Солнце, воздух и вода: 15 фильмов в ожидании лета

У каждого свое лето. Для одних это время убегать из дома навстречу несбыточным подростковым мечтам, для других — вечерком сидеть с друзьями на веранде, распивая вино, для третьих — бурный роман без обязательств. Но все мы ждем лета, наполненного чувствами, страстями и приключениями, потому что это маленькая жизнь, способная изменить судьбу. Ожидание можно скрасить, посмотрев кино, которое светом, юмором и музыкой настроит вас на нужный лад.

«Трасса 60»

Чтобы в твоей жизни наступило лето, нужно разобраться с тем, чего ты хочешь.

Летом так и тянет отправиться в приключение, которое позволит сменить привычное окружение и понять что-то новое про себя. Красавчику-мажору Нилу Оливеру (Джеймс Марсден) это удалось. Перед Нилом открыты все дороги: он может пойти учиться в адвокатскую школу, жениться на красивой девушке и зарабатывать много денег. Вот только Нил не уверен, хочет ли этого он сам или же это мечты его отца. В свой день рождения герой загадывает желание: получить ответы на свои вопросы. И тут же встречает джинна в исполнении Гари Олдмана. О. Ж. Грант (O. W. Grant, от англ. «One Wish Grant» — «одно желание гарантировано») исполняет желание так, как оно сформулировано, поэтому к словам нужно быть внимательнее, иначе вас переедет грузовик, как это произошло с одним из клиентов джинна. Вот и с Нилом случилось нечто похожее: Грант отправляет его в дорожное путешествие по несуществующей трассе 60, где тот должен найти ответы на свои вопросы. Классическое роуд-муви, наполненное волшебством, превращается в легкую, но поучительную историю о том, как важно слушать свое сердце и жить своей жизнью. Поворот за поворотом режиссер и сценарист Боб Гейл (это его единственная полнометражная картина) учит главного героя делать выбор и следовать ему. Верить ему в этих уроках можно. Гейл написал сценарий культовой трилогии «Назад в будущее», где от выбора героя зависела вся жизнь, и передал привет франшизе с помощью Кристофера Ллойда. В «Трассе 60» он снова играет дока, который объясняет Нилу, что в жизни многое не то, чем кажется на первый взгляд: «Мы видим то, что ожидаем увидеть, а не правду. Не всегда пики черные, а черви красные».

«Ла-Ла Ленд»

Надо уметь наслаждаться летом в отношениях, несмотря на то, что придет осень.

Мюзикл Дэмьена Шазелла, в прошлом несостоявшегося джазового барабанщика, полон летних эмоций, красок и веселья. Чего стоит открывающая сцена на трассе, когда унылая пробка превращается в невероятный танцевальный номер на крышах автомобилей! Отношения героев начинались феерически и вместе с тем романтично: Себастьян (Райан Гослинг) и Миа (Эмма Стоун) гуляли по папоротниковой лощине Гриффит-парка (считается секретным местом Лос-Анджелеса), по 45-метровому мосту Колорадо-стрит в Лос-Анджелесе (в 1913 году его признали самым высоким в мире), катались на знаменитом фуникулере Angels Flight. Себастьян играл джаз на концертах, Миа танцевала под его музыку. И неважно, как закончился этот роман — главное, он позволит нам пережить с героями настоящую любовь и насладиться прекрасной музыкой композитора Джастина Гурвица (он получил «Оскар» за свою работу). «Another Day of Sun» и «City of Stars» — вот что вы долго будете напевать после просмотра.

«50 первых поцелуев»

Надо отрываться летом так, чтобы не было потом стыдно зимой.

