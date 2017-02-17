Хардкор с Дэниэлом Рэдклиффом. Хорошо ли стреляют «Пушки Акимбо»?

Что значит «акимбо»?

Акимбо — другое название стрельбы по-македонски, то есть техники ведения боя сразу с двумя пистолетами, воспетой в видеоиграх вроде «Лары Крофт» и «Макса Пэйна». Герой Дэниэла Рэдклиффа в «Пушках Акимбо» тоже живет в мире, помешанном на компьютерных развлечениях. Парень терпит издевательства шефа в офисе (притом что бизнес у компании самый что ни на есть травоядный — разработка мобильных приложений про белочку для детей), по вечерам пьет пиво в своей гиковской берлоге (на стене — постер «Рэмбо», на полках — фигурки супергероев, на ногах — меховые тапочки-лапы) и через Instagram следит за соседской девчонкой.

Все вокруг тем временем сходят с ума по игре «Скизм» — реалити-шоу, в котором настоящие люди убивают друг друга на радость фанатам, следящим за всем через свои гаджеты. Пара неосторожных комментариев в сети — и к герою в гости наведываются организаторы «Скизма». К каждой его руке приколачивают по пистолету (50 выстрелов в каждом) и дают несчастному геймеру-пацифисту задание — победить смертоносную гладиаторшу Никс. Ее играет восходящая звезда Самара Уивинг — прекрасная простушка из «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури», мечта подростков из «Няни» и невеста с дробовиком из «Я иду искать» (только теперь она не в белом подвенечном платье, а в брутальной черной коже). Впрочем, под тоннами грима ее можно и не узнать и принять, например, за Александру Бортич.

А что это за жанр?

Кровавый комедийны шутер — кино, которое начинает стрелять с первых секунд и не может остановиться до финальных титров. Ближайшие родственники — «Хардкор» Ильи Найшуллера, «Пристрели их всех» с Клайвом Оуэном, «Бегущий человек» по Стивену Кингу и «Адреналин». Фильм напоминает и «Джона Уика», в котором тоже были абсурдные правила игры в духе пионерской «Зарницы» (в гостинице чур не стрелять!).

Как и в «Хардкоре», в «Пушках Акимбо» очень много съемки от первого лица (шутер все-таки), но в этот раз за приемом стоит еще и драматургическое обоснование. Фильм не просто упивается насилием, но и высмеивает жестокость социальных сетей, компьютерных стрелялок, кибербуллинга и вообще темную сторону всего интернета, а потому зритель должен чувствовать себя соучастником этой киноигры. Для тех, кто не считал критический пафос по ходу действия, Дэниэл Рэдклифф в конце фильма ломает четвертую стену и произносит обличительный монолог.

Так это сатира или обычный треш?

И то и другое. В фильме есть и сексуальная злодейка, и беспомощная принцесса, и запредельно кровавые перестрелки, и гэги вроде поедания сосиски без рук. Трапеза происходит на помойке, а рядом с героем зачем-то лежит использованный презерватив. Но, кажется, создатели этим больше наслаждаются, а не возмущаются. Да и режиссер Джейсон Ли Хауден едва ли годится на роль морального авторитета. За пару дней до премьеры «Пушек Акимбо» он оказался в центре скандала. В сети появился скриншот из закрытого чата американских кинокритиков (опасные люди!), в котором одна девушка использовала пресловутое слово на букву «н». Коллеги осудили ее, а она записала видео, в котором извинилась и призналась, что хочет совершить самоубийство. Друзья успели помочь ей (сейчас она в больнице), а Ли Хауден написал твит в защиту девушки. Тех, кто ее критиковал, он назвал киберхулиганами, а использование запретного слова объяснил иронией. Тут уже гнев интернета обрушился на самого режиссера, и, защищаясь, он зачем-то начал использовать Twitter «Пушек Акимбо». Критики, критикующие критика, и режиссер, стреляющий твитами по-македонски (и с личного аккаунта, и с аккаунта фильма) — реальность здесь явно соревнуется с сюжетом фильма.

А какой из «Пушек Акимбо» боевик?

В целом неплохой, особенно, если вы любите боевики категории B. Хотя учащенный пульс у фильма появляется лишь в третьем акте, когда дело доходит до финальной разборки (главный босс!), снятой и изобретательно, и красочно, и динамично. Первый час «Пушек Акимбо», увы, проходит гораздо скучнее. Герой Рэдклиффа все время куда-то бежит, но сюжет топчется на месте. Зато зритель может осмотреться по сторонам и обнаружить себя в музее киноцитат из дорогих сердцу фильмов. Офисная жизнь как в комиксе «Особо опасен», обряд инициации хакера и штурм крепости как в «Матрице», и т. д. и т. п. Вообще, для столь гиперактивного фильма у «Пушек Акимбо» очень продуманный предметный мир. А роскошные тапочки в виде тигриных лап точно станут хитом продаж! Хороших шуток (особенно пародирующих штампы боевиков; «Ты что, не мог найти для финальной перестрелки нормальную крышу?» — возмущается героиня) в сценарии тоже хватает, но между ними, как и между ловкими экшен-сценами и забавными музыкальными номерами, расставлено довольно много пробелов.

Зачем все-таки смотреть?

Главная причина — это Дэниэл Рэдклифф. Не самую важную роль в своей фильмографии он отыгрывает с упоением, за которое «Пушкам Акимбо» можно простить почти все остальное. Траектория актерской карьеры Мальчика-который-выжил все больше напоминает путь Николаса Кейджа (о том, как племянник Копполы стал мемом, читайте здесь). Чтобы окончательно выпуститься из Хогвартса, Рэдклифф делает ставку на жанровое кино. Вот он ест сердца в молодежной мелодраме, вот он подсаживается на морфий в черной комедии по Булгакову, а вот отбивается от привидений в викторианском хорроре. В интервью КиноПоиску он говорит, что рад «репутации актера, который снимается в странных фильмах». Не меньше, чем в жанр, актер верит в физические трансформации. В фильме «Человек — швейцарский нож» он изображает бессловесный (но явно смердящий) труп, в полицейской драме «Абсолютная власть» бреется налысо и качает мышцы, чтобы сойти за своего среди неонацистов. «Пушки Акимбо» — еще один яркий эксперимент с его телом и репутацией.