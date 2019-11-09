8 фильмов про путешествия во времени

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«Назад в будущее» Способ перемещения во времени: автомобиль DeLorean на ядерном реакторе

Всего за неделю старшекласснику Марти МакФлаю нужно сделать невозможное: влюбить своих родителей друг в друга, впервые познакомить американских выпускников с рок-н-роллом и вернуться обратно в свои застойные 1980-е. Его главный союзник — гений с шальным взглядом Док Браун, чья машина времени (автомобиль-мечта DeLorean) и закинула парня в «спасательном жилете» и трусах с именем «Кельвин Кляйн» в прошлое.

Хит Роберта Земекиса объяснил самое главное о пространственно-временных парадоксах (особенно тем, кто в детстве не зачитывался фантастикой) и закрепил стандарт при изображении исправленного прошлого — все эти проявляющиеся заново заголовки газет и исчезающие элементы фотографий. К тому же трилогия (в двух конгениальных продолжениях МакФлай отправится в будущее и во времена освоения Дикого Запада) богата на остроумные пророчества: групповые звонки и дроны уже с нами, ховерборды с нетерпением ждем.

«Зеркало для героя» Способ путешествия во времени: упасть, зацепившись за торчащую из земли проволоку

Молодой лингвист и горный инженер из 1987 года попадают в 1949-й и вынуждены бесконечно проживать один и тот же день (исторически дотошный сценарий Надежды Кожушаной написан за шесть лет до «Дня сурка»). Пока инженер катает своего юного двойника на мотоцикле, ученый встречается с родителями и меняет взгляд на жизнь. Если американцы ностальгировали по сказочным пятидесятым, где на улицах постоянно играет «Mr. Sandman», то перестроечный кинематограф переосмысливал наследие советского прошлого. Разруха, грабежи, аресты шпионов, Трофим Лысенко по радио, покалеченные солдаты как эхо войны — реализм режиссера Владимира Хотиненко уже перестал быть социалистическим, и на экране представала подробная и точная в деталях панорама страны, еще не оправившейся от Великой Отечественной.

Как часто бывает с фильмами про путешествия во времени, здесь не столько персонажи влияют на события, сколько прошлое меняет людей. Зацикленность времени изящно отзывается в главной идее «Зеркала для героя»: мы не можем изменить историю, но можем попытаться понять людей из другой эпохи и проникнуться к ним нежностью и состраданием.

«Детонатор» Способ путешествия во времени: неприметный аппарат, созданный во время экспериментов с гравитацией

Два друга-инженера пытаются построить в гараже аппарат, который бы уменьшал вес объекта, но случайно находят способ путешествовать во времени. Первое желание — заработать игрой на бирже. Но постепенно их взгляды расходятся, и друзья начинают использовать аппарат, чтобы насолить друг другу. Ни к чему хорошему это не приводит, так что ближе к финалу героям приходится забыть обиды. Ударные сцены: из непонятного момента в будущем к ним прибывает знакомый, а пространство экрана постепенно заполняют многочисленные двойники героев из различных таймлайнов.

Фильм получил в 2004 году Гран-при кинофестиваля «Сандэнс» и обрел в США культовый статус в основном среди выпускников физматвузов. И немудрено. Шейн Каррут (он здесь режиссер, сценарист, композитор, продюсер, монтажер, художник-постановщик и исполнитель главной роли) не заигрывает с визуальными эффектами и игнорирует весь потенциал внешней увлекательности. Зато он предлагает вариацию того, как подобное открытие могло выглядеть на самом деле. Вместо искрящегося «ДеЛориана» — серая коробка, вместо объяснения сложных физических процессов с помощью листка бумаги и шариковой ручки (привет, Кристофер Нолан) — скучноватые, но выверенные диалоги двух технарей.

Эта схема перемещений героев во времени в полной мере отражает сложность замысла

При этом в основе экспериментального сай-фая лежит драма человеческих отношений — постепенная коррозия дружбы между двумя довольно симпатичными людьми, которые внезапно обрели могущество, но в этическом плане остались совершенными новичками.

«Гарри Поттер и узник Азкабана» Способ путешествия во времени: маховик времени

Гарри Поттеру предстоит третий год обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Ученики на переменах обсуждают, как Гермионе удается все успевать и зачем Дамблдор на летних каникулах сделал пластическую операцию. Привычную череду школьных занятий — зельеварения, квиддича и стычек с Малфоем — омрачает побег из тюрьмы Азкабан опасного преступника Сириуса Блэка, который когда-то предал родителей Гарри, а теперь хочет убить юного мага. В финальных сценах Гарри с помощью магической машины времени спасает Сириуса Блэка, оказавшегося, несмотря на внешность Гари Олдмана, приличным человеком, но детскую непосредственность серия про волшебника-очкарика утратит навсегда.

Лучшая часть кинофраншизы по мотивам книг Джоан Роулинг, визуально изобретательная экранизация Альфонсо Куарона, благодаря которому серия резко повзрослела вместе с главным героем. Теплые тона первых фильмов Криса Коламбуса сменились синеватыми оттенками, а подвижная камера Майкла Серезина (а не Эммануэля Любецкого, как многие считают) отражала неустойчивость переходного возраста. Тему времени режиссер Альфонсо Куарон тонко вводит задолго до сцены эффектного перемещения в прошлое — механическим тиканьем в саундтреке и то и дело возникающими в кадре часами.

«Бойфренд из будущего» Способ перемещения во времени: зайти в темное помещение, сжать кулаки и представить момент из прошлого

Неловкий, но милый рыжеволосый парень (типичный Донал Глисон) в 21 год узнает от отца, что все мужчины в семье обладают способностью перемещаться в прошлое, но только в один конкретный момент своей жизни. Поскольку это фильм Ричарда Кёртиса, автора «Реальной любви», «Четырех свадеб и одних похорон» и «Ноттинг Хилла», то герой решает не зарабатывать деньги или, скажем, спасать человечество, а пытается наладить свою личную жизнь.

