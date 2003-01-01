Женщины Готэма: Как менялись героини и злодейки DC

От первой Женщины-кошки до Готэмских Сирен, от флирта с Бэтменом до лесбийского романа с Харли Квинн — смотрим, как эволюционировали ключевые героини DC.
На КиноПоиск HD вышел мультсериал «Харли Квинн» — новая история злодейки, которая разрывает отношения с Джокером и в одиночку становится королевой преступного мира. К выходу мультсериала рассказываем, когда появились и как менялись главные героини и злодейки Готэма.
Женщина-кошка
|Первое появление
|Лучший комикс
|Лучшее воплощение на экране
|1940
|Серия «Женщина-кошка: Когда ты в Риме»
|Мишель Пфайффер, «Бэтмен возвращается»
Женщина-кошка дебютировала в первом выпуске комикса «Бэтмен». В нем Темный рыцарь преследовал таинственного похитителя драгоценностей, но в итоге вышел на Селину Кайл, профессиональную и очень ловкую воровку, выросшую на улицах Готэма. Так началась история их противостояния и романа. Женщина-кошка регулярно появлялась в комиксах про Бэтмена вплоть до 1954 года, пока в США не ввели «комикс-код». Он должен был уберечь детей от якобы негативного влияния комиксов, поэтому из них исчезли насилие и эротика, а вместе с ними и сексуальная воровка драгоценностей.
Селина Кайл вернулась в комиксы в конце 1960-х. Тогда же состоялся ее дебют на экране — вышел сериал «Бэтмен», вернувший историям про Темного рыцаря былую популярность. Создатели сериала поменяли старомодное платье злодейки на черный облегающий костюм и поместили ее в мужскую компанию врагов Бэтмена. В первых сезонах Селину Кайл играла бродвейская танцовщица Джули Ньюмар. Для нее роль Женщины-кошки стала самой заметной в карьере, в 1967 году она ушла из сериала и занялась собственной маркой колготок. На ее место взяли певицу Эрту Китт, протеже Орсона Уэллса. В полнометражном фильме «Бэтмен» роль Селины исполнила Ли Меривезер, которую называли самой скучной из трех Кошек 1960-х годов.
Следующий фильм, в котором появилась Женщина-кошка, вышел лишь в 1992 году. В картине Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» Селину сыграла Мишель Пфайффер. Ее героиня стала по-настоящему культовой — даже несмотря на то, что очень сильно отличалась от Женщины-кошки, представленной в комиксах. По сюжету Кайл — секретарша, убитая своим боссом, ожившая благодаря уличным кошкам и переодевшаяся в лаковый БДСМ-костюм, чтобы мстить обидчикам.
Сольный фильм про Женщину-кошку вышел в 2004 году. Картина была запланирована как сиквел «Бэтмен возвращается», работа над ней началась еще в 1993 году, но постоянно откладывалась. В конечном счете боевик снял француз Питоф. Его фильм не имел связи ни с комиксами DC, ни с предыдущими фильмами и сериалами про Бэтмена. Героиню Холли Берри звали Пейшнс Филипс, а сюжет отчасти повторял сюжет «Бэтмен возвращается». Все в Женщине-кошке Берри выглядело как пародия на известную героиню — от откровенного костюма с разодранными штанами до плохо поставленных ударов и прыжков.
В «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофер Нолан показал более интересную версию Женщины-кошки. Там Кайл — профессиональная воровка, добывающая информацию. По мере развития сюжета Селина становится помощницей и подругой Бэтмена. При этом в фильме ее не называют напрямую Женщиной-кошкой. Нолан рассматривал на роль несколько актрис: Киру Найтли, Кейт Мару и Энн Хэтэуэй, которая в итоге и получила роль и называла ее самой физически тяжелой в своей карьере.
В разных сериях и вселенных Женщина-кошка успела побывать и защитницей Готэма, и секс-работницей, и даже оборотнем. А в сравнительно свежей арке «Batman Eternal» Селина Кайл — глава преступного клана, которая отказалась от образа Кошки и открылась как бисексуалка. В 2021 году мы увидим Женщину-кошку в «Бэтмене» Мэтта Ривза (ее сыграет Зои Кравиц) и, возможно, в «Сиренах Готэм-Сити».
