Три женщины и «Терминатор»: Репортаж со съемок фильма «Темные судьбы»

Эта история — продолжение двух первых, культовых боевиков 1984 и 1991 годов — должна была появиться еще в середине 1990-х. Но не сложилось. Сначала Джеймс Кэмерон никак не мог найти достойный сценарий, затем потонул в работе над «Титаником», плюс компания Carolco обанкротилась, и ее активы, в том числе права на «Терминатора», были проданы с аукциона. В 1997-м полноценными владельцами франшизы стали Марио Кассар и Эндрю Дж. Вайна. Спустя два года они создали компанию C2 Pictures и приступили к работе над тем, что вышло под названием «Терминатор 3: Восстание машин». После этого фильма с разницей в шесть появились «Да придет спаситель» и «Генезис». На последний возлагались особые надежды: на роль юной Сары Коннор взяли звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк. Однако сборы оказались слабыми, фанаты — недовольными, и планы на сиквелы спешно свернули.

Но вот пришел спаситель: Джеймс Кэмерон вернул себе права на франшизу. Режиссером стал автор первого «Дэдпула» Тим Миллер. И они решили сделать «Терминатор: Темные судьбы» так, будто предыдущих трех фильмов не существовало.

Сюжет «Темных судеб» разворачивается спустя годы после события «Терминатора 2». Посвятившая жизнь борьбе против роботов из будущего Сара Коннор теперь спасает юную Дани Рамос, от сохранности которой опять зависит жизнь человечества. Им помогает некая Грейс, вроде как девушка-андроид.

Тим Миллер и Линда Хэмилтон на съемке фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Люди дождя

Съемки начались в Испании, которая на экране станет Мексикой, а продолжились в Венгрии. Американские кинематографисты выдают ее за все что угодно — Париж, Москву, Рим. Здесь хорошие павильоны, много профессионалов, но на этот раз, увы, ужасная погода. Весь месяц идут дожди с грозами, из-за которых плывет график. Съемки сцены, которую должны были показать журналистам, отложили из-за ливня, но зато удалось пообщаться с создателями картины.

На съемках фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Продолжать такую франшизу, как «Терминатор», сложно, не все с этим справляются, говорят продюсеры Бонни Кертис и Джули Линн. «Но читаешь сценарий, и появляется ощущение, что птенцы вернулись в родное гнездо», — уверяет Бонни. Речь, конечно, о Линде Хэмилтон и Арнольде Шварценеггере, с которых все и начиналось.

«В нынешней истории важно то, что это научная фантастика сегодняшнего дня. Она показывает развитие искусственного интеллекта и задает вопрос: как мы, люди, будем дальше с этим искусственным интеллектом ладить? Подружимся или будем воевать, смиримся или будем конкурировать? Тут и страх будущего, и опасность настоящего, — наперебой рассуждают продюсеры. — Судите сами, на каком уровне сегодня развиты технологии: можно взять смартфон, нажать на кнопку и узнать, что там делают твои родные и друзья».

На съемках фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Так поступает и Джеймс Кэмерон, который, как уверяют продюсеры, вовлечен в работу с самого первого дня, начиная с разработки идеи и заканчивая кастингом, трюками и мизансценами. Просто нажимает на кнопку смартфона и узнает, что там делает Тим Миллер. «Несмотря на то, что Джима нет на площадке, вы точно ощутите его присутствие, когда посмотрите фильм».

Миллер подтверждает, что плотно работает с Кэмероном, но далеко не всегда с ним соглашается. «Джим — один из лучших и моих любимых кинематографистов, я им бесконечно восхищаюсь. Поэтому если мои идеи проигрывают, то я просто думаю: черт побери, ну это ж Джим Кэмерон! Но я всегда топлю за то, что приведет к идеальному результату», — заверяет Миллер.

Посмотрим, за что же создатели фильма топили в этот раз. Видели промокадр фильма с тремя героинями в исполнении Линды Хэмилтон, Маккензи Дэвис и Наталии Рейес? Вопрос про объемы женского присутствия в кадре отпадает сам собой. Но продюсеры все-таки поясняют: на дворе XXI век, тенденция налицо, к тому же «Терминатор» всегда был женской франшизой, если иметь в виду значение Сары Коннор для сюжета. То же самое они говорят и про мультинациональность каста: канадка Маккензи Дэвис, колумбийка Наталия Рейес, мексиканец Диего Бонета, англичанин Том Хоппер, шотландец Стивен Кри… «Мы живем в кросскультурном мире, и хочется показать его именно таким», — поясняет Бонни Кертис.

