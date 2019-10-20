Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино

Первая фаза

За последний месяц киновселенная Marvel превратилась в мальчика для битья. Все началось с безапелляционного высказывания классика: 3 октября Мартин Скорсезе в интервью журналу Empire сравнил супергеройские кинокомиксы с парками аттракционов: «Это не кино, где человек пытается передать чувственный, психологический опыт другому человеку».

Уже через сутки после того, как цитата разошлась в сети, последовала реакция людей, причастных к фильмам Marvel. Одним из первых был Джосс Уидон, который принял точку зрения Скорсезе, но отметил, что среди экранной супергероики есть выдающиеся экземпляры вроде «Стражей Галактики». Их автор Джеймс Ганн вскоре сделал ответный пост в Twitter: «Я был в ярости, когда люди пикетировали „Последнее искушение Христа“, даже не посмотрев фильм. И теперь я опечален, что он судит мои фильмы таким же образом».

В следующие дни Ганна поддержали Карен Гиллан, Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Дауни-младший и сценарист «Доктора Стрэнджа» С. Роберт Каргилл. Во всеобщей буре негодования потонули слова одного из режиссеров мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — Питера Рэмзи, который предложил компромисс: «Мартин Скорсезе — бог. Фильмы Marvel — хорошие и веселые. Расслабьтесь».

Вторая фаза

Расслабляться было уже поздно. Дженнифер Энистон заявила, что стала интересоваться сериалами, потому что в прокате «только большие фильмы Marvel», и призналась, что скучает по временам, когда в кино шли комедии с Мег Райан. Мартин Скорсезе снова нанес удар. 14 октября на Лондонском кинофестивале во время пресс-конференции фильма «Ирландец» он повторил тезис о том, что супергероика — это не кино: «Это что-то другое. Нравится вам или нет, это что-то другое. Мы не должны позволить этому захватить нас». Прозвучала и критика кинотеатров, которые больше не показывают нарративное кино (напомним, его «Ирландец» выходит на Netflix).

Гик со стажем Кевин Смит в своем обычном стиле решил потроллить классика, заявив, что Скорсезе сам снял самый большой супергеройский фильм в истории — «Последнее искушение Христа». Тайка Вайтити ответил на критику просто: «Конечно, это кино. Оно идет в кинотеатрах… рядом с вами». Пол Радд ограничился комплиментом Скорсезе: «Я люблю его фильмы, и мне не терпится посмотреть „Ирландца“».

Думаете, конфликт исчерпан? Не тут-то было!

Третья фаза

21 октября к дискуссии внезапно подключилась еще одна легенда Нового Голливуда. Фрэнсис Форд Коппола получил приз за вклад в кинематограф в Лионе и решил публично поддержать своего коллегу, заявив, что вряд ли зрители Marvel могут получить от просмотра какое-то знание или вдохновение: «Мартин был добр, когда сказал, что это не кино. Он не назвал их омерзительными, поэтому это сделаю я».

Джеймс Ганн снова ответил одним из первых — выкатил пост в Instagram с кадром из сентиментальной сцены «Стражей Галактики», в которой Ракета прощается с Грутом: «Многие наши дедушки думали, что все гангстерские фильмы одинаковые, часто называя их омерзительными. Некоторые наши прадеды думали то же самое о вестернах и верили, что фильмы Джона Форда, Сэма Пекинпы и Серджио Леоне одинаковые. Помню, я как-то в восхищении рассказывал брату дедушки о „Звездных войнах“. В ответ он сказал: „Я смотрел это, когда оно называлось ‚2001‘, и, батюшки, как же мне было скучно!“»

Ганн заявил, что супергерои — современная реинкарнация приключенческого кино, героями которого в разные годы были гангстеры, ковбои, космические путешественники. Более сдержанно отреагировал Джон Фавро, который посчитал, что Скорсезе и Коппола могут выражать свое мнение в любой форме. Постановщик первого «Железного человека» заметил, что если бы не их фильмы, то он бы сам вряд ли стал снимать кино.

