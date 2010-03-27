Смотрим вместе: 10 фильмов на тему изоляции

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«Изгой»

Изоляция на острове

Блестящий моноспектакль Тома Хэнкса при участии желтого шарика Уилсона стал культовой классикой и разошелся на мемы и цитаты. Инспектор FedEx Чак Ноланд после авиакатастрофы попадает на необитаемый остров и за четыре года из офисного тюфячка превращается в подтянутого мускулистого бородача, способного наловить рыбы самодельным гарпуном. Хэнксу пришлось потратить целый год, чтобы сбросить 20 кг (Кристиана Бэйла с его диетой «Я просто бросил есть» тогда еще на голливудском олимпе не было). Примечательно, что действие фильма начинается в Москве, где Ноланд организует работу филиала FedEx на пару с местными (одного из них играет Дмитрий Дюжев). «Изгой», конечно же, одна из многочисленных версий экранизации «Робинзона Крузо», но самая трогательная. Вспомните, как Ноланд кричал, теряя друга Уилсона, и утрите слезы. Хэнксу за такой накал пророчили «Оскар», но он уступил победу Расселу Кроу за «Гладиатора». Однако вернемся к нашей теме: «Изгой» — яркий пример не только вынужденной самоизоляции, но и пользы, которую из нее можно извлечь. Главное правило — дисциплина, терпение, вера в себя и друзья для общения.

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«Пассажиры»

Изоляция на корабле

Герои Криса Пратта и Дженнифер Лоуренс вынуждены провести жизнь на космическом корабле, так как раньше срока вышли из гибернации. И теперь вместо счастливого колониального будущего через 90 лет у них насильное счастье здесь и сейчас в замкнутых, хоть и роскошных, пространствах. С материальной точки зрения условия такой изоляции хоть куда: бесконечные запасы еды и алкоголя, вся киноклассика, спортивные площадки и бассейны, красивая одежда и даже собственный Уилсон в лице робота-бармена Майкла Шина. Но у Джима, героя Пратта, на этом необитаемом космическом острове была уникальная возможность не только подтянуть форму и навыки, но и найти себе женщину. И сделал он это самым нечестным образом — фу так поступать, не будьте как Джим и никого не изолируйте за компанию. Чтобы спасти отношения героев (и моральную сторону картины), авторы устроили поломку корабля. Общая угроза и командная работа объединили рассорившуюся пару. Отсюда вывод: несмотря на все блага цивилизации и виртуального собеседника, вдвоем все-таки веселее и надежнее.

«Мизери»

Изоляция в плену

В этой экранизации романа Стивена Кинга изоляция, конечно, такая, что не дай бог никому и никогда. Знаменитый писатель Пол Шелдон (Джеймс Каан) разбился на машине в снегопад и попал в лапы своей жаркой поклонницы Энни Вилкс (божественная Кэти Бейтс получила «Оскар» за эту роль, которую Кинг написал специально для нее после «Долорес Клэйборн»). Энни, по счастью, медсестра и поначалу окружает Шелдона трогательной заботой. Тот в ответ разрешает ей прочитать свой новый, еще не опубликованный роман. Как говорила красотка Вивьен Уорд, «большая ошибка, гигантская». Энни выясняет, что Шелдон убил ее любимую героиню Мизери, и впадает в ярость. Отныне писатель — ее пленник, чья задача — переписать книгу так, как нравится Энни. Каан и Бэйтс выдают невероятно напряженную и душераздирающую игру, и после просмотра вы почувствуете: домашний диван, плед и кино не такая уж горькая судьба по сравнению с историей творца, которому безумная фанатка ломает ноги ради хеппи-энда в книжке. Но какой урок можно извлечь из этого (помимо того что надо опасаться самых яростных своих последователей)? В любой грустной ситуации помните: есть те, кому гораздо хуже.

