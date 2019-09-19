Друзьям — 25 лет

Квартира Моники и набор Lego: Как отмечают юбилей «Друзей»

23 сентябряОбсудить0

25 лет назад на экраны вышла первая серия «Друзей». Рассказываем, как по всему миру отмечают юбилей культового сериала.

Как отметили актеры

Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер отметили 25-летие «Друзей» скромно: они устроили флэшмоб в Instagram, выложив одну и ту же фотографию. «Мы можем быть в разных местах, но между нами есть связь», — написала Кудроу. Другие актеры поблагодарили в своих постах фанатов сериала. Дженнифер Энистон и Мэттью Перри в акции не участвовали — у них нет аккаунтов в Instagram.

Также Кокс и Кудроу отметили юбилей сериала, прославившего их на весь мир, в кругу друзей — с режиссером Джаддом Апатоу и певцом Чарли Путом.

Что выпустили к юбилею

Как и ко многим памятным датам, к 25-летию «Друзей» компании и бренды выпустили мерч — одежду, сувениры и даже мебель по мотивам сериала.

Магазин товаров для дома Pottery Barn, который ненавидела Фиби и вещами из которого была украшена квартира Моники, выпустил копию знаменитого аптекарского столика, а также коллекцию кружек и подушек в стиле сериала. Столик обойдется в 1099 долларов (70 тысяч рублей).

Бренд Ralph Lauren выпустил коллекцию одежды, вдохновленную гардеробом Рейчел. По сюжету сериала, Рейчел работала руководителем одного из отделов компании Ральфа Лорена. У дизайнера даже есть камео в шестом сезоне! В коллекции представлены брючные костюмы, в которых героиня ходила на работу, водолазки, клетчатая мини-юбка, кожаный пиджак, а также мужские вещи — свитера и рубашки. Дизайнеры не уточнили, каким героем вдохновлялись при создании мужской коллекции, но, судя по всему, в референсах был Чендлер.

У Lego появился посвященный «Друзьям» конструктор — в виде съемочной площадки, расположенной в кофейне Central Perk. В набор входят семь фигурок (Рейчел, Росс, Моника, Чендлер, Фиби, Джоуи и Гантер), а также оранжевый диван, чашки кофе и гитара Фиби. Стоимость конструктора — 60 долларов (примерно 3800 рублей). На данный момент все наборы раскуплены.

Канал с гифками

Студия Warner Bros. и сервис Giphy выпустили коллекцию гифок с героями «Друзей», их реакциями, а также с культовыми сценами и фирменными фразами. Всего доступно более 3 тысяч гифок. Они рассортированы по сезонам, героям и локациям.

Friends Fest в России

Канал Paramount Comedy при поддержке КиноПоиска проведет в Москве Friends Fest — международный фестиваль, на котором воссоздают локации сериала с оригинальной мебелью и предметами декора. В Великобритании и США, например, в рамках Friends Fest воспроизводят интерьер кофейни Central Perk, а в Москву привезут квартиру Моники. Фестиваль пройдет с 27 ноября по 1 декабря в ТЦ «Афимолл».

Спецпроект КиноПоиска

В честь юбилея мы запустили спецпроект «„Друзьям» — 25 лет». Мы уже рассказали, как сериал стал культовым и как использовал законы ситкома, а также что герои сериала ели и в каких количествах. И, конечно же, сделали тест на знание сериала.

Еще мы собрали лучшие звездные камео из «Друзей».

Аналитики «Яндекса» определили по поисковым запросам самый популярный эпизод «Друзей» — им оказалась 14-я серия седьмого сезона, в которой всем героям исполняется по 30 лет.

А на главной странице 22 сентября поменялся логотип (это редкость!).

Скриншот: @Loving_Juice

Ну и, наконец, «Яндекс.Музыка» составила плейлист, посвященный сериалу — в нем собрано целых 100 треков, звучавших в разных сезонах.

Все сезоны «Друзей» можно смотреть на КиноПоиске по подписке.

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Квартира Моники и набор Lego: Как отмечают юбилей «Друзей»
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