Будет ли в фильме юмор? Возможно. Но шуток про коричневые штанишки и жопонадирательство ждать не стоит. Хотя режиссер «Дэдпула» (которому взрослый рейтинг совсем не помешал) подтверждает, что возрастное ограничение картины пока не определено. «Сейчас не я принимаю решение, хотя я буду бороться за то, чтобы фильм не пострадал. При этом я никогда не был фанатом насилия на экране. Если я могу обойтись без него, то обхожусь».

Резина и модель REV-9

Нас привозят в ангар на окраине Будапешта. Внутри — грандиозная конструкция. Супервайзер по спецэффектам Нил Курболд буднично рассказывает, что это часть фюзеляжа самолета, в которой будут снимать ряд экшен-сцен. Все до винтов и гаек внутри оказывается резиновым. Стены, скамейки, заслонки — тут если упадешь, то, конечно, шишку заработаешь, но голову не проломишь. Курболд снизу наблюдает за нашим восторгом. Когда мы спускаемся, указывает нам на припаркованный рядом громадный Humvee — армейский внедорожник, состоящий на вооружении у ВС США и у кинематографистов Голливуда. Машина тоже резиновая, все в ней гнется, мнется и продавливается при небольшом усилии. Тут же стоят стенды с чертежами и раскадровками. Судя по всему, в фильме внедорожник должны выбросить из самолета.

Актрисы Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис и Наталия Рейес приходят к журналистам втроем. Как на промокадре, но без дробовика и арматуры. Хэмилтон рассказывает, как нелегко возвращалась к роли Сары Коннор спустя столько лет. Сразу знала, что согласится, но несколько недель тянула с ответом. «Когда играешь такого персонажа, то кажется, что он остается глубоко внутри на всю жизнь, — говорит она не без грусти. — Но я потратила полгода на то, чтобы Сара вышла из меня наружу. Это касается не только физических тренировок. Я гуляла с собакой и ловила себя на мысли: а как бы это делала Сара Коннор? Как бы она шла, как держала бы поводок?»

Спрашиваю о девушке, которая дублировала Хэмилтон во втором фильме в 1991 году. Правда, что они и сегодня работают вместе? Актриса преображается: «Дебби (Дебби Эванс)! Конечно, мы и сегодня сотрудничаем, встречи с прошлым бывают приятными, и это как раз одна из них».

Хэмилтон не прочь порассуждать о растущих силе и влиянии женщин. Вспоминает, как для 1990-х образ ее героини был довольно необычным и как Кэмерон предложил ей перед съемками второй части отрезать волосы, чтобы она не казалась в кадре слишком женственной. «Я уговорила его этого не делать, достаточно было мускулатуры. Но сегодня ни тем, ни другим никого не удивишь», — поясняет актриса.

У сидящей рядом Наталии Рейес громадные ссадины на руках и на лице. «Это ненастоящие, — успокаивает Рейес. — Мы так и ходим, уже внимание на них не обращаем. У нас таких ранений много». Маккензи Дэвис, звезда «Талли» и «Бегущего по лезвию 2049», кивает и показывает порванную майку. Поговаривают, что Дэвис играет робота, но на все вопросы актриса только улыбается (наверняка робот!). «Когда мы обсуждали со сценаристами, как возродить франшизу, то поняли: в каждом фильме есть защитник человечества из будущего, — говорит Миллер. — В первом фильме это был Кайл Риз в исполнении Майкла Бина, в продолжениях таких играли Джай Кортни, Антон Ельчин. Жизнь этих героев коротка и полна боли. Очень жертвенная роль. Мы сразу решили, что это будет женщина, и искали на ее роль актрису не только с хорошими физическими данными, но и не лишенную эмоций».

А вот персонаж Рейес — девушка по имени Дани Рамос, которую и нужно защищать во имя спасения человечества — играет важную сюжетную функцию проводника для тех зрителей, которые ничего о франшизе не знают или уже не помнят. Оказывается, так бывает. Сама Рейес уверяет, что познакомилась с первыми фильмами незадолго до съемок и была сильно удивлена, что все они ее миновали. Когда актриса получила роль, ее старшая сестра радовалась даже больше.