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«Взрыв из прошлого»

Изоляция в бункере

Кэлвин Веббер, герой Кристофера Уокена, дает мастер-класс по молниеносной и тщательно продуманной самоизоляции. На случай ядерной войны с Советским Союзом он строит подземный бункер и обустраивает его для долгих и счастливых лет жизни. В 1962 году по ложной тревоге он вместе с женой спускается вниз и выходит наружу 35 лет спустя в новый и дикий Лос-Анджелес 1990-х. За эти годы у Вебберов родился сын Адам (Брендан Фрейзер), для которого мир наверху известен лишь по рассказам и телепередачам, и теперь у него масса открытий и сюрпризов. Все, что происходит с Адамом, очень смешно и трогательно одновременно. Режиссер и сценарист Хью Уилсон (благодарим его за культовую «Полицейскую академию») работает на всех штампах о попаданце в другое время, но делает это с душой, позитивно и по-доброму. Для нас с вами тут важна польза, с которой Адам провел время под землей. Выращенный в бункере парень умеет танцевать не хуже Траволты и боксировать как Тайсон, знает несколько языков и ведет себя как джентльмен. Всё благодаря папе, который выстроил железный распорядок и дисциплину. Ну, и еще прикупил акции новых компаний на всякий случай. Всяких там IBM, например. Поняли, что главное в изоляции? Образование, физкультура и инвестиции.

Фильм можно посмотреть на КиноПоиск HD.

«Кловерфилд, 10»

Изоляция в бункере — 2

Перед нами микс «Мизери» и предыдущего фильма. Мишель (Мэри Элизабет Уинстэд) попадает в аварию, как и несчастный писатель Шелдон. Так же она приходит в себя после отключки и видит, что очутилась в бункере, таком же комфортабельном, как у Адама из 1960-х. Спасший ее незнакомец (Джон Гудман) уверяет, что за дверями последствия химического удара то ли русских, то ли китайцев и выходить наружу запрещено. Вместе с ним живет парень со сломанной рукой (Джон Галлахер-мл.), который помогал строить бункер. Троица, подобно семье Веббер, переживает апокалипсис с музыкой, пазлами и фильмами Джона Хьюза. Вот только Мишель не очень-то верит благодетелю и все время пытается вырваться наружу. Динамичный и полный черного юмора хоррор в фирменном стиле продюсера Джей Джей Абрамса (совы тут постоянно не то, чем кажутся) говорит прямым текстом: сказано на карантине сидеть дома — сидим и не высовываемся. Другое дело, что компанию надо найти все-таки подходящую.

Фильм можно посмотреть на КиноПоиск HD.

«Гравитация»

Изоляция в космосе

Райан Стоун, героиня Сандры Буллок, из-за катастрофы остается одна в открытом космосе. Зрелище жуткое, зрительский экспириенс невероятный. Альфонсо Куарон, получивший «Оскар» за режиссуру, снял изумительной красоты и невероятного напряжения кино о силе воли (и космосе как бездне), а Сандра Буллок в одиночку держит наше внимание не хуже Тома Хэнкса. О «Гравитации» написаны сотни текстов еще со времен Венецианского фестиваля, где состоялась премьера фильма (наш можно почитать вот здесь), настоящие космонавты сделали множество разборов картины (например, летчик-космонавт Александр Александров вот так оценил ее достоверность), а сам Куарон объяснил, что космос в его фильме — метафора горя и несчастья, своеобразной капсулы, в которой живет героиня после потери дочери. Нам же по выбранной теме важно вот что: если не поддаваться панике, не распускаться и не сдаваться, можно понять даже китайские надписи на кнопках управления, не то что долететь до Земли (или переждать коронавирус).

Фильм можно посмотреть на КиноПоиск HD.

«Марсианин»

Изоляция на Марсе

Еще один космический изгой, вынужденный коротать время на необитаемой планете, и никакого Уилсона в помощь! Судьба инженера и биолога Марка Уотни (Мэтт Дэймон) трагикомична: свои же бросили беднягу на Марсе, посчитав мертвым, и ему пришлось четыре года держаться до прилета следующей миссии. Эпический для россиянина момент наступил, когда Уотни сообразил, как вырастить на Марсе картошку. В целом будни биолога — инструкция на все времена: ноль паники, железная выдержка, физический труд, мозговой штурм по открытию новых возможностей (картошка!), немного развлечений (диско в случае нашего героя) и стримы в соцсетях (Уотни записывал видеодневники). При таком подходе можно справиться с любой изоляцией, главное, чтобы хватило запасов воздуха и чувства юмора. С последним у героя и фильма Ридли Скотта, в отличие от книги, все в порядке.

