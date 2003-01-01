«Отряд самоубийц» с рейтингом R и Зеленый Фонарь: Новое будущее Warner и DC

«Они на подъеме. У них был сложный период, но они начинают твердо стоять на ногах», — заметил аналитик Шон Роббинс, говоря о новом направлении Warner Bros. в отношении адаптаций комиксов DC. Как отмечают эксперты, после провала «Лиги справедливости» и успеха «Джокера» студия наконец поняла, как лучше всего работать с супергероями.

Поворотным моментом стал отказ от попытки угнаться за Marvel: студия Warner в кратчайшие сроки пыталась создать собственную киновселенную, что обернулось провалом. Теперь акцент сделан на отдельных фильмах и персонажах без точной привязки к большой франшизе. Студия также отменила практику, когда съемки фильма подгоняли под заранее выбранную дату релиза.

«Их изначальной ошибкой стала попытка сделать все очень быстро, — говорит Роббинс. — Они пытались скопировать модель Marvel, но там потребовалось время и годы работы над персонажами. Нельзя начинать с большого фильма о команде. Такое надо заслужить».

«Джокер» показал, что зрителю интересны необычные истории со взрослым рейтингом R. В ближайшем будущем свет увидят новый «Отряд самоубийц», режиссерское кресло которого занимает Джеймс Ганн, и «Хищные птицы» — фильм об отдельных приключениях Харли Квинн. Предполагается, что оба проекта также выйдут с рейтингом R. Отмечается также, что последние пересъемки сильно помогли «Хищным птицам», которые гораздо лучше были приняты зрителями на тест-просмотрах.

«Есть огромный спрос на супергеройские фильмы с рейтингом R, — считает аналитик Джефф Бок. — И, если Marvel за них не возьмется, это открывает для DC возможность получить этого зрителя».

Одним из самых ожидаемых фильмов по комиксам DC сейчас является «Бэтмен» Мэтта Ривза. Изначально сообщалось, что действие картины развернется практически полностью в стенах лечебницы Аркхэм, но инсайдеры опровергли эту информацию. Знаменитое заведение для суперзлодеев Готэма действительно появится на экране, но лишь в нескольких сценах.

Warner и DC возлагают на «Бэтмена» большие надежды. Картина Ривза должна положить начало новой трилогии о Темном рыцаре, а в случае успеха стать основой для нескольких спин-оффов. В контрактах нескольких актеров «Бэтмена» и «Хищных птиц» специально прописана возможность появиться в сиквелах и отдельных проектах.

Меньше студия уверена в Супермене. По информации источника, сейчас нет точных планов по поводу возвращения Человека из стали на большой экран, и студия не знает, что делать с персонажем. Один из возможных путей — Майкл Б. Джордан. Сообщается, что в начале года актер встречался с Warner и обсуждал свое видение Супермена. Джордан, однако, пока не намерен браться за супергероя, так как сейчас занят в других проектах. Инсайдеры уверены, что Супермен не появится на экране раньше 2023 года, так как у возможного фильма нет сценария или режиссера.

Студия также продолжает работу над «Корпусом Зеленых Фонарей» — картиной об отряде вселенской полиции, охраняющей закон и порядок во всех уголках космоса. Лента уже долгое время находится в разработке. Предыдущая попытка, «Зеленый Фонарь» с Райаном Рейнольдсом, обернулась провалом, и теперь студия собирается аккуратнее обойтись с материалом.

Сценарий «Корпуса Зеленых Фонарей» пишет Джефф Джонс, который должен сдать текст к концу года. После этого станет понятно, кто поставит картину. Один из вероятных кандидатов — Грег Берланти, создатель и продюсер супергеройских сериалов CW. Сейчас Берланти разрабатывает сериал «Зеленый Фонарь», и успех этого проекта может привести к тому, что его привлекут к работе над полнометражной картиной.

В дополнение к этому в будущем на экраны все-таки должен выйти «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. В начале июля 2019-го его назначили на пост режиссера картины, а над сценарием фильма сейчас работает Кристина Ходсон. Прежде чем надеть красный костюм самого быстрого человека на земле, Миллер сперва должен закончить съемки в «Фантастических тварях 3», так что производство «Флэша» начнется не раньше 2021 года.

Важным направлением остается «Аквамен» — один из главных хитов 2018 года. В работе уже находятся хоррор-спин-офф «Глубоководные», рассказывающий о подводных чудовищах из оригинального фильма, и сиквел «Аквамен 2», который ожидается в кинотеатрах в декабре 2022 года. Джеймс Ван займет режиссерское кресло продолжения, но сперва хочет закончить свой новый фильм ужасов «Злое».

Станет ли успешным новое направление Warner/DC, покажет время.

Источник: Variety

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