Великая»
Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Патриша Аркетт — «Притворство»
Хелена Бонэм Картер — «Корона»
Мэрил Стрип — «Большая маленькая ложь»
Почетный «Золотой глобус» им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения
77-я церемония вручения наград «Золотой глобус» пройдет 5 января 2020 года. Ее ведущим в пятый раз станет Рики Джервэйс.
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