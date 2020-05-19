Конспирология «Барбоскиных». Теории, мемы и фанатское творчество о жизни собачьей семьи

На Кинопоиске выходит мультфильм «Барбоскины Team» — второй полный метр знаменитой российской франшизы. Ради того чтобы вам было интереснее его смотреть и было что обсудить с детьми после, авторы Кинопоиска изучили 30 часов различных любительских видео про «Барбоскиных» и выбрали самые любопытные конспирологические теории об их собачьей жизни.

Как «Барбоскины» вжились в треш-контент?

Российский анимационный сериал о многодетной собачьей семье выходит с 2011 года, его выпускает студия «Мельница» (создатели мультфильмов о трех богатырях). В каждой серии щенки Роза, Дружок, Гена, Лиза и Малыш решают очередную житейскую задачку, ходят в школу, играют, ссорятся и мирятся. История собачьего семейства молниеносно стала популярной у детей и привлекла к сериалу всеобщее внимание: консерваторы забеспокоились о репрезентации семейных ценностей в сериале, феминистки — о клишированности персонажей. Но больше всего сериалу досталось от пуперов.

Время выхода «Барбоскиных» в российском сегменте YouTube принято считать расцветом культуры пупов (YouTube Poop, или сокращенно YTP — «дерьмо с ютуба»; RYTP — это, соответственно, российский сегмент субкультуры). Пупы — это абсурдистские видеоремиксы, которые со всеми возможными эффектами монтируются из мемов, популярных телепередач, мультфильмов и клипов. Они высмеивают штампы поп-культуры и по структуре похожи на нагромождение мемов. Разумеется, «Барбоскины» тоже стали основой для пупов (кроме них под прицел попали «Смешарики», «Три кота» и «Лунтик»).

Контент из перемонтированных эпизодов мультфильмов вперемешку с треш-видео и «Зеленым слоником», скорее всего, упокоился бы на дне Рунета рядом с «Упячкой», но этому помешала эмоциональная реакция «Мельницы». Студия с самого начала боролась с пупами и удаляла их с видеохостингов под предлогом нарушения авторских прав. Это лишь подстегнуло криэйторов стать более изобретательными. Помимо дисклеймеров о цитировании, они взяли в оборот достижения смежных с пупами интернет-жанров. Прежде всего фанфиков — это тоже тип любительского творчества, посвященный популярным культурным продуктам или героям, но в альтернативной реальности или с новым сюжетом. А еще использовали жанр крипипасты — интернет-фольклора, представляющего собой небольшие истории, цель которых — напугать читателя или зрителя.

Этот коктейль породил альтернативную мифологию вселенной Барбоскиных, в которой есть место самым жутким сюжетам и конспирологическим теориям. А ролики об этом набирают миллионы просмотров на YouTube и в TikTok.

В заглавной песне правда звучит «Я труп, я проклят»?

Главная теория заговора посвящена песне из заставки. Якобы при замедленном прослушивании вместо безобидного детского бормотания Малыша слышатся пугающие слова «Я пришел. Я труп. Я проклят». Разбору песенки и смыслу этих слов посвящены сотни роликов, серьезных и не очень. Взволнованные родители приняли творчество пуперов за чистую монету: треды о песенке есть на форумах для молодых мам и даже на сайтах с отзывами.

Что же означают загадочные слова? Некоторые блогеры делятся жуткой теорией о том, что с помощью песни создатели передают зрителям тайное послание. Другие настаивают, что слова о трупах и проклятии философски раскрывают замысел второй популярной песни из сериала «Ты и я — мы с тобой друзья»: жизнь без друзей — это путь в одинокое и даже проклятое существование.

Некоторые эксперты в области киновселенной Барбоскиных утверждают, что Малыша и вовсе не существует; песня с титров намекает, что он погиб в младшем щенячьем возрасте. На фоне трагедии родители сошли с ума и внушили остальным детям, что у них есть младший брат, поэтому выбрали самое банальное имя — Малыш.

Почему все дети разных пород?

Другой фундаментальный вопрос, которым задаются комментаторы сериала, — почему все дети Барбоскиных разных пород? Как, вообще, могло получиться, что в обычной, на первый взгляд, семье родились такие непохожие друг на друга щенки?

Кажется, что есть очевидный ответ: «Барбоскины» — сериал для маленьких детей, и вполне логично, что в нем пять абсолютно разных героев, среди которых каждый ребенок сможет выбрать для себя ролевую модель.

Но блогеры объясняют разнообразие пород иначе. Самая популярная теория — усыновление и удочерение. Якобы все дети в семье Барбоскиных, на самом деле, приемные, а потому такие разные. Единственный родной из них — Малыш, но и с ним что-то не так. Помимо того что он умер, есть и другая теория, согласно которой Бабушка ребят в действительности кошка, а Малыш пошел в нее и потому совсем не похож на собаку.

Чем заняты взрослые?

