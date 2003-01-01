Сериалы октября: «Хранители», «Екатерина Великая» и «Бэтвумен»

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Топ-5

«Боевое оригами», 1-й сезон

CBC Gem / КиноПоиск, 1 октября

Канадский оригинальный мини-сериал словно заимствует эстетику Квентина Тарантино. Венди Охата (Эмили Пиггфорд) в короткие сроки узнает о существовании брата-близнеца и убийцы, который идет по ее следам. Впрочем, девушка умеет за себя постоять: среди ее способностей, например, владение древней японской техникой, которая позволяет превращать листы бумаги в смертоносное оружие. Приятный бонус: средняя продолжительность эпизода составляет 10 минут, так что соскучиться вы точно не успеете.

«Бэтвумен», 1-й сезон

CW / КиноПоиск, 6 октября

Пополнение телелинейки супергероев DC. Бэтвумен уже была представлена в кроссовере «Иные миры», но только теперь получила собственный сериал. Кейт Кейн, двоюродная сестра Брюса Уэйна, возвращается в Готэм, после того как ее выгнали из армии за лесбийскую связь. Однако Бэтмен пропал уже три года назад, поэтому город нуждается в защите. Тогда Кейт примеряет на себя крылатый костюм и становится новой защитницей Готэма. В главной роли — звезда «Джона Уика 2» Руби Роуз. Оригинальная Бэтвумен из комиксов 1950-х была довольно шаблонным персонажем, но ее обновленная версия из современности вызывает интерес. Сериал от CW возьмет за основу Кейт Кейн нулевых — еврейку и открытую лесбиянку, подхватившую знамя Брюса Уэйна.

«Хранители», 1-й сезон

HBO / «Амедиатека», 20 октября

Культовый комикс Алана Мура и Дэйва Гиббонса уже был экранизирован в формате полнометражной супергероики для больших экранов. Однако вымышленная вселенная, где сверхлюди оказываются подонками вне закона, оказалась слишком притягательна для режиссеров. Сериал HBO, сделанный Дэймоном Линделофом, не претендует на лавры Зака Снайдера, поскольку продолжает сюжет комикса. Действие новых «Хранителей» разворачивается в альтернативной современности, в которой не существует интернета, а Америкой уже третье десятилетие правит актер Роберт Редфорд (разумеется, он сыграет себя самого). Соединенные Штаты находятся в состоянии гражданской войны, которую стремятся развязать последователи покойного Роршаха, они придерживаются ультраправых взглядов и начинают серию атак на полицейских. Главной героиней выступит детектив Анджела Абар (Реджина Кинг), которая перевоплотится в супергероиню. Вернутся и старые герои вроде Озимандии (Джереми Айронс) и доктора Манхэттена (Яхья Абдул-Матин II).

Сериал будет доступен на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Екатерина Великая», 1-й сезон

HBO / «Амедиатека», 3 октября

Зарубежные продюсеры продолжают демонстрировать интерес к российской истории. Недавно оконфузившиеся «Последние цари» показали, что исторические неточности могут погубить потенциально интересный проект. «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в роли шальной императрицы пока что внушает доверие благодаря репутации HBO и актрисе, специализирующейся на ролях монарших особ. Судя по всему, акцент в сериале будет сделан на противостоянии Екатерины II и ее фаворита Григория Потемкина (Джейсон Кларк), который захотел усилить свою власть. На клюкву пока намекает лишь латинская «R» в титрах, которая опять, как и в прошлых проектах, превращается в злополучную кириллическую «Я».

Сериал будет доступен на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Касл-Рок», 2-й сезон

Hulu / КиноПоиск, 23 октября

Метасериал, который вобрал в себя множество коронных сюжетов Стивена Кинга, стал отличным трибьютом творчеству писателя, чьи экранизации находятся на подъеме в последние несколько лет. Фанаты уже подсчитали все явные и скрытые отсылки шоу, но скоро им снова предстоит взяться за работу. В этом телесезоне в маленьком городке Касл-Рок застрянет молодая Энни Уилкс (Лиззи Каплан), фанатичная медсестра из «Мизери». Тим Роббинс, игравший в «Побеге из Шоушенка», тоже заглянет на огонек и сыграет главу криминальной семьи Меррилл.

