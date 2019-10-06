Стереотипы в парике: Каким получился сериал «Бэтвумен»

11 сентября 2001 года студентка Нью-Йоркского университета Кэролайн Дрис из окна своего общежития сделала видео протараненных самолетом башен-близнецов. Ей, наблюдавшей одну из самых чудовищных трагедий в истории Америки, предстоит стать сценаристкой и продюсером сериалов «Мелроуз Плейс», «Тайны Смолвиля» и «Дневники вампира». Сейчас Дрис работает шоураннером «Бэтвумен», и ей, пожалуй, очень непросто придумывать миры, в которых на помощь обычным людям приходят супергерои в масках. Она отлично знает: в реальности приходится полагаться только на себя.

Кэролайн Дрис / Фото: Getty Images

Три года назад Бэтмен исчез, и в Готэме, хорошенько выждав, выключают сигнал, призывавший Темного рыцаря. По этому поводу мэр собирает суаре, охраной которого занимается компания Crow Security, организованная Джейкобом Кейном (Дюгрей Скотт). Праздник омрачен появлением встрепанной блондинки Алисы (Рэйчел Скарстен), чьи приспешники в масках похищают одну из лучших сотрудниц Crow Security — Софи Мур (Мэган Тэнди). На помощь прямиком изо льдов спешит дочь Джейкоба, Кэти Кейн (Руби Роуз), когда-то любившая Софи.

Бэтвумен, она же Кэти Кейн, была порождением комикс-кода, введенного в 1954 году с целью контроля контента. Истерия началась после публикации книги «Соблазнение невинных» психиатра Фредрика Уэртэма, в которой он громил комиксы как источник зла для детей. Указывая на насилие, секс и наркотики, Уэртэм, помимо прочего, намекал на гомосексуальную связь Бэтмена и Робина. DC пришлось придумать для парней возлюбленных — так в 1956 году появились Бэтвумен и Бэтгёрл. Они действовали в комиксах до 1964 года, пока количество помощников Темного рыцаря не разрослось так, что потребовало сокращения. В 1985 году после кроссовера «Кризис на бесконечных Землях» вся комикс-вселенная была перезапущена, и Бэтвумен забыли до 2006 года.

«Бэтвумен»

Новая серия комиксов о Кэти Кейн начала регулярно выходить с 2006-го, но версия, которую взяли в оборот телевизионщики, появилась в 2010-м. Благодаря стараниям художника Дж. Х. Уильямса истории о Кэти выделялись изумительно красивым рисунком, чего, к сожалению, не скажешь о картинке пилотной серии от оператора «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» Роберта МакЛаклена. Здесь нет красивых и захватывающих дух панорам, интересных ракурсов и оригинальных решений. Обычная телевизионная картинка, большей частью блеклая и, признаться, очень скучная.

«Бэтвумен», к сожалению, типичный продукт «Эрроуверс» — телевселенной DC, запущенной продюсером Грегом Берланти и автором комиксов Джеффом Джонсом. Понравится она вам или нет, зависит от вашего отношения к этой вселенной. Она началась в октябре 2012 года сериалом «Стрела», после чего в 2014-м франшиза продолжилась проектом «Флэш». В отличие от киновселенной, где персонажей DC лихорадит от «Супермена» к «Джокеру» через «Аквамена», на телевидении герои комиксов издательства чувствуют себя гораздо увереннее. На CW также выходят «Супергёрл» и «Легенды завтрашнего дня». 15 сентября 2018 года (в День Бэтмена) конгломерат WarnerMedia, владеющий правами на экранизации комиксов DC, запустил собственный стриминговый сервис DC Universe, куда отправил сериалы «Титаны», «Роковой патруль» и «Болотная Тварь». «Бэтвумен» оставили на CW со всеми вытекающими плюсами (возможность кроссоверов с уже существующими персонажами) и минусами (CW — эфирный канал, и его контент не может похвастаться смелостью).

«Бэтвумен»

Согласно истории персонажа, Кэти Кейн выросла в богатой семье, вылетела из военной академии, когда там прознали о ее гомосексуальности, освоила боевые искусства и, как и Брюс Уэйн, имеет в прошлом трагический инцидент. У нее есть личный враг — собственная сестра Бет: она когда-то якобы погибла при трагических обстоятельствах, но вернулась в образе помешанной на книге Льюиса Кэрролла злодейки Алисы. Одно из важных отличий Кэти Кейн от Брюса Уэйна — ее отношения с отцом. Можно сказать, они определяют героиню, которая из кожи вон лезет, чтобы завоевать его доверие. По комиксам, полковник Кейн травмирован смертью своей супруги, а потому долгое время слишком строг с дочерью, поскольку очень боится потерять ее. Джейкоб Кейн прошел Афганистан, Ирак, Косово, имеет награды НАТО и благодарности от президента США и в конечном счете становится помощником Бэтвумен в нелегком деле защиты Готэма.