Генри Рот (Адам Сэндлер) — парень не промах: организовал себе лето круглый год и место для этого выбрал соответствующее — вечнозеленые Гавайи. Генри живет одним днем, очаровывает девушек-туристок, представляясь спецагентом, а потом бросает их, получив желаемое. На самом деле Генри просто боится строить серьезные отношения с людьми, поэтому избегает человеческой компании, отдавая предпочтение животным (он ветеринар). Но однажды Генри встречает ту, что живет одним днем не по своей воле: у Люси (Дрю Бэрримор) после аварии кратковременная память, и наутро она забывает все, что было вчера. Генри, чье сердце дрогнуло, не собирается сдаваться, но ему приходится каждый день завоевывать Люси заново. Солнце, море, пляж, тропический ливень и кокосы, цветастые рубашки и великолепные пейзажи — все это отличный антураж для того, чтобы легко и с юмором напомнить простую истину: для лета в отношениях над ними надо работать ежедневно.

«Вики Кристина Барселона»

У каждого в юности должно быть лето, полное чувств, трагедий и страстей.

Барселона считается самым солнечным городом на планете: тут 300 солнечных дней в году. Не удивительно, что Вуди Аллен «переехал» сюда из дождливых Нью-Йорка и Лондона, чтобы рассказать историю головокружительного романа с минимумом последствий и травм. Подруги-американки, Вики (Ребекка Холл) и Кристина (Скарлетт Йоханссон), решили провести свои каникулы в Барселоне. Вики определилась с планами на жизнь и готова выйти замуж за серьезного финансиста с Манхэттена. А вот Кристина пока не готова осесть и жаждет приключений, которые находят ее очень быстро. Она оказывается в водовороте страстей между художником Хуаном Антонио (Хавьер Бардем) и его бывшей ревнивицей-женой (Пенелопа Крус получила «Оскар» за эту роль). Аллен причудливо тасует героев, секс и скандалы, внезапно показывая, что может быть не только главным невротиком Голливуда, но еще и поэтом курортов. Маэстро так увлекся этим жанром, что выпустил несколько географических картин подряд про Париж и Рим, значительно подняв к этим городам туристический интерес. Легкость, солнечность и беззаботность «Вики Кристины Барселоны» любого заставят срочно паковать чемоданы.

«Полночь в Париже»

Лето там, где нас нет.

Следующий «геофильм» Аллена посвящен самому романтичному городу в мире. Инес (Рэйчел МакАдамс) влюблена в наивного голливудского сценариста-романтика Гила Пендера (Оуэн Уилсон), а он — в Париж. И если для нее идеальное лето — готовиться к свадьбе, ходить по роскошным бутикам и светским вечеринкам, то для него — бродить по столице Франции. Туда Гил с невестой и отправляется, чтобы найти вдохновение для книги, которую мечтает написать. Там, гуляя вечерами по мощеным улочкам и набережным Сены, Гил случайно находит портал в прошлое и попадает в Париж 1920-х годов, где знакомится со своими кумирами — Фицджеральдом, Хемингуэем, Пикассо, Дали и другими гениями. Дело с книгой сразу же пошло на лад: ночами Гил отправляется в Париж мечты, а днем описывает увиденное в романе. Картина Аллена — фантазия о том, как несбыточное входит в нашу жизнь. Она полна юмора, ностальгии и той особенной теплой атмосферы, по которой мы так скучаем хмурыми вечерами, когда хочется пожалеть себя и помечтать о лучшем лете в детстве. Когда трава казалась зеленее, а взрослая жизнь — далеким приключением, которое только предстоит пройти.

«Римские приключения»

Лето — самое время смотреть по сторонам: можно заметить много удивительного.

