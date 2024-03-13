Что смотреть дома: «Чебурашка», продолжение «Непобедимого», концерт Тейлор Свифт

Каннский ромком и мрачная супергероика. Собравший миллиард концерт и детектив об убийстве Линкольна. Главные матчи сезона во втором раунде Кубка Гагарина. Каждый четверг мы рассказываем о ключевых премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Самый кассовый фильм в истории России
Где смотреть: Кинопоиск — 15 марта
Все отечественные блокбастеры о спортсменах, космонавтах, холопах и солдатах обогнал ушастый гость из Южной Америки, придуманный Эдуардом Успенским. В версии Дмитрия Дьяченко герой сваливается на голову сварливому садовнику Геннадию (Сергей Гармаш), который заведует дендрарием приморского города, и помогает наладить отношения с дочерью (Ольга Кузьмина). Семь миллиардов рублей этому Чебурашке!
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Показанный в Каннах фильм о любви философа и столяра
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Kion, Premier, «Иви»
Софи (Магали Лепин Блондо) преподает философию, состоит в интеллектуальном браке и переживает о будущем планеты. Сильвена (Пьер-Ив Кардиналь), нанятого починить профессорское шале, волнуют темы более приземленные, а душевные терзания он решает при помощи пива, а не мыслителей прошлого. И вот между ними закручивается роман.
Классический ромком о взаимном интересе противоположностей придумала и сняла Монья Шокри, чью драму «Девушка моего брата» пять лет назад наградили в каннском «Особом взгляде». Премьера новой картины тоже состоялась на Лазурном Берегу, но лента осталась без призов.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Чиветель Эджиофор и Наоми Харрис в продолжении сай-фая с Дэвидом Боуи
Где смотреть: Амедиатека
Фарадей (Эджиофор) — пришелец с погибающий планеты Антея. Прибыв на Землю, он пытается спасти и родину, и колыбель человечества. Для этого ему нужна помощь ученой матери-одиночки Джастин Фоллс (Харрис). Она почти изобрела экологичный источник энергии, но неудача стоила ей карьеры.
Чуть больше 40 лет назад Николас Роуг экранизировал одноименный роман Уолтера Тевиса, позвав Дэвида Боуи на роль пришельца Томаса Джерома Ньютона. Сработавшиеся на «Мумии» и «Звездном пути» Алекс Куртцман и Дженни Люмет решили продолжить сюжет в современность, показав ученика звездного гостя в нынешних экологических обстоятельствах.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
Фёдор Добронравов в комедии о том, как вор возглавил полицию
Где смотреть: Кинопоиск
После крупного дела грабитель Саша Медный (Добронравов) едет во Владивосток, чтобы поделить там добычу с напарником. В купе он знакомится с майором Гавриловым (Андрей Курносов), который направляется в Усть-Шахтинск, чтобы возглавить местное отделение полиции. В результате непреодолимой обстоятельств под личиной Гаврилова на место приезжает Медный и пытается залечь на дно, совмещая маскировку с деятельностью блюстителя порядка.
Новая комедия Кирилла Васильева — режиссера короткой и длинной версий «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», а также сериала «Фитнес». Соло Добронравова оттеняют Екатерина Стулова, Денис Власенко, Омар Алибутаев и Алексей Демидов.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Семейная драма вокруг автосервиса от режиссера «ИП Пирогова»
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Start, Wink, «Иви» — 16 марта
Банковская служащая Ирина (Ангелина Стречина), учительница Ольга (Лина Миримская) и парикмахерша Мария (Анна Котова) — сестры, которых судьба и характеры раскидали по разных городам. Снова встретиться их вынуждает смерть отца, точнее, завещанный им бизнес — авторемонтная мастерская.
Комедию о сестринских разборках в декорациях «мужского» предприятия снял Илья Силаев («ИП Пирогова», «Куплю актрису»). В роли консервативных ремонтников — Антон Филипенко, Николай Шрайбер и Сергей Чирков.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Драма Игоря Угольникова о Вяземской операции
Где смотреть: Кинопоиск — с 15 марта
Лето 1941 года. Солдаты вермахта прорвали оборону Советской армии и приближаются к Москве. Защищать город и близких в народном ополчении вызываются местные жители творческих и трудовых профессий. Их ждут суровые бои и окружение под Вязьмой.