Основные премьеры



«Почти семья», 1-й сезон

FOX, 2 октября

Ремейк австралийского сериала «Сестры». Джулия Бекли (Бриттани Сноу) всегда думала, что она единственный ребенок в семье. Однако девушка узнает, что ее отец, доктор Леон Бечли (Тимоти Хаттон), втайне использовал свою сперму для зачатия почти сотни детей. Джулия знакомится с двумя сводными сестрами (Эмили Осмент, Мэгалин Эчиканвоке), и вместе они пытаются осознать факт своего родства и разобраться с тем, как это повлияло на их жизни. Сериал поставила Лесли Хэдланд, режиссер недавних «Жизней матрешки».

«Воспитывая Диона», 1-й сезон

Netflix, 4 октября

Новый драматический сай-фай от Netflix. Недавняя вдова Николь Риз (Алиша Вейнрайт) вынуждена в одиночку воспитывать сына. Казалось бы, распространенный сюжет, но дело в том, что малолетний Дион — что-то вроде супергероя с широким спектром возможностей. Маленький Супермен способен телепортироваться, управлять погодой и энергией. Правительство преследует детей с суперспособностями, поэтому Николь предстоит защитить своего сына. Шоу спродюсировал Майкл Б. Джордан, он же сыграл покойного отца Диона. Сериал основан на одноименном комиксе Денниса Лиу.

«Первобытный», 1-й сезон

Adult Swim, 6 октября

Создатель культового «Самурая Джека» возвращается с новым шоу, гораздо более бескомпромиссным и жестоким. «Первобытный» расскажет историю пещерного человека, который объединяется с тираннозавром в попытке доказать всем, что он венец природы. Новый анимационный сериал Генндия Тартаковского (автора «Монстров на каникулах») будет лишен диалогов, зато наполнен брутальным насилием. В трейлере тут жестоко забивают мамонта и ударом кулака снимают плоть с примата.

«Дылды», 1-й сезон

СТС, 7 октября

Павел Деревянко играет опального тренера волейбольной сборной Михаила Ковалева, который лишается работы из-за мизогинных высказываний в адрес судьи. Помочь может только родная мать, которая ставит свои условия. Если Ковалев приведет к чемпионству женскую университетскую команду, то это вернет его обратно на олимп. Спортивная комедия с до боли знакомым сюжетом может оказаться внятным профеминистским высказыванием. По крайней мере, трейлер обещает историю про то, как «спорт сделал из мужика человека».

«Нэнси Дрю», 1-й сезон

CW / КиноПоиск, 9 октября

Новое подростковое шоу на CW возвращает на экраны культовую сыщицу. Нэнси Дрю (Кеннеди МакМанн) только что окончила школу и собирается поступать в колледж в другом городе, а пока подрабатывает официанткой. Однако планы придется отложить — происходит таинственное убийство, в котором подозревают нескольких подростков, в том числе и главную героиню. Ей придется провести собственное расследование. Новое воплощение подросткового детектива ориентируется на сериал «Ривердэйл», который успешно идет на том же канале.

«Почему мы ненавидим», 1-й сезон

Discovery, 13 октября

Известный документалист Алекс Гибни («Наваждение») и Стивен Спилберг спродюсировали сериал, который должен рассказать о неотъемлемой человеческой эмоции — ненависти, посмотрев на нее через призму биологии, социологии и психологии, которые по-разному относятся к этому вопросу. Как говорит сам Спилберг, сериал должен помочь людям наконец кое-что осознать.

«Тредстоун», 1-й сезон

USA Network, 15 октября

Телевизионный спин-офф истории про Джейсона Борна. Действие происходит в той же вселенной, отсюда и название проекта ЦРУ «Тредстоун». Он был направлен на тренировку суперсолдат, однако сейчас спящие агенты по всему миру начинают пробуждаться, и это грозит перерасти в интернациональный скандал. В главной роли — звезда «Боевого коня» Джереми Ирвин. Шоураннером «Тредстоуна» стал создатель «Героев» Тим Кринг.

«Лаймтаун», 1-й сезон

Facebook Watch, 16 октября

Экранизация одноименного фантастического подкаста, который был вдохновлен «Секретными материалами». Сериал будет придерживаться того же сюжета: в небольшом городке Лаймтаун бесследно пропадают три сотни человек, работавших в научно-исследовательском центре. Радиожурналистка Лиа Хэддок (Джессика Бил) берется за расследование этого дела, потому что один из исчезнувших — ее родной дядя (Стэнли Туччи).

