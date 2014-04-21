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8 фильмов про апокалипсис и его последствия

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Продолжаем публиковать субъективные списки, составленные сотрудниками редакции КиноПоиска. Подборку с фильмами про апокалипсис и постапокалипсис — от классики жанра до комедийного сплэттера с фестиваля «Сандэнс» — составила редактор Аня Шпильковская.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«12 обезьян»

Причина апокалипсиса: неизлечимый вирус

Научная фантастика Терри Гиллиама об апокалипсисе, путешествиях во времени и биологическом оружии. К 2030-м большую часть населения уничтожил неизлечимый вирус, выжившие теснятся глубоко под землей. Заключенному Джеймсу Коулу (Брюс Уиллис) предлагают сделку: он отправится в прошлое и выяснит, что стало причиной эпидемии, а взамен получит помилование. Но вместо 1996-го Коула забрасывает в 1990 год, и с этого начинается череда роковых событий. Джеймс знакомится с психиатром Кэтрин Рэйли (Мэделин Стоу), попадает в психбольницу и встречает совершенно безумного Джеффри (Брэд Питт), сына ученого-вирусолога и борца за права животных. Коула возвращают обратно в 2035 год, а затем снова и снова отправляют в прошлое, чтобы он нашел организацию Джеффри «Армия 12 обезьян», которая, как считают ученые, и распространила вирус.

Источником вдохновения для фильма стала короткометражка «Взлетная полоса» о французах, живущих после Третьей мировой в катакомбах Парижа и путешествующих во времени в поисках продовольствия и медикаментов. Мрачная антиутопия Гиллиама — самый кассовый из его фильмов (итоговую сумму сборов в 168 млн долларов не удалось побить даже «Братьям Гримм»). Благодаря нему Брюс Уиллис окончательно застрял в амплуа хорошего парня, спасающего мир, а Брэд Питт получил первую номинацию на «Оскар».

«Акира»

Причина апокалипсиса: масштабный взрыв, повлекший Третью мировую войну

16 июля 1988 года в Токио произошел ядерный взрыв. Он не только уничтожил привычный мир, но и стал причиной Третьей мировой войны. Спустя 31 год после катастрофы, в 2019-ом, Нео-Токио делят между собой маргиналы, протестанты, сектанты, подростковые банды и полицейские с военными. Однажды ночью юный байкер Тэцуо сбивает на шоссе ребенка с зелено-голубой кожей. Обоих мальчиков забирают военные. Выясняется, что Тэцуо теперь обладает необычной силой, а у правительства много секретов: ученые годами проводили эксперименты над детьми в секретных лабораториях и сумели развить у них экстрасенсорные способности — телекинез, телепатию и предвидение. И да, Токио уничтожил не атомный взрыв, а мальчик по имени Акира, чья сила вышла из под контроля. Теперь другу Тэцуо, байкеру Канэде, предстоит спасти не только своего товарища, но и весь город.

Влияние манги и аниме Кацухиро Отома на японский и мировой кинематограф огромно: манга «Акира» предвосхитила моду на киберпанк в конце 1980-х — начале 1990-х годов, а фильм совершил технический прорыв (для него даже отдельно разрабатывали цвета — например, красный акировый, цвет байка и костюма Канэды), стал самым дорогим аниме десятилетия и проложил японской анимации дорогу на Запад. В любви к «Акире» признавались Тайка Вайтити и Канье Уэст, а отсылки к нему можно найти в десятке голливудских фильмов — от «Матрицы» и «Темного города» до «Острова собак» Уэса Андерсона.

«Безумный Макс: Дорога ярости»

Причина апокалипсиса: ядерная война и дефицит ресурсов

В будущем идет война за остатки воды и бензина. Макс Рокатански (Том Харди) попадает в плен к одной из групп выживших (а это сектанты, мечтающие попасть в Вальгаллу и объединившиеся вокруг деспота Несмертного Джо), а затем оказывается втянутым в спасательную операцию, которую развернула местная военачальница Фуриоса (Шарлиз Терон). Она вывезла на своей фуре жен Джо и направляется в мифические Зеленые земли. В итоге Рокатански, привыкший к путешествиям соло, понимает, что выжить в постапокалипсисе без твердой, хоть и механической, руки, готовой подхватить тебя в самый опасный момент, невозможно.

Четвертая часть дизельпанковой серии Джорджа Миллера снималась долго и мучительно: съемки несколько раз срывались, команда по несколько месяцев сидела в пустыне, а студийные боссы, по слухам, были недовольны тем, что режиссер выбивается из расписания, хронометража и бюджета. Муки Миллера и съемочной группы оправдались: у них получился главный постапокалиптический фильм как минимум 2010-х, экологический манифест и редкий сиквел, не уступающий оригиналу и даже превосходящий его.

«Армагеддец»

Причина апокалипсиса: вторжение пришельцев — похитителей тел

Когда-то Гэри Кинг был крутым парнем, носил черный кожаный плащ, ботинки Dr. Martens и был лидером компании школьников-аутсайдеров. Теперь Гэри за сорок, он анонимный алкоголик с кучей долгов и ностальгией по давно ушедшей юности. На очередном собрании АА Кинг понимает, что его жизнь не удалась из-за того, что в школе его компания провалила легендарный поход по 12 пабам их захолустного городка, отключившись где-то на середине пути. С большими усилиями Гэри собирает в родном захолустье своих старых приятелей, взрослых и серьезных дядей в костюмах и с детьми, и заставляет пройти «золотую милю» до 12-го паба под названием «Конец света». Ждет их и настоящий конец света — город захватили пришельцы, заменившие большинство людей копиями.