Третья знаменитая «геокартина» Аллена получилась фильмом-открыткой или даже путеводителем по легендарному городу. Вместо единой сюжетной линии здесь попурри историй, которые обещает рассказать нам регулировщик дорожного движения. Аллен задумывал «Римские приключения» как «Декамерон», только солнечный и безмятежный, и снял фантазию американских туристов, приезжающих в Рим прикоснуться к древностям и хлебнуть впечатлений. Так поступила Хэйли (Элисон Пилл). У фонтана Треви она познакомилась с местным адвокатом Микеланджело (Флавио Паренти) и тут же решила выйти за него замуж. Знакомиться с будущим зятем приезжают родители-американцы (Джуди Дэвис и сам Аллен), которые не в восторге от затеи дочери. Режиссер с любовью иронизирует над типичным римским отпуском обывателя. Колизей, пицца, паста, вино, тирамису, Леонкавалло и «Volare» — все наши трепетные мечты собраны здесь в одном флаконе и прожиты отличным актерским составом. Алек Болдуин, Роберто Бениньи, Эллен Пейдж, Джесси Айзенберг, Грета Гервиг и Пенелопа Крус будут радовать ваш взгляд.

«Mamma MIA!»

У каждого летнего приключения есть свои последствия, приятные и не очень.

Великие песни великой ABBA в исполнении великих артистов. Греция, море, Мэрил Стрип скачет на кровати в джинсовом комбинезоне под «Mamma Mia» и выбирает между Колином Фёртом, Пирсом Броснаном и Стелланом Скарсгардом. Уже неважно, о чем вообще сюжет, но мы напомним. Софи (Аманда Сайфред) готовится к свадьбе с простым греческим парнем (Доминик Купер) и хочет позвать на торжество своего отца. Проблема в том, что ни она, ни ее мать не знают, кто это. Софи находит в дневнике матери записи о романе с тремя мужчинами и всех троих зовет на свадьбу. Дальше с песнями и плясками вся прекрасная компания выясняет, кто же настоящий отец Софи, и девушка может наконец-то спокойно выйти замуж. В экранизации знаменитого бродвейского мюзикла все так и пышет зноем, каждый кадр блестит и переливается на солнце, море отчаянно-лазурное, песок ослепительно-желтый, а звездное мужское трио танцует в ластах на пирсе — это ли не праздник?

«Королевство полной луны»

Каждый взрослый когда-то был ребенком, который верил в магию лета и умел создавать уют из любых подручных средств.

Как и большинство фильмов Уэса Андерсона, «Королевство полной луны» отправляет нас в тщательно стилизованное прошлое. 1965 год, летний лагерь скаутов на 25-километровом вымышленном острове Нью-Пензанс, где-то на северо-востоке США. Главные действующие лица — 12-летние дети. Сэм — сирота, а Сьюзи — старший ребенок четы юристов (Билл Мюррей и Фрэнсис МакДорманд), которая мечтает быть сиротой. Сэм и Сьюзи переписываются уже год и влюбляются друг в друга. Накануне урагана дети решают сбежать из лагеря и мира взрослых, чтобы создать свое Королевство полной луны — так они нарекают небольшую бухту, где прячутся, пока их ищут вожатый и шериф (Брюс Уиллис и Эдвард Нортон). Уникальный почерк Андерсона видно сразу же: фильм словно старый фотоальбом, полный тепла и магии. Режиссер, как и его датский почти тезка, настоящий сказочник, который кропотливо создает волшебный мир, наполняя его любимым желто-красным цветом и милыми деталями, погружая нас в те времена, когда шалаш казался уютным, мир огромным, а ты — маленьким.

«Хоть раз в жизни»

Летом возможно все, даже после череды неудач вновь поверить в себя и свой талант.

Лето в Нью-Йорке началось для главных героев с черной полосы. Американец Дэн (Марк Руффало) повздорил с партнером и лишился собственного музыкального лейбла. Британка Грета (Кира Найтли) переехала в Штаты ради бойфренда-музыканта (Адам Левин), которому писала песни, но теперь разошлась с ним и не знает, что делать. Жизнь, казалось бы, кончена, но Дэн случайно слышит, как Грета поет в баре, знакомится с ней и предлагает записать альбом. В разных уголках Нью-Йорка, раз денег на студию ни у кого нет. Подземка, крыши домов, Центральный парк — герои пишут музыку всюду, вставляя в песни звуки неспящего города. «Хоть раз в жизни» — трогательная музыкальная прогулка по летнему Нью-Йорку, которая учит нас радоваться тому, что есть. Расслабиться и плыть по течению большого города вместе с его жителями, слушать в плеере плейлист друга, прощать толкнувшего локтем прохожего и ловить солнечных зайчиков на скамейке в парке.

