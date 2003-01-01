10 культовых сцен из «Криминального чтива»

14 октября «Криминальному чтиву» исполняется 25 лет. Это была вторая полнометражная картина Квентина Тарантино и первая показанная на Каннском кинофестивале. Тогда же режиссер получил за нее главный приз. Фильм стал триумфом не только Тарантино («Криминальное чтиво» высоко оценили и критики, и зрители), но и продюсера Харви Вайнштейна — лента собрала в прокате более 200 млн долларов при бюджете в 8,5 миллиона. Картина также перезапустила заглохшую карьеру Джона Траволты и сделала мировыми звездами Уму Турман и Сэмюэла Л. Джексона.

В «Криминальном чтиве» Тарантино новаторски использовал нелинейную структуру повествования и рассказал историю гангстеров из Лос-Анджелеса с помощью пяти историй, которые мозаикой собираются в целый фильм. Давайте посмотрим, из чего состоят эти истории и почему так запоминаются.

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Четвертьфунтовый бургер

Что происходит: Винсент Вега рассказывает Джулсу о своей недавней поездке в Европу и ее отличиях от Америки. Например, о том, как голландцы легально курят травку и полицейские не имеют право их обыскивать, как продают пиво в кинотеатрах и что четвертьфунтовый бургер во французских «Макдоналдсах» называют «Роял чиз», а «Биг Мак» — «Ле Биг Мак».

Во всех фильмах Тарантино очень много диалогов, и не все они двигают сюжет как таковой. С помощью бесконечных разговоров режиссер в первую очередь раскрывает персонажей. Треп Винсента об особенностях зарубежного фастфуда и искренняя заинтересованность Джулса в этом вопросе легко подкупают зрителя и сближают его с героями. Кажется, что герои просто обсуждают бургеры и культурные различия между американцами и европейцами, но диалог незаметно для зрителя перетекает непосредственно к делу, которое им поручил босс Марселлас Уоллес (вывести в свет его жену Мию и забрать чемодан у кидалы Бретта). Затем Тарантино с помощью Джулса, повседневно рассказывающего историю о выброшенном из окна бандите, буквально за две минуты рисует перед зрителем довольно подробный портрет Уоллеса и его жены Мии. Кстати, диалог о четвертьфунтовом бургере отчасти автобиографичен: сценарий «Криминального чтива» Квентин писал в Амстердаме.

Иезекииль 25:17

Что происходит: Винсент и Джулс приезжают за чемоданом к Бретту. У него находятся еще двое человек. Джулс убивает одного из них, цитирует отрывок из проповедей пророка Иезекииля, а затем вместе с Винсентом расстреливает Бретта.

Часто Тарантино с помощью диалогов переводит зрителя из расслабленного состояния в нагнетающее ожидание, результатом которого становится сюжетный поворот. Так, из запугивания жертвы Джулс внезапно переходит к цитированию книги Иезекииля, но христианские мотивы и предстоящее убийство плохо вяжутся между собой, отчего момент выглядит особенно хладнокровным и немного абсурдным. Позже мы узнаем, что Джулс всегда читает этот отрывок перед убийством заказанного ему человека, ведь это, по его мнению, красиво. На самом деле в Библии нет такого отрывка — Тарантино и Джексон совместили слова пророка Иезекииля с 23-м псалмом из Псалтыря и самостоятельно дополнили получившийся текст. В фильме Джулс произносит отрывок из Библии дважды, причем оба эпизода являются ключевыми точками в развитии персонажа.

Божественное вмешательство

Что происходит: После убийства Бретта в комнату внезапно врывается человек с револьвером и в упор выпускает обойму по Джулсу и Винсенту, но ни одна пуля не попадает в них.

Джулс трактует произошедшее как божественное вмешательство и принимает решение завязать с преступной деятельностью и встать на правильный путь. Забавно, что это происходит именно после богохульного эпизода с цитированием Иезекииля перед убийством Бретта. Профессор Института кино и телевидения Нью-Йоркского университета Кен Дансиджер отмечает, что Тарантино стремится очеловечить гангстеров и показать, что даже злодеям не чужды философские вопросы. Все это сделано, чтобы: а) высмеять клише гангстерского кино; б) вызвать сочувствие зрителя к антигерою.

«Я шмальнул Марвину в морду»

Что происходит: Джулс, Винсент и Марвин, один из выживших компаньонов Бретта, едут в машине. Винсент нечаянно стреляет Марвину в лицо, машина и гангстеры оказываются в крови. Взбешенный Джулс звонит другу Джимми, живущему рядом, чтобы он помог им спрятать труп.

Интересно, что этот несчастный случай, по словам Винсента, происходит сразу после того, как Джулс сообщает напарнику, что завязывает с криминалом. Эпизод можно трактовать по-разному: или это действительно злая случайность, или это знак для Винсента, что ему бы следовало прислушаться к словам Джулса. Но если не искать двойное дно, то можно уверенно считать, что сцена стала известной благодаря своему комичному эффекту и внезапности. Действительно, как можно рассуждать о высокоморальных вещах и случайно нажать на спуск? А Марвин, кстати, является связующим звеном между Джулсом, Винсентом и другими героями, например Вулфом.

