Будущее Marvel, «Блэйд» и «Оно 2»: Что мы узнали на Comic-Con в Сан-Диего

22 июня в Сан-Диего завершился 50-й крупнейший ежегодный фестиваль San Diego Comic-Con, который давно вырос из небольшого конвента любителей комиксов в одну из главных площадок для взаимодействия фанатов с киностудиями. На пятидневном ивенте собралось 135 тысяч гостей из 30 стран, но не все они смогли попасть в знаменитый зал H, рассчитанный «всего» на 7200 человек. Именно в нем проводят презентации самых ожидаемых проектов. Рассказываем, какие фильмы и сериалы представили тут Marvel, Paramount, Netflix и HBO и другие.

Четвертая фаза Marvel: «Блэйд» с Махершалой Али и первый хоррор в мультивселенной

Хедлайнером Comic-Con стала студия Marvel. Прежде чем назвать проекты, которые войдут в четвертую фазу киновселенной MCU, Кевин Файги объявил, что «Мстители: Финал» все-таки смог сбросить «Аватар» с вершины списка самых кассовых фильмов в истории.

Теперь о планах: до 2021-го студия выпустит приквел про Наташу Романофф «Черная Вдова», «Вечных» с Анджелиной Джоли, супергеройский фильм про единоборства «Шан-Чи» и сиквелы «Доктор Стрэндж 2» (первый страшный фильм MCU) и «Тор: Любовь и гром» (Натали Портман вернется и сама станет Тором!). Для стримингового сервиса Disney+ студия Marvel снимет сериалы «Ванда/Вижн», «Соколиный Глаз», «Локи», «Сокол и Зимний Солдат» и мультсериал «Что, если». В отличие от Marvel-сериалов Netflix, все эти проекты войдут в канон киновселенной и будут напрямую связаны с сюжетом фильмов.

Кевин Файги / Фото: Getty Images

Главным сюрпризом панели стала новость о перезапуске «Блэйда» с Махершалой Али вместо Уэсли Снайпса. Продолжения «Черной Пантеры», «Капитана Марвел» и «Стражей Галактики» находятся в разработке, ребуты «Фантастической четверки» и «Людей Икс» уже маячат на горизонте, а вот «Человека-паука 3» как будто и не существует (скорее всего, Паучка объявит Sony). Подробнее о новых проектах Marvel читайте тут.

Проекты братьев Руссо: Наркодрама с Томом Холландом и новые экранизации комиксов

Режиссеры «Мстители: Финал» Руссо и Джо Руссо не исключают, что когда-нибудь снова снимут блокбастер для Marvel (больше всего их интересует кроссовер-серия «Секретные войны»). Пока же Руссо заняты криминальной драмой с Томом Холландом «Черри» (релиз фильма запланирован на 2020-й), которая рассказывает о грабителе-наркомане с посттравматическим синдромом и о опиоидной эпидемии в Америке 1990-х. Продакшеном фильма занимается их собственная компания AGBO.

Фото: Getty Images

Помимо этого очень личного для Руссо проекта, AGBO разрабатывает анимационную адаптацию карточной игры «Magic: The Gathering» для Netflix, несколько ремейков фильмов студии MGM («Афера Томаса Крауна» с Майклом Б. Джорданом и анимация «Секрет Н.И.М.Х.»), экранизацию графического романа «Электрический штат» о девочке и роботе, путешествующих по пережившим техногенную катастрофу США. Среди других проектов братьев — экранизации произведений из их детства. Это сериал для Amazon по любимым комиксам Джо Руссо «Гримджек» о наемнике и бывшем ребенке-гладиаторе и «Битва планет», ремейк японского аниме «Гатчамен». «Медленно, но верно мы скупаем права на всех наших любимых персонажей из детства», — заключил Джо.

Вспоминая о «Мстителях», братья упомянули, что последняя сцена «Финала», где Роберт Дауни-мл. произносит коронную фразу «Я — Железный человек», снималась по соседству с павильоном, где актер проходил пробы на роль Тони Старка в далеком 2006 году. А самым сложными проблемами, стоявшими перед Руссо в работе над «Мстителями», стали определение правильной длины волос Стива Роджерса и визуализация смерти половины населения Вселенной в «Войне бесконечности».

«Оно 2»: Сиквел будет про детские травмы

На ивенте ScareDiego гостям Comic-Con показали не только финальный трейлер «Оно 2», но и три сцены из самой экранизации Стивена Кинга. В первой Майк (Айзая Мустафа) рассказывает, что после отъезда из Дерри его друзья забыли ужасы из детства, во второй Билл (Джеймс Макэвой) пытается спасти ребенка от Пеннивайза в комнате смеха, а в третьей герои отправляются в заброшенный дом из первой части, где на них нападает голова покончившего с собой Стэнли, у которой выросли тараканьи ножки.

Режиссер Андрес Мускетти и актеры, играющие членов так называемого «Клуба неудачников» (Макэвой, Мустафа, Джессика Честейн, Билл Хейдер, Джей Райан, Джеймс Рэнсон и Энди Бин), подчеркнули, что главной темой сиквела стала детская травма. Мускетти пообещал, что зрители узнают о героях кое-что новое: в 1989 году с ними случилось некое событие (не попавшее в первое «Оно»), которое все вытеснили из памяти. Макэвой сообщил, что подробно изучал клинические проявления комплекса «вины спасшегося».

Джеймс Макэвой / Фото: Getty Images

Съемки дались нелегко: Макэвой потянул связки на обеих ногах, Хейдеру снились кошмары про многочисленные дубли Мускетти, а на Честейн, фанатку «Кэрри», вылили почти 20 литров искусственной крови.

«Терминатор: Темные судьбы»: Эдвард Ферлонг возвращается в детство

Новым трейлером Paramount не порадовала, но показала фичуретку и несколько сцен. Судя по ним, тональность первых двух фильмов серии в третьей («Восстание машин», «Да придет спаситель» и «Генезис» авторы «Темных судеб» проигнорируют) сохранится. Со времен победы над Т-1000 и предотвращения Судного дня в 1997 году Сара Коннор превратилась в профессионального охотника на терминаторов. Машинам Сара по-прежнему не доверяет и даже дружелюбного Т-800, который совсем очеловечился (завел собаку, отрастил бороду и называет себя Карлом), клянется пустить на металлолом. Рейтинг у фильма будет R, и, судя по всему, в нем будут много слов на букву «f». Сам режиссер Тим Миллер активно пользовался им во время своего выступления на конвенции. Габриел Луна даже проиграл Шварценеггеру двадцатку — бывший губернатор поставил на то, что режиссер выругается на панели как минимум пять раз. Джеймс Кэмерон вышел в эфир по скайпу со съемок «Аватаров» и пообещал возвращение Эдварда Ферлонга во франшизу (лицо 41-летнего актера с помощью компьютерных спецэффектов омолодят и прилепят к телу ребенка).

«Ходячие мертвецы»: Изменения состава и полнометражный спин-офф

Хотя мы считаем, что лучшие дни «Ходячих мертвецов» уже позади, зомби-сериал канала AMC продолжает вызывать интерес у гостей фестиваля. Автор рисованного первоисточника Роберт Киркман заверил, что внезапное завершение комиксов, о котором стало известно в начале июля, не означает конец сериала — хотя бы потому, что четверть комиксов все еще не была экранизирована.

В основу десятого сезона ляжет сюжетная арка «Война шепчущихся». К актерскому составу присоединились Тора Берч («Красота по-американски») и Кевин Кэрролл («Бархатная бензопила»), а вот исполнительница роли Мишонн Данай Гурира покинет сериал вслед за Риком Граймсом. Впрочем, и Граймс, и Мишонн вернутся в полнометражном спин-оффе, который «только в кинотеатрах» выпустит студия Universal. Тизер фильма не раскрывает никаких деталей, но намекает, что действие будет происходить в Филадельфии. Тем временем у сериального спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов» тоже все хорошо: его создатели показали трейлер второй половины пятого сезона и объявили, что сериал официально продлили на год.

«Рик и Морти»: Еще 70 эпизодов

Шоураннеры анимационного сайфай-ситкома Джастин Ройланд и Дэн Хармон показали на конвенте два клипа. Первый из них, с розовым героем, которого озвучивает Тайка Вайтити, можно посмотреть здесь, а во втором, где была готова только аниматика, Рик и Морти отправляются в космос, и у их корабля… спускает шину. Морти выходит в открытый космос, чтобы устранить неполадку, и там его кусает космическая змея. Рик негодует.

В мае прошлого года Adult Swim заказал целых 70 новых эпизодов сериала, и, по словам Хармона, уже начата работа над пятым сезоном шоу, так что в будущем возвращения героев не придется ждать так долго.

«Звездный путь: Пикар»: Патрик Стюарт снова в пути

Один самых любимых персонажей всей франшизы, Жан-Люк Пикар возвращается. Вообще-то Патрик Стюарт зарекся участвовать в «Звездном пути», но все-таки передумал, когда продюсеры убедили его, что тут не придется играть то же самое, что и раньше.

Дело в «Пикаре» происходит спустя 20 лет после событий полнометражки «Звездный путь: Возмездие» (не путать с сиквелом «Стартрек: Возмездие», где злой Камбербэтч сидит в стеклянной камере). Бывший капитан «Энтерпрайза» все еще переживает из-за гибели друга — андроида Дейты — и уничтожения расы ромулян.

Стюарт тесно сотрудничал со сценаристами, чтобы раскрыть старого героя по-новому. Пикар постарел и больше не уверен в правильности своих решений. Помимо Пикара, в сериале появятся старые знакомые Семь-из-девяти, Дейта, Хью, Уильям Райкер и Диана Трой, но создатели обещают не сиквел «Следующего поколения», а «более медленный, лиричный и сфокусированный на героях» сериал.

«Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»: Бен Аффлек и Кевин Смит помирились

Джейсон Мьюз и Кевин Смит / Фото: Getty Images

Пережив сердечный приступ, Кевин Смит возвращается в мир вселенной View Askewniverse с продолжением комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Спустя 18 лет торчки из Нью-Джерси снова отправляются в Голливуд, чтобы помешать съемкам ребута супергеройского фильма про Пыхаря и Хроника — персонажей, для которых они стали прототипами. Смит обещает меташутки про Голливуд, Джейсона Мьюза и самого себя, историю про отцовство и сатирический взгляд на повсеместные перезапуски. На камео в комедию заглянут Крис Хемсворт, Вэл Килмер, Мэтт Дэймон и целая плеяда персонажей Смита из его предыдущих работ (главным сюрпризом стало появление Бена Аффлека в роли Холдена МакНила из «В погоне за Эми»; Аффлек и Смит когда-то были близкими друзьями, но почти 10 лет не разговаривали друг с другом; по признаниям самого Смита, он слишком много трепался и не нравился бывшей жене Аффлека Дженнифер Гарнер). Подробности читайте тут.

«Топ Ган: Мэверик»: Самолеты настоящие

Том Круз устроил гостям фестиваля сюрприз, заглянув буквально на пять минут, чтобы показав трейлер сиквела «Лучшего стрелка». В новом фильме его герой бросает вызов беспилотникам. Круз упомянул, что создатели «Мэверика» вплотную работают с ВВС США, и все полеты в фильме выполнены вживую.

«Сквозь снег»: Будет и второй сезон

Создатели новой экранизации графического романа Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта «Le Transperceneige» наконец-то показали первый трейлер проблемного сериала (в ходе его производства шоураннера Джоша Фридмана заменили Грэмом Мэнсоном, из-за чего проект покинул режиссер Скотт Дерриксон). Героев фильма Пон Джун-хо тут уже не будет, но влияние корейца чувствуется. Вместо Криса Эванса и Тильды Суинтон — Давид Диггс и Дженнифер Коннелли, но социальное неравенство и борьба за выживание никуда не делись. Мэнсон заверил, что в шоу будет «атмосфера из фильма и идеи из первоисточника». Канал TBS, судя по всему, в проект верит, так как уже продлил его на второй сезон, в котором, по словам шоураннера, появятся и другие герои из комикса.

«Карнивал Роу»: Фэнтези с политическим подтекстом

Amazon Prime представил фэнтейзиный нуар с Орландо Блумом и Карой Делевинь. Что удивительно, в основу этого сериального проекта лег не какой-нибудь популярный роман, а сценарий кинофильма из так называемого «Черного списка» (ежегодного перечня лучших скриптов, не запущенных в производство), который написал автор «Тихоокеанского рубежа» Трэвис Бичем. Он же стал шоураннером сериала вместе с Рене Эчеваррией («Звездный путь: Следующее поколение»). По сюжету сыщик Райкрофт Филострейт расследует убийство феи-танцовщицы в городе, где люди вынуждены сосуществовать с мифическими созданиями, сбежавшими в наш мир от какой-то катастрофы. Блум сказал, что сериал привлек его актуальностью темы. По его мнению, сюжет «Карнивал Роу» отражает миграционный кризис в нашем реальном мире. Продюсер Марк Гуггенхайм с ним согласен: «Обсуждение расизма, феминизма, классовой дискриминации и спиритуализма — часть современного мира, и все эти темы мы поднимаем». А Бичем, который не думал, что когда-нибудь Amazon предложит ему вернуться к старому сценарию, называет проект диккенсовским по размаху. «Мы показываем общество как большой единый механизм, в котором крутятся разные шестеренки, в нем все взаимосвязано».

Судьбы остальных сериалов

Также на Comic-Con было объявлено, что вторые сезоны получат супергеройские комедии «Пацаны» и «Роковой патруль», анимационный ситком «Арчер» продлят на одиннадцатый сезон. А вот создатели сериалов «Агенты «Щ.И.Т.» и «Сверхъестественное» посетили конвент, чтобы красиво завершить проекты. Команда последнего — Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинз — едва могла сдержать слезы, рассказывая о заключительном, пятнадцатом сезоне культового темного фэнтези.