«Yesterday»

Не так важно, что было вчера, если сегодня лето дарит возможности. Надо лишь найти в себе смелость воспользоваться ими.

Джек Малик (Химеш Патель) из маленького британского городка всего за одно лето превратился из жалкого неудачника в мировую звезду, чье величие признает даже кумир всех девочек Эд Ширан (он здесь играет самого себя). Все потому, что однажды после аварии Джек проснулся в мире, где никогда не было кока-колы, «Гарри Поттера» и группы The Beatles. Джек выдает песни битлов за свои и, конечно же, становится музыкальной легендой. Правда, возникают проблемы: как без помощи поисковиков вспомнить слова «Eleanor Rigby»? Что там собирала Элеанор? Пшено? Гречку? Правильный ответ: рис. Дэнни Бойл снял смешную фантазию на тему «а что, если...», наполнив ее великой музыкой и показав, что все краски лета и жизни могут вообще пройти мимо, пока ты отчаянно штурмуешь музыкальный олимп. Не будем забывать об этом и, конечно, выучим слова «Eleanor Rigby» на всякий случай.

«Звезда родилась»

Летом особенно ярко видны звезды, которые не замечаешь зимой.

Джексон Мейн (Брэдли Купер) — спивающаяся кантри-звезда — живет в отблесках былой славы. Однажды он заходит в маленький бар, видит выступление никому не известной певицы Элли (Леди Гага) и понимает, что перед ним талант. Джексон берет Элли под крыло, аранжирует ее песню, приглашает на сцену — так они начинают жить и выступать вместе. Но постепенно все меняется: Элли становится звездой, а Джексон уходит в тень. Для режиссерского дебюта Брэдли Купер выбрал классическую голливудскую историю и превратил ее в летний музыкальный фестиваль в стиле Coachella. Открытые стадионы, залитый солнцем двор дома в Лос-Анджелесе, песни на парковках, свобода и беззаботность. Метафора проста: впустить любовь в свою жизнь — это как открыть окно и впустить солнечный свет. Именно про него герои поют все время. «Встречать вместе восходы и провожать закаты», — так Джексон описывает свое счастье в песне «Music To My Eyes». «В твоих глазах сияет небо Аризоны», — рисует его портрет Элли в совместной песне «Always Remember Us This Way». «Я не впущу солнечный свет, я больше никогда не полюблю», — вторит ей он. «Я больше не впущу солнечный свет», — поет, наконец, Элли в заключительной композиции «I’ll Never Love Again». Ну и, конечно, знаменитая «Shallow». То, как спели ее Купер и Гага на оскаровской церемонии, затмило, кажется, сам фильм.

«Красавчик»

Летом проще разглядеть красоту, особенно в тех, на кого не обращаешь внимания зимой.

Для Людо (Тиль Швайгер) лето в Берлине — обольщение девушек и вечные тусовки. Прорваться на свадебную вечеринку Владимира Кличко (да-да, он тут в роли самого себя) и случайно упасть голым задом кверху в свадебный торт — отличная выходка для светского хроникера, которому надо добывать сенсации. Для Анны (Нора Чирнер) лето в Берлине — гулять на улице с детьми (на работает в детском саду). Людо и Анна давно знакомы, но их миры никогда не пересекались, пока суд не приговорил Людо к трудотерапии, причем именно в том детском саду, где трудится Анна. Теперь ей предстоит научить его находить общий язык не только с девушками, но и с восьмилетками, а он научит ее веселиться летом. Швайгер — в немецком кино маэстро легких летних комедий о соблазнителях с чутким сердцем, которые обязательно встают на путь исправления. В «Красавчике» он, как всегда, заставит нас не только посмеяться над парнем, делающим эпиляцию (Мэл Гибсон, в конце концов, тоже прошел через это), но и покажет красоту летнего Берлина, его горожан и особенно прекрасных жительниц. И все это под отличный саундтрек культовой американской группы The Killers.