Ядовитый Плющ
|Первое появление
|Лучший комикс
|Лучшее воплощение на экране
|1966
|«Тайны происхождения: Зеленый Фонарь и Ядовитый Плющ»
|Ума Турман, «Бэтмен и Робин»
Ядовитый Плющ придумали писатель Роберт Канигер, автор комиксов о Чудо-женщине, и художник Шелдон Молдофф. Работая над образом злодейки, они вдохновлялись моделью Бетти Пейдж и героиней рассказа «Дочь Рапачини» американского писателя Натаниеля Готорна. Первая история о Ядовитом Плюще появилась в 181-ом выпуске «Бэтмена». В нем Лилиан Роуз, молодая ученая-токсиколог, становится жертвой своего профессора: он заставил девушку участвовать в ограблении, а затем отравил ее древним ядом. Лилиан сумела выжить и обрела иммунитет к токсинам, а заодно и необычные силы — контроль над растениями и смертельный поцелуй. Следующие 20 лет Ядовитый Плющ была второстепенной злодейкой в комиксах о Темном рыцаре — сексуальной, опасной, одержимой Бэтменом и таинственной (о ее прошлом почти не говорили).
После масштабного перезапуска вселенной DC Ядовитый Плющ превратилась в Памеллу Лилиан Айсли, тихую ученую-ботаника, которая стала жертвой своего начальника (он ставил над ней эксперименты). Из-за ядов девушка не только получила суперспособности, но и частично потеряла рассудок и начала страдать от резких перепадов настроения. Обновлением персонажа занимался Нил Гейман. Он сделал мотивацию Ядовитого Плюща более понятной, подробно рассказал о ее прошлом, а также связал с другими героями вселенной — Джейсоном Вудроу (Флороник Мен) и Алеком Холландом (Болотная Тварь).
Из комиксов Ядовитый Плющ плавно переместилась в мультсериал «Бэтмен», где представили ее альянс с Харли Квинн. В фильме «Бэтмен и Робин» произошло первое и пока единственное появление Ядовитого Плюща в кино. Роль скромной ученой Памеллы Айсли, превратившейся в раскрепощенную злодейку, исполнила Ума Турман (и она, пожалуй, лучшее, что есть в этом фильме).
Своя Ядовитый Плющ была и в сериале «Готэм». Героиня Айви Пеппер обладала силами Плюща и имела похожую предысторию, но за первые четыре сезона успела постареть на 20 лет (а сыграть ее успели три актрисы). В серии комиксов «Сирены Готэм-Сити» Ядовитый Плющ — одна из главных героинь наравне с Харли Квинн и Женщиной-кошкой. В других комиксах, играх и мультсериалах она продолжила появляться как второстепенный персонаж. В некоторых проектах у нее были весьма примечательные сюжетные арки: Айсли лежала в психбольнице Аркхэм, была экотеррористкой, соблазняла Бэтмена и крутила роман с Харли Квинн. В 2016 году она наконец получила сольную серию, которая закончилась таким клиффхэнгером, что фанаты хотели писать открытое письмо в DC с требованием продолжить серию.
В мультсериале «Харли Квинн» Ядовитый Плющ будет помогать своей старой подруге стать главной злодейкой Готэма.
Бэтвумен
|Первое появление
|Лучший комикс
|Лучшее воплощение на экране
|1956
|Серия «Batwoman: Elegy»
|Мультфильм «Бэтмен: Тайна Бэтвумен»
Бэтвумен дебютировала в 1956 году в «Detective Comics» в качестве подружки Бэтмена. Ее ввели в комикс, чтобы развеять подозрения о гомосексуальности Бэтмена и Робина, которые появились после выхода книги «Совращение невинных» психиатра Фредрика Уэртэма. Он обвинял комиксы в пропаганде насилия, секса, наркотиков и тлетворном влиянии на детей (и поспособствовал введению «комикс-кода»).
Кэти Кейн — так зовут Бэтвумен — была почти полной копией Темного рыцаря. Она, так же как и Бэтмен, являлась наследницей богатых родителей, носила трико, плащ и маску, обитала в собственной бэт-пещере и владела целым арсеналом интересного оружия. Правда, ее примочки помещались в маленькую женскую сумочку и были замаскированы под помаду, зеркальце и сетку для волос. Кроме того, Кэти имела опыт цирковой артистки и испытывала безмерное уважение по отношению к Бэтмену.
В 1961 году у Кейн появилась племянница — Бетти, она же Бэтгёрл. В конце 1960-х обеих героинь решили убрать из комиксов как лишних сайдкиков (второстепенных помощников главного героя). Бэтгёрл удалось переродиться в Барбару Гордон, а Бэтвумен исчезла из вселенной DC на целых 40 лет и вернулась лишь в середине нулевых. В других странах о Бэтвумен, кстати, не забывали. Например, в 1968 году в Мексике вышел низкобюджетный рестлерский фильм «Женщина — летучая мышь».
