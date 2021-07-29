Почему все любят «Атаку титанов»? Даже те, кто не смотрит аниме

В апреле на Кинопоиске выходит финальный эпизод «Атаки титанов» — постапокалиптического аниме-сериала по манге Хадзимэ Исаямы, снятый Тэцуро Араки, который работал над великой «Тетрадью смерти». Кинопоиск спросил людей разных профессий, почему это великая вещь.
По сюжету сериала многие годы человечество ведет борьбу с титанами — исполинскими гуманоидами-людоедами. Чтобы от них скрыться, люди построили высокие стены, но в один день титанам удается их проломить. В аниме много отсылок к самым страшным эпизодам XX века, неожиданно срифмовавшимся с нашим временем.
Однако массовую аудиторию увлекло залихватское развитие истории, насыщенность и напряжение которой сравнивают с «Игрой престолов». В этом январе компания Parrot Analytics присудила «Титанам» награду в номинации «Самое востребованное шоу», где раньше как раз побеждали «Престолы». Также «Титаны» сместили с первого места в рейтинге лучших аниме My Anime List «Стальной Алхимик: Братство», который удерживал эту позицию последние одиннадцать лет. Четвертый сезон «Атаки» получил рекордные оценки на кинопортале IMDb: два эпизода заработали рейтинг 9,9, а седьмой — вовсе 10.
О том, почему стоит смотреть одно из ярчайших анимационных шоу прямо сейчас, мы писали в нашем гиде. На этот раз мы предложили высказаться фанатам, актерам озвучки и кинематографистам, чтобы собрать любовные весточки от тех, кто не смог спрятаться от могучих лапищ «Атаки».
Макс Шишкин
Режиссер, автор Telegram-канала «ШишКИНО»
Я начал знакомство с «Атакой титанов» в 2013 году. Меня уговорили смотреть с воплями, что это великая вещь и что это обязательно должно мне зайти даже больше «Тетради смерти». Но друзья, причем не анимешники, оказались правы: я посмотрел все доступные на тот момент 25 эпизодов за двое суток. А потом понял, что второй сезон придется ждать несколько лет и начал, как все, страдать.
Я только в 24 года узнал, что, оказывается, можно влюбиться и страдать от неразделенной любви к персонажу аниме. Хотя всегда думал, что анимешники странные в своих истериях по вымышленным героям, но сам угодил в эту ловушку. Кажется, моя влюбленность в Микасу (одна из центральных героинь аниме, приемная сестра главного героя истории, импульсивного и драчливого Эрена Йегера; сильная физически и эмоционально-холодная девушка. — Прим. ред.) пропала с последним сезоном, потому что она сменила прическу и в характере растеряла свою очаровательную сдержанность и эмоциональную нейтральность.
Мне кажется, невероятная популярность «Атаки» кроется в грамотном и постепенном знакомстве с этой вселенной.
Ты осознаешь масштаб детальной проработки вплоть до физическо-научного подхода к технологиям, при этом информацию о мифологии и истории получаешь маленькими порциями. Ощущение, что все продумано наперед, не покидало меня с первых серий, поэтому интрига и уворачивание от спойлеров из манги создавали свой многолетний развлекательный опыт. Но меня, помимо прочего, очень зацепила линия молодых ребят на войне — вообще не припомню такого погружения в эту тему.
В «Атаке» много загадок, она эпична, у сериала потрясающая анимация, динамичнейший вход в историю и максимально грамотные акценты на клиффхэнгерах. В каких сериалах на середине сезона вам показывают смерть главного героя! «Игре престолов» такое не снилось. Потом — бац! — новый поворот. Бац — еще один! И вот ты уже на игле из загадок и интриг, и так все сезоны.
Михаил Хананашвили
UX-лид в «Сбере», автор Telegram-канала UX Horn
У нас в семье это целая традиция. Мы садимся в воскресенье вечером с чайком и пледом и смотрим серии, а потом еще у нас получается обсудить какие-то важные темы, которые нас особенно взволновали.
Вообще, я наткнулся на «Атаку титанов», когда закончился первый сезон; на фоне остальных аниме, которые выходили в то же время, сериал смотрелся интересно, но без восторгов, поэтому я на два года его забросил. Попытка вернуться к нему (с подачи своего старшего ребенка) оказалась успешнее, и вот тут уже я не смог оторваться.