«Жизнь с самим собой», 1-й сезон

Netflix, 18 октября

Черная комедия Тимоти Гринберга, исполнительного продюсера The Daily Show и бывшего аниматора компьютерных игр. Рядовой член общества Майлз Эллиот переживает кризис в отношениях и на работе. Решить его проблемы поможет революционный спа-центр, в котором его обещают сделать лучше. Однако никто не сообщил Майлзу, что в результате процедуры на свет появится его двойник, вобравший худшие черты характера. В итоге ему придется в буквальном смысле бороться с самим собой. Завязка шоу напоминает одновременно «Двойника» Достоевского и серию «Рика и Морти» про похожий спа-центр. В главной роли — Пол Радд, умноженный на два.

«Рассвет», 1-й сезон

Netflix, 24 октября

Новое подростковое шоу Netflix про зомби-постапокалипсис в отдельно взятом калифорнийском городке. Лузера Джоша (Колин Форд) постоянно задирают в школе, но все изменится, когда наступит конец света. Теперь он ищет свою подругу, которая исчезла, и выживает в невыносимых условиях. Компанию Джошу составят девочка-пироманьяк и бывший обидчик, который теперь превратился в воина-самурая. «Рассвет», основанный на одноименном комиксе Брайана Ралфа, обещает более веселую версию «Безумного Макса».

«Метод Комински», 2-й сезон

Netflix, 25 октября

Пенсионерская комедия Чака Лорри («Теория большого взрыва») отхватила пару «Золотых глобусов» и возвращается с новым сезоном. Расклад примерно прежний: бывшая кинозвезда, а теперь преподаватель актерского мастерства Сэнди Комински (Майкл Дуглас) проживает зрелые годы в Лос-Анджелесе в компании приятеля и своего многолетнего агента Нормана (Алан Аркин). В этом сезоне Сэнди познакомится с новым бойфрендом своей дочери (Пол Райзер), а Норман встретит свою подростковую любовь (Джейн Сеймур).

«Миссис Флетчер», 1-й сезон

HBO / «Амедиатека», 28 октября

Разведенная Ив Флетчер (Кэтрин Хан) переживает кризис среднего возраста. Ее сын Брендан (Джексон Уайт) вырос и отправляется в колледж, а она остается наедине со своими переживаниями. Молодость Ив прошла под знаком супружеской верности и сексуального однообразия, поэтому теперь отчаянная домохозяйка бросается во все тяжкие. Новая комедия HBO обещает много откровенных сцен. За «Миссис Флетчер» отвечают писатель Том Перротта (роман «Оставленные», превращенный в одноименный сериал) и режиссер Николь Холофсенер, снимавшая эпизоды главных ситкомов последних десятилетий — от «Парков и зон отдыха» до «Несгибаемой Кимми Шмидт». В этом году Холофсенер получила оскаровскую номинацию за фильм «Сможете ли вы меня простить?».

Сериал будет доступен на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Харли Квинн», 1-й сезон

DC Universe / КиноПоиск, октябрь

Пока все ждут фильм с Марго Робби, который должен показать эмансипацию знаменитой злодейки из комиксов DC в следующем году, нечто подобное уже скоро появится на малых экранах. Новый анимационный сериал для взрослой аудитории (кровь и оторванные конечности прилагаются!) покажет приключения Харли Квинн, которая избавилась от влияния Джокера и пытается действовать самостоятельно, объединившись с Ядовитым Плющом. Главную антигероиню озвучит Кейли Куоко, в других ролях — звезды вроде Алана Тьюдика (Джокер) и Джанкарло Эспозито (Лекс Лютор).

Кроме того

«Соболезную вашей утрате», 2-й сезон (Facebook Watch, 1 октября): Элизабет Олсен в роли безутешной вдовы, пытающейся наладить личную жизнь.

«Коронация», 1-й сезон, мини-сериал («Амедиатека» / КиноПоиск, 1 октября): историческая драма Алексея Учителя об отношениях императора Николая II и его любимой балерины на основе материалов фильма «Матильда».

«S. W. A. T.: Спецназ города ангелов», 3-й сезон (CBS, 2 октября): процедурал про работу спецназа в Лос-Анджелесе, основанный на одноименном сериале из 1970-х.

«Спецназ», 3-й сезон (CBS, 2 октября): новые приключения элитного отряда морских котиков, которые участвуют в боевых операциях по всему миру.

