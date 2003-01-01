Глава Disney Роберт А. Айгер вступился за фильмы Marvel

Выступая на конференции Wall Street Journal в Калифорнии, генеральный директор Walt Disney Роберт А. Айгер прокомментировал слова Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы относительно фильмов студии Marvel. Глава компании признался, что заявления режиссеров его волнуют мало, но он переживает за людей, создающих супергеройское кино.

«Я бы оставил слово „омерзительный“ для кого-то, кто совершил массовое убийство, — отметил Айгер по поводу замечания Копполы. — Здесь речь идет о фильмах».

«Меня это не волнует, я лишь переживаю за людей, которые работали над этими фильмами, — добавил Айгер. — Я не принимаю это на свой счет. Скорсезе и Коппола не видят, как зрители реагируют на фильмы Marvel. Но они имеют право на свое мнение».

Айгер считает, многие режиссеры Marvel делают в киновселенной очень интересные вещи. В качестве примера он привел Тайку Вайтити и Райана Куглера, которые, по мнению главы Disney, вкладываются в создание кино не хуже, чем Скорсезе и Коппола.

«Не думаю, что должен защищать все, что мы делаем, — говорит Айгер. — Мы занимаемся зарабатыванием денег, мы прибыльный бизнес. Мы пытаемся сохранять баланс, рассказывая миру отличные истории, добавляя в них важные ценности и тщательно поддерживая рабочую основу в более чем 200 тысяч человек по всему миру».

«Меня это ставит в тупик. Если им хочется ворчать по поводу фильмов, их право. Просто это выглядит как неуважение ко всем людям, работающим над этими фильмами, которые работают столь же усердно, как все, кто занят на фильмах Скорсезе и Копполы, — продолжает глава компании. — Вы хотите сказать, что Райан Куглер, снимая „Черную Пантеру“, делает что-то хуже, чем Марти Скорсезе или Фрэнсис Форд Коппола делали на одном из своих фильмов? Да ладно. Вот, я сказал».

В начале октября в беседе с Empire Мартин Скорсезе признался, что не смотрит фильмы Marvel и не считает их кино. По мнению режиссера, проекты студии, скорее, парки аттракционов. Впоследствии он добавил, что видит в таких проектах большую проблему, так как они захватывают кинотеатры, из-за чего у других картин просто нет возможности добраться до зрителя. В критике Marvel Скорсезе поддержал Коппола, который просто назвал фильмы Marvel омерзительными. Свое неодобрение супергеройского кино в итоге также высказали Кен Лоуч, Фернанду Мейреллиш и Рената Литвинова, которая поддержала Скорсезе и Копполу в Instagram.

Источник: WSJ

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