Популярность «Атаки» стала для меня открытием: я думал, что из-за специфики мультипликации жанр аниме все же предназначен для ограниченного круга, но именно «Атака» показала, как я заблуждался.
Настолько популярным и культовым она стала из-за прекрасно проработанных и подвижных героев, их характеры отлично продуманы, в сериале большое количество отсылок, которые способны моментально перевернуть сюжет с ног на голову.
Эдуард Царионов
Главный редактор podcasts.ru, автор подкаста об аниме «Бака!»
Ты сразу понимаешь, что это очень хорошее аниме. Да, в случае с экранизациями многое зависит от того, как удастся адаптировать мангу-первоисточник. Студиям Wit и Mappa это блестяще удалось. Успех «Атаки» — в умело построенном мире, в загадках и тайнах, на которых построен сюжет, в запоминающихся персонажах и, конечно, в стильном и невероятном экшене. Финальный сезон я пока откладываю до полного выхода серий, чтобы потом его сразу целиком обсудить в нашем подкасте.
Неудивительно, что «Атака титанов» понравилась даже тем, кто не является поклонником аниме, ведь автор манги многое берет из западной культуры.
Сами титаны во многом вдохновлены рисунками Гойи, в истории вымышленного мира аниме прослеживаются параллели с нацистской Германией, и даже конструкция с макгаффином в виде подвала следует привычным западным тропам. Это когда в истории есть какой-то предмет, вокруг которого строится сюжет, и все персонажи хотят его заполучить. Поэтому даже те, кто не погружен в японскую культуру и не привык к странностям аниме, смогут оценить этот сериал.
Александр Март
Руководитель отдела по работе с пользователями на сайте «Пикабу»
Меня смущала рисовка титанов, что сказывалось на общем впечатлении, поэтому сразу я не ушел в сериал с головой. Я был готов к интересной истории про противостояние детей некоему злу, но по мере развития сюжета понял, какое колоссальное количество тем создателям удалось охватить.
В «Атаке титанов» идет речь про устройство общества, про политику, про сложность принятия решений.
Раскрывается проблема неверного выбора, когда последствия твоих решений вроде бы неочевидны, но в итоге могут оказаться фатальными. Много внимания в аниме уделяется страхам и переживаниям людей перед лицом опасности. В этом все мы, мне кажется, похожи, так что героям тут легко сопереживать и ассоциировать их с собой. Также дополнительных очков «Атаке» добавляет факт, что здесь нет стереотипных анимешных элементов, которые могли бы отпугнуть. Например, нет карикатурно плачущих персонажей, комиксовых облачков или панцушотов, в конце концов. Иногда думаешь, что аниме есть на любую тему, а в «Титанах» все же есть что-то очень оригинальное. И интрига! Она не вымучена, как во многих сериалах, где ты прям чувствуешь, что тебе оставили эту недосказанность в конце серии умышленно. Здесь мы следим за органичным развитием сюжета, которое заставляет тебя после каждой серии думать: «А что же будет дальше?»
Если говорить о финальном сезоне, на него сложновато перестроиться, потому что изменились рисовка и стиль повествования, но по мере выхода новых серий я готов назвать его лучшим завершением сериала, которое могло бы быть. Отчасти это связано с тем, что все, что происходило ранее, вело именно к этому финалу. Ну, и плотность событий не может не радовать. Осталось дождаться финальной серии, и пока нет оснований полагать, что она может оставить меня разочарованным.
Николай Ганайлюк
Создатель «Научного шоу профессора Николя»
Я за свои 37 лет не смотрел аниме-сериалов, хотя, конечно, видел фильмы Хаяо Миядзаки и Макото Синкая, так что мне очень повезло столкнуться с эпичной «Атакой титанов» в качестве введения в жанр. Повелся на высокий рейтинг, отличные отзывы и возрастное ограничение в 18+ — и чуйка не подвела! Понятно, что все хвалят сюжет — он невероятно интересный, — но я еще обожаю саундтрек. Посмотрев серию, потом хожу весь день напеваю. Плюс у «Атаки» очень удобный хронометраж. Можно отвлечься во время удаленной работы и посмотреть 20-минутную серию. Ну, или в моем случае 25-минутную, так как я никогда не пропускаю заставку из-за песен.