К взрослым членам семейства вопросов у фанатов не меньше. Кажется, что родители уделяют мало времени детям и не включены в их проблемы, а потому в доме Барбоскиных нет атмосферы открытости и доверия. Младшие обманывают маму и папу, пренебрегают домашними обязанностями и большей частью предоставлены самим себе. Да и совместный досуг семьи выглядит примитивно: вместе с родителями дети лишь смотрят ограниченный набор телевизионных каналов в формате 2D (по мнению блогеров, это свидетельствует о том, что собакам показывают фейк-ньюз).

Казалось бы, неучастие родителей в жизни детей можно просто объяснить работой. Но кем работают Мама и Папа (к слову, такие имена у них в паспортах)? Известно лишь, что Папа работает в офисе на компьютере, а Мама играет на скрипке, но откуда такая обеспеченная жизнь? Популярное объяснение: на самом деле, старшие Барбоскины занимаются чем-то незаконным. Например, работают на мясном заводе, где убивают кошек. Или что Папа семейства — агент под прикрытием, который переодевается в учительницу по математике Агнессу Леопольдовну.

Дедушка кажется вполне обычным: заботится о внуках, возит на дачу, балует и устраивает представления. Вот только его прошлое периодически дает о себе знать. Бывший моряк называет детей юнгами, пугает их черными метками, наряжается пиратом, а еще хранит у себя золотые дублоны. Все это наводит на мысли, что дед был морским разбойником и успел награбить много денег, иначе почему у него такой большой загородный дом?

Что не так с городом Песбургом?

Кроме образов персонажей, в сериале хватает источников для других страшных теорий. Странным кажется, что в городе Песбурге практически нет других животных, кроме семьи Барбоскиных. Дети вечно играют в пустынном дворе около дома, куда не забредает ни один прохожий. Единственный друг семьи — Тимоха, да и того считают вовсе не ребенком, а телохранителем детей (по другой версии, он маньяк-убийца, из-за которого в городе так пусто). Второстепенные герои вроде режиссера-красавца Брэда Питта Булля, популярной певицы Жанны Киски и рок-звезды Джастика Бобика появляются лишь в нескольких сериях как эпизодические персонажи, а потом исчезают.

Трактовки затворнической жизни Барбоскиных многочисленны и разнообразны. Сюжет сравнивают с «Шоу Трумана» и «Кловерфилдом». А может быть, город Песбург — это эксперимент ученых, которые изучают поведение собак? Или семья живет в бункере, потому что на Земле идет сражение между котами-пришельцами? Еще более невероятное объяснение: Барбоскины — дикие собаки или даже волки, поедающие других животных города. Они вынуждены перебраться на дачу, когда в Песбурге не остается еды.

Как «Барбоскины» связаны с «Лунтиком» и «Смешариками»?

Легенды и мифы вокруг «Барбоскиных» строят в том числе и на вполне безобидных отсылках к известным произведениям внутри сериала. Как и любая современная анимация, «Барбоскины» периодически передают приветы то культовой фантастике «Назад в будущее» (серия «Вперед в прошлое»), то «Звездным войнам» (серия «Симулянт»), то классику Льву Толстому (в серии «Игры разума» на полке стоит книга Льва Хвостого), то «Шерлоку Холмсу» (серия «Метод мопса»).

Из-за того, что в сериале часто вспоминают и показывают мультфильм про Лунтика, часть зрителей предполагает, что сиреневый космический пришелец не просто популярен у собак, но и живет с ними в одном мире. На последнее указывает Луна, появляющаяся в одном из кадров серии «Перезагрузка». Внимательные зрители заметили, что она подозрительно похожа на Луну из вселенной Лунтика.

Авторы теорий не упустили из виду и появление в «Барбоскиных» самых обычных ромашек, в чем углядели отсылку к «Смешарикам». Фантазируют, что Барбоскины живут в одном мире с жителями Ромашковой долины и даже находятся у них в подчинении, поскольку Смешарики уже вышли на мировой рынок и продают вещи со своим логотипом!

Что говорят создатели сериала?

Кроме конспирологических предположений, авторы видеороликов ищут всевозможные промахи создателей. К примеру, на канале SOIKAC некоторые видео про «Барбоскиных» собирают под 2 миллиона просмотров. Жуткое и загадочное в мультсериале исследует канал DiZimain, где многие ролики адресованы сценаристам.

Создатели сериала на весь этот контент реагируют сдержанно. В конце концов, каждый зритель сам выбирает, что смотреть, а угодить всем невозможно. Один из создателей «Барбоскиных», генеральный продюсер студии «Мельница» Александр Боярский справедливо считает, что слепо полагаться на мультфильмы в вопросах воспитания не стоит.

Зачем смотреть полнометражный мультфильм?

Самые маленькие зрители с радостью увидят новые приключения любимых героев. А вот взрослые смогут наконец найти подтверждение или опровержение многочисленным теориям о вселенной Барбоскиных. И, возможно, предложат свои собственные объяснения происходящему на экране.

Авторы: Екатерина Семенова, Таня Симакова