Что смотреть дома: «Дюна: Пророчество», «Полночь с дьяволом» и самый ожидаемый MMA-бой года

Криминальный мюзикл из Канн и хоррор, отмеченный самим Стивеном Кингом. Предыстория «Дюны» и продолжение сериала о жизни в бункере после конца света. Любителей спорта ждут бой Стипе Миочича с Джоном Джонсом и футбольный матч Россия — Бруней. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Пронзительное кино о подростках, которых в будущем ничего не ждет
Где смотреть: Кинопоиск
Выпускники детского дома арендуют роскошный коттедж, чтобы устроить там настоящий праздник. Когда аренда дома заканчивается, они решают забаррикадироваться от риелтора и полиции. Визуально выверенная драма Татьяны Рахмановой, получившая на фестивале «Маяк» награды за лучший дебют и операторскую работу Алишера Хамидходжаева. Фильм удостоился сравнений с работами «Догмы-95», куда входил Ларс фон Триер, и похвалы киноведа Наума Клеймана.
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Стивен Фрай и Лина Данэм играют отца и дочь, вспоминающих холокост
Где смотреть: Кинопоиск — с 15 ноября
1991 год, американская журналистка Рут (Данэм) едет в Польшу с эксцентричным отцом Эдеком (Фрай), чтобы лучше узнать историю семьи, прошедшей Освенцим, и посетить места, в которых выросли ее родители. Различия их темпераментов и восприятия прошлого — фундамент сентиментальной трагикомедии в духе «Тони Эрдманна». В основе фильма — автобиографическая книга Лили Бретт, а вокруг персонажей — знакомый постсоциалистический быт. Премьера «Моей семьи» состоялась на Берлинале.
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Ситком с разницей в возрасте и Мариной Александровой
Где смотреть: Кинопоиск
Андрей (Алексей Лукин) едет на юбилей мамы (Ольга Медынич) вместе с начальницей и возлюбленной, арт-дилером Викой (Марина Александрова). Вернувшись из Москвы в Архангельскую область, юноша трусит рассказывать об отношениях с женщиной старше, но материнское сердце догадывается, и пару ждут непростые испытания. ТНТ продолжает перечислять глав иностранных государств. Ситком имени французского президента сочинили авторы «Родкома» и «Дылд», а сняла Ирина Аркадьева — сценаристка «Бихэппи» и «Сладкой жизни». В семейной разборке участвуют Михаил Трухин (отец Андрея), Александр Робак (сосед и друг семьи) и Дарья Пицик (дочь соседа и бывшая Макрона).
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Анимационное продолжение фильмов о добром мишке
Где смотреть: Кинопоиск
Медвежонок Паддингтон прибыл из Перу в Лондон, где познакомился с семейством Браун. Для него тут всё в новинку — от гигиены и человеческих отношений до появления из дымохода раненого голубя. О своих открытиях он сообщает в письмах тетушке Люси. Мультсериал расширяет вселенную одноименной дилогии Пола Кинга, где титульного героя озвучил Бен Уишоу (его голос можно услышать в оригинале). Скоро в российский прокат приземлится третья часть уже за авторством Дагала Уилсона. Ламповой 3D-анимацией занималась студия Blue Zoo Animation Studio («Суперчервяк» и «Это Пони»).
Смотрите этот мультсериал и всю франшизу про Паддингтона на Кинопоиске в Плюсе.
Зои Салдана и Селена Гомес в фильме с двумя призами Канн
Где вышло: Netflix
Измотанная юристка Рита (Салдана) соглашается за солидный гонорар помочь наркобарону (Карла Гаскон) совершить транспереход, чтобы скрыться от мексиканских властей. Через несколько лет состоятельная дама Эмилия Перес (Гаскон) вновь обращается к Рите, желая съехаться с женой (Гомес) и детьми, которые укрылись в Швейцарии. Экстравагантный мюзикл Жака Одиара — режиссера «Пророка», «Дипана» и «Братьев Систерс». После каннской премьеры фильм удостоился сравнений с работами Педро Альмодовара и приза жюри вкупе с наградой за лучшую женскую роль (ее разделили Салдана, Гаскон, Гомес и Адриана Пас).
