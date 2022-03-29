Какие фильмы кинокритики хотели бы увидеть в повторном прокате?

Из-за приостановки проката фильмов голливудских студий в кинотеатры возвращают отечественные релизы и мировую классику: фильмы Балабанова и Тарковского, анимацию Миядзаки, «Холопа», «Служебный роман», «Курьера» и «Волка с Уолл-стрит». Мы попросили кинокритиков рассказать, какие фильмы они сами хотели бы увидеть на большом экране. Список получился обширный и разножанровый, его можно использовать и для домашнего просмотра (но, надеемся, однажды эти картины можно будет посмотреть в кинотеатрах).
Зара Абдуллаева
Заместитель главного редактора журнала «Искусство кино»
Думаю, что людям в России сегодня стоит посмотреть на большом экране последний фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Это гениальное кино, которое в свое время не оценили по достоинству. При упоминании Балабанова все вспоминают дилогию «Брат» или эстетскую, скажем так, картину «Про уродов и людей», в то время как «Я тоже хочу» остается в тени. Однако это одна из важнейших картин в фильмографии режиссера. В ней есть тонкая сюжетная линия, которая касается непосредственно личности Балабанова: в финале он и сам появляется в кадре. Сегодня как никогда важно вытащить из тени на свет эту трагическую и исповедальную картину.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
Я бы пустил в прокат европейское левое кино 1960–70-х, которое, мне кажется, отчасти показывали в СССР. Фильмы с Ивом Монтаном, например. «Дзета» Коста-Гавраса, конечно. Его же «Признание» и «Осадное положение». Потом, разумеется, фильмы Годара. Не «На последнем дыхании», всем осточертевший, а период «Группы Дзиги Вертова» («Всё в порядке» и так далее) или хотя бы «Китаянку» с «Уик-эндом». Вообще, показать всего Годара, от первого фильма до последнего — вот это было бы правильно в воспитательных целях. Во всех кинотеатрах.
Екатерина Карслиди
Главная редакторка Film.ru, создательница проекта Cinemaholics
Я бы хотела посмотреть «Побудь в моей шкуре». У фильма и так проката как такового не было, а смотреть это кино на ноутбуке я считаю международным преступлением. Шедевр любителя исследовать бессознательное Джонатана Глейзера, как обычно, недооценили на старте, но зато все порядочные синефилы вносят фильм в списки лучшего за 2010-е годы. Это не диалоговое кино. Все, что хотел сказать режиссер, он зашифровал в богатейший визуальный ряд. Поэтому экспириенс просмотра фильма на большом экране будет похож на коллективный страшный сон, и весь его символизм можно расшифровывать в сотне разных толкований.
Лидия Маслова
Независимый копирайтер
Мне до сих пор стыдно, что я так и не посмотрела фильм «Остров» Павла Семеновича Лунгина на большом экране во время премьеры на «Кинотавре». Сначала я боялась, что мне будет мешать голова Федора Сергеевича Бондарчука, сидевшего передо мной в первом ряду, но, когда свет погас, голова незаметно испарилась, а я заснула, потому что меня развезло от усталости. И проснулась только на финальных титрах. Хотя один раз все-таки просыпалась и увидела, как Дмитрий Дюжев несет огромный крест. Я сейчас раскаиваюсь за все ранее содеянное на поприще кинокритики, поэтому наложила бы на себя такую епитимью — пойти в кинотеатр и посмотреть «Остров» от корки до корки.
Павел Пугачев
Критик, редактор сайта журнала «Сеанс»
Мой выбор — «Самолет летит в Россию», жемчужина Свердловской киностудии. Стремительно реактуализирующаяся комедия о позабытом национальном виде спорта 1980–90-х годов — угоне самолета. По сюжету трех заложников, оказавшихся на злополучном рейсе, прямо с борта выбрасывают в некую теплую страну. Они выживают, но подневольная эмиграция не доставляет особой радости. Под палящим солнцем уровень абсурда накаляется до поистине беккетовских масштабов, тут даже есть свой язык, отдельные выражения из которого (например, клич местной ОПГ — «Гайцы-газазат!») останутся в памяти навсегда. Так получилось, что «Самолет летит в Россию» — последнее, что посмотрел мой отец незадолго до смерти. У меня с этой картиной сентиментальные отношения.
Ксения Реутова
Сотрудничает с «Киноафишей», Кинопоиском, ведущая подкаста о немецкоязычном кино «Покалигарим»
До того как китайский режиссер Чжан Имоу стал автором «Героя» и «Дома летающих кинжалов», он снял целую серию выдающихся исторических драм. Моя любимая — «Подними красный фонарь». История о девушке, которая после смерти отца вынуждена стать четвертой женой богатого феодала, хотя на дворе уже 20-е годы XX века. Невероятная работа с цветом, со звуком (о эти молоточки для стоп, которыми фактически отбивается ритм всего фильма!), потрясающие крупные планы Гун Ли и вечно размытое или ускользающее из кадра лицо ее престарелого мужа — все это точно заслуживает большого экрана.
Влад Шуравин
Критик Film.ru, автор «КИНОТВ»
Из моего киноманского детства лучше всего я помню просмотр «Списка Шиндлера». Скачал Спилберга на ноутбук, поставил себе гигантскую тарелку гречки и начал смотреть фильм. Через несколько минут о еде я уже забыл, но к финалу бабушка настояла: надо, дескать, уже и опустошить тару. Заливаясь слезами, соплями и всем прочим, я глотал холодную гречу и закрывал свое опухшее лицо экраном ноутбука. После этого случая боюсь пересматривать «Список Шиндлера», но очень хочу. Мне кажется, именно в темноте кинозала на меня накатит то горестное чувство ностальгии, которого так не хватает в последнее время. Фильм, разумеется, и сам по себе замечательный, просто у меня он связан с вещами, которые уже никогда не вернуть.
Юлия Шагельман
Критик «Коммерсанта»
Мне кажется, если российские прокатчики начали наш «фестиваль повторного фильма» с дилогии Балабанова «Брат», то логично было бы продолжить ретроспективу этого режиссера, например, фильмом «Груз 200». Конечно, это кино тяжелое для восприятия, большого коммерческого успеха от него вряд ли можно ждать. Но, возможно, зрители смогли бы найти в нем ответы на вопросы, которые сейчас многих мучают, а именно как и почему мы оказались в той точке истории, где находимся. От кино часто хочется получить эффект отвлечения, эскапизма, возможности на полтора-два часа забыть о мрачной реальности вокруг. Это не такой фильм. Но есть ситуации, в которых совпадение картинки на экране и в новостных лентах полезно для разума и совести тех, кто на них смотрит.
Алихан Исрапилов
Автор Film.ru и Cinemaholics
С радостью бы пересмотрел на большом экране оригинальную трилогию «Пираты Карибского моря». Фильмы Гора Вербински — яркие и изобретательные блокбастеры, которые на раз уделывают современную голливудскую продукцию, созданную по алгоритмам и паразитирующую на ностальгии. Вторая часть, «Сундук мертвеца», стала первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре. Сами понимаете, после этого невозможно было не влюбиться в силу кино.
Автор: Тимур Алиев