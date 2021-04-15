Что посмотреть с детьми? 11 авторских короткометражных мультфильмов на Кинопоиске

Российская авторская анимация, перенявшая опыт советских мультипликаторов Юрия Норштейна, Федора Хитрука, Гарри Бардина и многих других, вырастила преемников большой школы.

В этом году на «Оскар» была номинирована картина Антона Дьякова «БоксБалет». Но есть достойные работы менее известных режиссеров, начинающих и более опытных. Мы выбрали авторские короткометражные картины, которые будет интересно посмотреть не только детям.

Маленькая курочка Зина, глядя на порхающую бабочку, летящего жука или стаю перелетных птиц, постоянно задается вопросом: «Как это?» Зина пока не понимает, что не умеет летать, но очень хочет научиться.

Работа Веры Мякишевой («Наваждение запаха», «Ожидая», «Скотобаза») снята на молодой российской студии «Пчела», основанной в 2006 году. Студия поддерживает молодых авторов, а также сотрудничает с признанными режиссерами и художниками. В их числе — Дмитрий Геллер («Привет из Кисловодска!», «Маленькая ночная симфония»), Оксана Черкасова («Сказки старого пианино») и Марина Курчевская («Девочка Люся и дедушка Крылов»). Проекты студии не раз номинировались на премию «Ника» и «Золотой орел», а «Кукушка» Дины Великовской стала лауреатом «Ники» в 2017 году.

Живущий в Африке мальчик получает письмо от друга из далекой холодной России. В конверте он находит невиданный доселе объект — снежинку, вырезанную из бумаги. Он прячет ее под подушкой и долго не может заснуть, пытаясь представить страну вьюг и метелей. А наутро случается чудо: на песочные барханы выпадает снег.

Дебютная работа екатеринбургского режиссера Натальи Чернышевой, созданная на студии «Пчела». Премьера «Снежинки» прошла в 2013 году на главном национальном смотре мультфильмов «Суздальфест». Мультфильм был удостоен приза имени Александра Татарского и награды Гильдии киноведов и кинокритиков России. Затем картина получила Гран-при Международного фестиваля анимационного кино «Голден Кукер» (Болгария, 2013) и приз жюри за лучший анимационный фильм для детей на международном фестивале независимого кино Blackmovie (Швейцария, 2014).

Мама-трамваиха воспитывает шаловливого сына-трамвайчика. Каждый день с утра до вечера мама развозит пассажиров, сын учится у нее ремеслу, а на ночь они возвращаются к себе домой, в депо. Со временем сын-трамвай повзрослел и стал сам заботиться о маме.

Мультфильм снят по мотивам одноименного стихотворения Осипа Мандельштама. Опытный, уже состоявшийся автор Светлана Андрианова («Звездочка», «Счастливый билет») продолжает традиции старой школы советской анимации. «Два трамвая» — блестящий пример почти пиксаровской универсальности, годной для всех возрастов. Небанальная фабула, запоминающиеся герои, работа художника — все в этом кукольном мультфильме сделано с особой теплотой. Работа получила четыре награды главной и единственной российской анимационной премии «Икар» — за персонажей, труд художника, аниматора и звукорежиссера.

В городе построили высоченный многоэтажный дом, где поселились и жирафы, и коты, и даже люди. Но некоторых жильцов все время что-то не устраивает: то слишком холодно, то лифт сломался, то самолет чуть не заденет. Но уживаться как-то надо!

Еще одна работа Светланы Андриановой. Название «Жил-был дом» — отсылка к работе корифея советской мультипликации Эдуарда Назарова «Жил-был пес» о дружбе пса и волка. «Дом» Андриановой — о разрозненности; это микрозарисовки быта жильцов Вавилонской башни, которая то проваливается под землю, то падает набок.

Метро, все пассажиры уткнулись в мобильные телефоны. Мальчик держит папу за руку, папа — тоже с головой в телефоне. Никто ни на кого не смотрит и не уступает место бабушке, зашедшей в вагон. Чтобы все наконец-то обратили внимание на реальность, бабушка заводит в вагон дрессированного крокодила.

Петербургский режиссер Михаил Сафронов — создатель популярных детских мультсериалов «Летающие звери» и «Машинки», автор монохромного мультфильма «За окно. Рассказы из жизни Хармса», основатель и педагог анимационной студии «Да». Трехминутная короткометражка «Бабушка с крокодилом» укладывается в философское кредо режиссера, для которого главное — доброе и внимательное отношение к миру ребенка.

Папа и дочь идут кататься на санках. Папа отвлекается из-за телефонного звонка, а девочка уходит кататься сама. И для нее снежная гора тут же превращается в замок с башенками, она сама — в принцессу, папа — в рыцаря, а санки — в дракона.

Рисованная анимации с непредсказуемой траекторией камеры захватывает дух на те две минуты, что идет мультфильм. Его создала Евгения Жиркова, автор картины «Доброе сердце», которая попала в конкурс Международного смотра анимационного кино во французском городе Анси.

Дети катаются с горки в заснеженном парке и рассказывают друг другу, как, на их взгляд, появляются снежинки.

У автора мультфильма Марины Карповой многолетний опыт за плечами: она делала «Козью хатку», «Колобка» и «Лентяйку Василису». «Откуда берутся снежинки» сделан по стихам актера и сценариста Вадима Жука. Здесь нашлось место и волшебству, и современным технологиям.

За кадром звучат стихи Андрея Усачева о приключениях божьей коровки. Она гуляет с детьми по лужайке, когда ее хватает большая рука, кладет в спичечный коробок и увозит в город. Отважная коровка решается на побег, чтобы вернуться к детям.

Эта интригующая история художницы Марины Карповой подкупает легкостью и великолепным юмором, а философский вывод в финале заставит задуматься даже взрослых. В картине чувствуется художественное руководство главы студии «Союзмультфильм» (на момент создания картины) Михаила Алдашина («Букашки»).

Маленькое облачко слоняется по небу, дразня чаек и пугаясь своего отражения в небоскребах. Долетев до берега, облако знакомится с синим китом. Но оказывается, что он в беде, и тогда облако превращается в тучу, чтобы спасти его.

Дебютная работа Алены Томиловой, выпускницы уральской школы анимации, сделана в поэтичной акварельной технике.

Олененок живет под защитой большой семьи, не ведая ни горестей, ни печалей и не зная, как устроен бескрайний таинственный лес. Однажды один олень уходит из стаи, чем подрывает все устройства оленьего мира. Чтобы вернуть привычную жизнь, герой отправляется за помощью.

Саратовский режиссер Дмитрий Палагин специализируется на экранизации историй с национальным колоритом. Самые известные из них — «Как братец кролик братца лиса обманул» по мотивам «Сказок дядюшки Римуса» (собирательное название сказок американского писателя Джоэля Харриса) и «Небесные качели» по легенде из скандинавского эпоса о сотворении луны и солнца.

«Урок» снят по мотивам стихотворения «Верное средство» детской писательницы Анны Игнатовой. Солнце, многолюдный пляж. Мальчик бежит купаться с надувным кругом, как вдруг перед ним встает бородатый дяденька в тельняшке и начинает рассказывать о своем морском прошлом.

Анимация создана в технике рисования по стеклу, изображение играет на экране многоцветными мазками. В той же технике выполнены работы мэтра мультипликации Александра Петрова («Русалка», «Старик и море», «Моя любовь»). Мультфильм Татьяны Окружновой «Уроки плавания» получил на «Суздальфесте-2019» диплом в категории «Лучший фильм-дебют» с формулировкой «за оптимизм и хорошее настроение».