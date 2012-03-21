Что смотреть дома: «Последний министр», «Фрейд», «1917» и «Тайная жизнь»

«Последний министр»

Чиновник-визионер поднимает страну с колен

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Что будет, если перенести персонажей «Службы новостей» Аарон Соркина в кабинеты российского министерства? Конечно же, Гоголь! Сериал Романа Волобуева свежо и смешно продолжает вечную российскую традицию исследования мира чиновников. Евгения Тихомирова (Ян Цапник), поклонника Столыпина, мечтателя и идеалиста, назначают главой министерства перспективного планирования, чтобы окончательно добить это непонятное ведомство. Но высшие планы Набережной и Площади (так в сериале называются две головы орла российской государственности) неизвестны Тихомирову, и он с рвением полезного идиота бросается в бой. Министерство отменяет запрет мата, пытается легализовать порно, реформировать закон о выборах и т. д. Каждой из этих безумных инициатив посвящена своя серия. Посильную помощь Цапнику оказывают Ольга Сутулова и София Лебедева. Первая — опытный технократ на нейролептиках. Вторая — стажерка-хорошистка прямиком из «Вышки».

«Проект „Анна Николаевна“»

Женщина-робокоп социализируется в ОВД

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Приключения женщины-андроида в стране патриархальных ценностей и милого раздолбайства. Анна Николаевна Королькевич (по техпаспорту — модель АРТ-4536) внешне ничем не отличается от обычного человека (способна даже имитировать употребление пива и симулировать секс) и в теории в одиночку может заменить целое отделение полиции. Собственно, в провинциальное отделение ее и отправляют на полевые испытания. Тут Анне придется не столько расследовать всякие мелкие преступления, сколько исследовать удивительный мир закомплексованных мужчин и их отношений с окружающими женщинами. Максим Пежемский («Мама не горюй») снял удивительный кроссовер, в котором традиции народной комедии (антураж и реплики из «Ментов», Сергей Гармаш в роли вечно охающего полицейского начальника и Зоя Бербер — помните подругу Вована из «Реальных пацанов»? — в роли самой Анны) встречаются с заграничным каноном сай-фая и законами робототехники.

«Фрейд»

Основатель психоанализа ищет убийцу

Netflix

Австрийский сериал, купленный Netflix, напоминает одновременно нового «Шерлока» и старый «Кабинет доктора Калигари». От первого тут обаятельный детектив с аналитическим складом ума — молодой Зигмунд Фрейд, пока еще не увлекшийся психоанализом и изучающий лишь психологические профили подозреваемых. От второго — характерная для немецкого экспрессионизма атмосфера тотальной патологии. Ею пропитана вся неуютная Вена конца XIX века, содрогнувшаяся от серии зверских убийств. Их и расследует Фрейд в компании венгерской ясновидящей и местного начальника полиции с контузией. В общем, эта стильная историческая фантазия понравится фанатам «Страшных сказок», «Гоголя» и наверняка запустит новую моду на псевдобайопики, невероятные истории про реальных исторических лиц в фантастических обстоятельствах.

«Свистуны»

Полицейский учит секретный язык

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Эксцентрическая криминальная драма Корнелиу Порумбою («Полицейский, имя прилагательное»). Главный герой — продажный полицейский Кристи (Влад Иванов), помогающий наркомафии — под подозрением у начальства. Чтобы провернуть сложную операцию по вызволению подельника из камеры (он единственный знает, где спрятан общак), Кристи едет на Канары, где учится местному секретному языку свиста, чтобы обсудить план побега без опасности быть подслушанным (это самая смешная часть). Дальше начинается странная криминальная кутерьма в духе раннего Тарантино, имеется даже эпизод перестрелки в брошенных кинодекорациях вестерна.

«Пушки Акимбо»

Дэниэл Рэдклифф участвует в смертельной битве

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Зашуганный разработчик Майлз, выпив пива, написал лишнего — затроллил участников реалити-шоу «Скизм», игроки которого самым зверским образом убивают друг друга на радость онлайн-зрителям. Теперь и Майлз в игре. К его рукам намертво приколачиваются два пистолета. Они и выстреливают главными гэгами: Майлз с ними должен справлять нужду, есть сосиски, проверять Instagram и спасать свою бывшую. Черная экшен-комедия автора «Смертельного оргазма» Джейсона Ли Хаудена понравится тем, кому нравятся черный юмор, ироничные боевики и Дэниэл Рэдклифф в халате и тапочках.

«Тайная жизнь»

Фильм о большом поступке маленького человека

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Терренс Малик снял изумительно красивый трехчасовой фильм про героический поступок одного реального человека. Австрийский фермер Франц Егерштеттер в 1940-х отказался воевать на стороне гитлеровской Германии, потому что верил в Бога и не хотел никого убивать. Его арестовали, судили и расстреляли. А в 2007 году католическая церковь признала Егерштеттера мучеником и назначила покровителем мужей. Эта удивительная история вдохновила Малика на размышление о возможности маленького человека спокойно противостоять большому злу. В фильме сыграли Микаэль Нюквист и Бруно Ганц.

«1917»

Первая мировая одним кадром

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Первая мировая война. Два младших капрала, Уильям Скофилд и Том Блейк, получают задание — доставить депешу капитану второго Девонширского полка, чтобы тот отменил наступление и не завел своих солдат в ловушку. Путешествие двух солдат по фронту будет тяжелым, трагичным, захватывающим. Военный квест Сэма Мендеса выглядит так, будто он снят одним кадром (на самом деле монтажные склейки есть). На экране целая россыпь знаменитых британских актеров в небольших ролях. Фильм получил три «Оскара», один из которых достался, конечно же, оператору Роджеру Дикинсу.

«257 причин, чтобы жить»

Нетипичный сериал о последствиях выздоровления

START

Тридцатилетняя Женя (актриса Полина Максимова) три года боролась с раком и наконец пошла на поправку — у нее наступила ремиссия. Но оказалось, что никто, кроме Жени, не был готов к такому исходу. Бойфренд предложил расстаться, начальник нашел на ее место другую сотрудницу, а родная сестра прикарманила деньги, собранные с благотворителей на лечение. Несмотря на серьезность темы, это жизнеутверждающий, даже комедийный сериал, и это делает его особенно примечательным.