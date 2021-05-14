Сериалы июня: «Локи», «Рик и Морти» и «Почему женщины убивают»

Фэнтези о постапокалиптическом мире, где одновременно с появлением смертельного вируса начинают рождаться полулюди-полуживотные. Обыкновенные люди не знают, чего ждать от гибридов, и из-за страха объявляют на них охоту. Робкий мальчик Гас (Кристиан Конвери) — тоже гибрид, у него оленьи рога. За любовь к шоколаду он получил прозвище Сластена (Sweet Tooth). Отец Гаса (Уилл Форте) с рождения скрывает сына в глухом лесу, но однажды он заболевает, и мальчик остается без защиты. Вместе с незнакомцем (Нонсо Анози), спасшим ему жизнь, Гас выходит из леса и отправляется в путешествие в поисках себе подобных.

Sweet Tooth основан на взрослых комиксах Джеффа Лемира, выпущенных издательством DC Comics. Исполнительными продюсерами проекта выступили супруги Роберт Дауни-мл. и Сьюзан Дауни. Они решили сделать вселенную Лемира более приятным местом, чем в комиксах, поэтому сериал будет не таким мрачным. Режиссер Джим Микл («Холод в июле») обещает дух приключений — с покорением горных вершин, выживанием в лесах и путешествием на поездах. За создание сказочной атмосферы отвечают пейзажи Новой Зеландии, где снимали шоу.