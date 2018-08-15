Дэниэл Рэдклифф — о «Пушках Акимбо», руках-пистолетах и странных ролях

Герой Дэниэла Рэдклиффа — забитый разработчик видеоигр Майлз, втянутый в смертельное реалити-шоу «Скизм». К рукам нового юнита намертво приколачивают два ствола, его девушку похищают, а на хвост падает киллер по имени Никс в исполнении Самары Уивинг («Я иду искать»). Подробнее о фильме мы рассказывали здесь.

На следующий день после мировой премьеры фильма на кинофестивале в Торонто Жанна Присяжная встретилась с Рэдклиффом, чтобы обсудить его интерес к странным ролям, и, конечно, не забыла спросить о Гарри Поттере.

— Можете охарактеризовать «Пушки Акимбо» в двух словах?

— Представьте, что это фильм с Джейсоном Стэйтемом, но срежиссированный Эдгаром Райтом! (Очень надеюсь, что они оба воспримут это как комплимент.)

— Чем вас зацепил сюжет, почему согласились на роль?

— Как только я узнал, что речь пойдет о парне, у которого вместо рук пистолеты, тут же заинтересовался и попросил рассказать побольше. Но сразу было понятно, что фильм не лишен самоиронии, будет одновременно и мрачным, и очень смешным.

— Ваш персонаж не расстается с пистолетами. Легко ли было с ними управляться и ежедневно снаряжаться для съемок?

— На самом деле с пистолетами подготовка была быстрой — я их держал в руках, а к телу привязывали поддерживающие ремни. С гримом все было немного сложнее: мне рисовали болты на руках. В первый день у нас ушло на это два часа, а в каждый последующий — по часу.

— А брюки вам не помогали натягивать?

— Нет, справлялся самостоятельно! Застегнуть пуговицы сам я, конечно, не мог, но натянуть штанины был в состоянии.

— Подождите, у вашего персонажа вроде бы не было штанов. Халат, кстати, удобный?

— О да! Я был бы так счастлив, если бы в каждом фильме я мог бы бегать в боксерских трусах, халате и тапочках!

— Если говорить о физподготовке, вы всегда держите себя в форме или усиленно качаетесь незадолго до съемок?

— Знаю, что не выгляжу как человек, который не вылезает из тренажерного зала, но перед этим фильмом я постарался. Начал основательно тренироваться недели за две до начала съемок. Но, конечно, я должен отдать должное дублерам и каскадерам, которые проделали за меня огромную работу.

— Можно сказать, что этот фильм — очередной антидот от образа Гарри Поттера?

— Нет! Все всегда пытаются предположить, что тот или иной мой фильм — это мой комментарий к фильмам, в которых я снимался раньше. Но это не так. Я не хочу, чтобы люди забывали, что я был Гарри Поттером. Я играл эту роль 10 лет, я люблю ее и рад, что люди видели этот фильм! Но один не исключает другого. Надеюсь, «Пушки Акимбо» все тоже посмотрят.

— А связь с Рупертом Гринтом или Томом Фелтоном вы не поддерживаете? Может, у вас есть тайный групповой чат в WhatsApp?

— Нет! (Смеется.) Не так давно я видел Руперта, а Тома — в прошлом году. Мы, конечно, через столькое вместе прошли, что очень сблизились, но не настолько, чтобы постоянно быть на связи.

— Вы много снимаетесь в жанровом кино. Почему?

— Мне нравится в своих фильмах соединять реальность и фантазии. Фильм «Рога», например. Или «Человек — швейцарский нож» — это же своего рода басня, сказка, написанная на современный лад, да очень мрачная, как и большинство настоящих сказок. Зато там можно делать что-то сумасшедшее, и это весело!

— Есть ощущение, что каждый ваш новый фильм безумнее предыдущего...

— Ну, в «Пушках» все же нет той степени безумия, какая была в «Человеке — швейцарском ноже». Все-таки это фильм для массового зрителя. Но вообще здорово, что у меня сложилась репутация актера, который снимается в странных фильмах. Это просто отлично!

— В наше время часто ведутся дебаты о том, как насилие в видеоиграх и кино влияет на реальность . Вы чувствуете моральную ответственность за то, что происходит в фильмах, в которых вы играете?

— Я не считаю, что люди должны заимствовать моральные принципы из фильмов, а фильмы — учить, какими ценностями руководствоваться. Что касается «Пушек», то жестокость тут намеренно гиперболизирована и карикатуризирована, а жизнь Майлза не становится лучше из-за жестокости. Напротив, она превращается в ад. Так что не думаю, что кто-то посмотрит фильм и скажет: «О, я хочу так же!»

А если уж быть совсем откровенным, сомневаюсь, что искусство настолько всевластно, чтобы так влиять на общество, как общество влияет на искусство. Мне попадалась потрясающая цитата XIV века, в которой говорится, что люди слишком много времени проводят за чтением, книги приведут общество к погибели. Кажется, какой-то монах это сказал. Я это к чему? Люди всегда были охвачены тревогой и ощущением, что человечество идет по пути самоуничтожения. Возможно, в этом есть доля правды, потому что мы не знаем, к чему приведет интернет в долгосрочной перспективе, он же появился в нашей жизни сравнительно недавно. Но я считаю, что он не меняет нас настолько, насколько нам кажется. Человеческая натура остается прежней, а хорошо это или плохо — отдельная тема. У меня, к примеру, нет Twitch (сервис для онлайн-трансляций прохождения пользователями видеоигр. — Прим. ред.), и я не понимаю, почему кому-то нравится смотреть, как другие играют в видеоигры. Просто не понимаю. Но в то же время не хочу превращаться в старика, который бухтит: «Ох уж эти дети! Вот я в их время...»

— Поэтому вас не найти в соцсетях?

— Это не какая-то принципиальная позиция, просто мне кажется, что я буду слишком эмоционально на все реагировать. Лет десять назад я какое-то время зависал в интернете, читал комментарии — ничего хорошего из этого не вышло. Я спускался в эту кроличью нору и понял, что больше это делать не стоит.

— И видеоигры вы не любите?

— Нет, они никогда мне не давались! Когда я был моложе (сейчас актеру 30 лет. — Прим. ред.), онлайн-игр не существовало, так что если я не мог пройти тот или иной уровень игры, то я бросал это дело и шел гулять. С появлением онлайн-игр все изменилось. Если бы я рос сейчас, то, наверное, просто бы не вылезал из сети.