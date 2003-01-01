Женщины Готэма: Как менялись героини и злодейки DC

На КиноПоиск HD вышел мультсериал «Харли Квинн» — новая история злодейки, которая разрывает отношения с Джокером и в одиночку становится королевой преступного мира. К выходу мультсериала рассказываем, когда появились и как менялись главные героини и злодейки Готэма.

Женщина-кошка

Первое появление Лучший комикс Лучшее воплощение на экране 1940 Серия «Женщина-кошка: Когда ты в Риме» Мишель Пфайффер, «Бэтмен возвращается»

Женщина-кошка дебютировала в первом выпуске комикса «Бэтмен». В нем Темный рыцарь преследовал таинственного похитителя драгоценностей, но в итоге вышел на Селину Кайл, профессиональную и очень ловкую воровку, выросшую на улицах Готэма. Так началась история их противостояния и романа. Женщина-кошка регулярно появлялась в комиксах про Бэтмена вплоть до 1954 года, пока в США не ввели «комикс-код». Он должен был уберечь детей от якобы негативного влияния комиксов, поэтому из них исчезли насилие и эротика, а вместе с ними и сексуальная воровка драгоценностей.

Женщина-кошка на обложке 65-го выпуска «Бэтмена», 1951 год. В это время героиня носила фиолетовое платье миди, шапочку с ушами и зеленый плащ.

Селина Кайл вернулась в комиксы в конце 1960-х. Тогда же состоялся ее дебют на экране — вышел сериал «Бэтмен», вернувший историям про Темного рыцаря былую популярность. Создатели сериала поменяли старомодное платье злодейки на черный облегающий костюм и поместили ее в мужскую компанию врагов Бэтмена. В первых сезонах Селину Кайл играла бродвейская танцовщица Джули Ньюмар. Для нее роль Женщины-кошки стала самой заметной в карьере, в 1967 году она ушла из сериала и занялась собственной маркой колготок. На ее место взяли певицу Эрту Китт, протеже Орсона Уэллса. В полнометражном фильме «Бэтмен» роль Селины исполнила Ли Меривезер, которую называли самой скучной из трех Кошек 1960-х годов.

Джули Ньюмар в роли Женщины-кошки, сериал «Бэтмен», 1966 год Женщина-кошка в исполнении Эрты Китт, сериал «Бэтмен», 1967 год Ли Меривезер в роли Женщины-кошки, фильм «Бэтмен», 1966 год В мультсериале «Час Бэтмена и Супермена» костюм Женщины-кошки стал зеленым, а маска — белой. Фанаты называли этот образ самым худшим в истории персонажа А это Женщина-кошка в мультсериале «Новые приключения Бэтмена», 1977—1978 годы

Следующий фильм, в котором появилась Женщина-кошка, вышел лишь в 1992 году. В картине Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» Селину сыграла Мишель Пфайффер. Ее героиня стала по-настоящему культовой — даже несмотря на то, что очень сильно отличалась от Женщины-кошки, представленной в комиксах. По сюжету Кайл — секретарша, убитая своим боссом, ожившая благодаря уличным кошкам и переодевшаяся в лаковый БДСМ-костюм, чтобы мстить обидчикам.

Сольный фильм про Женщину-кошку вышел в 2004 году. Картина была запланирована как сиквел «Бэтмен возвращается», работа над ней началась еще в 1993 году, но постоянно откладывалась. В конечном счете боевик снял француз Питоф. Его фильм не имел связи ни с комиксами DC, ни с предыдущими фильмами и сериалами про Бэтмена. Героиню Холли Берри звали Пейшнс Филипс, а сюжет отчасти повторял сюжет «Бэтмен возвращается». Все в Женщине-кошке Берри выглядело как пародия на известную героиню — от откровенного костюма с разодранными штанами до плохо поставленных ударов и прыжков.

«Бэтмен возвращается», 1992 год «Женщина-кошка», 2004 год «Темный рыцарь: Возрождение легенды», 2012 год В сериале «Готэм» зрителям показали юную Селину Кайл, которая была свидетельницей убийства Уэйнов и повлияла на становление Брюса Уэйна как Бэтмена

В «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофер Нолан показал более интересную версию Женщины-кошки. Там Кайл — профессиональная воровка, добывающая информацию. По мере развития сюжета Селина становится помощницей и подругой Бэтмена. При этом в фильме ее не называют напрямую Женщиной-кошкой. Нолан рассматривал на роль несколько актрис: Киру Найтли, Кейт Мару и Энн Хэтэуэй, которая в итоге и получила роль и называла ее самой физически тяжелой в своей карьере.