Завязка и репутация режиссера обещают обычную романтическую комедию, но не тут-то было. Попыткам найти правильный подход к девушке мечты (в духе Билла Мюррея из «Дня сурка») посвящена лишь половина фильма. Дальше начинается мелодрама о семейной жизни и незамысловатом пути к счастью, которая вольно обходится с правилами перемещений во времени, не задаваясь вопросами о возникающих парадоксах (что происходит с черновыми версиями жизни? почему, поменяв прошлое, герой возвращается в то же настоящее?). «Бойфренд из будущего» (в оригинале понятное About Time) — очень уютное и милое кино о том, как важно ценить каждый момент жизни. Все мы мечтаем о возможности что-то переделать в прошлом, но главный герой в итоге отказывается от дара. Классно жить настоящим!

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» Способ перемещения во времени: мутант Китти Прайд, отправляющая разум в прошлое

В будущем роботы, созданные для отлова мутантов, уничтожили весь мир и содержат людей в концлагерях. Им пытаются противостоять оставшиеся в живых Люди Икс. Для спасения человечества Росомаха отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство усатого Питера Динклэйджа, и встречается с молодыми версиями профессора Ксавьера, Магнето и Зверя.

Высшая точка кинофраншизы Людей Икс, хотя поклонники «Логана» поспорили бы. Фильм стал продолжением трех разных сюжетных линий: становление молодых мутантов («Люди Икс: Первый класс»), сольные выходы когтистого супергероя («Росомаха: Бессмертный») и приключения старичков («Люди Икс: Последняя битва»). «Дни минувшего будущего», кажется, берут не столько изяществом исполнения, сколько грандиозностью замысла: за четыре года до «Мстители: Война бесконечности» появляется кроссовер невиданного масштаба, чего стоят один душеспасительный разговор сквозь время между двумя Чарльзами Ксавьерами или великая сцена с пробегом Ртути под «Time in a Bottle», благодаря которой «Дни минувшего будущего» точно останутся в истории.

Бесконечные перезапуски, ребуты и ремейки приучили поклонников супергеройского кино жить в разных таймлайнах и вселенных, но только Людям Икс удалось увязать все нестыковки и использовать потенциал перемещений во времени на полную (согласитесь, в «Мстители: Финал» путешествия в прошлое напоминали усталое повторение Greatest Hits).

«Терминатор» и «Терминатор 2» Способ перемещения во времени: голым

Давайте повторим то, что вы и так знаете. Из 2029 года (совсем недолго осталось ждать) в Лос-Анджелес 1984-го прибывает киборг, чтобы убить Сару Коннор, будущую мать лидера сопротивления в войне людей против машин. Для ее защиты в прошлое (точнее, настоящее) Джон Коннор посылает простого солдата Кайла Риза. Следующие два дня терминатор будет убивать всех на своем пути и произносить угрожающие реплики с австрийским акцентом, а Кайл с Сарой влюбятся друг в друга и под фортепианную музыку зачнут спасителя. Того самого Джона Коннора с христианскими инициалами JC.

Создавая фильм, ставший классикой сай-фая, режиссер Джеймс Кэмерон ориентировался на популярные фильмы ужасов Джона Карпентера, автора «Хэллоуина», а образ железного монстра с красными глазами режиссеру явился прямо из ночного кошмара. «Терминатор» и сейчас поражает безупречной логикой повествования и мастерством, с которым молодой Кэмерон чередует объяснения про парадоксы путешествий во времени с напряженными погонями по ночному Лос-Анджелесу. Да и сам фильм может служить своеобразной машиной времени — настолько в нем четко ухвачены приметы восьмидесятых, от нарядов и причесок до клубов и поп-музыки.

Во второй части Джон Коннор вырос в шебутного пацана, Сара Коннор раскачалась в психушке, а Арнольд Шварценеггер стал хорошим. Будущее все так же под угрозой, но нет судьбы, кроме той, которую мы сами выбираем. «Терминатор 2» (в отличие от следующих частей франшизы) — идеальный сиквел, который не паразитирует на успехе предшественника, а творчески его переосмысливает: вместо хоррора эффектный экшен, Сара из скромной официантки окончательно превращается в боевую валькирию, а романтическая интрига уступает место размышлениям о родительстве и природе человека.

«Иван Васильевич меняет профессию» Способ перемещения во времени: созданная Александром Тимофеевым машина времени с многочисленными трубками, колбами и клавишами и побочным эффектом в виде возможности убрать любую стену

Последний безусловный шедевр Леонида Гайдая, в котором повзрослевший и погрустневший Шурик перемещает в Советский Союз эпохи позднего социализма царя Ивана Грозного. В исходную пьесу Михаила Булгакова гениальный комедиограф добавляет песенные фрагменты, эксцентричные погони и важные артефакты времени (магнитофона с Высоцким и «Кеши» Смоктуновского, за которого режиссер Якин принимает царя, в оригинале тридцатых годов, конечно, не было). При этом радикальных переделок сюжета удалось избежать: за 40 лет ни психотип управдома, ни отношение к милиции в советском обществе не поменялись.

Разошедшийся на цитаты комедийный хит («Вот что крест животворящий делает», «Меня терзают смутные сомнения», «Замуровали, демоны») давно стал частью культурного кода всех жителей постсоветского пространства и, кажется, больше, чем исторический эпос Сергея Эйзенштейна, повлиял на массовые представления об Иване IV.