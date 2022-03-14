«Аполлон-10½: Приключение космического века» Ричарда Линклейтера и еще 7 мультфильмов от режиссеров игрового кино

На Netflix вышел «Аполлон-10½: Приключение космического века» Ричарда Линклейтера, где воспоминания о 1960-х переплетаются с детской фантазией. Рассказываем про него и еще несколько мультфильмов, снятых режиссерами игрового кино.
Смешение реального и фантастического
«Аполлон-10½: Приключение космического века»
Уже взрослый рассказчик Стэнли (Джек Блэк) вспоминает времена, когда он был мечтательным школьником Стэном (Майло Кой). Его детство прошло на окраине Хьюстона, отец работал на скучной должности в НАСА, мимо пролетали сверхзвуковые истребители, а в кинотеатрах крутили «2001 год: Космическая одиссея». Но Стэн рассказывает, как за несколько месяцев до полета «Аполлона-11» слетал на Луну по секретной просьбе НАСА. Неправдоподобная юношеская история переплетается с ностальгическими воспоминаниям о 1960-х. Тогда дети постоянно смотрели «Сумеречную зону» по телевизору, обстреливали друг друга фейерверками и нюхали ДДТ, а где-то параллельно слушали репортажи о войне во Вьетнаме.
«Аполлон-10½» — это уже третий анимационный опыт Ричарда Линклейтера. Как и два предыдущих («Пробуждение жизни», «Помутнение»), он выполнен в технике ротоскопирования: сначала был снят фильм с живыми актерами, а затем изображение обрисовывалось при помощи художников и специальных компьютерных программ (тут Линклейтер в очередной раз сотрудничает с продюсером Томми Паллоттой). Почему режиссер «Отрочества» обращается к анимации — вполне очевидно. С одной стороны, это ламповая зарисовка знакового американского десятилетия, а с другой — фантастическая история о подростке в космосе. Так что отказ от игрового кино в данном случае — это не попытка сэкономить на спецэффектах, а скорее, способ адекватно передать дух рассказа.
Возвращение в детство
«Бесподобный мистер Фокс»
Стиль Андерсона с его тщательно выстроенными кадрами, любовью к мелким деталям и неизменной симметрии всегда выглядел так, словно переход к анимации для него будет совершенно естественным. Да и как иначе можно было экранизировать сказку Роальда Даля про семейство лис, барсука, выдру и десятки других лесных зверушек? Для съемок было создано 535 кукол, а компьютерные спецэффекты использовались лишь один раз — в сцене затопления шахты. Сказка Даля была первой личной книгой Андерсона, так что столь кропотливая работа над экранизацией — это не только дань уважения первоисточнику, но и своеобразная попытка вернуться в беззаботное детство с игрушками и кукольными домиками.
Первый опыт Андерсона в покадровой анимации настолько понравился зрителям, критикам и самому режиссеру, что позже в той же технике он снял «Остров собак» — антиутопию про Японию будущего и бесправное положение псов с отсылками к «Годзилле» и фильмам Акиры Куросавы.
Рассказ о трагедии
«Вальс с Баширом»
Израильский режиссер Ари Фольман начал карьеру в 1990-е с игрового кино, но известность пришла к нему лишь в 2008 году, когда его анимационный фильм сначала был показан на Каннском фестивале, а затем получил оскаровскую номинацию. Форма «Вальса с Баширом» оправдана самим материалом: это личная история самого Фольмана, который в 19 лет служил в израильской армии и напрочь позабыл все, что с ним тогда происходило. Лишь в 2006 году он встретил своего сослуживца, который тоже участвовал в ливанской войне и был свидетелем жуткой резни в Сабре и Шатиле, где располагались лагеря палестинских беженцев. Анимация выступает не только инструментом арт-терапии, но и попыткой осмыслить то, что так тщательно скрывает память бывшего солдата, страдающего от ПТСР.
