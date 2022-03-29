Какие фильмы кинокритики хотели бы увидеть в повторном прокате?

Юлия Шагельман Критик «Коммерсанта»

Мне кажется, если российские прокатчики начали наш «фестиваль повторного фильма» с дилогии Балабанова «Брат», то логично было бы продолжить ретроспективу этого режиссера, например, фильмом «Груз 200». Конечно, это кино тяжелое для восприятия, большого коммерческого успеха от него вряд ли можно ждать. Но, возможно, зрители смогли бы найти в нем ответы на вопросы, которые сейчас многих мучают, а именно как и почему мы оказались в той точке истории, где находимся. От кино часто хочется получить эффект отвлечения, эскапизма, возможности на полтора-два часа забыть о мрачной реальности вокруг. Это не такой фильм. Но есть ситуации, в которых совпадение картинки на экране и в новостных лентах полезно для разума и совести тех, кто на них смотрит.