Апокалиптическая комедия про похитителей тел — заключительная часть трилогии «Кровь и мороженое» Эдгара Райта, которая дополнила ироничный хоррор «Зомби по имени Шон» и детективный экшен «Типа крутые легавые». Британский юмор, легендарный дуэт Саймона Пегга и Ника Фроста, впечатляющий саундтрек из классики брит-попа (песни Pulp, Blur, Suede, иллюстрирующие поступки Гэри) делают «Армагеддец», пожалуй, лучшей апокалипсис-комедией. Жаль, что в ближайшее время дуэт Пегга и Фроста мы вряд ли увидим.

«28 дней спустя»

Причина апокалипсиса: смертельный вирус

Радикальные экоактивисты выпускают из секретной лаборатории обезьяну, зараженную смертельным вирусом. Болезнь быстро распространяется по стране и превращает людей в зомби. Спустя 28 дней курьер Джим (Киллиан Мёрфи) выходит из комы в пустой больнице. Побродив денек по опустевшему Лондону, захваченному ходячими мертвецами, Джим встречает других людей и отправляется с ними в Манчестер, где, по слухам, есть убежище для выживших.

Социальный хоррор Дэнни Бойла возглавил так называемый зомби-ренессанс нулевых вместе с «Рассветом мертвецов» Зака Снайдера и «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта. «28 дней спустя» наглядно иллюстрирует, что люди опаснее любимых зомби. Убежище, в которое так стремились Джим и его попутчики, оказывается военной базой с расчетливым капитаном и десятком обезумевших солдат, из-за похоти готовых пойти на что угодно. Кстати, сценарий фильма написал Алекс Гарленд — британский писатель, ставший сценаристом, продюсером и в конце концов режиссером («Из машины», «Аннигиляция» и новый сериал «Разрабы»).

«Танкистка»

Причина апокалипсиса: экологическая катастрофа

Китчевый фембоевик с антуражем в духе «Безумного Макса» и саундтреком, собранным Кортни Лав, рассказывает о дерзкой и сексуальной Ребекке (Лори Петти), которая живет в пустыне, когда-то бывшей Австралией. В этом постапокалипсисе всем правит корпорация с говорящим названием «Вода и власть». Она притесняет остатки свободных людей, живущих панковско-хипповой коммуной, и кенгуруобразных мутантов-рипперов, обитающих под землей. Вместе с рипперами и тихой подругой (Наоми Уоттс) Ребекка верхом на танке борется с харассментом, уничтожает корпорацию и возвращает свободу и веселье в пустыню.

«Танкистку» сняла Рейчел Талалей, продюсер «Кошмара на улице Вязов» и мюзиклов «Плакса» и «Лак для волос», по одноименному британскому комиксу 1988 года. Также над разудалой антиутопией поработали Игги Поп (камео в борделе), Айс-Ти (рэпер сыграл одного из рипперов-кенгуру) и Кэтрин Хардвик (в качестве художницы-постановщицы). Хочется отметить костюмы главной героини, над которыми трудился помимо прочих дизайнер Рик Оуэнс. А уже после выхода фильма стилем танкистки вдохновлялись Гвен Стефани и Бьорк.

«Турбо пацан»

Причина апокалипсиса: глобальный кризис

Пацан — нескладный подросток, живущий в альтернативном 1997 году на обочине цивилизации, которая с трудом пережила апокалипсис. Парень рос в одиночестве, поэтому его эмоциональное развитие осталось где-то на уровне восьмилетки: он обожает комиксы (особенно про супергероя Турбо-гонщика), собирает вещи с помоек и обменивает их на воду у барахольщика. Однажды Пацан знакомится с чудаковатой блондинкой по имени Эппл, но, как только они сближаются, девочку похищают люди местного деспота — одноглазого и кровожадного деда по имени Зевс. Вместе с крутым парнем-армрестлером в ковбойской шляпе Пацан отправляется спасать подругу, а по пути еще и становится настоящим супергероем.

Канадско-новозеландский фильм представили на фестивале «Сандэнс» в 2015 году, и это очаровательный пример малобюджетного авторского кино. В нем есть не только классический постапокалиптический сюжет, но и элементы задорного сплэттера с кучей крови и кишками, намотанными на велосипед, фантастика с кровожадными андроидами и приятная ностальгия по 1980-м и 1990-м с BMX-велосипедами и синти-поп-саундтреком.

«Парень и его пес»

Причина апокалипсиса: Четвертая мировая война

Экранизация одноименного романа американского фантаста Харлана Эллисона. После очередной мировой войны люди живут в пустыне (где же еще!), валютой служат консервы, а единственным развлечением — примитивный кинотеатр, в котором крутят старое порно. Главный герой, Вик — молодой мусорщик, повернутый на сексе и жестокий даже к своему единственному другу, псу Бладу, который обладает телепатическим даром и может мысленно общаться с хозяином. Встретив девушку, Вик предсказуемо бросает Блада и отправляется в нижний мир, где еще осталась цивилизация, хоть и в весьма странном виде. Жители городка ходят в гриме и старых костюмах и одержимы поиском идеального донора спермы. Но даже такой мерзавец, как Вик, в итоге одумывается и возвращается в пустыню к своему псу Бладу.

Историю о морали и чести в постапокалипсисе снял звезда вестернов Л. К. Джонс, а роль Вика исполнил молодой Дон Джонсон. В свое время самобытный и простой фильм вдохновил и Джорджа Миллера с его «Безумным Максом», и последующие фильмы о конце света и апокалипсисе — от вышеупомянутой «Танкистки» до «Дороги» с Вигго Мортенсеном. Хотя сейчас «Парень и его пес», конечно, смотрятся скорее как атмосферный, но вместе с этим очень архаичный артефакт эпохи.

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