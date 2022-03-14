«Аполлон-10½: Приключение космического века» Ричарда Линклейтера и еще 7 мультфильмов от режиссеров игрового кино

Уже взрослый рассказчик Стэнли (Джек Блэк) вспоминает времена, когда он был мечтательным школьником Стэном (Майло Кой). Его детство прошло на окраине Хьюстона, отец работал на скучной должности в НАСА, мимо пролетали сверхзвуковые истребители, а в кинотеатрах крутили «2001 год: Космическая одиссея». Но Стэн рассказывает, как за несколько месяцев до полета «Аполлона-11» слетал на Луну по секретной просьбе НАСА. Неправдоподобная юношеская история переплетается с ностальгическими воспоминаниям о 1960-х. Тогда дети постоянно смотрели «Сумеречную зону» по телевизору, обстреливали друг друга фейерверками и нюхали ДДТ, а где-то параллельно слушали репортажи о войне во Вьетнаме.

«Аполлон-10½» — это уже третий анимационный опыт Ричарда Линклейтера. Как и два предыдущих («Пробуждение жизни», «Помутнение»), он выполнен в технике ротоскопирования: сначала был снят фильм с живыми актерами, а затем изображение обрисовывалось при помощи художников и специальных компьютерных программ (тут Линклейтер в очередной раз сотрудничает с продюсером Томми Паллоттой). Почему режиссер «Отрочества» обращается к анимации — вполне очевидно. С одной стороны, это ламповая зарисовка знакового американского десятилетия, а с другой — фантастическая история о подростке в космосе. Так что отказ от игрового кино в данном случае — это не попытка сэкономить на спецэффектах, а скорее, способ адекватно передать дух рассказа.