Сериалы июня: «Локи», «Рик и Морти» и «Почему женщины убивают»

В июне Локи будет путешествовать во времени и пространстве, Рик и Морти сразятся с инопланетянами вместе со всей семьей, а необычный мальчик из постапокалиптического мира пустится в отчаянное путешествие.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главные сериалы
«Почему женщины убивают», 2-й сезон
Где смотреть: Paramount+, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 3 июня
В первом сезоне сериала-антологии речь шла о трех женщинах из разных времен, которые решились на убийство. Во втором актерский состав полностью сменится, а действие будет разворачиваться только в одном времени — в 1949 году. Застенчивая домохозяйка Альма в исполнении Эллисон Толман («Фарго») мечтает вступить в престижный Клуб садоводства, но из-за этого ей придется закапывать в саду труп. Мужа Эллисон, скрывающего неприглядную тайну, сыграл Ник Фрост («Зомби по имени Шон», «Рок-волна»). Еще одна героиня новых эпизодов — Рита (Лана Паррия) из Клуба садоводства, которая ждет смерти пожилого мужа и изменяет ему с молодым любовником (Мэттью Даддарио). Создатель «Отчаянных домохозяек» Марк Черри по-прежнему является шоураннером сериала.
«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 июня (премьера всех серий)
Фэнтези о постапокалиптическом мире, где одновременно с появлением смертельного вируса начинают рождаться полулюди-полуживотные. Обыкновенные люди не знают, чего ждать от гибридов, и из-за страха объявляют на них охоту. Робкий мальчик Гас (Кристиан Конвери) — тоже гибрид, у него оленьи рога. За любовь к шоколаду он получил прозвище Сластена (Sweet Tooth). Отец Гаса (Уилл Форте) с рождения скрывает сына в глухом лесу, но однажды он заболевает, и мальчик остается без защиты. Вместе с незнакомцем (Нонсо Анози), спасшим ему жизнь, Гас выходит из леса и отправляется в путешествие в поисках себе подобных.
Sweet Tooth основан на взрослых комиксах Джеффа Лемира, выпущенных издательством DC Comics. Исполнительными продюсерами проекта выступили супруги Роберт Дауни-мл. и Сьюзан Дауни. Они решили сделать вселенную Лемира более приятным местом, чем в комиксах, поэтому сериал будет не таким мрачным. Режиссер Джим Микл («Холод в июле») обещает дух приключений — с покорением горных вершин, выживанием в лесах и путешествием на поездах. За создание сказочной атмосферы отвечают пейзажи Новой Зеландии, где снимали шоу.
«История Лизи», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 4 июня (премьера первых двух серий)
Главная героиня, Лизи (Джулианна Мур) — вдова успешного писателя (Клайв Оуэн), которую после смерти мужа преследует одержимый поклонник (Дэйн ДеХаан) в надежде заполучить неопубликованные рукописи. Лизи грозит опасность, ведь она единственная догадывается, каким способом покойный супруг получал вдохновение.
Вдумчивый триллер, снятый по одноименному роману Стивена Кинга, объединяет трогательную историю любви, сверхъестественный сюжет и размышления об изнанке славы. Для Кинга «История Лизи» — любимое и очень личное произведение, поэтому он сам написал сценарий всех восьми эпизодов. Продюсер сериала Джей Джей Абрамс уже работал над двумя сериалами по Кингу («Касл-Рок» и «11.22.63»). На пост режиссера Абрамс пригласил чилийца Пабло Ларраина. Ему понравилось, что в фильме «Джеки» Ларраин смог перенести на экран историю, действие которой в основном разворачивается в голове героини.
«Локи», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 9 июня
Шестисерийное шоу об одном из самых популярных героев вселенной Marvel. После событий фильма «Мстители: Финал» Локи (Том Хиддлстон) оказывается под арестом в организации «Управление временными изменениями». Ее сотрудник Мобиус (Оуэн Уилсон) убеждает бога лжи помочь одолеть таинственного противника и устранить временные парадоксы, которые создал Локи, пользуясь украденным Камнем пространства.
Главное, что следует помнить: Локи в сериале — из «Мстителей» 2012 года, то есть суперзлодей, который еще не пережил моральное преображение. Сериал сняла Кейт Херрон («Сексуальное просвещение»), а сценарий написал один из авторов «Рика и Морти» — Майкл Валдрон, так что ждем от шоу фирменный черный юмор.
