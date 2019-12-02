Фильм недели: «Хищные птицы» — смешное и отвязное кино про супергероинь

Как «Хищные птицы» встраиваются в киновселенную DC

После неудачи с «Лигой справедливости» Warner Bros. продолжает экспериментировать, понизив если не ставки, то бюджеты. Так что «Хищным птицам» очень подходит определение «дешево и сердито». Это первый фильм DCEU с рейтингом R (напомним, что «Джокер» Тодда Филлипса не относится к расширенной вселенной DС). Взрослый рейтинг обеспечил кровавую жестокость, брань, взрослые подтексты и один эпизод потребления наркотиков (Харли Квинн вдыхает порошок, которым наполняется воздух, когда противники стреляют в груду пакетов за ее спиной).

Здесь нет упора на конкретные сюжеты прошлых фильмов о Бэтмене (хотя его поминают постоянно и высмеивают — ручную гиену Харли зовут Брюс), но не обошлось без приветов «Отряду самоубийц». Еще бы, ведь именно эта неудачная во многих отношениях картина и подарила нам Марго Робби в условно клоунском наряде. Благодаря обаянию и энергичной игре 25-летней (на момент съемок) австралийки ее безумная и отважная антигероиня стала одним из самых популярных персонажей DC и существенно расширила свой фандом. В 2016-м откровенный костюм Квинн стал крайне востребованным на Хеллоуин (хотя в 2019-м большим спросом пользовался Джокер!). Популярность подразумевает независимость, и «Хищные птицы» — вполне самостоятельная история, попытка оставить не слишком удачное прошлое расширенной киновселенной позади.

Что тут происходит?

После событий «Отряда самоубийц» Джокер бросает Харли Квинн, и она пускается во все тяжкие, хотя и продолжает вздыхать по бывшему, ласково называя его пирожочком (pudding). Без крыши криминального авторитета на девушку тут же открывают охоту те, кому она когда-то сломала ноги, набила тату на физиономии или просто нагрубила. Одним из недовольных оказывается нарцисс-мафиози Роман Сайонис по прозвищу Черная Маска (Юэн Макгрегор). Он готов простить одинокую клоунессу, если та приведет к нему воровку-подростка Кассандру Кейн, проглотившую (!) его бриллиант. Но истеричный франт (и российский прокатчик, убравший из оригинального названия фильма слово «эмансипация») недооценил силу женской солидарности: пути Квинн пересекаются с таинственной мстительницей Хеленой Бертинелли по прозвищу Охотница, певицей Диной Лэнс, или Черной Канарейкой, и детективом Рене Монтойей, и вместе они освобождаются от угнетения и зависимости, а также начинают активно пользоваться феминитивами (в русской озвучке).

Кто это снял?

На съемках фильма

Как вы уже поняли, «Хищные птицы» заявлены как подчеркнуто «женское» кино. Режиссером Warner намеренно позвали женщину. И не простую. Кэти Янь окончила Школу общественных и международных отношений при Принстонском университете, защитила две магистерских (одну — в Школе бизнеса в Нью-Йоркском университете, вторую — в престижной школе искусств Тиш). После Янь работала репортером, сняла несколько короткометражек и, главное, поучаствовала в продакшене сложнейшего дока про то, как один из самых дорогих современных художников Китая, Цай Гоцянь, рисующий свои картины пиротехникой в воздухе, строит огненную лестницу в небо. Работа с Гоцянем свела Кэти с китайским культурным истеблишментом, и ее первый фильм спродюсировал сам Цзя Джанкэ, главный китайский арт-режиссер. Цветастая и многофигурная драмеди «Мертвые свиньи» в красках рассказывала о модернизации Шанхая (главные герои — не желающая съезжать из ветхого дома хозяйка салона красоты, ее родственники и их знакомые) и получила спецприз «Сандэнса».

Забавно, что небольшая роль в «Мертвых свиньях» досталась Зази Битц, недавно сыгравшей совсем другую подружку совсем другого Джокера в фильме Филлипса.

Оператор «Птиц», правда, мужчина — Мэттью Либатик, работавший с Дарреном Аронофски, Спайком Ли и Джоэлом Шумахером. Но он видит Харли совсем иначе, чем камера Романа Васьянова, упивавшаяся в «Отряде самоубийц» тем, как Харли переодевается в аэропорту Мидвей или лижет прутья тюремной камеры.

И как же выглядят «Хищные птицы»?

Во-первых, лихо. У Янь получился такой разудалый кэмп, какого в кинокомиксах не было со времен «Бэтмена и Робина». Харли расстреливает полицейских из дробовика, заряженного конфетти и краской, подчистую разрушает химзавод, окончательно разрывая отношения с мистером Джеем, и вместе с другими птичками устраивает акробатические разборки с бандой Сайониса посреди заброшенного парка аттракционов. Джордж Клуни у Шумахера разбрасывал бандитов на ледовых коньках — явно смотревшая это кино Харли яростно гоняется за автомобилем на роликах. «Хищные птицы» упиваются намеренной театральностью, цирковыми декорациями и экшеном, который ближе к буффонаде «Тома и Джерри», чем к выверенной хореографии драк из «Джона Уика».

Во-вторых, неглупо. Структура фильма нелинейна (есть даже анимационные вставки), но не запутана. Кроме обычных комиксовых пасхалок, тут есть и обращения к классике, причем не эзотерические, а понятные зрителю. Так, Марго Робби пародирует номер Мэрилин Монро «Бриллианты — лучшие друзья девушек» из «Джентльмены предпочитают блондинок»; во-вторых, повторяет трюки Дэдпула, постоянно подмигивая зрителю с экрана. Сравнения «Хищных птиц» с фильмами о мутанте-наемнике никак не избежать: и там и там главные герои не затыкаясь острят и стараются «стать лучше», пока вокруг них уморительно умирают и калечатся люди.

В общем, «Хищным птицам» удалось то, во что прежде верилось с трудом, — угарная экранизация комикса с женским лицом. Недурная «Чудо-женщина» все же делала ставку не на веселое насилие, а на мелодраматизм. «Капитан Марвел» вгоняла некоторых в тоску программными монологами Бри Ларсон. Харли Квинн же ведет себя как настоящая живая девушка: в финале ей интересно не учить зрителя жить, проговаривая мораль в зал, а просто съесть роскошный сэндвич с яйцом.

Маленький совет

Обязательно дождитесь, когда закончатся все титры.

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