«Большой рот», 3-й сезон (Netflix, 4 октября): анимационная комедия, визуализирующая ужасы полового созревания.

«Голиаф», 3-й сезон (Amazon, 4 октября): Билли Боб Торнтон возвращается в роли опального адвоката, который вернет себе былой статус.

«Черный список», 7-й сезон (NBC, 4 октября): новый сезон криминального триллера про преступника экстра-класса, который сотрудничает с правительством.

«Звездные войны: Сопротивление», 2-й сезон (Disney Channel, 6 октября): анимационные приключения молодого пилота, который противостоит Первому Ордену во время событий седьмого и восьмого эпизодов «Звездных войн».

«Достать коротышку», 3-й сезон (Epix, 6 октября): криминальная комедия об отмывании денег через кинопроизводство по мотивам одноименного романа, который также лег в основу комедии с Дэнни ДеВито.

«Государственный секретарь», 6-й сезон (CBS, 6 октября): последний сезон политической драмы, в котором отставная сотрудница ЦРУ становится госсекретарем США.

«Супергерл», 5-й сезон (CW, 6 октября): приключения кузины Супермена, которая в этом году станет участницей полномасштабного кроссовера супергеройских сериалов DC «Кризис на бесконечных Землях».

«Мистер Робот», 4-й сезон (USA Network, 6 октября): культовый хакер-социофоб вернется на телеэкраны в последний раз — теперь у оскаровского лауреата Рами Малека на горизонте маячат более масштабные проекты.

«Ходячие мертвецы», 10-й сезон (AMC / КиноПоиск, 6 октября): в прошлом сезоне мыльная опера в сеттинге зомби-апокалипсиса лишилась Эндрю Линкольна, в этот раз шоу покинет Данай Гурира, исполнительница роль Мишон.

«Всеамериканский», 2-й сезон (CW, 7 октября): спортивная драма про подростка-футболиста, комментирующая расовые вопросы в современной Америке.

«Черная молния», 3-й сезон (CW, 7 октября): чернокожий супергерой столкнется с новыми злодеями и поучаствует в кроссовере «Кризис на бесконечных Землях».

«Флэш», 6-й сезон (CW, 8 октября): все супергерои телевселенной DC возвращаются в строй этой осенью, и Барри Аллен не исключение.

«Ривердэйл», 4-й сезон (CW, 9 октября): у школьников из Ривердэйла на носу выпускной год, во время которого пропадает Джагхэд; первый эпизод будет посвящен памяти Люка Перри, который скончался во время съемок прошлого сезона.

«Сверхъестественное», 15-й сезон (CW, 10 октября): путешествие братьев Винчестер наконец-то завершается.

«Наследие», 2-й сезон (CW / КиноПоиск, 10 октября): фэнтезийный аналог «Гарри Поттера» про самоопределяющихся вампиров, ведьм и вурдалаков.

«Династия», 3-й сезон (CW, 11 октября): ремейк одноименной мыльной оперы из 1980-х.

«Ненасытная», 2-й сезон (Netflix, 11 октября): черная комедия про похудевшую школьную аутсайдершу, которая мстит прежним обидчикам.

«Зачарованные», 2-й сезон (CW, 11 октября): неоднозначный ремейк культового шоу про трех сестер-ведьм.

«Леттеркенни», 7-й сезон (CraveTV, 14 октября): канадский ситком про двух приятелей из провинции, противостоящих урбанизации.

«Стрела», 8-й сезон (CW, 15 октября): флагманский сериал телевселенной DC подходит к концу, но в разработке уже находится женский спин-офф про дочь главного героя.

«Судная ночь», 2-й сезон (USA Network, 15 октября): сериал представит новых героев, которые будут выживать во время Судной ночи, когда все преступления в Америке становятся легальными.

«Импульс», 2-й сезон (YouTube Red, 16 октября): приключения девочки-подростка, которая обнаруживает у себя способности к телепортации.

«Конь БоДжек», 6-й сезон (Netflix, 25 октября): анимационный сериал про депрессивную экс-звезду выходит на последний поклон — в октябре покажут первую половину финального сезона.

«Силиконовая долина», 6-й сезон (HBO / «Амедиатека + КиноПоиск», 27 октября): еще один хит HBO в этом году завершается коротким сезоном из семи эпизодов.