Дмитрий Кузьмин
Редактор платформы Premier
«Атака титанов» уже давно вышла за рамки какой-либо жанровой принадлежности и заявила о себе, взорвав всю аниме-фан-базу, так что даже обычные люди про нее хоть что-то, да слышали. История противостояния людей страшному внешнему врагу оказалась ложной, на первый план вышли человеческие конфликты — расовые, национальные, экономические, военные. И это, пожалуй, самое интересное здесь. Не спорю, некоторые метафоры выглядят лобовыми и совсем не прозрачными (например, концлагеря и повязки эльдийцев). Но, кажется, сегодня именно так и следует говорить со зрителем — в лоб и без намеков. Достаточно посмотреть вокруг и увидеть, что люди забыли о базовых гуманистических принципах. Плюс в «Атаке титанов» почти нет специфического японского юмора, который часто отталкивает массового зрителя и в то же время привлекает фанатов, но есть достаточно понятная западному человеку рисовка — без больших глаз и разноцветных волос.
Для меня «Атака титанов» прежде всего великолепно и скрупулезно прописанные персонажи, а также понимание авторов, куда идет повествование и чем все закончится. Известный прием foreshadowing (предзнаменование) используется здесь буквально с первых кадров. Кстати, поэтому сериал обязательно стоит пересмотреть, когда выйдет финальная серия: зная устройство мира и расстановку сил, первый сезон заиграет новыми красками.
«Атака титанов» для меня — лучший не анимационный, а вообще лучший сериал последних лет. Уровня «Во все тяжкие» без всяких скидок.
Сейчас идеальное время для аниме-индустрии: манги становятся популярнее в разных странах. Из того, что вышло после «Титанов», можно назвать «Мою геройскую академию», «Истребителя демонов» и «Магическую битву». Любопытно, что сейчас японская манга по продажам в мире на порядок опережает американские комиксы даже гигантов Marvel и DC. «Истребитель демонов» (действие аниме и манги разворачивается в Японии начала XX века; главный герой, Тандзиро Камадо — юный дровосек, чью семью однажды ночью растерзало сверхъестественное существо, которое в народе зовут демоном, и теперь Тандзиро вступает в Корпус истребителей демонов, секретную организацию, которая борется со злом по всей Японии. — Прим. ред.) c 2016 года продался в районе 150 млн копий на бумаге и цифровых носителях. Никакой Бэтмен, Супермен и Человек-паук о таких цифрах даже мечтать не могут. У «Атаки титанов» было что-то около 100 млн копий с 2009 года.
Александр Парфенов
Актер озвучки (студия Deep), его голосами говорят Леви, Армин, Фалько и другие герои
Когда «Титаны» начали выходить, я был в армии и посмотрел их, уже когда они стали массовым феноменом. Мое знакомство началось с озвучки второго сезона, который был не так крут, как первый, а по-настоящему зацепился за сериал во второй половине третьего сезона. Вопрос о том, насколько «Атака» станет классикой, решается сейчас. Мне кажется, многое зависит от финальной серии.
Что касается озвучки, то на меня слегка давит груз ответственности, потому что я понимаю, что много людей посмотрят этот сериал именно в нашей озвучке. Нужно правильно передать чувства своих героев, чтобы через них зрители поняли суть. Но, когда произведение отлично снято, герои яркие и многогранные, процесс работы над таким фильмом увлекает, конечно. Не столько потому, что ты фанатеешь от произведения. Оно захлестывает тебя с головой и как зрителя, и как актера.
Идея-то, казалось бы, простая: человечество заперто в городе за стенами, жуткие голые гиганты бродят вокруг, происходит падение стены, какой-то природный искренний ужас. Совсем неважно то, что это аниме, это вполне мог бы быть киносериал, потому что это аниме без ярко выраженного японского культурного кода. Чистейшее фэнтези. Поэтому любой зритель из любой страны может смотреть его, не зацикливаясь на том, что это аниме, и, более того, после таких культовых вещей люди часто начинают смотреть и другие японские мультфильмы. «Атака титанов» может влюбить в себя даже самых скептически настроенных.
Автор: Кира Голубева