«Бэтвумен»

Когда открытая лесбиянка Руби Роуз получила роль Бэтвумен, интернет взорвался: для фэнбоев она была, что называется, too gay. Сериал подтвердил опасения, сделав из Кэти стереотипную лесбиянку: Роуз носит мальчишескую стрижку, футболку Ramones, рассекает по Готэму на мотоцикле, а ее кожа покрыта татуировками. При этом создатели лишили сериальную Кэти еще одной немаловажной черты: по комиксам, героиня — еврейка. После вала оскорблений в свой адрес Роуз покинула Twitter, но у CW теперь есть показательный случай инклюзивности, который канал может гордо демонстрировать всему миру — первый сериал с ЛГБТК-супергероиней, в котором снимается открытая лесбиянка. Вопросы разнообразия и репрезентации для американской киноиндустрии сейчас важны как никогда: продюсеры осознали, что их аудитория не гомогенна и есть вероятность заполучить нового зрителя. Однако думается, что канал пока плохо понимает, с чем имеет дело. Все же инклюзивность предполагает, что женщина — полноправная героиня, а не ходячий стереотип.

«Бэтвумен»

У комиксной Бэтвумен в личной жизни все сложно. Помогавший ей отец отделился и сформировал собственную организацию в пику мстителям в масках. Сестра-преступница строит из себя Алису из Страны чудес. И, наконец, с девушками все еще печальнее: Кэти умудряется расстаться с двумя, причем обе ее возлюбленные уже появлялись в телевселенной DC. Детектив Рене Монтойя, которую в сериале «Готэм» играет Виктория Картагена (вскоре мы увидим в этой роли Рози Перес в фильме «Хищные птицы»), в комиксах покинула полицию, разочаровавшись в коррупции коллег. Мэгги Сойер, присутствующая в «Эрроуверс» начиная со второго сезона «Супергёрл» (ее играла Флориана Лима), в комиксах едва не стала супругой Кэти. Что характерно, Мэгги была одним из первых ЛГБТК-персонажей комиксов DC еще с конца 1980-х. Комиксы были всегда прогрессивнее своих экранизаций.

«Бэтвумен», 17-й выпуск

Тем не менее и нарисованную Бэтвумен не миновал скандал. В 17-м выпуске «Бэтвумен», вышедшем в феврале 2013-го, Кэти сделала предложение Мэгги, что привело к осложнениям: мир оказался не готов к лесбийской свадьбе в мейнстрим-комиксах. Из-за шумихи серию покинули ее авторы Дж. Х. Уильямс и У. Хэйден Блэкмен, работавшие над «Бэтвумен» с 2011 года. Уильямс написал в своем блоге 4 сентября 2013-го: «К сожалению, в последние месяцы издательство DC просило нас изменить несколько уже существующих сюжетных линий или полностью отказаться от них». Среди перечисленных изменений и запрет на изображение свадьбы Кэти и Мэгги.

«Бэтвумен»

«У Бэтвумен есть интересный момент, который, как мне кажется, не исследовался в комиксах, — говорит шоураннер сериала Кэролайн Дрис. — Это сериал о девушке, чувствующей себя совершенно удобно со своей сексуальностью, что ей даже в голову не приходит скрывать ее или врать о ней. Но теперь она носит маску. Лжет о своем альтер эго. Позволяет другим думать о ней плохо. Вот с этим как раз придется как-то примириться. Она впервые в жизни запирается в шкафу и пытается выяснить, вписывается ли в эту парадигму как супергероиня». Ближе к концу пилотной серии Кэйт Кейн всматривается в небо, стоя на краю высотки, точь-в-точь как Бэтмен у Кристофера Нолана (у того, правда, кадр был подороже). Параллель с Бэтменом усиливается, когда Кейт, впервые одетую в костюм родственника-супергероя, принимают за вернувшегося в Готэм Темного рыцаря. Так что вскоре Бэтвумен обзаведется ярко-красным париком, как и в комиксах, чтобы отличаться от Бэтмена.

«Бэтвумен»

Но в реальной жизни нет ничего неудобнее, чем бегать по городу или идти в рукопашную с распущенными волосами. Жаль, что, создавая супергероиню нового времени, CW втискивает ее в стандартные рамки (лесбиянка — значит, короткая стрижка, татуировки и мотоцикл), как будто опасаясь показать ее обычной девушкой. То, что простительно комиксу десятилетней давности, непростительно сериалу 2019 года. У сериальной Кэти пока нет личности, она заложница обстоятельств и прихоти сценаристов. Впервые мы знакомимся с героиней, когда она находится на обучении у Мудрого Седовласого Старца и, будучи брошенной в наручниках в воду, пытается пробить лед, чтобы выжить. Кажется, женщинам в экранизациях комиксов предстоит еще долго и упорно пробивать лед, выбираясь из ловушки стереотипов.

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