«Однажды в Вегасе»

Летом так и тянет в Город грехов.

Правило «то, что было в Вегасе, остается в Вегасе» в реальной жизни работает не всегда. Джой (Кэмерон Диаз) планировала свадьбу, но жених расторг помолвку. Джек (Эштон Кутчер) собирался продолжать работать на отца, а тот его уволил. Чтобы забыть обо всех проблемах, оба отправляются в Вегас, где отрываются по полной программе: напиваются, проводят бурную ночь вместе и женятся. Проснувшись, герои, конечно же, собираются развестись, но вмешивается судьба: Джек дергает игровой автомат за ручку и случайно срывает джекпот в 3 миллиона. И при разводе ему придется делить выигрыш с малознакомой новоиспеченной супругой, чего он делать не намерен. Суд миллионы замораживает и приговаривает героев к шести месяцам брака, и каждый из них строит коварные планы, как избавиться от второй половины и получить весь куш себе. За полтора часа этих хитростей вы не раз будете хохотать до слез и держать кулачки, чтобы Джек и Джой остались все-таки вместе — такая мощная химия между Диаз и Кутчером в кадре. Что касается лета, оно у режиссера Тома Вона получилось именно таким, каким его и ждешь: в Вегасе — с прыжками в открытый бассейн и поездками в тачке с открытым верхом по его дорогам, а в Нью-Йорке — с пробежками по Центральному парку, игрой в гольф и чудесными видами ночного города с крыши небоскреба.

«Письма к Джульетте»

Лето помогает найти истинную любовь, которую ничто не разрушит.

В Вероне, где, по версии Шекспира, Ромео познакомился с возлюбленной, есть стена, в кладке которой люди с разбитым сердцем оставляют записки. Там Софи (Аманда Сайфред) находит письмо, написанное англичанкой Клэр 50 лет назад. В нем она признается, что так и не решилась на побег с возлюбленным Лоренцо и вернулась в Лондон. Софи разыскивает Клэр (Ванесса Редгрейв) и обещает помочь найти того самого Лоренцо. Мелодрама Гари Виника лучится итальянским солнцем и позитивом, а благодаря поискам Софи вы совершите вояж по курортным городам Италии — Вероне, Тоскане и Венето. Почти все съемки здесь натурные: застолья на природе, поездки на машине по маленьким итальянским городкам и виноградники, вдоль которых скачут на лошадях мускулистые фермеры.

«128 ударов сердца в минуту»

Чтобы лето выдалось веселым, нужно найти для него подходящую музыку.

Для одних тусовки летом на калифорнийских пляжах — отдых, а для других — работа. Молодой диджей Коул в исполнении красавчика Зака Эфрона пытается найти свой звук и сделать трек, который заставит биться сердца миллионов в ритме его музыки. Он знакомится с успешным диджеем Джеймсом Ридом (такой же красавчик Уэс Бентли), и тот заставляет его усомниться в себе: «Ты копируешь знаменитые треки, а не создаешь свои». Все становится еще запутаннее, когда Коул влюбляется в девушку Джеймса (невероятная красавица Эмили Ратаковски). И теперь герою придется выбирать, чего же он на самом деле хочет в жизни. Макс Джозеф снял духоподъемную историю о том, что жить нужно здесь и сейчас и слышать то, как звучит мир вокруг, а не навязчивые идеи в своей голове. Все это он рассказал с помощью красивых полуобнаженных людей, солнечного Лос-Анджелеса и саундтрека «We Are Your Friends» французской электронной группы Justice, задавшей ритм всей картине.