«Содержанки 3»
Где смотреть: START — с 10 июня
Финал триллера об интимной жизни столичной богемы. Третий сезон снял Юрий Мороз («Братья Карамазовы») — отец Дарьи Мороз, которая играет в сериале одну из главных ролей. Ее Лена Широкова окончательно освоится в мире бизнеса и гламура и решит, хочет ли она восстановить отношения с Глебом (Владимир Мишуков), от которого сбежала в финале второго сезона.
К актерскому составу присоединилась Виктория Толстоганова в роли психотерапевта, которая будет помогать влиятельному бизнесмену Игорю (Сергей Бурунов) разобраться с личными проблемами. Также впервые в сериале появятся Сергей Гилев («Чики»), Александр Горбатов («Угрюм-река»), Светлана Устинова («Холодный фронт») и основатель группы Tesla Boy Антон Севидов.
«Рик и Морти», 5-й сезон
Где смотреть: Adult Swim — с 20 июня, КиноПоиск HD — июнь
Приключения безумного ученого и его внука продолжаются. После пронзительного финала четвертого сезона семейство Смит, кажется, сплотится еще больше, и в новых эпизодах Бэт, Джерри и Саммер будут путешествовать по мультивселенным и сражаться с пришельцами вместе с Риком и Морти. В пятом сезоне сериала появятся отсылки к «Блэйду», «Аквамену», «Могучим рейнджерам» и аниме «Вольтрон».
Что еще посмотреть
«Душегубы», мини-сериал
Где смотреть: НТВ, Амедиатека — с 1 июня
Вслед за «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым выходит сериал про «витебского душителя» Геннадия Михасевича, который совершил более тридцати убийств. Действие разворачивается в 1984 году в небольшом городке под Витебском. На лесной трассе пропал грузовик с преступниками и сопровождавшими. Начинаются поиски, в результате которых в лесу находят труп девушки. Дело поручают местному сотруднику милиции Михаилу Шахновичу (Александр Самойленко, «Холоп»), а в помощь ему из Минска присылают специалиста Леонида Ипатьева (Сергей Марин, «Балканский рубеж»). Тот быстро понимает, что витебские коллеги не отличаются особым рвением в работе: система здесь держится на взятках и сфабрикованных делах. И пока Шахнович арестовывает первых попавшихся, в области продолжают появляться тела женщин. Создатели сериала отмечают, что душегубы здесь не столько преступники, сколько недобросовестные следователи.
«Мы — Lady Parts», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — 3 июня (премьера всех серий)
Британская комедия о панк-группе, состоящей из девушек-мусульманок, которые хотят покорить музыкальную сцену Лондона. Главная героиня — аспирантка и гитаристка Амина (Аньяна Васан), которая ищет себе мужа и разрывается между комфортной университетской жизнью и анархическим миром рок-н-ролла. Это отчасти автобиографическое шоу сняла Нида Манзур («Доктор Кто») — сценаристка и режиссер пакистанского происхождения, которая хотела изменить стереотипный образ мусульманки в кино.
«Дом», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 4 июня
Полицейский Виктор (Флавио Толезани) посвятил жизнь борьбе с наркотиками и тому, чтобы его сын Педро (Гэбриел Леоне) не вырос преступником. Но еще подростком Педро попробовал кокаин и начал воровать, а повзрослев, стал лидером преступной банды. Бразильская криминальная драма о непримиримом конфликте между отцом и сыном снята по мотивам реальной истории о молодом наркоторговце, который занимался криминалом в Рио-де-Жанейро нулевых и был убит в 24 года.
«Срок», мини-сериал
Где смотреть: BBC One, КиноПоиск HD — с 7 июня
Учитель-семьянин Марк Хебден случайно убивает человека и на четыре года попадает в тюрьму. Там он встречает надзирателя Эрика Макналли, который искренне заботится о безопасности заключенных. Однажды один из них решает воспользоваться добротой Эрика и угрожает, что выдаст его семейную тайну. Чтобы защитить родных, надзиратель должен нарушить профессиональную этику. Главные роли в трехсерийной драме о британской тюремной системе сыграли Шон Бин («Властелин колец», «Игра престолов») и Стивен Грэм («Большой куш»). Десять лет назад актеры и сценарист «Срока» Джимми МакГоверн уже работали вместе над «Обвиняемыми» — сериалом на схожую тему.
