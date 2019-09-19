Квартира Моники и набор Lego: Как отмечают юбилей «Друзей»

Как отметили актеры

Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер отметили 25-летие «Друзей» скромно: они устроили флэшмоб в Instagram, выложив одну и ту же фотографию. «Мы можем быть в разных местах, но между нами есть связь», — написала Кудроу. Другие актеры поблагодарили в своих постах фанатов сериала. Дженнифер Энистон и Мэттью Перри в акции не участвовали — у них нет аккаунтов в Instagram.

Также Кокс и Кудроу отметили юбилей сериала, прославившего их на весь мир, в кругу друзей — с режиссером Джаддом Апатоу и певцом Чарли Путом.

Что выпустили к юбилею

Как и ко многим памятным датам, к 25-летию «Друзей» компании и бренды выпустили мерч — одежду, сувениры и даже мебель по мотивам сериала.

Магазин товаров для дома Pottery Barn, который ненавидела Фиби и вещами из которого была украшена квартира Моники, выпустил копию знаменитого аптекарского столика, а также коллекцию кружек и подушек в стиле сериала. Столик обойдется в 1099 долларов (70 тысяч рублей).

Бренд Ralph Lauren выпустил коллекцию одежды, вдохновленную гардеробом Рейчел. По сюжету сериала, Рейчел работала руководителем одного из отделов компании Ральфа Лорена. У дизайнера даже есть камео в шестом сезоне! В коллекции представлены брючные костюмы, в которых героиня ходила на работу, водолазки, клетчатая мини-юбка, кожаный пиджак, а также мужские вещи — свитера и рубашки. Дизайнеры не уточнили, каким героем вдохновлялись при создании мужской коллекции, но, судя по всему, в референсах был Чендлер.

У Lego появился посвященный «Друзьям» конструктор — в виде съемочной площадки, расположенной в кофейне Central Perk. В набор входят семь фигурок (Рейчел, Росс, Моника, Чендлер, Фиби, Джоуи и Гантер), а также оранжевый диван, чашки кофе и гитара Фиби. Стоимость конструктора — 60 долларов (примерно 3800 рублей). На данный момент все наборы раскуплены.

Канал с гифками

Студия Warner Bros. и сервис Giphy выпустили коллекцию гифок с героями «Друзей», их реакциями, а также с культовыми сценами и фирменными фразами. Всего доступно более 3 тысяч гифок. Они рассортированы по сезонам, героям и локациям.

Friends Fest в России

Канал Paramount Comedy при поддержке КиноПоиска проведет в Москве Friends Fest — международный фестиваль, на котором воссоздают локации сериала с оригинальной мебелью и предметами декора. В Великобритании и США, например, в рамках Friends Fest воспроизводят интерьер кофейни Central Perk, а в Москву привезут квартиру Моники. Фестиваль пройдет с 27 ноября по 1 декабря в ТЦ «Афимолл».

Спецпроект КиноПоиска

В честь юбилея мы запустили спецпроект «„Друзьям» — 25 лет». Мы уже рассказали, как сериал стал культовым и как использовал законы ситкома, а также что герои сериала ели и в каких количествах. И, конечно же, сделали тест на знание сериала.

Еще мы собрали лучшие звездные камео из «Друзей».

Аналитики «Яндекса» определили по поисковым запросам самый популярный эпизод «Друзей» — им оказалась 14-я серия седьмого сезона, в которой всем героям исполняется по 30 лет.

А на главной странице 22 сентября поменялся логотип (это редкость!).

Ну и, наконец, «Яндекс.Музыка» составила плейлист, посвященный сериалу — в нем собрано целых 100 треков, звучавших в разных сезонах.

Все сезоны «Друзей» можно смотреть на КиноПоиске по подписке.