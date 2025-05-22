Что смотреть в кино: хоррор-шедевр от А24, провал The Weeknd и самый кассовый мультфильм в истории

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут хоррор студии А24 «Верни ее из мертвых», триллер «Последнее завтра» с The Weeknd и Дженной Ортегой, китайский блокбастер «Нэчжа побеждает Царя драконов», книжный ромком «Джейн Остин испортила мне жизнь», сектантский боевик «Игры возмездия», якутская мистика «Кукушка», семейный фильм «сНежный человек» и многое другое.

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Главные премьеры

Второй хоррор братьев Филиппу — австралийских ютуберов с канала RackaRacka и авторов нашумевшего «Два, три, демон, приди!». Осиротевшие брат и сестра приезжают в дом к жизнерадостной приемной матери и вскоре понимают, что та готовит зловещий ритуал, который должен воскресить ее родную дочь. Главную роль исполнила Салли Хокинс («Форма воды»). Производством фильма ужасов об одержимости занималась студия А24. Критики хвалят ленту за саспенс, драматизм и жуткую и отчаявшуюся злодейку в исполнении Хокинс.

Психологический триллер Трея Эдварда Шульца («Оно приходит ночью», «Волны»), снятый еще в 2023-м по мотивам шестого студийного альбома The Weeknd — «Hurry Up Tomorrow» (оригинальное название фильма). Сам Эйбел Тесфайе выступил в качестве продюсера и соавтора сценария, а также сыграл в нем главную роль — самого себя. По сюжету Тесфайе, страдая от депрессии, бессонницы, потери голоса и расставания с девушкой, связывается с безумной фанаткой-пироманкой (Дженна Ортега). Менеджера певца играет Барри Кеоган. Как и в случае с «Кумиром», западная пресса ленту The Weeknd разгромила. Рейтинг на Rotten Tomatoes составил 15%. «Самовлюбленный», «претенциозный», «проект тщеславия» — так описывают кино рецензенты.

Китайское анимационное фэнтези, которое на данный момент является самым кассовым фильмом 2025 года и самым кассовым мультфильмом в истории мирового кино (по общим сборам «Нэчжа» уступает лишь «Аватарам», «Мстители: Финал» и «Титанику»). Сборы картины составили свыше 2 млрд долларов, 99% кассы анимация собрала в родном Китае. По сюжету 35 столетий назад люди и морские драконы оказались на пороге кровавой войны. Юный принц Нэчжа и драконий наследник Ао Бин погибли и превратились в призраков. Мальчишки могут вернуться к жизни и обрести новые тела, но, чтобы предотвратить войну, друзьям приходится делить на двоих одну физическую оболочку.

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Мечтательная француженка Агата приезжает в писательскую резиденцию в доме Джейн Остин в Англии. У Агаты не было отношений уже два года, но вдруг ей приходится выбирать между харизматичным правнучатным племянником писательницы и своим старым другом. Французский ромком с Камилль Рутерфорд («Анатомия падения»), Пабло Поли («Вечеринка навылет») и Чарли Энсоном («Аббатство Даунтон»). Критики советуют фильм книголюбам, фанатам Остин и «Бриджит Джонс».

Добродушный Аркадий (Иван Шамаев) возвращается в проклятый старый дом, где когда-то произошло кровавое безумие. Там его ждут недовольный старик (Николай Солдатов), зловещие тени в форме когтистых рук и восставшая из мертвых девушка Сайаана (Саяна Банзаракцаева), чью душу нужно успокоить с помощью ритуала. Черно-белый фестивальный фолк-хоррор из Якутии, над которым в качестве соавтора сценария и продюсера работал Дмитрий Давыдов («Пугало»). Режиссер-дебютант Евгений Николаев снимал мистику под влиянием шедевров экспрессионизма и поэтичного фольклора Республики Саха, а саму концепцию фильма увидел во сне. Тревожный и медитативный саундтрек написали Тео Тао и Сергей Говорун.

Правительство вербует бывшего спецназовца, чтобы узнать планы военизированной секты, в которую набрали ветеранов боевых действий. Остросюжетный боевик со Скоттом Иствудом, Робертом Де Ниро и Джейми Фоксом в роли чудаковатого лидера культа по имени Бокуши. Режиссером выступил Брэд Фурман («Линкольн для адвоката»). Отзывы на Letterboxd сулят невнятную смесь «Апокалипсиса сегодня» и «Трагедии в Уэйко». Да и рейтинг в 3.4 балла на IMDb доверия не внушает.

Третий документальный фильм о серфинге и путешествиях от дерзкой команды Surf Siberia — создателей «Прибоя» (2018) и «Пути за мечтой» (2021). По словам прокатчика, док представляет собой «сборник воспоминаний, в котором проглядывается не просто образ жизни, а культурный код целого поколения серферов».

Наш ответ «Гарри и Хендерсонам». Замкнутый школьник с плохим слухом заводит дружбу с раненым снежным человеком Еней, которого находит в сарае своего дедушки. В фильме сыграли Сергей Стайкин, Владимир Стеклов, Степан Девонин и Катерина Шпица. За постановку отвечал Олег Асадулин («Темный мир: Равновесие», «Маршрут построен»).

