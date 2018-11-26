Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн

Сегодня, 15:04Обсудить0

Режиссер первого «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр опубликовал в Instagram пробы грима Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Эйр вывесил несколько фотографий актрисы в образе персонажа: в золотом платье из ночного клуба, в тюрьме «Белль-Рив» и альтернативную версию основного костюма.

«Эти фото — часть продолжительного процесса тестирования грима и гардероба, — написал Эйр под постом. — Он начался с художника по гриму Алессандро Берталоцци, который пробовал на дублерах разные продукты — это как черновая версия сценария. Как тот или иной продукт ложится на кожу, как работает с камерой и светом».

«Они провели несколько тестов на Марго, — продолжает режиссер. — Это многодневная работа по поискам правильного образа. Потом этот грим надо накладывать каждый день. Марго — настоящий боец, она пережила бесконечные пробы и ошибки. Во время тестирования видно, как она находит своего персонажа».

До этого Эйр также опубликовал раннюю версию грима Джареда Лето в образе Джокера, где у персонажа вместо одной из бровей была татуировка с «ха-ха-ха».

Сейчас Джеймс Ганн занят работой над новым «Отрядом самоубийц», где, как ожидается, Робби вернется в образе Харли Квинн.

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Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн
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