Серия «Женщина-кошка: Когда ты в Риме», 2004 год. Дизайн комикса был вдохновлен работами итальянского художника Рене Грюо. В начале нулевых также вышел комикс «Heart of Hush», в котором Бэтмен во всех смыслах спасает сердце Селины и признается ей в любви.

В разных сериях и вселенных Женщина-кошка успела побывать и защитницей Готэма, и секс-работницей, и даже оборотнем. А в сравнительно свежей арке «Batman Eternal» Селина Кайл — глава преступного клана, которая отказалась от образа Кошки и открылась как бисексуалка. В 2021 году мы увидим Женщину-кошку в «Бэтмене» Мэтта Ривза (ее сыграет Зои Кравиц) и, возможно, в «Сиренах Готэм-Сити».

Ядовитый Плющ

Первое появление Лучший комикс Лучшее воплощение на экране 1966 «Тайны происхождения: Зеленый Фонарь и Ядовитый Плющ» Ума Турман, «Бэтмен и Робин»

Ядовитый Плющ придумали писатель Роберт Канигер, автор комиксов о Чудо-женщине, и художник Шелдон Молдофф. Работая над образом злодейки, они вдохновлялись моделью Бетти Пейдж и героиней рассказа «Дочь Рапачини» американского писателя Натаниеля Готорна. Первая история о Ядовитом Плюще появилась в 181-ом выпуске «Бэтмена». В нем Лилиан Роуз, молодая ученая-токсиколог, становится жертвой своего профессора: он заставил девушку участвовать в ограблении, а затем отравил ее древним ядом. Лилиан сумела выжить и обрела иммунитет к токсинам, а заодно и необычные силы — контроль над растениями и смертельный поцелуй. Следующие 20 лет Ядовитый Плющ была второстепенной злодейкой в комиксах о Темном рыцаре — сексуальной, опасной, одержимой Бэтменом и таинственной (о ее прошлом почти не говорили).

Первое появление Ядовитого Плюща в комиксе «Бэтмен», 1966 год

После масштабного перезапуска вселенной DC Ядовитый Плющ превратилась в Памеллу Лилиан Айсли, тихую ученую-ботаника, которая стала жертвой своего начальника (он ставил над ней эксперименты). Из-за ядов девушка не только получила суперспособности, но и частично потеряла рассудок и начала страдать от резких перепадов настроения. Обновлением персонажа занимался Нил Гейман. Он сделал мотивацию Ядовитого Плюща более понятной, подробно рассказал о ее прошлом, а также связал с другими героями вселенной — Джейсоном Вудроу (Флороник Мен) и Алеком Холландом (Болотная Тварь).

Комикс «Тайны происхождения: Зеленый Фонарь и Ядовитый Плющ», 1989 год. Историю про Ядовитый Плющ написал Нил Гейман Комикс «Отряд самоубийц», 1992 год Один из выпусков именной линейки Ядовитого Плюща, 2016 год

Из комиксов Ядовитый Плющ плавно переместилась в мультсериал «Бэтмен», где представили ее альянс с Харли Квинн. В фильме «Бэтмен и Робин» произошло первое и пока единственное появление Ядовитого Плюща в кино. Роль скромной ученой Памеллы Айсли, превратившейся в раскрепощенную злодейку, исполнила Ума Турман (и она, пожалуй, лучшее, что есть в этом фильме).

Ума Турман в роли Ядовитого Плюща, «Бэтмен и Робин», 1997 год

Своя Ядовитый Плющ была и в сериале «Готэм». Героиня Айви Пеппер обладала силами Плюща и имела похожую предысторию, но за первые четыре сезона успела постареть на 20 лет (а сыграть ее успели три актрисы). В серии комиксов «Сирены Готэм-Сити» Ядовитый Плющ — одна из главных героинь наравне с Харли Квинн и Женщиной-кошкой. В других комиксах, играх и мультсериалах она продолжила появляться как второстепенный персонаж. В некоторых проектах у нее были весьма примечательные сюжетные арки: Айсли лежала в психбольнице Аркхэм, была экотеррористкой, соблазняла Бэтмена и крутила роман с Харли Квинн. В 2016 году она наконец получила сольную серию, которая закончилась таким клиффхэнгером, что фанаты хотели писать открытое письмо в DC с требованием продолжить серию.