В поисках выхода

В резиновых сапогах и в костюме полицейского из Эль-Пасо возникаете Гэбриел Луна. Он подходит лично к каждому журналисту, жмет руку, представляется, обменивается парой вежливых фраз: «Как дела? Как добрались?» Вот этот точно робот!

Еще недавно главной ролью уроженца Техаса был Призрачный гонщик из сериала «Агенты «Щ.И.Т.». Некоторые знали его по мелким ролям в «Побеге» и «Настоящем детективе». Съемки в «Терминаторе» — новая ступень в его стремительно развивающейся карьере. Он играет главного антагониста, модель REV-9. «Меня все спрашивают: ну, как это, как это играть плохого парня? — говорит Луна. — Но ведь он плохой лишь настолько, насколько вы можете себе позволить так о нем думать. Он всего лишь делает то, ради чего был создан».

Рассказ о том, как он стал новым терминатором, Луна начинает со встречи с Тимом Миллером. «Я ждал Тима в его студии. Там круто, везде лежат комиксы, — вспоминает Луна. — Попросил стакан воды, неловко опрокинул его и залил целую стопку этих комиксов. Господи, подумал я, что ж теперь делать? Сейчас же Миллер придет. Я вскочил и понесся в туалет с этими журналами. Стою там, сушу их, вдруг слышу сзади голос Тима: «Гэб, что ты делаешь?» Вот, говорю, облил комиксы, теперь спасаю. «Да брось, — отвечает Тим. — У меня их еще много». Его утвердили, и Луна уверен, что это судьба.

На съемках фильма «Терминатор: Темные судьбы»

«Что-то в моей жизни будто подталкивало меня к этой роли. На метафизическом уровне, — уверен актер. — За четыре года в Голливуде, прошедших с тех пор, как я получил свою первую главную роль в сериале „Матадор“, я не раз это чувствовал. Например, однажды мы снимали „Матадора“ в окрестностях Лос-Анджелеса, я стою на мосту и понимаю, что это же то самое место из первого «Терминатора», где он угоняет цистерну, а потом она взрывается. Спустя пару лет я снимался в „Агентах «Щ.И.Т.“, и там была сцена погони, где Фил Колсон и Мак Маккензи на красном корвете преследуют моего Призрачного гонщика. Еду я на своем Dodge Charger 1969 года, смотрю по сторонам и понимаю, что места-то знакомые. Оказалось, мы на мосту, где происходит погоня из второго «Терминатора». Помните сцену, где Арнольд на ходу пересаживает Джона Коннора с мопеда на свой байк?»

В отличие от некоторых коллег, Луна вырос на фильмах про терминатора. Сначала посмотрел вторую часть («Мама сводила в кино») и зафанател от Арни, с которым они теперь вместе тягают железо в зале.

Рассказывает, что дело было так. Членам съемочной группы обеспечили возможность посещать местный фитнес в Будапеште. Он пришел туда и увидел Шварценеггера. «Конечно, я не хотел мешать, но вдруг услышал его голос: „Эй, иди сюда, сделаем пару жимов лежа и пару фото для инсты“, — вспоминает Луна. — Ну, я такой: „Да, сэр“».

Актер говорит, что они немало проводят времени вместе — и с Арнольдом, и с Линдой, — но редко встречаются на площадке. Слишком мало общих сцен. «Линда мне рассказывала, что так же было и на первой части, где они со Шварценеггером так редко виделись, будто в двух разных фильмах снимались».

Но нам удалось застать съемки сцены, в которой можно увидеть вместе основных персонажей. Они проходят в павильонах одной из крупнейших студий в Венгрии — Origo Studios. В шатер принесли большой монитор, картинка на котором передается с камер в павильоне и поделена на три части. Одна — с камеры Криса, другая — с камеры Мика, третья — с камеры Ласло. На мониторе мы видим Шварценеггера: он с бородой, прихрамывает, но идет уверенно. Рядом дружно семенят Маккензи Дэвис, Наталия Рейес и Линда Хэмилтон. У Сары Коннор дробовик, у терминатора на руке латексная перчатка (скорее всего, руку ему отхватят с помощью компьютерной графики). «The way to the surface is over there» («Выход где-то там»), — говорит Арни. Через мгновение появляется терминатор REV-9.

Некоторые фильмы из франшизы «Терминатор» можно посмотреть на КиноПоиске.