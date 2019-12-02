История Харли Квинн за 6 минут

Кто придумал Харли Квинн? Как менялся ее характер и внешний вид? В чем разница между образами Марго Робби в «Отряде самоубийц» и «Хищных птицах»? Почему мультсериал «Харли Квинн» стал вехой в развитии героини? И как подручная Джокера стала культовым персонажем массовой культуры? К выходу фильма «Хищные птицы» рассказываем об эволюции Харли Квинн в мультфильмах, комиксах, фильмах и даже видеоиграх.

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