Мультсериал «Бэтмен», 1992—1995 годы Мультсериал «Харли Квинн», 2019 год

В мультсериале «Харли Квинн» Ядовитый Плющ будет помогать своей старой подруге стать главной злодейкой Готэма.

Бэтвумен

Первое появление Лучший комикс Лучшее воплощение на экране 1956 Серия «Batwoman: Elegy» Мультфильм «Бэтмен: Тайна Бэтвумен»

Бэтвумен дебютировала в 1956 году в «Detective Comics» в качестве подружки Бэтмена. Ее ввели в комикс, чтобы развеять подозрения о гомосексуальности Бэтмена и Робина, которые появились после выхода книги «Совращение невинных» психиатра Фредрика Уэртэма. Он обвинял комиксы в пропаганде насилия, секса, наркотиков и тлетворном влиянии на детей (и поспособствовал введению «комикс-кода»).

Кэти Кейн — так зовут Бэтвумен — была почти полной копией Темного рыцаря. Она, так же как и Бэтмен, являлась наследницей богатых родителей, носила трико, плащ и маску, обитала в собственной бэт-пещере и владела целым арсеналом интересного оружия. Правда, ее примочки помещались в маленькую женскую сумочку и были замаскированы под помаду, зеркальце и сетку для волос. Кроме того, Кэти имела опыт цирковой артистки и испытывала безмерное уважение по отношению к Бэтмену.

Выпуск «Detective Comics», в котором впервые появилась Бэтвумен, 1956 год Бэтвумен и Бэтгёрл на обложке комикса «Бэтмен», 1961 год

В 1961 году у Кейн появилась племянница — Бетти, она же Бэтгёрл. В конце 1960-х обеих героинь решили убрать из комиксов как лишних сайдкиков (второстепенных помощников главного героя). Бэтгёрл удалось переродиться в Барбару Гордон, а Бэтвумен исчезла из вселенной DC на целых 40 лет и вернулась лишь в середине нулевых. В других странах о Бэтвумен, кстати, не забывали. Например, в 1968 году в Мексике вышел низкобюджетный рестлерский фильм «Женщина — летучая мышь».

Возвращение Бэтвумен во вселенную DC было долгим. Сначала про нее сняли анимационный фильм «Бэтмен: Тайна Бэтвумен». Затем в 2006 году Кэти Кейн вернулась в комиксы в качестве преемницы Бэтмена. Бэтвумен в основном охотилась за членами секретных организаций и сектантами, а также помогала своей бывшей девушке-детективу расследовать преступления. Согласно новой версии, Кейн родилась в еврейской семье военных, пошла по их стопам и поступила в военное училище Вест-Пойнт, откуда ее выгнали из-за сексуальной ориентации.

«Бэтмен: Тайна Бэтвумен», 2003 год Комикс «Batwoman: Elegy», 2010 год

В 2011 году у Бэтвумен появилась именная серия, которая затем частично легла в основу сериала. В комиксах она то боролась с оккультистами-сектантами, то преследовала готэмских бандитов, то крутила романы с женщинами-детективами.

В 2018 году Кэти Кейн дебютировала в телевселенной DC «Эрроуверс», идущей на телеканале CW. Роль Бэтвумен досталась австралийской модели и открытой лесбиянке Руби Роуз. Сначала она появилась как гостевой персонаж во «Флэше», затем — в «Стреле» и «Супергёрл», а в 2019 году получила отдельный сериал. Подробнее о нем мы рассказывали здесь.

Бэтгёрл

Первое появление Лучший комикс Лучшее воплощение на экране 1961 Мини-серия «Бэтгёрл: Год первый» Ивонн Крэйг, сериал «Бэтмен»

Бэтгёрл, как мы уже рассказали выше, дебютировала в 1961 году в комиксе «Бэтмен» как сайдкик еще одного сайдкика — Бэтвумен. По сюжету Бетти Кейн узнала секрет своей тети Кэти Кейн, и попросила обучить ее супергеройским премудростям. Как Бетти Бэтгёрл просуществовала недолго, до 1964 года. В 1967-м Бэтгёрл вернулась в комиксы как Барбара Гордон — приемная дочь комиссара полиции Готэма. И вскоре появилась в третьем сезоне сериала «Бэтмен». Роль Бэтгёрл исполнила балерина Ивонн Крэйг.