На защиту Marvel вышли актеры. Марк Руффало сделал твит про консерватизм мэтров (однако вскоре его стер). Натали Портман заявила, что все типы кино имеют право на существование. Себастьян Стэн ответил на слова Копполы о том, что фильмы Marvel ничему не учат. Во время встречи с фанатами он отметил, что многие зрители благодарили его за вдохновляющего персонажа Баки Барнса из «Первого мстителя», который помог им не чувствовать себя одиноко.

Журналисты, жаждущие новых громких цитат, начали пытать всех режиссеров на свете. Добрались даже до тех постановщиков, которые живут за пределами Америки и работают в сегменте фестивального кино. Фернанду Мейреллиш («Город бога») сказал, что поддерживает Скорсезе. Его знакомство с комиксами закончилось восемь лет назад на «Человеке-пауке», правда, он не уточняет, на каком именно. Еще ему понравились боевые сцены из «Дэдпула» (но сиквел его разочаровал). Ветеран британского социального кино Кен Лоуч сравнил фильмы про супергероев с гамбургерами: «Эти фильмы — циничное занятие. Рыночное упражнение, никак не связанное с искусством кино». Впрочем, ждать похвалы блокбастерам от режиссера-социалиста было бы странно.

Не остались в стороне и наши звезды. Рената Литвинова опубликовала пост, в котором отметила превращение продукции Marvel в «киношный фастфуд — ничего для ума и сердца, как ни печально»: Для меня фильм — это искусство, катарсис, личная история, и первопричина не деньги. Я за кино от Скорсезе, Копполы и Тодда Филлипса («Джокер»), и таких режиссеров много».

Высказались и представители прессы, многие попытались объяснить, почему Скорсезе не прав. Автор Forbes Скотт Мендельсон заметил, что классические фильмы выходят в прокат почти каждую неделю, но люди выбирают другое кино. The Guardian проводит параллели между ранним кинематографом в лице Жоржа Мельеса (он один из героев «Хранителя времени» Скорсезе) и приключенческими «Стражами Галактики»). Vanity Fair советует ему посмотреть «Первого мстителя».

Последнее слово в этом затяжном новостном сериале пока принадлежит генеральному директору Disney. Роберт А. Айгер признал, что Marvel, конечно, заинтересована в прибыли, но одновременно с этим дает творческую свободу неординарным постановщикам вроде Райана Куглера, Джеймса Ганна и Тайки Вайтити: «Если им хочется ворчать по поводу фильмов — их право. Просто это выглядит как неуважение ко всем людям, работающим над этими фильмами, которые работают столь же усердно, как все, кто занят на фильмах Скорсезе и Копполы».

Конец.

Сцена после титров

Конечно, ничего принципиально нового в этом скандале нет. Многие уважаемые авторы неоднократно высказывались против супергеройских фильмов и раньше. Алехандро Гонсалес Иньярриту критиковал заигрывания Голливуда с комиксами; Гаспар Ноэ признавался, что возненавидел «Черную Пантеру», так же как и «Звездные войны»; Джеймс Кэмерон отмечал свою усталость от «Мстителей» и подобных историй; Мэл Гибсон уверял, что настоящие супергерои не носят спандекс; Терри Гиллиам советовал фанатам «Мстителей» повзрослеть. Чего уж там, даже Андрей Тарковский в 1986 году ругал «Звездные войны» и «Супермена».

На помощь могут прийти только мемы — в сети уже появились фейковые высказывания фестивальных легенд.

В них Михаэль Ханеке отмечает развлекательность Marvel, но сам предпочитает супергероику от Зака Снайдера, а Бела Тарр, вспоминает сцену из последних «Мстителей», где Капитан Америка поднимает Мьёльнир, и называет кино «трансцендентным».