«Чебурашка». Лидия Маслова — о строгом выговоре, который зверек неизвестной породы делает человечеству

На Кинопоиске вышел полнометражный кинохит «Чебурашка», ребут «чебурашечной» франшизы, сделанный студиями Yellow, Black and White и «Союзмультфильм» с применением motion capture. Кинокритик Лидия Маслова находит этот фильм крайне злободневным и своевременным. Не только в смысле технологий!

Лидия Маслова Кинокритик, независимый копирайтер

Если открыть профайл фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко на Кинопоиске, в графе «слоган» можно обнаружить стыдливый прочерк, хотя у заглавного героя есть реплика, прекрасно подходящая в качестве девиза. «Я не хочу быть человеком», — разочарованно говорит ближе к финалу заглавный герой, перемеривший много вариантов самоидентификации (от собаки до йети) и поначалу наивно полагавший, что «человек» звучит гордо и престижно.

Свой добровольный отказ от высокого звания человека и желание «лучше быть просто игрушкой» Чебурашка объясняет тем, что «люди злые». Иллюзий насчет человеческой доброты у героя не должно быть с самого пролога, разворачивающегося в какой-то теплой испаноязычной стране, где Чебурашка ведет опасную, но вольную и гармоничную жизнь дикого зверя, сельскохозяйственного вредителя, наводящего ужас на сборщиков апельсинов. Одна из главных задач, которую ставили перед собой авторы современной версии, — улучшить внешний вид и технические характеристики Чебурашки: у старенького и ножки были какие-то бесформенные, и ротик беззубый. Теперь все эти конструкционные дефекты устранены; благодаря технологии motion capture у Чебурашки образовалась «приятная гибкость в теле» (как говорил герой другого культового советского мультфильма «Падал прошлогодний снег»). Быстрый и ловкий Чебурашка превратился в настоящую машину для убийства апельсинов: за пару секунд он сжирает корзину в три раза больше его самого. Труженики апельсиновых полей в ужасе шепчут: «Ушастый опять объявился», — и пытаются ушатать лопатой по ушам прожорливую увертливую тварь.

Лопата — один из любимых инструментов и у нового хозяина Чебурашки, занесенного смерчем в Сочинский дендрарий. Здесь служит садовник Петрович (Сергей Гармаш), мизантроп и control freak, помешанный на идеально ровно постриженных куртинах, реагирующий на других сотрудников парка угрожающим утробным рычанием и, похоже, мечтающий, чтобы пальмы-антропофаги (а в этом сказочном дендрарии водятся и такие) сжирали побольше людей еще в школьном возрасте. Но всю мизантропию снимает как рукой, когда садовник оказывается в кругу семьи, где каждый несчастлив по-своему: дочка Петровича (Полина Максимова), хозяйка маленькой кондитерской, не разговаривает с ним уже много лет; всю жизнь молчит по необъяснимым причинам и пятилетний внук (Илья Кондратенко), а скупой лексикон зятя (Сергей Лавыгин) состоит в основном из универсального оборота «это самое». В корне меняет ситуацию появление Чебурашки, увидев которого внук от удивления немедленно обретает дар речи.

Тема семейного воссоединения, главная в фильме Дьяченко, напоминает японскую версию «Чебурашки», снятую в 2013 году как под копирку с советской, к которой японцы почтительно добавили кое-какие свои трогательные сюжеты. Среди прочего крокодил Гена и Чебурашка помогают престарелому фокуснику найти когда-то давно потерянную внучку. В обширном «чебурашечном» наследии Эдуарда Успенского можно обнаружить гораздо более фантасмагорические перипетии: кроме канонической повести 1966 года «Крокодил Гена и его друзья», на которой основаны четыре классических мультфильма Романа Качанова («Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идет в школу»), Успенским за несколько десятков лет была создана целая вселенная Чебурашки и крокодила Гены, не получившая экранного воплощения и еще ожидающая внимания нестандартно мыслящих продюсеров со вкусом к сюрреализму. Впрочем, какие-то отдаленные переклички с фантазиями Успенского новейшего времени можно уловить и в нынешнем «Чебурашке», где важной сюжетной линией является противостояние большого и малого шоколадного бизнеса. Кондитерские мотивы встречаются в повести 2002 года «Крокодил Гена и грабители»: отслужив в армии, Гена устраивается охранником на склад готовых изделий шоколадной фабрики «Красный май». Однажды ночью грабители, усыпив крокодила, похищают партию лечебного черносливового шоколада «Славный», который сначала хотели назвать откровенно «Слабительный», но постеснялись.