«Домой засветло», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 11 июня
Продолжение детектива, вдохновленного жизнью реальной девятилетней журналистки Хильде Лишак. Во втором сезоне Хильде Лиско (Бруклин Принс) начинает новое расследование: вместе с коллегами по школьной газете она будет искать причину гибели птиц в городке. Это дело станет началом ее борьбы с крупной корпорацией. Одновременно девочка продолжит поиски Ричи — давно пропавшего друга детства ее отца (Джим Стёрджесс).
«Люпен», 2-я часть 1-го сезона
Где смотреть: Netflix — 11 июня (премьера всех серий)
Французский хит со звездой «1+1» Омаром Си — вольная адаптация приключенческих романов Мориса Леблана. Выходец из Сенегала Ассан Диоп, вдохновленный книгами о джентльмене-грабителе Арсене Люпене, решает отомстить за несправедливо осужденного отца и крадет из Лувра колье Марии-Антуанетты. Во второй половине первого сезона Диоп должен найти похищенного сына, в то время как его самого ищет вся Франция.
«Слепые пятна», 1-й сезон
Где смотреть: Starz, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 14 июня
Сериальное продолжение инди-драмы, ставшей хитом фестиваля «Сандэнс» в 2018 году. Если главными героями оригинального фильма о полицейском произволе были лучшие друзья Майлз (Рафаэль Касаль) и Коллин (Давид Диггс), то в сериале основным персонажем сделали Эшли (Жасмин Сифас Джонс), подружку Майлза. После его неожиданного ареста она вместе с сыном вынуждена переехать к его матери (Хелен Хант). Над сценарием криминальной драмеди работали авторы оригинального фильма Рафаэль Касаль и Давид Диггс, которые решили так рассказать о том, как изъяны тюремной системы США отражаются на обычных семьях.
«Республика Сары», 1-й сезон
Где смотреть: CW, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 15 июня
Жизнь обитателей маленького Грейлока меняется, когда под землей находят месторождение колтана — ценного минерала, ради которого горнодобывающая госкомпания готова полностью уничтожить город. Но школьная учительница Сара Купер (Стелла Бэйкер) находит лазейку в истории города, которая позволяет ей и другим жителям доказать, что Грейлок — независимое государство. Шоу сняли Эрика Дантон и Кэт Кэндлер, которые ранее работали над сериалами «С большой буквы», «13 причин почему» и «Домой засветло».
«Повесть о конце света», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 июня (премьера всех серий)
Аниме-адаптация одноименной манги о мире, в котором боги разгневались на жестокость людей и решили уничтожить человечество. Но валькирия Брунхильда предложила богам условие: сначала они должны сразиться один на один с тринадцатью сильнейшими людьми, которых она найдет. Ответственность за будущее земли пала, например, на библейского Адама и легендарного китайского полководца Люй Бу. Совет богов не менее эклектичен: он сочетает героев древнегреческой и скандинавской мифологии — Зевса и Афродиту, Тора и Хеймдалля. Фэнтези-экшен о битве тысячелетия снял Масао Окубо, один из режиссеров аниме «Стальной алхимик: Братство».
«В ритме жизни», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 18 июня
Шейла Рубин (Роуз Бирн) — замученная домохозяйка с низкой самооценкой из Сан-Диего 80-х, которая находит утешение в аэробике. Однажды Шейла записывает занятия на видео и становится популярным инструктором и авторитетным лайфстайл-гуру. Сценарий драмеди об обретении независимости написала Энни Уайзман («Отчаянные домохозяйки»), одним из режиссеров стал Крэйг Гиллеспи, снявший фильмы «Ларс и настоящая девушка» и «Тоня против всех».
«Кевин может пойти на ***», 1-й сезон
Где смотреть: AMC — с 20 июня
Эллисон — словно второстепенный персонаж плохого ситкома. Ее роль — быть идеальной домохозяйкой и мишенью для шуток своего мужа Кевина (Эрик Петерсон) и его друзей. Устав от этого, Эллисон решается его убить. Сцены с Кевином сняты в формате ситкома, а в эпизодах с Эллисон закадрового смеха уже нет: визуально они реалистичнее и сняты за пределами павильона. Главную роль исполнила Энни Мерфи, обладательница «Эмми» за «Шиттс Крик». Название шоу отсылает к ситкому «Кевин подождет», в котором жену главного героя убили, потому что у авторов не было идей для развития персонажа.
