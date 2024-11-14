Что смотреть дома: «Дюна: Пророчество», «Полночь с дьяволом» и самый ожидаемый MMA-бой года

Выпускники детского дома арендуют роскошный коттедж, чтобы устроить там настоящий праздник. Когда аренда дома заканчивается, они решают забаррикадироваться от риелтора и полиции. Визуально выверенная драма Татьяны Рахмановой, получившая на фестивале «Маяк» награды за лучший дебют и операторскую работу Алишера Хамидходжаева. Фильм удостоился сравнений с работами «Догмы-95», куда входил Ларс фон Триер, и похвалы киноведа Наума Клеймана.

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