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История возникновения одной из самых влиятельных сил во вселенной Фрэнка Герберта
Где вышло: HBO — с 17 ноября
За 10 000 лет до того, как Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) ступил на Арракис, возникает влиятельный женский орден Бене Гессерит, чьи участницы подвергаются жесточайшим испытаниям, чтобы получить сверхчеловеческие способности. Среди прочих — сестры Тула (Оливия Уильямс) и Валя (Эмили Уотсон) Харконнен. Последняя становится лидером клана и стремится возродить былую славу рода, попутно отомстить Атрейдесам, которых винит во всех бедах Харконненов. Приквел «Дюны», в основу которого лег роман «Дюна: Орден сестер» Брайана Герберта (сына писателя) и Кевина Андерсона. Несколько серий поставила Анна Ферстер («Другой мир: Войны крови», «Мир Дикого Запада»), а шоураннером стала Элисон Шапкер («Видоизмененный углерод»). Шаи-хулуд, он же песчаный червь, заглянет на камео, чтобы целиком проглотить пару городов.
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Масштабная производственная драма с Торнтоном, Хэммом и Мур
Где вышло: Paramount+ — с 17 ноября
В Западном Техасе идет серьезная борьба за нефтяной бизнес. В ней участвуют кризисный менеджер одной из компаний (Билли Боб Торнтон), магнат Монти (Джон Хэмм), его жена Кэми (Деми Мур), а также инженеры, работяги и их семьи. Еще один сериал многостаночника Тейлора Шеридана, автора «Йеллоустоуна» (и всех его спин-оффов), «Короля Талсы» и «Любой ценой». Производственная драма по мотивам подкаста Boomtown расскажет о мире нефтяных вышек и том, как они влияют на климат, экономику и геополитику США. Фанатам «Нефти» должно понравиться.
Ребекка Фергюсон и 144 этажа загадок
Где смотреть: Apple TV+ — с 15 ноября
Десять тысяч человек обитают под землей, потому что поверхность отравлена и смертельно опасна. Однако всегда находятся те, кто готов проверить официальную версию и рискнуть жизнью, а их отчаянный шаг побуждает на то же потомков. Став шерифом, Джульетта Николс (Фергюсон) больше узнает о политических играх в бункере и сама решает отправиться на поверхность. Там, правда, ее ждут еще больше вопросов и, возможно, другие убежища. Родному бункеру тем временем грозят новые потрясения на фоне недоверия мэру (Тим Роббинс). Постапокалиптический сериал Грэма Йоста («Братья по оружию») по мотивам романов Хью Хауи приняли еще восторженнее, чем первый (100% «свежести» на Rotten Tomatoes). Хвалят атмосферу, сюжетные повороты и актерскую игру, особенно Фергюсон.
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Новый взгляд на следователя, которого играли Морган Фриман и Тайлер Перри
Где вышло: Prime Video
Детектив, судебный психолог и любящий отец из Вашингтона Алекс Кросс (Элдис Ходж из «Черного Адама») занят поиском различных гениальных маньяков. Первый сериал по мотивам цикла криминальных бестселлеров Джеймса Паттерсона. Ранее про полицейского-афроамериканца сняли три полнометражных триллера: «Целуя девушек», «И пришел паук» и «Я, Алекс Кросс». Шоураннером стал Бен Уоткинс, автор сериала «Десница Божья». Amazon, не дожидаясь премьеры, уже заказал второй сезон.
Неожиданное продолжение черной комедии, теперь и с Фионой Шоу
Где смотреть: Apple TV+
Тихоня Грейс (Энн-Мэри Дафф) лишается мужа-тирана (Клас Банг), а пережить утрату и вернуть веру в себя ей помогают четыре сестры — Ева (Шэрон Хорган), Бекка (Ив Хьюсон), Биби (Сара Грин) и Урсула (Ева Бертистл). Два года спустя Грейс вновь собирается замуж (Оуэн МакДоннелл), но происходит новое убийство, а сестры оказываются в центре полицейского расследования. Если первый сезон опирался на бельгийское шоу «Клан „Черная вдова“», то второй — уже авторская находка сценаристки Хоган. Из новых лиц ожидается Шоу из «Гарри Поттера» и «Убивая Еву», которая сыграла Анжелику — сестру Роджера (Майкл Смайли), сообщника Гарви.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Экзорцизм в прямом эфире по-австралийски
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — захватывающий ретрохоррор с Давидом Дастмалчяном, покоривший Стивена Кинга.
Хоррор братьев Кернс стал одним из самых ярких ужасов года, даром что поджанру «найденные пленки» последние годы сулили бесславное забвение. На Хеллоуин 1977 года ведущий телешоу «Вечерние совы» Джек Делрой (Дастмалчян) решает поднять рейтинг при помощи спекуляций на теме мистики и зовет в эфир медиума, экс-гипнотизера и одержимую девочку Лилли (Ингрид Торелли). Передача выходит из-под контроля, а «Полночь», наоборот, оказывается фестивальным и зрительским хитом, который сравнивают с «Королем комедии» и «Изгоняющим дьявола», а также хвалят за убедительную стилизацию под вечернее шоу и фильмы 1970-х.
