Почему все любят «Атаку титанов»? Даже те, кто не смотрит аниме

В апреле на Кинопоиске выходит финальный эпизод «Атаки титанов» — постапокалиптического аниме-сериала по манге Хадзимэ Исаямы, снятый Тэцуро Араки, который работал над великой «Тетрадью смерти». Кинопоиск спросил людей разных профессий, почему это великая вещь.

По сюжету сериала многие годы человечество ведет борьбу с титанами — исполинскими гуманоидами-людоедами. Чтобы от них скрыться, люди построили высокие стены, но в один день титанам удается их проломить. В аниме много отсылок к самым страшным эпизодам XX века, неожиданно срифмовавшимся с нашим временем.

Однако массовую аудиторию увлекло залихватское развитие истории, насыщенность и напряжение которой сравнивают с «Игрой престолов». В этом январе компания Parrot Analytics присудила «Титанам» награду в номинации «Самое востребованное шоу», где раньше как раз побеждали «Престолы». Также «Титаны» сместили с первого места в рейтинге лучших аниме My Anime List «Стальной Алхимик: Братство», который удерживал эту позицию последние одиннадцать лет. Четвертый сезон «Атаки» получил рекордные оценки на кинопортале IMDb: два эпизода заработали рейтинг 9,9, а седьмой — вовсе 10.

О том, почему стоит смотреть одно из ярчайших анимационных шоу прямо сейчас, мы писали в нашем гиде. На этот раз мы предложили высказаться фанатам, актерам озвучки и кинематографистам, чтобы собрать любовные весточки от тех, кто не смог спрятаться от могучих лапищ «Атаки».