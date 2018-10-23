Мартин Скорсезе назвал фильмы Marvel парками аттракционов

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В ответ на вопрос о том, смотрит ли он фильмы студии Marvel, режиссер Мартин Скорсезе в беседе с Empire признался, что он пробовал, но у него не получилось. По мнению Скорсезе, проекты популярной супергеройской франшизы не имеют ничего общего с кино.

«Я их не смотрю. Я пробовал, понимаете? Но это не кино», — заметил Скорсезе.

«Если честно, то ближайший аналог для них, который я могу придумать, с актерами, изо всех сил старающимися в этих обстоятельствах, — это парки аттракционов, — добавил режиссер. — Это не кино, где человек пытается передать чувственный, психологический опыт другому человеку».

На днях Скорсезе представил на кинофестивале в Нью-Йорке свой новый фильм — криминальную драму «Ирландец». Лента рассказывает историю Фрэнка Ширэна по прозвищу Ирландец, профессионального киллера, которому приписывают убийства 25 гангстеров. С киносмотра о картине писали как о шедевре и чуть ли не лучшей работе режиссера.

С 27 ноября «Ирландец» станет доступен подписчикам Netflix.

Источник: Comicbook.com

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