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Инфоповод недели: «Моя девушка — монстр»
Недооцененная кайдзю-комедия с Энн Хэтэуэй, которая снимется у Кристофера Нолана
Оскароносный режиссер готовит новый проект, в котором, помимо Мэтта Дэймона, Тома Холланда и Лупиты Нионго, сыграют Зендея и Хэтэуэй. Последняя снималась у Нолана в заключительном «Темном рыцаре» и «Интерстелларе», но в относительно небольших ролях. По-настоящему колоссальная героиня досталась актрисе в фильме Начо Вигалондо, где она играет девушку, которая потеряла работу и бойфренда, вернулась на малую родину и обнаружила портал в Сеул. Вернее, там объявляется исполинский монстр, повторяющий движения Глории, стоит той напиться и прийти на детскую площадку. Такой вот мозголомный концепт.
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Дебютный видеоподкаст Кинопоиска, из которого вы узнаете всё!
Первый видеоподкаст Кинопоиска — это разговорное шоу про главные новости и премьеры кино, музыки и видеоигр. «Министерство поп-культуры» рассказывает об актуальных феноменах и трендах в поп-культуре и ничего не запрещает. В первом выпуске ведущие стендап-комик Сева Ловкачёв, блогер Алексей Луцай и журналистка Аля Александрова обсудят второго «Джокера», новый альбом The Cure, сериал Юрия Быкова про 1990-е, внезапную популярность Достоевского и слухи про второй сезон «Игры в кальмара».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Злободневная политическая ретрофантазия от создателя «Прослушки»
Дэвид Саймон из тех сценаристов, чьи новые работы ждут, как книги любимых писателей. В случае с «Заговором» он экранизировал роман Филипа Рота, где история США развивается по альтернативному сценарию. 1940-е, Рузвельт проигрывает выборы антисемиту Чарльзу Линдбергу (Бен Коул), который выступает за невмешательство США во Вторую мировую. В фокусе — еврейская община Америки, чьих представителей играют, например, Джон Туртурро, Зои Казан и Вайнона Райдер. Недавние президентские выборы в США дают повод изучить сериал более пристально.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
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Спорт
Международный футбол недели: Россия — Бруней
Игра пройдет на стадионе «Краснодар»
В национальных футбольных чемпионатах пауза на игры сборных. Россия впервые в истории сыграет с командой Брунея, занимающей 184-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Большая часть игроков сборной соперника представляют два брунейских клуба — ДПММ и «Касука». В составе команды главного тренера Валерия Карпина — ведущие игроки клубов РПЛ, а также легионеры Алексей Миранчук, представляющий клуб «Атланта» (МЛС), и Фёдор Чалов (ПАОК, Греция). Посмотреть на сборную в первом товарищеском матче международного перерыва можно 15 ноября, начало прямого эфира — в 18:00 по Москве.
Единоборства недели: UFC 309 и TOP DOG 32
16 ноября в 18:00 в Саратове состоится большой номерной турнир российского промоушена по боям на голых кулаках. В главном бою Наим «Самурай» Давудов проведет защиту титула чемпиона в среднем весе против Магомеда Магомедов по прозвищу Черная Кобра.
С субботы на воскресенье на всемирно известной арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке пройдет UFC 309. Его возглавит самое ожидаемое событие в смешанных единоборствах в 2024 году: Джон Джонс и Стипе Миочич определят судьбу пояса чемпиона в тяжелом весе.
Джонс провел 29 боев по правилам ММА и ни разу не проиграл человеку. Один раз его дисквалифицировали из-за запрещенных ударов, а победа нокаутом над Даниэлем Кормье была аннулирована после проваленного допинг-теста. Все бои Стипе Миочича с 2016-го по 2021-й были чемпионскими. Однако американец продолжает считать работу пожарным основной. Старт основного карда номерного турнира — 17 ноября в 6:00 по Москве.
«Хороший хоккей» недели: «Ак Барс» — ЦСКА
Противостояние больших клубов в спортивном шоу Кинопоиска
Самый яркий матч хоккейной недели Кинопоиск показывает в шоу-формате. 17 ноября «Ак Барс» примет ЦСКА, а Денис Казанский вместе с Андреем Николишиным, Сергеем Гимаевым и Евгением Конобрием разберут игру и оценят текущую форму клубов, серьезно изменивших стиль игры в нынешнем сезоне. «Хороший хоккей» — в субботу в 16:15 по Москве.
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Главное из мира спорта в одном месте
Авторы: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Daniel Felipe Kutepov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Chris Graythen / Getty Images, Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images