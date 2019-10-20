Фрэнсис Форд Коппола назвал омерзительными фильмы Marvel

Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола поддержал Мартина Скорсезе в критике фильмов студии Marvel. Получая во французском Лионе премию Prix Lumiere за вклад в кинематограф, Коппола заявил: зрители супергеройского кино ничему не учатся и ничего не получают от постоянного просмотра подобных проектов.

«Когда Мартин Скорсезе говорит, что фильмы Marvel не кино, он прав, — заявил Коппола. — Потому что мы надеемся чему-то научиться во время просмотра кино, получить что-то, некое просветление, знание, вдохновение».

«Не уверен, что кто-то получает хоть что-то от просмотра одних и тех же фильмов снова и снова, — продолжает режиссер. — Мартин был добр, когда сказал, что это не кино. Он не назвал их омерзительными, что делаю я».

В начале октября в беседе с Empire Мартин Скорсезе признался, что не смотрит фильмы Marvel и не считает их кино. По мнению режиссера, проекты студии, скорее, парки аттракционов. «Это не кино, где человек пытается передать чувственный, психологический опыт другому человеку», — заявил Скорсезе. Эти слова вызвали острую реакцию, в частности от людей, причастных к созданию супергеройской франшизы, таких как Джеймс Ганн, Сэмюэл Л. Джексон и Джосс Уидон.

Слова Копполы также не остались без внимания. Одним из первых вновь отреагировал Ганн, который в своем Instagram напомнил, что сейчас некоторые относятся к супергеройскому кино так же, как другие ранее относились к прочим популярным жанрам вроде вестерна или фантастики.

«Многие наши дедушки думали, что все гангстерские фильмы одинаковые, часто называя их омерзительными, — пишет Ганн. — Некоторые наши прадеды думали то же самое о вестернах и верили, что фильмы Джона Форда, Сэма Пекинпы и Серджио Леоне одинаковые. Помню, я как-то в восхищении рассказывал брату дедушки о „Звездных войнах“. В ответ он сказал: „Я смотрел это, когда оно называлось ‚2001‘, и, батюшки, как же мне было скучно!“»

«Супергерои — это просто современные гангстеры/ковбои/искатели приключений в космосе, — продолжает постановщик. — Одни супергеройские фильмы ужасны, другие прекрасны. Как вестерны и фильмы о гангстерах (а до этого просто ФИЛЬМЫ). Не все смогут оценить их, даже некоторые гении. И это нормально».

Ганна поддерживает и Себастиан Стэн, исполнитель роли Баки в фильмах Marvel.

«Он один из моих героев, и я слушал его и одновременно проводил целый день с вами, — заметил Стэн во время встречи с фанатами в Хьюстоне. — Люди подходили ко мне и говорили: „Спасибо большое за вашего персонажа“, „Этот фильм мне так помог“, „Этот фильм вдохновил меня. Теперь я чувствую себя лучше. Теперь мне не так одиноко“. Как после этого можно говорить, что эти фильмы не помогают людям?»

Сейчас Коппола работает над проектом мечты — картиной «Мегалополис», главную роль в которой исполнит Джуд Лоу. Коппола еще в 1990-е задумал научно-фантастический фильм о гениальном архитекторе Серже, который пытается превратить Нью-Йорк будущего в утопический центр мира и вынужден соперничать с конкурирующим проектом мэра Нью-Йорка Фрэнка Сисеро.

Источник: Deadline

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