Возвращение Бэтвумен во вселенную DC было долгим. Сначала про нее сняли анимационный фильм «Бэтмен: Тайна Бэтвумен». Затем в 2006 году Кэти Кейн вернулась в комиксы в качестве преемницы Бэтмена. Бэтвумен в основном охотилась за членами секретных организаций и сектантами, а также помогала своей бывшей девушке-детективу расследовать преступления. Согласно новой версии, Кейн родилась в еврейской семье военных, пошла по их стопам и поступила в военное училище Вест-Пойнт, откуда ее выгнали из-за сексуальной ориентации.
В 2011 году у Бэтвумен появилась именная серия, которая затем частично легла в основу сериала. В комиксах она то боролась с оккультистами-сектантами, то преследовала готэмских бандитов, то крутила романы с женщинами-детективами.
В 2018 году Кэти Кейн дебютировала в телевселенной DC «Эрроуверс», идущей на телеканале CW. Роль Бэтвумен досталась австралийской модели и открытой лесбиянке Руби Роуз. Сначала она появилась как гостевой персонаж во «Флэше», затем — в «Стреле» и «Супергёрл», а в 2019 году получила отдельный сериал. Подробнее о нем мы рассказывали здесь.
Бэтгёрл
|Первое появление
|Лучший комикс
|Лучшее воплощение на экране
|1961
|Мини-серия «Бэтгёрл: Год первый»
|Ивонн Крэйг, сериал «Бэтмен»
Бэтгёрл, как мы уже рассказали выше, дебютировала в 1961 году в комиксе «Бэтмен» как сайдкик еще одного сайдкика — Бэтвумен. По сюжету Бетти Кейн узнала секрет своей тети Кэти Кейн, и попросила обучить ее супергеройским премудростям. Как Бетти Бэтгёрл просуществовала недолго, до 1964 года. В 1967-м Бэтгёрл вернулась в комиксы как Барбара Гордон — приемная дочь комиссара полиции Готэма. И вскоре появилась в третьем сезоне сериала «Бэтмен». Роль Бэтгёрл исполнила балерина Ивонн Крэйг.
После перезапуска вселенной редакторы DC ненадолго вернули Бетти Кейн (она была одержима Робином). Одновременно с этим развивалась история Барбары Гордон, которая стала защищать Готэм вместе с Бэтменом. Одно из столкновений с Джокером стало роковым: он выстрелил в Барбару и попал в позвоночник. Бэтгёрл парализовало ниже пояса (об этом подробно рассказывается в «Убийственной шутке» Алана Мура). Гордон оказалась прикована к инвалидному креслу, но в итоге нашла способ помогать Бэтмену и получила имя Оракул.
Под именем Оракул она фигурирует в «Хищных птицах» (и в комиксах, и в сериале). В фильме «Бэтмен и Робин» появляется Барбара Уилсон (героиня Алисии Сильверстоун), племянница дворецкого Бэтмена, Альфреда Пенниуорта. Она узнает тайну Темного рыцаря, становится Бэтгёрл и помогает Бэтмену и Робину расправиться с Ядовитым Плющом. Упоминания Барбары Гордон есть и в трилогии Кристофера Нолана.
Черная Канарейка
|Первое появление
|Лучший комикс
|Лучшее воплощение на экране
|1947
|Серия «Хищные пташки» Чака Диксона
|Кейти Лотц, «Легенды завтрашнего дня»
Черная Канарейка, как Женщина-кошка, — одна из самых первых супергероинь Готэма. Правда, в отличие от Селины Кайл, Дина Дрейк с самого начала была на стороне закона. Она была членом первого «Общества справедливости Америки» (в нем также состояли Зеленый Фонарь и Атом, с которого Алан Мур списал Доктора Манхэттена из «Хранителей»). У Черной Канарейки не было никаких суперспособностей, но она была сильной и сексуальной, отлично дралась и перевоплощалась, носила сетчатые колготки и пиратские сапоги. Однако с введением «комикс-кода» Дина Дрейк незаметно пропала со страниц комиксов и вернулась в начале 1960-х годов. Она вышла замуж за полицейского по имени Ларри Лэнс, помогала «Лиге справедливости», Бэтмену и Зеленой Стреле, с которым ее связала не только крепкая дружба, но и романтические отношения (после смерти мужа!). Впрочем, Черная Канарейка все чаще оставалась на вторых ролях и все меньше появлялась в комиксах.