Иллюстрация философских идей
«Счастлив ли человек высокого роста? Анимированная беседа с Ноамом Чомски»
Серия интервью с выдающимся мыслителем Ноамом Чомски — это, конечно, здорово, но кому интересно смотреть полтора часа на две говорящие головы? Французский режиссер Мишель Гондри всегда славился яркими образами и выразительными визуальными метафорами («Вечное сияние чистого разума», «Наука сна»), поэтому даже потенциально скучная документалка в его исполнении выглядит увлекательно. Закадровые беседы остались без изменений, но вот изображений самого Чомски и Гондри в фильме практически нет. Вместо этого режиссер иллюстрирует идеи философа: когда тот говорит о детской мечте стать таксидермистом, на экране появляются газетные вырезки с животными, а парадокс Тесея сопровождает минималистичный мультфильм о замене частей корабля.
Попытка понять родителей
«Знаешь, мама, где я был?»
Леван Габриадзе («Выкрутасы», «Убрать из друзей») — сын культового советского сценариста Реваза Габриадзе («Кин-дза-дза!»), который любит рассказывать фантазийные истории о своем детстве в грузинском селе Баноджа. Впечатлительному мальчику в гриппозном бреду являлись дискутирующие Ленин и Сталин, а вечера в библиотеке он проводил в компании крысы по имени Ипполит. Леван начал записывать папины истории на камеру еще в 1990-е, а после решил собрать разрозненные байки в целый фильм, в котором есть место и задушевным историям про летний Кутаиси, и откровенным небылицам про курение папирос «Казбек» с огромной лягушкой.
Возвращение к корням
«Франкенвини»
Имя Тима Бёртона ассоциируется с готическими игровыми фильмами вроде «Битлджюса», «Сонной Лощины» и «Эдварда Руки-ножницы», но в самом начале карьеры он работал в Disney. С конца 1970-х он занимался раскадровками мультфильмов, а в 1984 году снял игровую короткометражку «Франкенвини», детский пересказ истории Франкенштейна : мальчик-ученый пытается оживить погибшего пса Спарки. Вскоре Бёртона уволили за мрачный стиль и растрату денег. Но работу с детским контентом он продолжил уже как сольный автор, став соавтором сценария и продюсером «Кошмара перед Рождеством» Генри Селика и сняв собственный кукольный мультфильм «Труп невесты». Но полноценным закрытием гештальта стала полнометражная анимационная версия «Франкенвини» — теперь уже состоявшийся режиссер Бёртон принял предложение студии Disney, с которой его уволили много лет тому назад.
Пространство для экспериментов
«Страна дураков»
Американский сюрреалист Дэвид Линч заинтересовался анимацией еще в студенческие годы (тогда он снял «Шестеро заболевают» и «Алфавит»), но полноценно вернулся к ней лишь после успеха «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв». В начале нулевых режиссер на собственном сайте выпустил анимационный веб-сериал «Страна дураков». Это настоящий авторский продукт: все роли озвучил сам Линч, он же написал музыку и нарисовал каждый кадр. Юмор тут довольно специфичный. Главный герой Рэнди постоянно матерится, исторгает газы и калечит людей. Анимация соответствующая — грубая и минималистичная, поскольку Линч рисовал все обычной компьютерной мышкой. «Страна дураков», к слову, оказалась довольно значимой и сильно повлияла на культовый абсурдистский мультсериал «Пол-литровая мышь».
Бонус. Экранизация апокалиптических видений
«Безумный Бог»
Фила Типпетта можно назвать режиссером игрового кино с большой натяжкой: в его фильмографии есть лишь фильм «Звездный десант 2: Герой федерации». Он, скорее, известен как мастер практических спецэффектов (два «Оскара» это подтверждают), работавший над «Звездными войнами», «Парком Юрского периода» и «Робокопом». Но его magnum opus — это анимационный фильм «Безумный Бог», который Типпетт задумал еще 30 лет назад и доделывал на пожертвования с Kickstarter. Это дикая смесь «Божественной комедии», библейских апокалиптических историй, картин Босха и треш-хоррора; действие происходит в чудовищном мире мутантов и докторов-маньяков, через который пробирается Убийца в противогазе. «Безумный Бог» — пример кропотливой покадровой анимации, которую трудно представить себе в формате игрового фильма. Перед камерой бродят бесформенные лавкрафтианские монстры, главного героя разбирают на органы, а ближе к финалу нарратив уже фиксирует трансформации микроорганизмов, как в каком-нибудь «Древе жизни».
Автор: Марат Шабаев