Кевин Смит рассказал о возвращении Бена Аффлека в сиквеле «Джея и Молчаливого Боба»

В комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» вернутся многие знакомые персонажи первого фильма. Но одного изначально не было в сценарии. По словам режиссера Кевина Смита, герой Бена Аффлека появился в сиквеле позже, когда он случайно узнал, что актер готов сняться в «Перезагрузке».

«МОЙ БОЙФРЕНД ВЕРНУЛСЯ! — написал Смит под фото с Аффлеком и Джейсоном Мьюзом. — Когда вышел трейлер фильма „Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка“, народ узнал несколько наших секретов. Один из самых больших, что Бен Аффлек вновь сыграл Холдена МакНила! Соавтор „Пыхаря и Хроника“, друг Джея и Молчаливого Боба, играет в „Перезагрузке“ важную роль, и его сцена — один из лучших моментов в кино, к которому я имел отношение. Невероятно волшебный, жизнеутверждающий и сочетающий в себе все, что я люблю теперь, после сердечного приступа».

«Но когда мы начали снимать фильм, этой сцены не было, — продолжает режиссер. — Сцена и, что еще важнее, мое воссоединение с чуваком, которого мне так не хватало почти 10 лет, случились только благодаря Кевину МакКарти. Кев брал интервью у Бена по поводу его фильма „Тройная граница“ и начал с вопроса: „Вам звонили по поводу ‚Перезагрузки‘?“ Бен сказал, что нет, но он свободен. Тогда продюсер Джордан Монсанто сказала: „Позвони Бену“. Я сказал ей: „Так просто принято говорить во время пресс-джанкетов. Он это несерьезно“».

«Спустя неделю Джордан, Джейсон и Дженнифер (Швалбах, жена Смита — Прим. ред.) требуют, чтобы я связался с Беном, что я и сделал. Я боялся отказа, но написал ему: „Перефразируя старого короля Осрика из ‚Конана-варвара‘: ‚Приходит время, когда драгоценные камни тускнеют, когда золото теряет свою привлекательность, когда тронный зал превращается в тюрьму, и все, что остается, — любовь режиссера к людям, с которыми он любил фантазировать‘“».

«Через какое-то время, пока я думал, как он принял мое сообщение, мой старый друг написал в ответ так, только как он мог: „Разумеется, ты до сих пор сравниваешь себя с королем“. И добавил: „Буду рад с тобой повидаться, старик“. Плаксивый я, рыдающий на фильмах по комиксам, понятное дело, весь расчувствовался. Не только мы получили отличную сцену для фильма, но я вернул друга. Все благодаря журнализму. Спасибо, Кевин МакКарти, твой вопрос не только помог сделать восьмистраничный сиквел к „В погоне за Эми“ в середине „Перезагрузки“, но и вернул мне недостающий кусок моего сердца».

«Перезагрузка» станет прямым продолжением комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Неугомонные приятели-укурки вынуждены вернуться в Голливуд, когда узнают, что студия готовит перезапуск «Пыхаря и Хроника».