После перезапуска вселенной DC в 1980-х Черную Канарейку разделили на двух персонажей — пожилую Дину Дрейк, первую Канарейку, и ее дочь, Дину Лорел Лэнс, новую Черную Канарейку, обладающую суперспособностями — разрушительным криком и усыпляющим пением. Дина Лорел, как и мать, носила темно-синий костюм и тесно сотрудничала со Стрелой. Однако истории, в которых она появлялась, были намного жестче комиксов 1960-х и 1970-х годов. В комиксе «Green Arrow: The Longbow Hunters» Черную Канарейку подвергли пыткам и изнасиловали, прежде чем Зеленая Стрела спас ее.
Затем Черную Канарейку объединили в одну команду с Барбарой Гордон — Оракулом. Так появились «Хищные птицы», еще одни борцы с преступностью в Готэме. В 2002 году по мотивам линейки вышел одноименный сериал (роль Лэнс в нем исполнила канадка Рэйчел Скарстен). Также Черная Канарейка эпизодически появлялась в «Тайнах Смолвиля».
В «Эрроуверс» любят множить героев, поэтому в этой вселенной существует целых четыре Канарейки (и одна из них — Белая), а также несколько темных двойников. Если коротко, то в сериале «Стрела» сначала были две сестры Лэнс — Сара (первая Канарейка) и Лорел (вторая Канарейка), обе погибли. Затем Стрела завербовал в команду еще одну Канарейку — Тину, которая на самом деле Дина. Белая Канарейка существует отдельно в сериале «Легенды завтрашнего дня». Это все та же Сара Лэнс, которая — сюрприз! — оказалась жива.
Также Черная Канарейка появится в предстоящих «Хищных птицах», где в компании Харли Квинн, Охотницы и других героинь будет противостоять готэмскому криминальному боссу Черной Маске (Иэн МакГрегор). Исконно бледнокожую и белокурую Дину Лэнс в этом фильме сыграет смуглая и темноволосая Джерни Смоллетт.
Харли Квинн
|Первое появление
|Лучший комикс
|Лучшее воплощение на экране
|1992
|«Безумная любовь»
|Марго Робби, «Отряд самоубийц»
Харли Квинн — одна из самых молодых, но при этом и самых знаменитых героинь DC. В отличие от большинства персонажей, ее дебют состоялся не в комиксах, а в мультсериале «Бэтмен». В 1992 году она появилась как взбалмошная сообщница Джокера в шутовском костюме и с револьвером.
Прошлое Квинн раскрылось позже в графической новелле «Приключения Бэтмена: Безумная любовь». Из нее читатели узнали, что Харлин Квинзел работала врачом-психотерапевтом в лечебнице Аркхэм, где содержался Джокер. Она была одержима принцем преступного мира, помогла ему сбежать из больницы и стала его преданной подельницей. «Безумная любовь» получила Премию Айснера — «Оскар» в мире комиксов.
В 2001 году начала выходить отдельная серия комиксов про Харли Квинн. В этих историях Квинн — жертва насилия, которая просто не может побороть свою привязанность к Джокеру. Также в начале нулевых Квинн появляется в сериале «Хищные пташки». Там она главная антагонистка, против которой борются Оракул, Черная Канарейка и Охотница. Кстати, в пилотной серии Квинн сыграла Шерелин Фенн — Одри из «Твин Пикс» (затем ее сменила Миа Сара).
Важный этап развития образа Харли Квинн произошел в 2009 году, когда вышла игра «Batman: Arkham Asylum». В ней Квинн предстала в более мрачном и сексуальном образе и не в шутовском костюме, а в откровенном платье с корсетом. Первая же масштабная переработка персонажа в комиксах случилась в 2011 году. После обновления линейки ежемесячных комиксов DC Харли стала играть в роллер-дерби, подрабатывать стриптизершей, болтать с чучелом бобра и еще более свободно флиртовать с Ядовитым Плющом. Внешний вид героини также претерпел изменения: Харли начала носить два черно-красных хвоста, короткий топ и шорты.
К тому виду, который известен массовому зрителю, Квинн привели в 2016 году, после очередного обновления вселенной DC и незадолго до выхода «Отряда самоубийц». Фильм Дэвида Эйра показал историю отношений Джокера и Квинн и сделал суперзвездой Марго Робби, сыгравшую очаровательную психопатку и затмившую всех остальных героев (и злодеев), в том числе и самого Джокера.
В мультсериале «Харли Квинн» Квинн (ее озвучила Кейли Куоко из «Теории большого взрыва») окончательно покинет Джокера и станет самостоятельно захватывать Готэм. Предстоящие «Хищные птицы» также будут посвящены становлению сильной и независимой Харли Квинн, которая после расставания с Джокером решает начать все с чистого листа и собрать вокруг себя более положительных героинь, чтобы побороть главного преступника Готэма. Посмотрим, что из этого выйдет.