Продюсер «Брестской крепости», «Батальона», «Девятаева» и «Позывного „Журавли“» Игорь Угольников продолжает военную линию в сериале, основанном на воспоминаниях тех, кто отстаивал Москву. Снялись в проекте студии «Военфильм» Александр Коршунов, Андрей Некрасов, Владислав Миллер, Анна Большова и Светлана Антонова.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Напряженная история 12-дневной погони за убийцей Линкольна
Где смотреть: Apple TV+ — с 15 марта
США, 14 апреля 1865 год. Война Севера и Юга на исходе. Джон Уилкс Бут (Энтони Бойл) заходит в ложе Театра Форда, где смотрит представление Авраам Линкольн (Хеймиш Линклейтер), и стреляет в него. Президент умирает, не приходя в сознание, а в погоню за убийцей отправится Эдвин Стэнтон (Тобайас Мензис) — секретарь войны и друг Линкольна.
За одну из самых ярких страниц американской истории взялась сценаристка Моника Белецки, написавшая пару эпизодов для «Оставленных» и третьего сезона «Фарго». Режиссерами выступили Джон Дал («Йеллоустоун», «Шулера») и Карл Франклин («Карточный домик», «Охотник за разумом»).
Сын Нолана защищает Землю
Где вышло: Prime Video
Марк Грэйсон (Стивен Ян) — юный супергерой, унаследовавший способности от могучего отца Нолана (Дж. К. Симмонс). Узнав, что кумир миллионов не защитник Земли, а инопланетянин-захватчик, юноша вступает с ним в бой и (с горем пополам) изгоняет. Однако Нолан вернется, а пока Марка ждут новые враги (путешествующий по мультивселенной ученый), союзники (Атомная Ева) и душевные муки (не превратится ли он в отца?).
Жестокий мультсериал по комиксу Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы») уже продлили на третий сезон, второй же решили разбить на две части, чтобы не потерять в качестве, а череда праздников не отвлекала бы от сюжета. Новый странный союзник Непобедимого — супергерой-подражатель (Бен Шварц).
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Хелена Бонем Картер играет звезду британского ТВ у создателей «Это грех»
Где вышло: PBS — с 17 марта
1981 год. Ноэль Гордон (Картер) уже 15 лет радует британских зрителей ведущей ролью в мыльной опере «Перекресток». И неожиданно ее увольняют. Телезвезда, разумеется, не намерена это так оставлять. Правда, она еще не знает, что через год ей диагностируют рак.
Реальная драматическая история Гордон и перестройки на английском телевидении привлекла внимание Расселла Т. Дэвиса — сценариста «Торчвуда», «Доктора Кто» и «Это грех». На последнем с ним уже работал режиссер Питер Хор, также снимавший эпизоды «Одних из нас» и «Академии „Амбрелла“».
Музыкальную икону — в каждый дом
Где вышло: Disney+ — с 15 марта
Первый за пять лет тур Тейлор Свифт пользовался такой бешеной популярностью, что установил рекорд по сборам (свыше миллиарда долларов). Для тех, кто не смог посетить трехчасовое выступление певицы вживую, она заказала киноверсию Сэму Ренчу, работавшему с BTS, Дженнифер Лопес и Билли Айлиш. В мировом прокате фильм собрал еще 261 млн долларов, а в версии для Disney+ обещают на пять песен больше, чем в кинотеатральной (недаром стриминг заплатил за права 75 миллионов).
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«Большая маленькая ложь» в семье теннисистов
Где вышло: Peacock
Джой и Стэн Дилейни (Аннетт Бенинг и Сэм Нилл) — счастливая на вид пара, заведующая теннисной академией и вырастившая четырех детей. Когда они продают семейный бизнес, чтобы насладиться пенсией, Джой неожиданно исчезает, а взрослые отпрыски Дилейни начинают подозревать, что не все в отношениях родителей было гладко.