Франко-бельгийская спортивная драма про начинающую гонщицу Макс (Паола Локателли, «Опасные связи»), которую берет под крыло отставной гонщик (Альбан Ленуар, «Шальная пуля»), увидевший в девушке потенциал. Вскоре Макс приходится бороться за звание чемпионки «Формулы-1» с собственным возлюбленным Уиллом. Над фильмом работали создатели франшизы «После».

Австралийский мультфильм про тигренка Тео, который вырос в семье кенгуру-рестлеров. Почувствовав зов предков, он отправляется в путешествие вместе с дружелюбным утконосом, чтобы найти свои корни. На самом деле, главный герой — сумчатый (тасманский) волк, но название «100% волк» уже было занято. Анимацию хвалят за антиколониальную мораль, уместный пафос и эмоциональность.

Полнометражный (65 минут!) спин-офф мультсериала «Геройчики» для зрителей 0+. Рома собирает для школьного конкурса из конструктора звездолет, который привлекает внимание таинственных космических пиратов. Друзьям Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами и заодно проверить дружбу на прочность. Режиссером выступил один из создателей «Незнайки на Луне» Александр Люткевич.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

30 мая в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Культовому социальному триллеру, который принес молодому Матьё Кассовицу приз за режиссеру в Каннах и стал путевкой в профессию для Венсана Касселя, исполняется в мае 30 лет. По сюжету трое безработных друзей из бедного пригорода Парижа едут в больницу, чтобы навестить друга, раненного полицией во время беспорядков. Один из них находит пистолет, оброненный полицейским, и оружие обязательно выстрелит снова. Ненависть порождает ненависть. Фильм представят и обсудят режиссеры Олег Трофим («Майор Гром») и Пётр Барабака («Нешелковый путь»).

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31 мая в 14:00 в центре «Зотов» (Москва)

Жуткий 13-минутный фильм, снятый коллективом «Атака51» для студии Stereotactic и получивший на Кинофестивале в Локарно «Серебряного леопарда» в короткометражном конкурсе. По сюжету во время оркестровой записи композиции по мотивам «Пира во время чумы» Пушкина старый советский музыкальный зал сотрясает мистическая сила. «Картина берет постепенно нарастающим саспенсом. Сперва игравшего у входа в зал мальчика буквально поглощает стена. Затем стулья, стойки и листы бумаги начинают летать по комнате сами собой. Звукорежиссер исчезает из студии, оставляя лишь чашку кофе. Неопознанное эхо катастрофы настигает всё и всех», — писал о ленте Кинопоиск. Над коротким метром также работали художница по костюмам Надежда Васильева и композиторы Леонид Фёдоров (основатель группы «АукцЫон») и Владимир Мартынов. После показа пройдет обсуждение с творческим объединением «Атака51».

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1 июня в 18:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Молодой лингвист и горный инженер из 1987 года попадают в 1949-й и вынуждены бесконечно проживать один и тот же день. Пока инженер катает своего юного двойника на мотоцикле, ученый встречается с родителями и меняет взгляд на жизнь. Философская фантастика Владимира Хотиненко, придуманная за шесть лет до «Дня сурка». «Как часто бывает с фильмами про путешествия во времени, здесь не столько персонажи влияют на события, сколько прошлое меняет людей. Зацикленность времени изящно отзывается в главной идее „Зеркала для героя“: мы не можем изменить историю, но можем попытаться понять людей из другой эпохи и проникнуться к ним нежностью и состраданием», — рассказывал о фильме Даулет Жанайдаров. После показа культуролог и литературовед Евгений Жаринов обсудит ленту с Хотиненко.

Подробнее о фильме:

2 июня в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

2 июня в 19:30 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

2 июня в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

4 июня в 19:30 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

5 июня в 19:30 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Дерзкое и эксцентричное мокьюментари о 20-летнем парне по имени Гриша, который узнает тайну об отце. Тот в 1990-х основал первый российский интернет-стартап, но пропал еще до рождения сына. Гриша встречается с героями архивных видео тех лет и узнает больше об отце. Режиссером фильма выступил дебютант Фёдор Кудрявцев, использующий всю палитру возможностей цифрового визуала — от шортсов, мемов и сторис до VHS-кассет, записи экрана монитора и Deepfake-графики. Главные роли сыграли Александр Яценко, Анна Михалкова, Сергей Аброскин, Даниил Спиваковский, Артём Шевченко. «„Ровесник“ способен и рассмешить, и растрогать. Кудрявцев позволяет взглянуть на сложное полифоническое время без ужаса или щемящей ностальгии», — писал о фильме Никита Демченко. Премьера ленты состоялась на фестивале «Окно в Европу», где она получил приз за лучший дебют. После показов пройдут обсуждения со зрителями с участием кинокритиков и/или создателей.

