С размахом: Биты в кино — от «Сияния» до «Отряда самоубийц»

По назначению

Первый фильм, посвященный бейсболу, вышел в 1899 году. Это была минутная лента «Кейси держит удар», снятая по мотивам одноименной поэмы Э. Л. Тайера. Рассвет бейсбола в США совпал с рассветом кинематографа, поэтому сюжеты о бейсболистах и командах часто переносились на экраны (компиляция Reel Baseball, Headin’ Home 1920 года). Одним из самых ярких бейсбольных фильмов того времени стал «Элмер в бегах» комика Бастера Китона. Актер увлекался бейсболом и снял звуковую короткометражную комедию, в которой собрал все свои любимые шутки про игру — гигантскую биту и прилипающие мячи. В 1943 году биография бейсболиста Лу Герига «Гордость янки» получила «Оскар» за лучший монтаж и номинировалась еще в десяти категориях. Бейсбол был и остается неотъемлемой частью американской жизни и появляется в картинах, кажется, всех жанров — от биографических фильмов («42», «Человек, который изменил все») и спортивных драм («Бей в барабан медленно», «Крученый мяч») до абсурдных комедий («Поле чудес») и даже мюзиклов («Чертовы янки»).

12 кадров из лучших фильмов про бейсбол

«Гордость янки» «Бей в барабан медленно» «Крученый мяч» «Высшая лига» «Восемь выходят из игры» «Человек, который изменил все» «42» «Поле чудес» «Мистер Бейсбол» «Хардбол» «Элмер в бегах» «Их собственная лига»

Самооборона

Как оружие бита стала популярна в США и других странах благодаря своей доступности и легкому обращению: в большинстве стран ее можно купить в обычном спортивном магазине, а эффективно махать битой может даже человек без спортивной подготовки. С битой в руках защищаются герои десятка фильмов и сериалов, но получается не всегда. Вспомним хотя бы «Сияние» Кубрика, в котором героиня Шелли Дювалл отмахивается битой от мужа, потерявшего рассудок. Во второй части «Назад в будущее» за биту хватается хозяин дома, в который пытается попасть Марти Макфлай. В классическом «Докторе Кто» битой орудует Эйс, спутница Доктора. В седьмом сезоне «Теории большого взрыва» с битой появляется Кэрри Фишер, принявшая Шелдона и Джеймса Эрла Джонса за грабителей.

4 фильма и сериала, в которых герои обороняются битой

«Сияние» «Назад в будущее 2» «Отбросы» «Теория большого взрыва»

Против зомби

Бейсбольная бита — полноправный герой хорроров и соратник обычных американцев в борьбе с монстрами. Чем еще (если под рукой нет катаны или клюшки для гольфа) красочно и эффектно размозжить черепную коробку и добраться до самого уязвимого места ожившего мертвеца? Взять хотя бы «Возвращение живых мертвецов» — классику зомби-жанра Джорджа Ромеро, в которой выжившие лупят мертвецов битой. Их же примеру следуют герои треш-хоррора «Кошмар зомби», сериала «Нация Z» и комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд». В сериале «Очень странные дела» битой орудует Стив (и она очень похожа на биту Нигана из «Ходячих мертвецов»). А в «Знаках» герой Хоакина Феникса снимает биту со стены, чтобы расправиться с пришельцами.

6 сцен, в которых герои защищаются битой от зомби, монстров и инопланетян

«Возвращение живых мертвецов» «Кошмар зомби» «Нация Z» «Добро пожаловать в Zомбилэнд» «Очень странные дела» «Знаки»

Бандитские разборки и кровавая баня

Битой активно орудуют и люди при огнестрельном оружии — гангстеры. Когда в «Неприкасаемых» Аль Капоне на торжественном ужине начинает речь о философии бейсбола с деревянной битой в руках, зритель понимает: добром это не кончится. В итоге красная лужа разливается по белой скатерти. В «Казино» Скорсезе боссы мафии вывозят в кукурузное поле главного героя и его брата и тоже забивают насмерть металлической битой. В «Воинах» 1979 года есть целая банда, орудующая в костюмах бейсболистов. Разборки с битой есть даже в российском «Бумере»! А в финальной сцене «Криминального чтива» Бутч, выбирая оружие в гараже, на секунду останавливается на бите (оцените шутку), но в итоге берет катану — он же не бандит!

Жестокие расправы над героями с помощью бит устраивают не только гангстеры. Это и суперзлодейка Харли Квинн, и сержант Донни Доновитц из «Бесславных ублюдков», забивающий насмерть нацистов, и Ниган из «Ходячих мертвецов», расправляющийся с людьми, пережившими апокалипсис, эффектной битой, нашпигованной гвоздями. Сюда же попадают сирота-убийца из фильма «Майки» 1992 года, убийца из триллера «Идентификация», затолкавший в глотку одной из героинь бейсбольную биту, а также герои множества слэшеров вроде «Клуба Билли» и «Даже у ягнят есть зубы».

Кадры из 10 фильмов, в которых бита становилась серьезным оружием

«Неприкасаемые» «Казино» «Воины» «Криминальное чтиво» «Бесславные ублюдки» «Ходячие мертвецы» «Майки» «Идентификация» «Клуб Билли» «Даже у ягнят есть зубы»

Бонус

Японская низкобюджетная комедия-мюзикл «Адский бейсбол» выделяется на фоне всех фильмов, в которых появляется бейсбольная бита. Фильм снят по одноименной манге и рассказывает о матче между командой хороших, но обычных спортсменов и бейсболистов-зомби (да, опять они!). Похожее в этом жанре — японский слэшер «Смертельный мяч». В нем биты не протыкают героев насквозь, как в «Адском бейсболе», но зрителей все равно ждет много крови.

«Адский бейсбол» «Смертельный мяч»

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