Елена Яковлева

Создатели нынешнего «Чебурашки» к фекальным шуткам относятся без ханжеской стеснительности. В качестве финального панчлайна использован древний детский анекдот про Чебурашку соответствующей направленности, а в одном производственном эпизоде из крана льется шоколад абсолютно какашечного вида, который выпускает стремящаяся стать монополистом фабрика «Радость моя». «По-твоему, так выглядит радость?» — спрашивает у своего гадкого клеврета (Дмитрий Лысенков) суровая хозяйка фабрики (Елена Яковлева), на которую возложена драматургическая миссия старухи Шапокляк — всячески гадить. Несмотря на белый «Роллс-Ройс» и богатый ассортимент невероятных шляп и сумочек, глаза у шоколадной Шапокляк грустные-грустные. Разумеется, вполне предсказуемо злодейка в финале переживает такое же перерождение, как и Шапокляк, чтобы со своей стороны еще раз подчеркнуть основную воспитательную идею фильма: дети — самое главное в жизни.

Развивая эту мысль с помощью двух параллельных сюжетных линий (одна в прошлом, другая в настоящем), авторы сценария не замечают маленькой неувязочки, когда проводят аналогию между двумя разными с морально-этической точки зрения коллизиями. Одна разыгрывается между Петровичем и его дочкой, другая — между Петровичем и Чебурашкой (который в результате своеобразного лексического импринтинга называет садовника «мамой»). Во флешбэках молодой вдовец Петрович (Артем Быстров), с горя обозлившийся на весь мир, не справляется со своим эмоциональным состоянием, начинает пережаривать бифштексы и кидаться сковородками, так что пребывание с ним под одной крышей может быть травматично для ребенка как в психологическом, так и в физическом смысле. Поэтому скрепя сердце, сам обливаясь слезами, отец отправляет дочку ради ее же блага пожить к тете Маше, чем и вызывает обиду на долгие годы.

Сергей Гармаш

Несколько иначе выглядит мотивация пожилого Петровича, который фактически продает Чебурашку, обменивает его на спокойствие своей человеческой семьи (точнее, на книгу с секретом божественного шоколада, которая служит залогом процветания дочкиного бизнеса). При этом деду не приходит в голову, что его драгоценный внук, заговоривший благодаря Чебурашке, может на нервной почве снова онеметь, внезапно лишившись «терапевтического зверя». Свидетельств о том, что тетя Маша плохо обращалась с сироткой, в фильме нет, а вот Чебурашку в семье у злой тети и ее противной толстой внучки (Ева Смирнова) сажают на поводок, заставляют вспомнить слово «безысходность» и в конечном счете потерять веру в человечество.

Подлатать ее Петрович пытается утешительной демагогией («У плохих поступков не бывает оправдания, но бывают причины») и искренним раскаянием, однако осадочек все равно остается. То, что люди злые, — это полбеды; среди них попадаются вполне безобидные, да и милосердие иногда стучится в их сердца. Но практически не бывает таких, которым не приходилось бы кривить душой и изворачиваться, придумывая благовидные причины для своих вынужденных некрасивых поступков. Этот горький, но необходимый урок извлечет из «Чебурашки» аудитория 6+, которая, в отличие от мифической ушастой зверушки, не может позволить себе такую роскошь — отказаться быть человеком.

Впервые этот материал опубликован в декабре 2022 года к выходу фильма в российский прокат.