Джимми не хочет прятать труп

Что происходит: Джулс просит своего приятеля Джимми припрятать труп Марвина у себя. Джимми отказывается. Он считает, его жена разведется с ним, если обнаружит в гараже труп. Для решения проблемы Марселлас Уоллес отправляет Вулфа к Джулсу и Винсенту.

Камео Квентина Тарантино в этой сцене похоже на его следующие появления в собственных фильмах: он играет недоумевающего персонажа, который явно не понимает, зачем он здесь и что происходит. Джимми очень буднично отказывается прятать труп у себя, но не потому, что не хочет становиться соучастником преступления или из-за моральных аспектов. Он говорит, что его жена разведется с ним, если обнаружит в гараже труп. Ирония в этой сцене подчеркивает условность, к которой прибегает Тарантино.

Тыковка и Сладкая Зайчишка

Что происходит: Грабители-неудачники Ринго (Тыковка) и Иоланда (Сладкая Зайчишка) обсуждают свои дела в закусочной и спонтанно решают ее ограбить. В этот же момент в кафе находятся Джулс и Винсент. Пока Винсент в туалете, Джулс дает Ринго и Иоланде уйти с деньгами.

В жесте Джулса присутствует библейский мотив искупления: перед этим он принял решение завязать с заказными убийствами. Первым шагом к такому исправлению и становится помилование Тыковки и Зайчишки. Зрителю же дается свобода восприятия — считать это морализаторским высказыванием или же шуткой. К тому же в эпизоде снова звучит отрывок из Иезекииля, но уже с другим посылом. Хладнокровный Джулс контролирует грабителей, но не пользуется их слабостью и отпускает, потому что принял решение начать новую жизнь, и этот жест — первый по-христиански правильный поступок в ней.

Танец Мии и Винсента

Что происходит: Винсент и Мия танцуют твист в ретроресторане под песню «You Never Can Tell» Чака Берри и выигрывают главный приз.

Тарантино говорил, что особую лирику сцене придает атмосфера французской новой волны, с которой у него ассоциировалась песня «You Never Can Tell», а сам танец вдохновлен сценой из «Банды аутсайдеров» Жан-Люка Годара. Интересно здесь то, что герои танцуют твист по-разному, и индивидуальная техника исполнения танца отражает характер каждого. Также благодаря танцу Винсента и Мии песня 1964 года стала вновь невероятно популярной и приобрела статус культовой.

Передоз Мии и ее воскрешение

Что происходит: Мия получает передозировку кокаином, испуганный Винсент пытается вернуть ее к жизни уколом адреналина в сердце.

В спасении Мии вновь прослеживаются библейские мотивы, а именно воскрешение. Нельзя забывать, что одна из черт режиссерского почерка Тарантино — это условность, а значит, он может делать в сценарии все что вздумается и даже воскрешать героев. Изначально для сцены изготовили муляж груди Умы Турман, в которую герой Траволты и должен был вонзить шприц. Однако на съемочной площадке Тарантино решил снимать по-другому: Винсент убрал руку со шприцем от Мии, а на этапе монтажа пленку прокрутили в обратную сторону, достигнув необходимого резкого движения.

Убийство Винсента

Что происходит: Бутч возвращается в съемную квартиру за золотыми часами и встречает там выходящего из туалета Винсента с книгой руках и расстреливает его.

Винсент, как и Марвин, тоже погибает от случайности: Бутча испугал тостер. Возможно, Джулс усмотрел бы в этом еще один божественный промысел, случайное возмездие за такое же случайное убийство Винсентом Марвина. Также в кадре появляется книга «Приступ скромности» — тот самый pulp fiction, вынесенный в название. Палп-литература — это дешевое бульварное чтиво. Его появление и в целом вся сцена в туалете намекают на «низость» Винсента. Впрочем, потому он и погибает, а прозревший Джулс остается в живых.

Бутча и Марселласа пытают извращенцы

Что происходит: Бутч и Марселлас оказываются у садистов-извращенцев в плену. Марселласа уводят пытать в другую комнату, Бутчу удается освободиться. Он уходит, но затем возвращается и спасает Марселласа.

Тарантино часто обвиняют в эстетизации насилия, но забывают, что режиссер использует такой прием не для того, чтобы заставить зрителя сделать то же самое, а для достижения комического эффекта. Такую же схему использовали создатели детских мультфильмов. Насилие у Тарантино чем-то схоже с насилием в «Томе и Джерри» и даже с издевательствами Зайца над Волком в «Ну, погоди!». В сцене с пыткой Бутча и Марселласа сочетание насилия и юмора достигает своего пика и завораживает зрителя. К тому же в этой сцене проявляется еще один мотив помилования: Уоллес отпускает Бутча в благодарность за спасение.