Экранизация новейшего романа Лианы Мориарти, написавшей «Большую маленькую ложь» и «Девять совсем незнакомых людей». Детей сыграли Элисон Бри, Джейк Лэси, Джейн Холл и Эсси Рэндлс.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Кристофер Нолан получил «Оскар» за «Оппенгеймера», но мы все помним
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — второй опыт Нолана в полнометражном формате.
22 года понадобились Леонардо ДиКаприо, чтобы получить «Оскар», и столько же прошло от первой номинации Кристофера Нолана до заветной статуэтки. В 2002-м — год триумфа первого «Властелина колец» — подающий надежды режиссер из Лондона претендовал на приз за лучший сценарий. Тогда запутанный триллер о Леонарде Шелби (Гай Пирс), который расследует прошлое при помощи татуировок и полароида, уступил величественному «Госфорд-парку», а теперь у Нолана семь «Оскаров» за фильм об отце атомной бомбы.
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Роберт Дауни-младший теперь тоже с «Оскаром»!
Еще одна красивая история минувшего награждения — статуэтка Дауни-младшего. Две предыдущие номинации артиста — за главную роль в «Чаплине» и второстепенную в «Солдатах неудачи» — очерчивают период, когда он испытывал проблемы с наркотиками и законом. Однако в тени «Железного человека» и киноманской комедии Бена Стиллера оказалась роль Дауни у Джо Райта, где он сыграл журналиста, вдохновленного гениальным бродячим виолончелистом (Джейми Фокс). Тоже будоражащая история.
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Великий сериал Дэвида Саймона о преступлениях и наказаниях в Балтиморе
Прошедший школу криминальной журналистики Саймон сегодня известен как автор дотошных многофигурных историй о злых улицах Балтимора и не только. Ломая жанровые схемы в угоду правде жизни, уделяя локациям едва ли не больше внимания, чем детальным характерам, он заслуженно стал живым классиком. «Прослушка» — его главный (и первый большой) проект на этой ниве. Еще и с кучей будущих и недораскрытых звезд. Например, в шоу снялись Доминик Уэст, Лэнс Реддик, Уэнделл Пирс, Кларк Питерс и Идрис Эльба.
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Спорт
Хоккей недели: второй раунд Кубка Гагарина
Главные матчи сезона!
В КХЛ продолжается плей-офф. Первый раунд подарил несколько сенсационных результатов, а в ближайшие две недели пройдет второй этап, причем в новом формате. Впервые в истории Кубка Гагарина плей-офф перекрестный: клубы из Восточной и Западной конференций сыграют между собой. Зрелище обещают везде, но вот небольшие вводные по парам соперников.
«Динамо» против «Трактора» — это ремейк финала-2013, в котором была очень плотная игра, минимальная разница в каждом матче и челябинский воробей, который стал главным мемом весны.
СКА против «Автомобилиста» — классическое противостояние, в котором есть фаворит и андердог. У СКА мощнейший состав, но «Автомобилист» вынес мощный «Ак Барс» всего за пять матчей, так что сенсация в этой паре очень вероятна.
«Металлург» против «Спартака» — обязательно включайте, если не следили за хоккеем и вам тяжело смотреть вязкие матчи. Здесь будет много голов, яркие комбинации и очень много эмоций. А еще это последний танец Ильи Ковальчука — легенда вернулась в хоккей, чтобы помочь родному «Спартаку».
«Авангард» против «Локомотива» — битва стилей, как в драйвовом кино про кунг-фу. За «Авангард» играет лучший снайпер сезона Рид Буше, у «Локомотива» просто непроходимая оборона, надежный вратарь и безграничные кубковые амбиции. Голов, может быть, будет мало, но эмоции и нерв точно будут на пределе.
Посмотреть все трансляции плей-офф можно в прямом эфире и в записи, матчи доступны в Плюсе. Старт второго раунда — 16 марта.
Автор: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Донат Сорокин / ТАСС