Фильм можно посмотреть на КиноПоиск HD.

«Маяк»

Изоляция в море

Стильный неонуарный хоррор Роберта Эггерса, взорвавший Канны, — пример того, как проводить время в изоляции точно не стоит. Молодой и красивый Эфраим Уинслоу (усатый Роберт Паттинсон) приезжает подработать напарником к хромоногому смотрителю маяка Томасу Уэйку (бородатый Уиллем Дефо). Казалось бы, все условия для полезного времяпровождения вдали от людей созданы: свежий морской воздух, облагораживающий человека труд (Эфраим делает всю черную работу), вкусная пища (Уэйк готовит лобстеров на ужин), чтение книг и музыкальные вечера (Уэйк любит не только выпить, но и спеть-станцевать). Но что-то пошло не так: к четвертой неделе вахты непьющий Эфраим уже вовсю хлещет керосин вместе с Уэйком (потому что виски закончилось), видит галлюцинации, занимается сексом с русалкой, устраивает драки и натурально сходит с ума. Как видим, идеальная изоляция идет прахом, когда в ней участвуют двое граждан, причем однополых: есть большой соблазн разболтаться, начать нездоровую конкуренцию и выпустить наружу всех своих демонов. Не зря свежая статистика сообщает о росте домашнего насилия в карантине.

«Клуб „Завтрак“»

Изоляция в школе

Кстати, о фильмах Джона Хьюза, которыми упивалась троица из «Кловерфилд, 10». Культовый фильм отметил 35-летие в этом году и не устарел ни на йоту (даже мода 1980-х потихонечку возвращается). Пятеро подростков оказываются запертыми в школьной библиотеке в субботу — такое наказание за проступки им придумал завуч. Надо не просто отсидеться, а еще и написать сочинение на тему «Кто я такой». Перед нами главные подростковые типажи: дочка богачей, качок, заучка, фрик и хулиган. Такой набор теперь можно обнаружить почти в каждом фильме или сериале, но именно Хьюз впервые отнесся к этим героям всерьез. Вся эта изоляция могла бы кончиться так же плачевно, как и для Эфраима Уинслоу, если бы не расслабивший всех косячок. Начав с троллинга и взаимного презрения, пятерка закончила откровениями о самих себе. И выяснилось, что все несчастны, все жертвы своих родителей, а общего у них гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Психотерапия в изоляции (честная попытка заглянуть в свою бездну и не сбежать) — хороший повод и решить наконец-то накопившиеся проблемы, и понять, кто же ты, черт побери, все-таки такой.

Фильм можно посмотреть на КиноПоиск HD.

«Я — легенда»

Изоляция на Земле

Ну как же без этого фильма? В мире, где вирус кори мутировал и уничтожил половину человечества, а другую превратил в вампиров, выжил лишь Уилл Смит и показал нам, как надо действовать, если ты попал в эпицентр апокалипсиса. Первое, что нужно сделать, — купить дробовик, плащ и собаку. Второе — все та же дисциплина: проснулся, упал-отжался, съел весь завтрак, поиграл в гольф, собрал урожай, посмотрел «Шрека», поговорил с манекенами в магазине, сходил на охоту. Распорядок — залог выживания. Собака — залог прогулок, в нашей реальности пусть и ограниченных метрами. Философия книги Ричарда Мэтисона, ставшая основой для фильма Френсиса Лоуренса, убрана здесь за ненадобностью. Смит всегда играет только положительных героев без какого-либо страха и упрека (ну, разве что может пострадать от вынужденного алкоголизма), поэтому его Роберт Невилл не неврастеник и монстр, а подполковник медслужбы, способный сразиться с мутантами врукопашную. В свое время многие критики отмечали, как эффектно выглядит пустынный Нью-Йорк постапокалиптического 2012 года в картине. Что ж, теперь можно оценить этот эффект в режиме реального времени, выглянув в окно. Не забываем только отжиматься и питаться правильно.

Фильм можно посмотреть на КиноПоиск HD.