Ивонн Крэйг в роли Бэтгёрл, сериал «Бэтмен», 1967 год

После перезапуска вселенной редакторы DC ненадолго вернули Бетти Кейн (она была одержима Робином). Одновременно с этим развивалась история Барбары Гордон, которая стала защищать Готэм вместе с Бэтменом. Одно из столкновений с Джокером стало роковым: он выстрелил в Барбару и попал в позвоночник. Бэтгёрл парализовало ниже пояса (об этом подробно рассказывается в «Убийственной шутке» Алана Мура). Гордон оказалась прикована к инвалидному креслу, но в итоге нашла способ помогать Бэтмену и получила имя Оракул.

Комикс «Бэтмен: Убийственная шутка», 1988 год Алисия Сильверстоун в роли Барбары Уилсон, «Бэтмен и Робин, 1997 год Эшли Скотт (Охотница), Дина Мейер (Барбара Гордон) и Рэйчел Скарстен (Черная Канарейка) в сериале «Хищные пташки», 2002 год

Под именем Оракул она фигурирует в «Хищных птицах» (и в комиксах, и в сериале). В фильме «Бэтмен и Робин» появляется Барбара Уилсон (героиня Алисии Сильверстоун), племянница дворецкого Бэтмена, Альфреда Пенниуорта. Она узнает тайну Темного рыцаря, становится Бэтгёрл и помогает Бэтмену и Робину расправиться с Ядовитым Плющом. Упоминания Барбары Гордон есть и в трилогии Кристофера Нолана.

Черная Канарейка

Первое появление Лучший комикс Лучшее воплощение на экране 1947 Серия «Хищные пташки» Чака Диксона Кейти Лотц, «Легенды завтрашнего дня»

Черная Канарейка, как Женщина-кошка, — одна из самых первых супергероинь Готэма. Правда, в отличие от Селины Кайл, Дина Дрейк с самого начала была на стороне закона. Она была членом первого «Общества справедливости Америки» (в нем также состояли Зеленый Фонарь и Атом, с которого Алан Мур списал Доктора Манхэттена из «Хранителей»). У Черной Канарейки не было никаких суперспособностей, но она была сильной и сексуальной, отлично дралась и перевоплощалась, носила сетчатые колготки и пиратские сапоги. Однако с введением «комикс-кода» Дина Дрейк незаметно пропала со страниц комиксов и вернулась в начале 1960-х годов. Она вышла замуж за полицейского по имени Ларри Лэнс, помогала «Лиге справедливости», Бэтмену и Зеленой Стреле, с которым ее связала не только крепкая дружба, но и романтические отношения (после смерти мужа!). Впрочем, Черная Канарейка все чаще оставалась на вторых ролях и все меньше появлялась в комиксах.

Первое появление Черной Канарейки, 1947 год

После перезапуска вселенной DC в 1980-х Черную Канарейку разделили на двух персонажей — пожилую Дину Дрейк, первую Канарейку, и ее дочь, Дину Лорел Лэнс, новую Черную Канарейку, обладающую суперспособностями — разрушительным криком и усыпляющим пением. Дина Лорел, как и мать, носила темно-синий костюм и тесно сотрудничала со Стрелой. Однако истории, в которых она появлялась, были намного жестче комиксов 1960-х и 1970-х годов. В комиксе «Green Arrow: The Longbow Hunters» Черную Канарейку подвергли пыткам и изнасиловали, прежде чем Зеленая Стрела спас ее.

Затем Черную Канарейку объединили в одну команду с Барбарой Гордон — Оракулом. Так появились «Хищные птицы», еще одни борцы с преступностью в Готэме. В 2002 году по мотивам линейки вышел одноименный сериал (роль Лэнс в нем исполнила канадка Рэйчел Скарстен). Также Черная Канарейка эпизодически появлялась в «Тайнах Смолвиля».