«Секс/жизнь», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 25 июня (премьера всех серий)
Эротическая драмеди по мотивам романа Биби Истон «44 главы о четырех мужчинах». В центре истории — любовный треугольник между мужем, женой и ее дневником. Билли, уставшая от однообразной жизни в браке, переживает кризис среднего возраста. Она ностальгирует по бурному прошлому и записывает интимные воспоминания о своих бывших, но однажды они попадаются мужу. Супружескую пару сыграли Сара Шахи («Секс в другом городе») и Майк Фогель («Валентинка»), а роль одного из экс-бойфрендов исполнил Адам Демос («Нереальный холостяк»).
«Тайное общество мистера Бенедикта», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 25 июня
Эксцентричный благотворитель мистер Бенедикт организует конкурс для детей, чтобы отобрать четверку самых одаренных и сообразительных. Победителям предстоит проникнуть в загадочный институт и придумать, как помешать злому брату-близнецу мистера Бенедикта поработить мир. Двойную роль исполнил Тони Хейл («Задержка в развитии», «Вице-президент»), а помощницу мистера Бенедикта сыграла комедиантка Кристен Шаал («Последний человек на Земле»). Семейный приключенческий сериал основан на одноименном цикле детских бестселлеров Трентона Ли Стюарта. Над шоу работали два режиссера — Шеннон Коли, которая уже снимала подростковые детективы («Ривердэйл», «Нэнси Дрю»), и Джеймс Бобин, который сотрудничал с Тайкой Вайтити на «Полете Конкордов».
«Чиновница», 1-й сезон
Где смотреть: KION — с 30 июня
Героиня Виктории Толстогановой — чиновница регионального минздрава Арина Алферова. Она может позволить себе квартиру в центре города, дорогие машину и украшения, шопинг-поездки в Москву. Ее любовник ведет бизнес с крупнейшим фармацевтическим предприятием региона, и Арина частенько ставит подписи на нужные договоры, помогает выигрывать тендеры правильным людям и закрывает глаза на ошибки в расчетах. Один из таких правильных людей — фармацевтический магнат Цалов, который выводит на рынок поддельные и просроченные лекарства. Все это не волновало Арину до тех пор, пока от поддельных таблеток не умер ее близкий. Чиновница решает втереться в доверие Цалову, встроиться в его коррумпированную цепочку, выйти на самого главного и потопить всех. Восьмисерийную драму сняла Оксана Карас («Доктор Лиза»), а помимо Толстогановой в сериале появятся Максим Виторган, Полина Кутепова, Алексей Агранович и Яна Гладких.
«Северные воды», мини-сериал
Где смотреть: BBC Two, КиноПоиск HD — июнь
Середина XIX века. Китобойное судно отправляется на север. Среди членов экипажа — бывший военный хирург Патрик (Джек О’Коннелл), который бежит от своего прошлого, и гарпунщик-убийца Генри (Колин Фаррелл), который превращает и без того сложную экспедицию в смертельно опасное путешествие. Драматический триллер с завораживающими ледяными пейзажами снимали в Арктике, на архипелаге Шпицберген. Позже Стивен Грэм («Большой куш»), сыгравший капитана корабля, восторженно вспоминал, как увидел вживую белых медведей. «Северные воды» основаны на одноименном романе британского писателя Иэна Макгвайра. Сериал поставил Эндрю Хэй — режиссер драмы «45 лет» с Шарлоттой Рэмплинг и фильма «Положитесь на Пита», отмеченного на Венецианском фестивале.
«Анна Болейн», мини-сериал
Где смотреть: Channel 5, Амедиатека, КиноПоиск HD — июнь
Трехсерийная британская драма об Анне Болейн — второй жене Генриха VIII, которая была обвинена в неверности и инцесте и казнена в 1536 году. Сериал посвящен последним месяцам жизни королевы, когда она переживала измены мужа (Марк Стэнли) и его ярость из-за того, что не родила мальчика-наследника. Одновременно с этим Анна пыталась позаботиться о будущем своей трехлетней дочери, будущей королевы Елизаветы I. Впервые роль Болейн в кино исполнила чернокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит («Квин и Слим»). По ее словам, это злободневное шоу, потому что до сих пор существует убеждение, что женщина, обладающая властью, представляет угрозу. Также в сериале снялись Паапа Эссьеду («Я могу уничтожить тебя») в роли брата Анны и Лола Петтикрю («Свидание с Эмбер») в роли Джейн Сеймур, следующей жены Генриха VIII. «Анну Болейн» сняла Линси Миллер, режиссер «Падения в мертвые воды» с Дэвидом Теннантом.
