Британский постановщик Кен Лоуч также раскритиковал фильмы Marvel

ВчераОбсудить0

Вслед за Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой против проектов студии Marvel выступил британский режиссер Кен Лоуч. Многократный лауреат Каннского кинофестиваля уверен: все подобные фильмы создаются исключительно из-за денег и не имеют ничего общего с искусством.

«Их делают как товары потребления, как гамбургеры, — заявил Лоуч в интервью Sky News. — Здесь все дело в создании товара, который принесет прибыль большой корпорации. Эти фильмы — циничное занятие. Рыночное упражнение, никак не связанное с искусством кино».

Выступление маститых постановщиков против супергеройской киновселенной началось после слов Скорсезе, когда он заявил, что не смотрит фильмы Marvel и не считает их кино. Впоследствии он добавил, что видит в таких проектах большую проблему, так как они захватывают кинотеатры, из-за чего у других картин просто нет возможности добраться до зрителя. В критике Marvel Скорсезе поддержал Коппола, который просто назвал фильмы Marvel омерзительными.

Бразильский режиссер Фернанду Мейреллиш, номинант премии «Оскар» за фильм «Город бога», также высказал мнение по насущному вопросу.

«Не могу не согласится со Скорсезе, потому что не смотрю фильмы Marvel, — заметил Мейреллиш на кинофестивале в Мумбаи. — Восемь лет назад я посмотрел „Человека-паука“, но это все. Мне неинтересно».

«Это не означает, что они плохие, — добавил кинематографист. — Не знаю, Marvel ли это, но смотрел первого „Дэдпула“, и он был очень хороший. Потрясающие экшен-сцены. Потом я попробовал посмотреть „Дэдпула 2“ в самолете. Посмотрел, наверное, минут тридцать и сдался».

Заявления Скорсезе и Копполы вызвали в сети неоднозначную реакцию. Некоторых фанатов возмутило их мнение, тогда как другие отнеслись к их словам гораздо спокойнее. Например, Джеймс Ганн заметил, что в критике супергеройского кино нет ничего страшного, в разное время люди точно так же относились к вестернам или фантастике. Режиссер «Железного человека» Джон Фавро, в свою очередь, уверен, что именитые постановщики вполне заслужили право выражать собственное мнение.

«Эти двое — мои герои, и они заслужили право выражать свои мнения, — говорит Фавро. — Я бы не занимался тем, чем занимаюсь, если бы они не проложили дорогу. Они были для меня источником вдохновения, который можно отследить до самых „Тусовщиков“. Они могут выражать любое мнение, какое захотят».

Новый режиссерский проект Кена Лоуча, драма «Извините, мы вас не застали», ожидается в российских кинотеатрах 31 октября 2019 года.

Источник: Variety

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Смотрите также

Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро уговорили Джо Пеши вернуться в кино

22 октября
Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро уговорили Джо Пеши вернуться в кино

Фрэнсис Форд Коппола назвал омерзительными фильмы Marvel

21 октября
Фрэнсис Форд Коппола назвал омерзительными фильмы Marvel

Элтон Джон остался разочарован ремейком «Короля Льва»

17 октября
Элтон Джон остался разочарован ремейком «Короля Льва»
Бюро находок

Видео дня: Превращение Брайана Крэнстона в Уолтера Уайта для «El Camino: Во все тяжкие»

22 октября
Видео дня: Превращение Брайана Крэнстона в Уолтера Уайта для «El Camino: Во все тяжкие»

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Сторож», «Текст» и новый «Zомбилэнд»

Сегодня
Что смотреть в кино: «Сторож», «Текст» и новый «Zомбилэнд»
Интервью

Клим Шипенко: «Мы сначала боялись показывать Глуховскому „Текст“»

Вчера
Клим Шипенко: «Мы сначала боялись показывать Глуховскому „Текст“»

Глава Disney Роберт А. Айгер вступился за фильмы Marvel

Вчера
Глава Disney Роберт А. Айгер вступился за фильмы Marvel

ТестЮрий Быков или нет?

Вчера
Юрий Быков или нет?

Создатели «Рика и Морти» спародировали «Очень странные дела»

Вчера
Создатели «Рика и Морти» спародировали «Очень странные дела»

Удивительная Линда Хэмилтон и хороший экшен: Критики о фильме «Терминатор: Темные судьбы»

Вчера
Удивительная Линда Хэмилтон и хороший экшен: Критики о фильме «Терминатор: Темные судьбы»
Киношкола

Не читал, но посмотрю: 15 полезных экранизаций школьной классики

22 октября
Не читал, но посмотрю: 15 полезных экранизаций школьной классики
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании