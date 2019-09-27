Руби Роуз потребовалась операция после съемок в сериале «Бэтвумен»

Актриса Руби Роуз рассказала в Instagram, что несколькими месяцами ранее она пережила тяжелую операцию на позвоночнике. Хирургическое вмешательство потребовалось после того, как Роуз повредила шею, выполняя трюки на съемках сериала CW «Бэтвумен». Актриса могла остаться парализованной, но врачи смогли все исправить.

«Ну, было весело, — написала Роуз под видео с операцией. — Всем, кто спрашивал, откуда у меня появился шрам на шее, как на игрушках Pez. Несколькими месяцами ранее мне сказали, что требуется операция, или я рискую остаться парализованной. После выполнения трюков на двух дисках у меня появилась грыжа, что могло нарушить работу позвоночника. Я страдала от хронической боли и не чувствовала рук. Спасибо, доктор Брэй, за все, что вы сделали, и за то, что позволили мне работать дальше и заниматься любимым делом. Я навечно в долгу перед вами».

«И всем, кто спрашивает, зачем я разрешила записать видео, — добавила актриса. — Вы что, не видели эпизод „Анатомии страсти“, когда они забыли полотенце в пациенте? Плюс я хотела посмотреть, что происходит с нами под наркозом».

Внимание: ролик не стоит смотреть впечатлительным людям.

«Бэтвумен» рассказывает о Кэти Кейн — дочери владельца частной охранной компании, которую с позором выгнали из армии. Она возвращается в родной Готэм, лишенный защиты Бэтмена — Темный рыцарь пропал без следа три года назад. Пока в городе орудует жестокая банда, Кэти при поддержке гениального Люка Фокса вынуждена взять на себя защиту невинных и стать Бэтвумен.

Сериал стартует с 6 октября и будет эксклюзивно доступен для просмотра на КиноПоиск HD.

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