Остальное
«Лето Саммер», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 3 июня (премьера всех серий)
Итальянская мелодрама по мотивам книги Федерико Моччиа «Три метра над небом». После финала первого сезона пройдет год: молодые герои во главе с Саммер сдают выпускные экзамены и снова влюбляются.
«Пентхаус», 3-й сезон
Где смотреть: SBS — с 4 июня
Продолжение корейского хита о тайнах и интригах жителей роскошного небоскреба. В отличие от предыдущих сезонов, выходивших по две серии в неделю, в третьем сезоне еженедельно будет выпускаться только один эпизод.
«Габби Дюран: Няня инопланетян», 2-й сезон
Где смотреть: Disney Channel — с 4 июня
Детская фантастическая комедия о школьнице Габби, которая узнает, что директор ее школы — инопланетянин, и его племяннику, желеобразному мальчику-пришельцу, требуется няня. Новый сезон начнется сразу после финала первого, в котором шокированная мама Габби тоже встретила инопланетян.
«Триада», 2-й сезон
Где смотреть: ТНТ — с 7 июня
Во втором сезоне комедийного шоу Толя (Борис Дергачев) станет отцом сразу четырех детей: от жены (Дарья Мороз), любовницы (Любовь Аксенова) и случайной танцовщицы (Анастасия Калашникова). События будут происходить спустя полгода после финала первого сезона: три женщины рожают в одном роддоме одновременно. Теперь к старому вопросу («Кого из героинь Толик любит больше?») добавились новые: где найти деньги на содержание младенцев и как распределить между ними время? Ситуацию усугубляет еще и то, что ни одна из женщин больше не хочет с Толиком общаться.
«Леди-детектив мисс Перегрин Фишер», 2-й сезон
Где смотреть: Acorn TV — с 7 июня
Спин-офф австралийского ретросериала «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер». Перегрин (Джералдина Хейквилл), жительница Мельбурна 1960-х, продолжает семейное дело и становится частным детективом. Во втором сезоне она и дальше будет раскрывать преступления, но в ее личной жизни начнутся проблемы: она и ее парень Джеймс (Джоэль Джексон) поспорят, стоит ли им жениться.
«Разведка», 2-й сезон
Где смотреть: Sky One, Peacock, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 8 июня
Британская комедия со звездой «Друзей» Дэвидом Швиммером в роли некомпетентного борца с киберпреступностью. Во втором сезоне его Джерри будет противостоять русским хакерам. Шоураннер сериала и исполнитель одной из главных ролей — актер Ник Мохаммед из сериала «Тед Лассо».
«С любовью, Виктор», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — c 11 июня
В первом сезоне подростковой мелодрамы старшеклассник Виктор (Майкл Чимино) готовился совершить каминг-аут. Во втором мы узнаем, как на его признание отреагировали родители, одноклассники и приятели из баскетбольной команды. В новом учебном году Виктор, несмотря на проблемы в школе и дома, будет наслаждаться отношениями со своим парнем Бенджи (Джордж Сиа).
«Бетти», 2-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 12 июня
Вдохновляющая драмеди о подругах, которые пытаются стать своими в мужском мире нью-йоркского скейтбординга. Сериал основан на фильме «Скейт-кухня» Кристал Мозелл, она же поставила все серии «Бетти».
«Тука и Берти», 2-й сезон
Где смотреть: Adult Swim — с 13 июня
Продолжение анимационной комедии о лучших подругах — 30-летних птицах. Импульсивная тусовщица Тука начнет искать партнера для стабильных отношений, а мечтательная карьеристка Берти будет прорабатывать проблемы с психотерапевтом, пока ее парень Спекл занимается строительством нового дома. Главных героинь озвучивают комедиантки Тиффани Хэддиш («Улетные девочки») и Али Вонг («Особо опасны»).
«Света с того света», 2-й сезон
Где смотреть: ТНТ — с 15 июня
Выпускница медвуза Света (Мария Машкова), ставшая после несчастного случая и инвалидности экстрасенсом на дому, продолжит свои спиритические сеансы. В новом сезоне в скринлайф-формате из 19 серий Свету настигнет внезапная любовь к соседу, за которым она наблюдает в телескоп. Также ей придется разбираться со странными проблемами клиентов и маминой игуаной.
«Дэйв», 2-й сезон
Где смотреть: FXX — с 16 июня
Дэйв уверен, что ему суждено стать легендой рэпа. Осталось убедить в этом друзей и весь мир. Шоураннер комедии — актер и рэпер Дэйв Берд, который написал сценарий по мотивам собственной жизни, он же играет в сериале вымышленную версию самого себя. Во втором сезоне его герой займется выпуском альбома.
