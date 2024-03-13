Что смотреть дома: «Чебурашка», продолжение «Непобедимого», концерт Тейлор Свифт

В КХЛ продолжается плей-офф. Первый раунд подарил несколько сенсационных результатов, а в ближайшие две недели пройдет второй этап, причем в новом формате. Впервые в истории Кубка Гагарина плей-офф перекрестный: клубы из Восточной и Западной конференций сыграют между собой. Зрелище обещают везде, но вот небольшие вводные по парам соперников.

«Динамо» против «Трактора» — это ремейк финала-2013, в котором была очень плотная игра, минимальная разница в каждом матче и челябинский воробей, который стал главным мемом весны.

СКА против «Автомобилиста» — классическое противостояние, в котором есть фаворит и андердог. У СКА мощнейший состав, но «Автомобилист» вынес мощный «Ак Барс» всего за пять матчей, так что сенсация в этой паре очень вероятна.

«Металлург» против «Спартака» — обязательно включайте, если не следили за хоккеем и вам тяжело смотреть вязкие матчи. Здесь будет много голов, яркие комбинации и очень много эмоций. А еще это последний танец Ильи Ковальчука — легенда вернулась в хоккей, чтобы помочь родному «Спартаку».

«Авангард» против «Локомотива» — битва стилей, как в драйвовом кино про кунг-фу. За «Авангард» играет лучший снайпер сезона Рид Буше, у «Локомотива» просто непроходимая оборона, надежный вратарь и безграничные кубковые амбиции. Голов, может быть, будет мало, но эмоции и нерв точно будут на пределе.

Посмотреть все трансляции плей-офф можно в прямом эфире и в записи, матчи доступны в Плюсе. Старт второго раунда — 16 марта.