«Хищные пташки», 2002 год «Тайны Смолвиля», 2001—2011 годы «Легенды завтрашнего дня», 2016 — настоящее время

В «Эрроуверс» любят множить героев, поэтому в этой вселенной существует целых четыре Канарейки (и одна из них — Белая), а также несколько темных двойников. Если коротко, то в сериале «Стрела» сначала были две сестры Лэнс — Сара (первая Канарейка) и Лорел (вторая Канарейка), обе погибли. Затем Стрела завербовал в команду еще одну Канарейку — Тину, которая на самом деле Дина. Белая Канарейка существует отдельно в сериале «Легенды завтрашнего дня». Это все та же Сара Лэнс, которая — сюрприз! — оказалась жива.

Также Черная Канарейка появится в предстоящих «Хищных птицах», где в компании Харли Квинн, Охотницы и других героинь будет противостоять готэмскому криминальному боссу Черной Маске (Иэн МакГрегор). Исконно бледнокожую и белокурую Дину Лэнс в этом фильме сыграет смуглая и темноволосая Джерни Смоллетт.

Харли Квинн

Первое появление Лучший комикс Лучшее воплощение на экране 1992 «Безумная любовь» Марго Робби, «Отряд самоубийц»

Харли Квинн — одна из самых молодых, но при этом и самых знаменитых героинь DC. В отличие от большинства персонажей, ее дебют состоялся не в комиксах, а в мультсериале «Бэтмен». В 1992 году она появилась как взбалмошная сообщница Джокера в шутовском костюме и с револьвером.

Мультсериал «Бэтмен», 1992 год

Прошлое Квинн раскрылось позже в графической новелле «Приключения Бэтмена: Безумная любовь». Из нее читатели узнали, что Харлин Квинзел работала врачом-психотерапевтом в лечебнице Аркхэм, где содержался Джокер. Она была одержима принцем преступного мира, помогла ему сбежать из больницы и стала его преданной подельницей. «Безумная любовь» получила Премию Айснера — «Оскар» в мире комиксов.

В 2001 году начала выходить отдельная серия комиксов про Харли Квинн. В этих историях Квинн — жертва насилия, которая просто не может побороть свою привязанность к Джокеру. Также в начале нулевых Квинн появляется в сериале «Хищные пташки». Там она главная антагонистка, против которой борются Оракул, Черная Канарейка и Охотница. Кстати, в пилотной серии Квинн сыграла Шерелин Фенн — Одри из «Твин Пикс» (затем ее сменила Миа Сара).

Графический роман «Приключения Бэтмена: Безумная любовь», 1994 год Один из выпусков сольной серии Харли Квинн, 2002 год Сольная серия Харли Квинн после перезапуска в 2011 году

Важный этап развития образа Харли Квинн произошел в 2009 году, когда вышла игра «Batman: Arkham Asylum». В ней Квинн предстала в более мрачном и сексуальном образе и не в шутовском костюме, а в откровенном платье с корсетом. Первая же масштабная переработка персонажа в комиксах случилась в 2011 году. После обновления линейки ежемесячных комиксов DC Харли стала играть в роллер-дерби, подрабатывать стриптизершей, болтать с чучелом бобра и еще более свободно флиртовать с Ядовитым Плющом. Внешний вид героини также претерпел изменения: Харли начала носить два черно-красных хвоста, короткий топ и шорты.

К тому виду, который известен массовому зрителю, Квинн привели в 2016 году, после очередного обновления вселенной DC и незадолго до выхода «Отряда самоубийц». Фильм Дэвида Эйра показал историю отношений Джокера и Квинн и сделал суперзвездой Марго Робби, сыгравшую очаровательную психопатку и затмившую всех остальных героев (и злодеев), в том числе и самого Джокера.

Миа Сара в роли Харли Квинн, сериал «Хищные пташки», 2002 год Сериал «Харли Квинн», 2019 год

В мультсериале «Харли Квинн» Квинн (ее озвучила Кейли Куоко из «Теории большого взрыва») окончательно покинет Джокера и станет самостоятельно захватывать Готэм. Предстоящие «Хищные птицы» также будут посвящены становлению сильной и независимой Харли Квинн, которая после расставания с Джокером решает начать все с чистого листа и собрать вокруг себя более положительных героинь, чтобы побороть главного преступника Готэма. Посмотрим, что из этого выйдет.