3 июня в 20:00 в кинотеатре «Москино Космос» (Москва)

Хоррормейкер Майк Флэнаган («Доктор Сон», «Игра Джеральда») вновь экранизирует Стивена Кинга. На этот раз, правда, это не хоррор, а фантастическая драма. Повесть «Жизнь Чака» в обратном порядке рассказывает о трех эпизодах из жизни рядового американца. Заглавную роль сыграл Том Хиддлстон, также в фильме снялись Карен Гиллан, Джейкоб Тремблей, Давид Дастмалчян, Марк Хэмилл, Миа Сара и Чиветель Эджиофор. Картина получил приз зрительских симпатий в Торонто, поэтому в следующем году ее можно смело ожидать среди номинантов на главный «Оскар». «Чака» представит кинокритик Иван Афанасьев. 5 июня лента выйдет в широкий прокат.

3 июня в 19:30 в центре «Зотов» (Москва)

На эхо VIII Международного кинофестиваля Arctic Open в центре «Зотов» покажут мокьюментари уральского режиссера Алексея Федорченко («Первые на Луне», «Овсянки»), состоящее из двух условно связанных друг с другом сюжетов. Первая часть — история документалиста Виктора Шауфлера и его дочери Берты, которые отправляются в Колумбию, чтобы разгадать тайну загадочного исчезновения 500 девственниц с корабля «Глория». Документальный детектив об отце и дочери, погружающихся в прошлое своей семьи, прерывается «найденным фильмом» о немецкой базе в Антарктиде, где немцы душа в душу живут рядом с енотами. После показа пройдет обсуждение с Дмитрием Воробьёвым, продюсером и соратником Федорченко.

Всё еще в прокате

История о противостоянии Ильи Муромца и Соловья-разбойника в альтернативном будущем. Когда-то разбойник (Никита Ефремов) хитростью победил Муромца (Любимцев) и переписал историю, присвоив себе все подвиги богатыря. В наши дни Соловей решает оживить темного бога Велеса, которому продал душу. Профессору Киселёву (Антон Васильев) удается найти Муромца в северных льдах и вернуть в наш мир с помощью стального сердца. Теперь профессорским сыновьям (Тимофей Кочнев и Марк-Малик Мурашкин) предстоит помочь Муромцу победить врага в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене». Картину в духе «Железной стали» поставил Карен Оганесян («Игра на выживание», «Черное облако»).

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Резонансная историческая драма Джонатана Глейзера («Побудь в моей шкуре»), получившая две премии «Оскар» и Гран-при в Каннах. Лента рассказывает об идиллической жизни коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса (Кристиан Фридель) и его супруги Хедвиг (Сандра Хюллер), которые обитают через забор от концлагеря. «Невыразимая реальность холокоста передана почти исключительно через саунд-дизайн: в звуковой дорожке утоплены вой, выстрелы, отрывистые команды, служащие таким же неброским, но постоянно давящим фоном, как дым печей на горизонте», — рассказывал про картину Станислав Зельвенский.

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с 5 июня

Спин-офф «Джона Уика», действие которого разворачивается между третьей и четвертой частями франшизы. Ева Макарро (Ана де Армас) благодаря управляющему отеля «Континенталь» Уинстону Скотту (Иэн Макшейн) попадает в балетную школу «Русска рома» — одной из двенадцати организаций, представители которых занимают места за Высоким столом. Обучившись искусству наемной убийцы, Ева отправляется мстить убийце своего отца. Она не боится ни гнева Высокого стола, ни знаменитого киллера по прозвищу Баба-яга (Киану Ривз). Помимо Макшейна и Ривза, к своим ролям вернулись Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик. Новых героев сыграли Гэбриел Бирн и Норман Ридус. Снимать боевик еще в 2022-м начинал Лен Уайзман («Другой мир», «Вспомнить все»), но в 2024-м все заново переделывал создатель уикианы Чад Стахелски.

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с 5 июня

Сногсшибательный бьюти-хоррор из программ «Сандэнса», Берлинале и ММКФ, который можно назвать норвежской «Субстанцией». Режиссер Эмили Блихфельдт пересказывает всем известную сказку о Золушке, но в центр сюжета ставит не красавицу, потерявшую туфельку, а ее сводную сестру по имени Эльвира. Чтобы стать лучшей версией себя и привлечь внимание принца на королевском балу, девушка проходит через чудовищные телесные испытания — от ринопластики без наркоза до поглощения паразитического червя для быстрого похудения. Критики хвалят «Гадкую сестру» за актуальность, гротеск и смелость дебютантки, удачно сочетающей сатиру и черный юмор с кровавыми, в духе Кроненберга, сценами. Наш отзыв с Берлинале можно прочитать здесь.

с 19 июня

Мелодрама с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Люси — брачная агентка, она зарабатывает тем, что помогает подбирать одиноким людям вторую половину. В то же время сама она разрывается между идеальным партнером (Паскаль) и своим бывшим (Эванс). Режиссер — Селин Сон, снявшая драму «Прошлые жизни», номинированную на «Оскар» в двух категориях, в том числе как лучший фильм.