«Врачебная мудрость», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 июня (премьера всех серий)
Продолжение дорамы о буднях молодых врачей. В центре событий — пятерка лучших друзей, которые после выпуска из мединститута работают в одной больнице.
«Элита», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 18 июня (премьера всех серий)
В четвертом сезоне испанской криминальной драмы в престижной школе появится новый директор (Диего Мартин), а среди новых учеников окажутся трое его детей. Классовые конфликты, на которых строится «Элита», только усилятся, потому что школа станет еще более закрытым местом для привилегированных.
«Голос», 4-й сезон
Где смотреть: tvN — с 19 июня
В четвертом сезоне дорамы детектив (Сон Сын-хон) и эксперт по идентификации голосов (Ли Ха-на), работающая в экстренной службе спасения, будут искать серийного убийцу с обостренным слухом.
«Дэвид становится мужчиной», 2-й сезон
Где смотреть: OWN — с 22 июня
В первом сезоне драмы темнокожий подросток Дэвид стремился выбраться из нищеты, во втором ему уже 30 лет, и он начинает свой бизнес. Повзрослевшего героя сыграл Кваме Паттерсон («Птица доброго господа»). Один из авторов сериала — Тарелл МакКрейни, обладатель «Оскара» за сценарий фильма «Лунный свет». Он же вместе с Опрой Уинфри и Майклом Б. Джорданом спродюсировал шоу.
«Родина: Форт Салем», 2-й сезон
Где смотреть: Freeform — с 22 июня
Сериал в жанре альтернативной истории о трех молодых ведьмах, которые служат в Армии США и спасают страну от террористок. В преддверии войны героини будут подниматься по карьерной лестнице и влюбляться.
«Обнаженный режиссер», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 24 июня (премьера всех серий)
Драмеди по мотивам жизни Тору Мураниси (Такаюки Ямада), японского «императора порнофильмов». Действие сериала происходит в начале 1980-х, когда Мураниси начал свой путь в секс-индустрии в качестве порнорежиссера. Во втором сезоне большое внимание будет уделено Каору Куроки (Мисато Морита) — культовой японской актрисе фильмов для взрослых.
«Во тьме», 3-й сезон
Где смотреть: CW, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 24 июня
Детективная драмеди о незрячей девушке Мерфи (Перри Мэттфелд), которая с помощью собаки-поводыря расследует убийство друга. В финале второго сезона парень героини, Джош (Theo Bhat), обвинил ее саму в преступлении. В новом сезоне девушка и ее друзья отправятся в бега.
«Босх», 7-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 25 июня
Финал детективной саги по книгам Майкла Коннелли. В заключительных восьми эпизодах детектив Гарри Босх (Титус Уэлливер) будет расследовать смерть десятилетней девочки, которая погибла в пожаре. После «Босха» полицейский вновь появится на экранах в спин-оффе, посвященном его жизни после выхода на пенсию.
«Центральный парк», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 25 июня (премьера трех серий)
Продолжение анимационного музыкального ситкома от создателя «Закусочной Боба» Лорена Бушара. Семья смотрителя Центрального парка вновь будет решать личные проблемы и спасать любимое место от миллионерши, которая хочет уничтожить парк, чтобы застроить его высотками.
«Хорошая борьба», 5-й сезон
Где смотреть: CBS, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 25 июня
Злободневный сериал Роберта и Мишель Кинг об опытной юристке Дайан Локхарт (Кристин Барански), которая защищает своих клиентов и не может смириться с тем, что президентом страны стал Дональд Трамп. Четвертый сезон должен был стать последним для исполнителей центральных ролей Каш Джамбо и Делроя Линдо, которые объявили об уходе из шоу. Но из-за пандемии предыдущий сезон не вышел целиком, поэтому актеры появятся в новых эпизодах, чтобы попрощаться и завершить сюжетные арки своих героев.
«Возвращение АйКарли», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — июнь
Возобновление американского подросткового сериала нулевых «АйКарли». В оригинале Карли (Миранда Косгров) было 13 лет, и она вела популярное веб-шоу. «Возвращение АйКарли» застает героиню спустя 10 лет, когда девушка решает возродить свой проект. Режиссирует сериал Фил Льюис, работавший над комедиями «Второй шанс Кэрол» и «Живем сегодняшним днем».
Автор: Сабрина Карабаева