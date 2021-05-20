Как вампиры в «Караморе» делают интересной российскую историю. Гость — Данила Козловский

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Как «Карамора» стал личным проектом Данилы Козловского? Как сценарист Александр Фомин смело интерпретирует реальную историю России? Главный герой — борец за правое дело, мстящий за гибель возлюбленной, или человек сомнительных принципов? В чем причина возросшего интереса к вампирской тематике за последние годы: «Карамора», «Вампиры средней полосы», «Ампир V»? Прекрасным или пугающим показано будущее России в финале?
Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают «Карамору» — сериал про альтернативную царскую Россию, которой управляют вампиры. Специальный гость выпуска — режиссер и исполнитель главной роли Данила Козловский. Он объясняет, почему считает Карамору отрицательным персонажем, и рассказывает, как в сериале появился Леонид Парфенов.
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«Вице-президент» (2012–2019)
Иван Филиппов советует посмотреть сериал HBO «Вице-президент». Это политическая сатира о буднях новоиспеченного вице-президента Селины Майер (Джулия Луи-Дрейфус). Автор идеи — Армандо Ианнуччи.
Сериал «Вице-президент» доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
«Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (2012)
Президент США — днем любящий муж и отец, а ночью — беспощадный истребитель вампиров. Режиссер — Тимур Бекмамбетов, продюсер — Тим Бёртон. Фильм снят по одноименному роману Сета Грэма-Смита.
В следующем выпуске ведущие расскажут сразу о нескольких новых сериалах, которые они смотрят прямо сейчас (и советуют вам!).
Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов